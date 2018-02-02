Чингисхан (Тэмуджин или Темучин) и его завоевания

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Прочим - "не флудить" и проходить мимо!

Тэмуджин, он же Чингисхан родился на берегу реки Онон в семье Есугей-багатура. Накануне рождения сына,его отец победил татарского вождя Тэмуджина-Уге ,в честь своей победы и дал ему имя - Тэмуджин. Точный год рождения Чингисхана в настоящий момент остаётся загадкой.Мнение историков складывается ,что родился он в период с 1155 до 1162 г н.э.

Будущий полководец с нуля создал огромную армию . И примером этого является яркая его биография. Хан Тоорил разглядел в Чингисхане талантливого военачальника и для укрепления союза отдал в жёны свою дочь.И весной 1206 года на совете вождей всех племен Темучин был провозглашен единоличным повелителем всех народов, живущих в степях и получил верховный титул степных вождей "каган".

Согласно летописям тех времен, монгольские вожди сказали: "Мы делаем тебя ханом. Под твоим началом мы бросимся на врага, приведем красивых девушек и знатных женщин...Если мы нарушим твой приказ в дни войны, разлучи нас с нашими родственниками и благородными женами и швырни наши черные головы на землю!". С этими словами Темучину было дано новое титульное имя "Чингисхан".

В переводе с монгольского "чингис" имеет значение как "бескрайний или всеобъемлющий". Этот титул как нельзя лучше подходил для молодого, амбициозного и полного сил Тэмуджина. Основная заслуга Чингисхана - это объединение диких племен в единое целое под своим началом и внедрение железной дисциплины. До него малочисленные отряды кочевников способны были только устраивать кратковременные набеги на приграничные области соседних государств с целью ограбления более зажиточных регионов. Но, со временем, поддавшись чарам роскошной жизни продвинутых цивилизаций, свободные жители степей постепенно растворялись в местном оседлом населении. Чингисхану удалось то, что было не под силу ни одному из предводителей кочевых народов. Он смог создать такую могучую и непобедимую армию, что соседним народам было просто не под силу их поглотить и растворить в себе. Кроме того, он смог привести в порядок двусмысленные и неорганизованные законы степных племен. Он создал четкий свод правил "Ясса", которым должны были повиноваться все свободные жители степей. Особенно жестоко наказывали за кражу и бегство с поля боя. За побег во время сражения подвергали смертельному наказанию не только сбежавшего, но и ещё десятерых воинов из амбана ожидала казнь. И наконец, Чингисхан стал основоположником монгольской письменности, переняв алфавит у племени уйгуров. А еще при нем прекратилась мироразрушительная практика кражи чужих жен. Покорение Китая

После объединения племен диких кочевников, наипервейшей задачей Чингисхана было покорение Китая. В те времена великий Китай был разделен на три царства: Цзинь или Цинь на севере, южный Сун и самое слабое западное Ся или Си Ся. Естественно, великий монгол в первую очередь вторгся в практически незащищенные западные земли Китая.

Однако, во время вторжения Чингисхана в западную Ся, у татаро-монголов неожиданно возникла проблема. Дело в том, что из-за отсутствия инженерных навыков они совсем не умели вести осаду городских сооружений. Например, взяв в осаду одну из столиц северо-западной части Китая Нинся (территория современного Иньчуаня), монголы решили запрудить протекающую рядом реку и таким образом затопить город. Но, судьба сыграла с ними злую шутку. Река вместо города затопила лагерь диких захватчиков. Однако, они быстро разобрались что к чему и через некоторое время отточили до совершенства технику осады китайских городов.

В то время, войско западного царства Ся состояло в основном из таких же наемных диких кочевников, которые быстренько переметнулись на сторону врага. Государство Ся, раздираемое многолетними междоусобными сражениями, очень быстро пало под натиском несметной армии Чингисхана.

После завоевания Си на северо-западе Китая, полчища диких кочевников во главе с повелителем всех племен обрушились на более могущественное и процветающее северное китайское государство Цзинь. Война длилась целых пять лет. Монгольские племена прошлись по всей территории великого государства, сея хаос и смертельный ужас. В конце концов, после длительных кровавых сражений столица Цзинь (современный Пекин) пала и оказалась под властью татаро-монгольского ига.

У поверженного императора Цзинь теперь оставалась только одна провинция Хунань. Чингисхан уже настолько уставший от грабежей и сражений с китайской армией, что предложил императору мир в обмен на территорию уцелевшей провинции. А император впредь будет называть себя просто "царь Хунаня". Естественно, император не согласился на такое низкое для его статуса предложение.

Однако, к тому времени монголы вывезли столько добра и захватили в плен огромное количество рабов, что Чингисхану, собственно говоря, было просто наплевать на императора и провинцию Хунань. В итоге, они ушли с покоренных земель, особо не утруждая себя удержанием завоеванных территорий. В поверженном Китае остался только один из военачальников Чингисхана - преданный ему Мукали. Он обеспечивал непрерывный поток награбленных богатств для монгольской империи и служил, своего рода, препятствием к возрождению могущества северного государства Цзинь.

Роковая ошибка шаха Хорезма

Монголы уже не подвергали сомнению, что именно их народ должен править всеми народами мира. А сам "Повелитель монголов" взял себе титул "Покоритель вселенной". Только вот для монголов и Чингисхана "вселенная" ограничивалась дикими азиатскими степями и территорией Китая. Для хорезмского шаха Мухаммеда II вселенная выглядела несколько иначе и никого кроме себя он там не видел. Он даже представить себе не мог, что кто-то кроме законного шаха Хорезма и его сына может занять трон. Вскоре до правителя Хорезма дошли слухи о чудовищном захвате столицы северного государства Цзинь. Не долго думая, он отправил послов к Чингисхану, дабы проверить правдивость слухов. Чингисхан показал послам Хорезма закованных в цепи сына императора Цзинь и главного министра. Да, это ужасное зрелище вселило страх в сердца посланников и заставило поверить в серьезность намерений "Повелителя вселенной". Чингисхан попросил послов передать Мухаммеду II, что он не желает войны с ним. И считает, что правитель Хорезма по праву может считать себя владыкой Запада, тогда как он будет править Востоком. В свою очередь, Чингисхан отправил своего посла по имени Махмуд Ялавач ко двору Хорезм-шаха, чтобы, так сказать, разузнать обстановку. Понятное дело, что Мухаммед совсем не доверял Великому монголу и в каждом прибывшем купце или посланнике он видел исключительно монгольских шпионов. Поскольку его собственные торговые люди прибывали на завоеванные территории Китая исключительно с разведывательными целями. В конце концов, у хана сдали нервы. Это случилось после того, как Чингисхан отправил большой караван, состоящий из 400 верблюдов с товарами под управлением купцов и монгольских подданных. Их задержали в ближайшем пограничном городе и местный правитель бросил всех купцов в тюрьму. Мухаммед вместо того, чтобы выпустить задержанных купцов велел их казнить, признав в них шпионских лазутчиков Чингисхана. Ну, как говорится, тут и сказке конец, вернее дружбе между правителями Запада и Востока. Самое интересное, что Чингисхан довольно снисходительно отнесся к странной выходке Хорезм-шаха. Но, дело было сделано и летом 1219 года монгольское войско засобиралось в военный поход на Запад. Падение Каракитайского ханства

Хорезмский шах Мухаммед II даже и предположить не мог, какой катастрофой может обернуться его ссора с Чингисханом. По сути, Хорезм отказал Великому монголу в подписании мирного пакта о ненападении. Никому ничего не напоминает, например, Мюнхенское соглашение? Да, политика Хорезмшаха не увенчалась успехом, даже можно сказать он только разозлил зверя. Но, с другой стороны, Чингисхан все-равно вторгся бы в земли Хорезма. И да, правитель Хорезма показал монголам свою силу и решимость. Но к чему это привело? В результате нашествия татаро-монголов, которое началось в 1219 году, половина мусульманского мира оказалась в руинах. Афганистан так и не оправился от разрушительного нашествия монголов и отголоски тех кровавых событий мы наблюдаем и по сей день. Для того чтобы завоевать Хорезмское государство, Чингисхану необходимо было проложить дорогу через ханство каракитаев, которое как раз находилось между Китаем и Хорезмом. К тому времени, Каракитайское ханство было уже ослаблено продолжительными военными столкновениями с династией Хорезмшахов.

Кроме того, каракитаи и еще одно кочевое племя меркитов, обитавшее на берегах озера Балхаш к северу от Каракитайского ханства, были давними врагами Чингисхана ещё со времен межплеменных столкновений. Против северных меркитов выступил военачальник Субэдей и старший сын Джучи, а на каракитаев выдвинулось многотысячное войско татаро-монголов под руководством Джебе. Получив поддержку от мусульманской части населения ханства, Джебе взял в осаду столицу каракитаев Баласагун. В 1219 году Каракитайское ханство пало, благодаря вторжению татаро-монголов и восстанию против правителей местного населения. На шаха Хорезма произвело большое впечатление, как легко Джебе расправился с каракитаями, которые к тому же были давними врагами Хорезмского царства.

Вторжение Чингисхана в Хорезм

Захватив Каракитайское ханство, Чингисхан со своим многотысячным войском подошел к границам Хорезма близ реки Сырдарьи. У Хорезмшаха Мухаммеда было войско, вдвое превосходившее численность армии Чингисхана. Однако, он совершил роковую ошибку, раскидав свое войско по гарнизонам. Мухаммед наивно рассчитывал, что дикие варвары из степей не обучены ведению осады крупных городов. Но, он глубоко заблуждался насчет прозорливости татаро-монголов. В этом судьбоносном для всего мира походе, Чингисхана сопровождали тысячи плененных китайских инженеров, способных построить здесь на месте и в короткие сроки катапульты, тараны и плоты. Естественно, Чингисхан в первую очередь решил расправиться с приграничным городом Отрар, где был захвачен караван из 500 верблюдов и преданы казни его многочисленные подданные. Ведь именно это событие, собственно говоря, стала причиной вторжения на земли Хорезма татаро-монгольской орды. Своих двоих сыновей Чагатая и Угедея он отправил осадить и предать огню злополучный город Отрар на восточном берегу Сырдарьи. Осада города длилась долгих пять месяцев. Правитель Отрара Инальчик и его двухтысячное войско храбро сражались. Даже когда город пал под натиском многотысячной армии монголов, Инальчик все-равно продолжал в тяжелом и неравном бою удерживать приграничную цитадель. Вскоре, крепость была захвачена и началось беспощадное вырезание местного населения. В живых оставляли только ремесленников. Инальчика также схватили и подвергли жестоким пыткам, залив в газа и уши расплавленное серебро. После захвата приграничных сооружений на территории Хорезма, Чингисхан пошел на хитрость. Он прекрасно понимал, что в столице Хорезма его ждет многотысячное войско, которое по численности значительно превышало его. Поэтому, вместо того, чтобы двинуться и напасть на Самарканд, как этого ожидали в Бухаре, Чингисхан со своим войском сделали большой крюк через пустыню Кызылкум и вышли к крепостному городу Нур. Местные жители точно не ожидали увидеть под крепостными стенами всадников. Тем более, кочевники появились под покровом ночи и не были узнаны стражей...

Падение Бухары

Чингисхан передумал идти на столицу Хорезма город Самарканд. Вместо этого он сделал большой крюк через пустыню Кызылкум. Старый проводник-туркмен провел его войско по тайной "Ханской дороге" к пограничному городу Нур.

На протяжении многих столетий "Ханская дорога" была единственным безопасным проходом через безжизненные и опасные пески Кызылкума, но даже местные далеко не все знали о ее существовании. Жители Нура были крайне удивлены, увидев под крепостными стенами всадников. По одной из исторических версий, они настолько не ожидали увидеть захватчиков, что сами открыли ворота монгольской армии, приняв их под покровом ночи за собственный сторожевой отряд. Видимо по этой причине монголы пощадили местное население и не разрушили город.

В феврале 1220 года основные силы татаро-монгольской армии подошли к стенам Бухары, что стало полной неожиданностью для всех, ведь в Бухаре были полностью уверены в том, что Чингисхан сначала попытается захватить Самарканд. Но, Великий монгол сделал ход конем и взял в осаду Бухару. После трех дней осады небольшому отряду хорезмийцев все-таки удалось прорвать блокаду и переправиться через Амударью. Однако, не долго они наслаждались свободой, монголы перебили всех беглецов, организовав группу преследования. Битва за город длилась две недели. Отряд из четырехсот защитников крепости упорно не сдавался и продолжал защищать стены цитадели. Наконец город был повержен и разграблен. Всех жителей города заставили выстроиться возле крепостной стены, а тех кто не вышел или спрятался убивали с особой жестокостью. Согласно записям персидского историка-современника Ала-ад-Дина, Чингисхан обратился к покоренным жителям Бухары с речью: "О люди, знайте, что вы совершили великие грехи и совершили грехи великие из вас. Если вы спросите у меня, чем я могу подтвердить свои слова? Я отвечу вам, что я являюсь божьей карой. Если бы вы не совершили эти грехи, господь бы не наслал на вас великую кару - меня."

1220 г. Темучин (Чингисхан) взял Самарканд

Чингисхан оставил «дымящиеся развалины Бухары» и устремился на Самарканд. На его пути раскинулась долина Зеравшана с ее садами, огородами, тучными нивами, а также загородными домами, между которыми звенели струи бесчисленных арыков. Сопротивление ему оказали всего два форта: Дабоусия и Сари-Пул. Оставив у их стен по отряду, Завоеватель продолжил путь в сопровождении огромного кортежа, состоявшего из жителей взятых городов и сел, коих монголы гнали с намерением использовать в будущих осадах (кто не поспевал за их лошадьми, того убивали). Самарканд расположен в семи километрах к югу от Зеравшана. Многочисленные арыки, отведенные от этой реки, обеспечивают лёссу замечательное плодородие, так резко контрастирующее со скудостью и пустынностью окружающего пейзажа. Подобно всем трансоксианским городам Самарканд имел три части, расположенные с юга на север: крепость, сам город и на севере — пригород. Шахристан XIII века соответствует местечку Афрасиаб, который сейчас находится к северу от нынешнего Самарканда. Город окружала могучая стена с четырьмя воротами, наименования которых говорят о древних связях Трансок-сианы с Шелковым путем (в частности, те ворота, что находились на востоке, назывались Китайскими). Южные ворота шахристана именовались Главными (Баб киш), возле них находились торговый, или базарный, квартал (где, например, велась торговля металлической посудой), а также караван-сараи и склады. Этот квартал был самым многолюдным. Во всем же городе насчитывалось около пятисот тысяч душ. При всей скученности ремесленных и торговых кварталов Самарканд оставался городом весьма просторным, в основном за счет того, что значительную площадь в нем занимали сады, имевшиеся при каждом более или менее богатом доме. Многочисленность оросительных каналов весьма способствовала развитию садоводства. Прелесть Самарканда, стоявшего у выхода из пустыни, заключалась прежде всего в его растительном убранстве и, разумеется, в очаровании его арыков, водоемов и фонтанов. Арабские географы также хвалят такие монументальные сооружения древнего Самарканда, как, например, его кафедральная мечеть, руины которой были обнаружены в Афрасиабе. Самаркандские ремесленники славились на всем Востоке. Они изготовляли прошитые серебром ткани (симхун), знаменитые ткани «самаркандис», а также палатки, коими пользовались караванщики всей Центральной Азии. Жестянщики продавали на вывоз сосуды из меди и необыкновенно изящные кубки, а местные шорники делали конскую упряжь, которая шла нарасхват от Кашгара до Шираза. Другим уникальным товаром самаркандских ремесленников являлась делавшаяся из тряпья бумага, секрет производства которой был вывезен из Китая в VIII столетии. Эта бумага в мусульманских странах заменила папирус и пергамент. Сверх того, Самарканд экспортировал изделия из шелка и хлопчатой ткани, не говоря уже о продукции садов, огородов и бахчей: «Самаркандские дыни, упакованные в свинцовые ящики, покрытые снегом, можно было купить даже в Багдаде». Таков был тот огромный город, который в мае 1220 года осадил Чингисхан и оборонять который хорезмшах доверил пятидесяти тысячам тюрок во главе с собственным дядей, Тугай-ханом. Фортификационные сооружения, входившие в состав крепостной стены, были отремонтированы и усилены, что принудило Завоевателя действовать крайне осмотрительно. Вскоре к нему присоединились три других корпуса его войск, которые привели к нему множество пленных, коих, как мы знаем, монголы использовали при осаде. Так, например, сыновья Чингисхана Чагатай и Угэдэй, только что захватившие Отрар, пригнали людей со средней Сырдарьи. Всех пленных монголы разбили на десятки, каждому из которых дали по знамени, как если бы это были монголы. То была военная хитрость, долженствовавшая ввести в заблуждение защитников города относительно численной силы (и без того весьма многолюдной) армии осаждавших. Чингисхан, расположивший свой командный пункт в Синем дворце (Кок-сарай), стоявшем в пригороде, первые два дня употребил на рекогносцировку, обходя крепостную стену и изучая ее укрепления. На третий день он придвинул войска к городу, гоня перед собой несчастных пленников, переодетых в солдат. Горожане — в основной своей массе таджики — вышли навстречу «супостату» во всеоружии. Следуя привычной тактике, монголы, медленно отступая, завлекли в западню наскоро сколоченное самаркандское ополчение и султанову пехоту, уничтожить которых коннице большого труда не составило: уже на третьи сутки под стенами Самарканда полегло около пятидесяти тысяч его горожан. Такое трагическое начало заметно поубавило отваги у осажденных. Наемники-канглы, составлявшие добрую часть гарнизона, решили, что к ним, тюркам, монголы отнесутся как к соотечественникам, и на пятый день осады пришли в стан врага со всем своим багажом и, разумеется, с семьями. Возглавлял дезертиров Тугай-хан. Лишившимся защиты горожанам не оставалось ничего другого, как капитулировать. С этими намерениями пред очи Завоевателя предстали кади и шейх-уль-ислам. Возвратясь в город с достаточно удовлетворительными обещаниями, они открыли его ворота. 17 марта 1220 года монголы вошли в Самарканд через северо-западные, так называемые Молитвенные ворота. Как всегда в подобных случаях, они приказали обывателям выйти в поле и не мешать разграблению их домов. Любопытно, что Чингисхан приставил телохранителей не только к кади и шейху, но и к мусульманским клирикам и законоведам — нескольким тысячам человек. Между тем цитадель упрямо оборонялась. Монголы лишили ее гарнизон водоснабжения, перекрыв канал. И тогда ночью около тысячи солдат постановили спасаться бегством, в чем и преуспели. Оставшиеся заперлись в кафедральной мечети, но это их не спасло. Перебив всех до последнего человека, монголы мечеть сожгли. Что касается тюрок-наемников, то они в своих надеждах обманулись. Ведь Чингисхан ненавидел предательство. Так что все 30 тысяч дезертиров были по его приказу умерщвлены, в том числе их предводитель Тугай. С горожанами монголы обошлись лучше. Вероятнее всего, потому, что Чингисхану понравилось их мужество и преданность законному князю — султану. Он удовлетворился тем, что забрал себе всех самаркандских ремесленников (30 тысяч человек) и роздал их своим сыновьям, женам и военным чиновникам. Столько же народу по его приказу монголы реквизировали для военно-строительных и прочих работ. Остальным пятидесяти тысячам пленников было предложено выкупиться за 200 тысяч динаров с каждого.

Кровавая экспансия татаро-монголов в Центральную Азию и на Ближний Восток

Летом 1220 года, после кратковременного отдыха в окрестностях Самарканда, Чингисхан приказал своим сыновьям Джучи, Чагатаю и Угедею готовиться к военному походу на крупный торговый город Гургандж, который имел весьма удачное стратегическое расположение в дельте Амударьи (приграничная территория Туркменистана). Для монголов, которые уже успели привыкнуть к сдаче городов без боя, город Гургандж оказал серьезное сопротивление во время длительной осады. Поэтому ханские сыновья, возглавлявшие поход, приняли решение построить плотину и затопить непокорный город. Кстати говоря, это не первая попытка татаро-монголов построить плотину.

город Гургандж, Туркменистан.

В первый раз они попытались запрудить реку во время вторжения на территорию Китая, вот только вместо города они затопили собственный лагерь. Однако, теперь у них все получилось. Они не только разграбили и разрушили город, но и утопили в водах Амударьи всех выживших и превратили город в болото. В это же время, младший сын Чингисхана Толуй выдвинулся с многотысячным войском в Хорасан (территория современного Восточного Ирана) и осадил древний город Мерв. Осада длилась недолго, так как Толуй обещал пощадить местное население в случае сдачи города без боя.

город Мерв, Туркменистан.

Но, как это неоднократно происходило в других захваченных городах, они вероломно нарушили данное слово и уничтожили город, а вместе с ним всех жителей. Каждый монгольский воин обезглавил не менее трехсот человек, включая женщин и детей. Воистину не было предела вероломству и жестокости татаро-монгольских захватчиков.

Город Нишапур (между прочим здесь родился всемирно известный поэт Омар Хайям), Иран.

Оставив разрушенный город Мерв, младший сын Чингисхана двинулся дальше на город Нишапур (территория современного Ирана). В Нишапуре монголы устроили настоящую бойню и таким образом отомстили за смерть монгольского полководца Тохучара. Вдова полководца с неприкрытым удовольствием наблюдала, как один за другим гибнут жители Нишапура во время массовой казни. Потом она приказала сложить головы жителей в пирамиды и только тогда она почувствовала удовлетворение от кровавой расправы, мстя за гибель мужа.

Древний город Герат, Афганистан.

Подойдя к Герату (территория современного Афганистана), Толуй с некоторым удивлением обнаружил, что войско города не намерено сдаваться без боя. Однако жители города, опасаясь за свои жизни, вероломно открыли ворота противнику. По этой причине Толуй проявил милость к горожанам, даруя им жизни, а двенадцать тысяч защитников города были перебиты все до одного.

Бегство хорезмшаха Мухаммеда II. Кровавый след.

Правитель Хорезма Мухаммед II пришел в ужас от кровавого террора, который устроили верные псы Великого монгола в Бухаре и Самарканде. Он подло бежал из летней резиденции в Келифе вместе с придворными и многочисленными женами на юг в город Балх (территория современного Афганистана). Жители Балха не обрадовались прибытию Мухамеда II, так как прекрасно понимали, что Чингисхан обязательно пустит за ним погоню. Из Балха опальный хорезмшах отправился на запад в город Нишапур (территория современного Ирана). После бегства Мухаммеда II из Келифа, Чингисхан приказал двум своим верным полководцам Джебе и Субэдею отправляться в погоню и уничтожить шаха, включая всех кровных родственников и претендентов на престол Хорезма. Каждый из полководцев взял с собой по десять тысяч воинов и они отправились на поиски беглого хана. Мухаммед был настолько ослеплен ужасом неминуемой расправы, что стал причиной гибели еще миллиона ни в чем неповинных жителей, населявших территорию нынешнего Ирана и более западных земель. В первую очередь Джебе и Субэдей отправились в Балх. Местные жители безропотно открыли монгольскому войску ворота и не оказали никакого сопротивления захватчикам. За это монголы не тронули город и население, но это только пока.

Гоняясь за Мухаммедом, татаро-монгольские тумены постепенно продвигались все дальше на запад, оставляя за собой развалины иранских городов и вырезая под корень оседлое население. В конце концов, Мухаммед II умер от воспаления легких, скрываясь на одном из многочисленных островов в Каспийском море недалеко от приморского города Абескуна. Погоня за ханом так увлекла полководцев, что разорив Персидское государство, Джебе попросил у Чингисхана разрешение двинуться дальше. Таким образом, татаро-монголы в количестве 20 000 тысяч обошли Каспийское море и вторглись в Восточную Европу через дикие степи. Кульминацией "Великого набега" была битва близ реки Калки, где они разгромили войско половцев и русских князей.

Последний хорезмшах Джелал-ад-Дин Мангуберды - головная боль Чингисхана.

После гибели в изгнании правителя Хорезма Мохаммеда II, следующим претендентом на престол стал его средний сын Джелал-ад-Дин. По счастливой случайности ему удалось вовремя скрыться из захваченного татаро-монголами города Гургандж (территория современного Туркменистана) и сбежать в Афганистан. Успешный побег наследного принца действительно разозлил Чингисхана и он приказал отряду монгольских всадников догнать Джелал-ад-Дина и убить вместе с братьями. А тем временем, после того как орды татаро-монголов разграбили соседний Ирак и добрались аж до самого Кавказа, уцелевшие в сражениях остатки воинов поверженных армий потихоньку стали просачиваться на свободные земли к югу от Гиндукуша. Опасаясь серьезной концентрации военных сил у себя за спиной, которые состояли в основном из беглых персов и туркменов, жаждущих мщения, Чингисхан приказал выставить целый тумен между Амударьей и Хорасаном, дабы остановить этот поток.

Так вот, возвращаясь к наследному принцу Хорезма, когда Джелал-ад-Дин бежал из Гурганджа, он долго не мог оторваться от гнавшихся за ним и родными братьями отрядов татаро-монголов. В какой-то момент им даже пришлось прорываться с боем, имея в наличии только отряд из трехсот воинов, через заслон из семисот монгольских всадников. Во время сражения братья Джелал-ад-Дина были схвачены и убиты. Последний законный хорезмшах бежал на территорию западного Афганистана и вскоре он добрался до Газни. К тому времени в окрестностях Газни под командованием хорезмийского военачальника Тимура-Малика уже был сформирован вполне боеспособный отряд из бежавших туркменских воинов, персов и местного населения. Кроме того, Джелал-ад-Дин и Тимур-Малик смогли уговорить принять участие в битве против татаро-монгольской армии афганские племена. Потомки скифов, кушан, белых гуннов, хильджийских тюрков, а может быть даже доблестных македонцев и греков - все они были настроены дать решительный отпор вероломным захватчикам. В итоге двум бесстрашным полководцам удалось собрать войско из шестидесяти тысяч воинов.

Битва при Парване - крупнейшее поражение татаро-монголов на землях Афганистана.

Собрав многотысячное войско, Джелал-ад-Дин двинулся в ныне существующую афганскую провинцию Парван. Кстати говоря, эта провинция расположена недалеко от современного Кабула, где-то приблизительно в 80 километрах. Так вот наследный принц Хорезма прибыл в Парван и стал готовится к неизбежному столкновению с отрядами татаро-монголов. Тем временем Чингисхан отправил три тумена под командованием своего верного полководца Шиги-Хутуху на юг Афганистана в Бамианскую долину. Но по пути к Бамиану Шиги-Хутуху решил сразиться с войском Джелал-ад-Дина и отомстить за гибель своих дозорных, которые были разбиты недалеко от селения Валиан на реке Гори.

Итак, в каменистом ущелье в окрестностях Парвана произошло грандиозное сражение между войском под командованием Джелал-ад-Дина и татаро-монголами. Оба противника оказались зажатыми между каменными стенами, так что конница была ограничена в маневренности.

Татаро-монголы пребывали некоторое время в замешательстве, поскольку не умели вести боевые действия в условиях горной местности. Джелал-ад-Дин тут же перехватил инициативу и приказал всадникам спешиться, ведь пеший воин всегда лучше и точнее стреляет, чем конный. Кроме того, монголы не могли здесь применить свою излюбленную тактику имитации отступления с последующим заманиванием врага в ловушку. На следующий день воины Джелал-ад-Дина вдруг заметили, что войско монголов стало еще больше. На самом деле Шиги-Хутуху пошел на хитрость и усадил в седло чучела в одежде воинов. Разгадав хитрость монголов сражение продолжилось и далеко не в пользу татаро-монголов. Они захлебнулись под градом туркменских стрел, отступая в хаотичном порядке. Железная дисциплина монголов, которая их никогда до этого не подводила, была порушена беглыми туркменами, персами и местными горцами. На самом деле, это была скорее пиррова победа, ведь после этого Чингисхан и татаро-монгольская орда сравняли Афганистан с землей.

Судьбоносная битва близ реки Калки - первая встреча русичей и татаро-монголов.

Итак, получив разрешение от Чингисхана, Джебе и Субэдей двинулись дальше на запад в половецкие степи. Сразившись с первым попавшимся им на пути племенем половцев, монголы обратили в бегство всех тамошних хозяев степей. Половецкий хан Котян Сутоевич вместе с другими правителями попросили помощи у русских князей, дабы сообща выступить против общего врага - татаро-монголов. В частности, Котян просил замолвить за себя словечко зятя своего князя Мстислава Удалого, который правил в то время в Галиче. Совет русских князей во главе со старейшими русскими князьями Мстиславом Киевским, Мстиславом Удалым и Мстиславом Черниговским постановил не отказывать в просьбе половецкому хану. В мае 1223 года состоялась первая битва близ реки Калки на территории нынешней Донецкой республики. Многие историки по разному оценивают численность русско-половецкого войска, удалось собрать многотысячное войско возле острова Варяжский ( численность Русского войска, до сих пор вызывает споры, ниже прилагается видео с "Гоблиным" и Климом Жуковым - как "вариант" - прим. Кирилла ). Узнав об этом через лазутчиков, монголы выслали послов, чтобы те отговорили князей от битвы, но они все до единого были казнены. Как только объединенные полки русских и половцев переправились через Днепр, они сразу же столкнулись с основными силами противника. Семь дней русские князья преследовали монгольское войско и только возле Калки состоялось злополучное сражение. Полк Мстислава Удалого сразу переправился через реку и вступил в неравный бой. В ходе сражения им почти удалось прорвать оборону татаро-монголов, однако он так и не получил поддержки от других князей и его войско потерпело поражение. Несогласованность действий, недоверие сежду князьями и предательство решили исход битвы! Пальцы руки, сломать поодиночке не трудно - сжатый кулак выбъет тебе все зубы!!!

Преследуя остатки ратников и половцев, татаро-монголы заодно разгромили и полк Мстислава Черниговского. Хорошо укрепленный лагерь Мстислава Киевского, монголы взяли только через три дня. В результате этого сражения погибла часть ( а какая - ? ) войска русских князей. После битвы Джебе и Субэдей двинулись дальше через Черниговские земли, дошли до Новгорода-Северского и вернулись обратно в родные степи. По сути это была разведка боем, после которой вся татаро-монгольская орда хлынула в Восточную Европу.

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https://zen.yandex.ru/media/id/5a61ead4799d9d7d38c722a2/chingishan-kakim-on-byl-chast-1-nachalo-5a6f69fc5f49673b58cd309a?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&rid=2485323785.63270.1517577634590.49495

https://zen.yandex.ru/media/eastline/temudjin-i-nachalo-mirovoi-ekspansii-mongolov-5a4dde66a936f42d74d5c143

https://zen.yandex.ru/media/eastline/istoricheskoe-pokorenie-kitaia-tataromongolami-5a59f64d79885eea20f86ed3

https://zen.yandex.ru/media/eastline/chingishan-i-rokovaia-oshibka-shaha-horezma-5a5b53fe865165fdcc876864

https://zen.yandex.ru/media/eastline/tataromongoly-i-padenie-karakitaiskogo-hanstva-5a5dca0857906af92d2bf0be

https://zen.yandex.ru/media/eastline/besposcadnoe-vtorjenie-chingishana-v-horezm-5a606cf34bf1616c3f713ee2

https://zen.yandex.ru/media/eastline/nashestvie-tataromongolov-padenie-buhary-5a6467e84bf16139922cd829

http://historiosophy.ru/1220-g-temuchin-chingisxan-vzyal-samarkand/

https://zen.yandex.ru/media/eastline/krovavaia-ekspansiia-tataromongolov-v-centralnuiu-aziiu-i-na-blijnii-vostok-5a6c8507ad0f22829e707a27

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https://zen.yandex.ru/media/eastline/poslednii-horezmshah-djelaladdin-manguberdy-golovnaia-bol-chingishana-5a72bcbb3c50f7ec23f25ebd

https://zen.yandex.ru/media/eastline/bitva-pri-parvane-krupneishee-porajenie-tataromongolov-na-zemliah-afganistana-5a7455e057906a2d34a8a9f7