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Комментарий редакции

В этой беседе речь идет о новых учебниках истории для 10 и 11 классов, написанных В.Р. Мединским.

Основные тезисы:

1. Учебники написаны человеком, который никогда не работал в школе и не имеет опыта преподавания. Это сказывается на качестве – учебники плохо приспособлены для обучения школьников.

2. В учебниках сделан необычный акцент на новейшей истории России, начиная с 1914 года. Это неверная периодизация, не соответствующая исторической науке.

3. Учебники изобилуют фактическими ошибками, искажениями, манипуляциями. Например, по экономике Первой мировой войны даны относительные цифры роста производства без абсолютных, чтобы скрыть отставание России.

4. В учебниках отсутствует анализ причинно-следственных связей, показ социально-экономических процессов. Вместо этого много ненужных подробностей и иллюстраций.

5. Учебники написаны с произвольной, необоснованной точки зрения, с симпатией к монархии и белому движению. Революционность Ленина берётся в кавычки.

Вывод: новые учебники истории Мединского не соответствуют научным и дидактическим требованиям, содержат ошибки и искажения, написаны с ангажированных позиций. Они не смогут дать школьникам качественные знания и объективное представление об истории России. Поэтому их нельзя использовать в качестве основы для школьного образования.