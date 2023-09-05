КЛИМ ЖУКОВ об историческом образовании в России, Сталине, будущем социализма и русского народа
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Клим Жуков снова с нами! Беседуем о проблемах исторического образования в современной российской школе. Молодёжь утрачивает логическое мышление? Что не так с национальными мифами? Какое будущее ждёт социализм и коммунизм? Почему сейчас мы к коммунизму ближе, чем были в 1917 году? Сталин победил в Великой Отечественной войне благодаря буддийским ламам и Матроне? Искажение исторической памяти о железной воле, подвигах народа и тройной линии обороны Москвы ради продвижения религиозного мировоззрения?
Таймкоды:
00:00 Премьера в студии Metametrica Live!
00:59 Клим Жуков в гостях Metametrica
02:00 «Кто управляет прошлым, тот управляет будущим»
06:40 Время интеграции: курс GeekBrains в IT – путь к высоким заработкам
08:45 Школьные учебники и фальсификация истории: кто виноват и что делать?
11:49 Академик Зализняк против альтернативной истории
14:53 Создание национального мифа – это плохая PR-стратегия?
18:48 Исторический материализм VS цивилизационная концепция Тойнби
22:56 Тысяча и один миф турецкого султана
27:28 «Ни один современный народ не может существовать без территориальных претензий к другому»
32:44 Мифы в популярном кино: от «Александра Невского» Эйзенштейна до Екатерины Великой из Голливуда
39:18 Кто такой этот ваш «коллективный Запад?»
44:52 Раскладываем «измы» по полочкам
48:55 «Только политэкономия и марксизм могут объяснить хоть что-то»
53:06 Возможен ли мир без войн?
56:10 Насколько мир близок к новой социалистической революции?
58:50 Подписывайтесь на Metametrica и Metametrica Live!
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Дмитрий Егорченков:
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