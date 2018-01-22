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Фильм “Движение вверх” превзошел рекорд “Аватара” по сборам

16:32. 22 января 2018 Просмотров - 160 Нет комментариев Опубликовал:
Картина Антона Мегердичева собрала за все дни проката более двух миллиардов рублей

Кадр из фильма "Движение вверх"

Спортивная драма "Движение вверх", вышедшая в прокат 28 декабря и ставшая самой кассовой картиной в истории российского кинопроката, установила новый рекорд сборов за четвертый уикенд, собрав около 345,1 млн рублей и превзойдя таким образом результат фантастического фильма Джеймса Кэмерона "Аватар", собравшего за четвертый уикенд в 2010 году 336,8 млн рублей. Такие предварительные данные привел в понедельник крупнейший портал о новостях индустрии kinobusiness.com.

По данным портала, общая сумма сборов "Движения вверх" составляет 2373,1 млн рублей, что также превосходит результат "Аватара" после 25 дней проката – сборы ленты Кэмерона тогда составили 2323,1 млн рублей. Отмечается, что всего "Движение вверх" посмотрели 9,35 млн человек.


Драма "Движение вверх" рассказывает о матче между сборными СССР и США в финале баскетбольного турнира XX летних Олимпийских игр 1972 года, которые проходили в Мюнхене. В фильме режиссера Антона Мегердичева снимались Владимир Машков, Андрей Смоляков, Сергей Гармаш, Марат Башаров, Виктория Толстоганова, Иван Колесников, Кирилл Зайцев, Жильвинас Тратас и другие. На роль тренера американской сборной Хэнка Айбы пригласили Джона Сэвиджа, американского актера, многократного номинанта на "Оскар".

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: кино, рейтинг, Россия
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