Клим Шариков рассуждает о ДНК-генеалогии

В начале октября прошлого года на Переформате вышла статья «На деревню дедушке в Аркаим», в которой речь шла о некоем К. Жукове, который заполонил сеть малограмотными и искаженными историческими пассажами. Опускаю его кривляния, клоунаду, гогот, чоканье стаканами с (якобы) водкой и выпивание оной перед экраном, непристойные выражения в экран и прочие дешевые приемы, рассчитанные на аудиторию соответствующего уровня. Судя по откликам, такая аудитория у него есть. Нет проблем, каждому своё. Им смотреть, видимо, весело, у меня же они вызывают тошнотворную реакцию. Но никому свою реакцию не навязываю, это мое личное дело. Хотя, судя по отзывам, мои впечатления многие разделяют.







Однако в той статье речь была о другом – именно о малограмотности и примитивных пассажах Жукова. Занимается он средневековым оружием – и слава всевышнему, пусть занимается. Называет себя «военным историком», слава тому же, пусть называет. То, что его приглашают на «соколовские чтения по борьбе с мифами», то есть на борьбу нанайских мальчиков, если кто помнит, что это такое – пусть приглашают, опуская тем самым эту «борьбу» ниже плинтуса – нет проблем. Мало ли таких «нанайских мальчиков» в сети… Но когда его там называют «ученым» – это уже перебор. Это – оскорбление науки. Наука – это информационные потоки, оформленные в виде публикаций определенного формата, причем эти публикации должны приводить к обратной связи в виде их цитирования коллегами, опять же в научных публикациях. Нет цитирования – это значит, что либо исходные публикации никому не интересны, другими словами, в науке их нет, либо автор настолько незаинтересован во вхождении в научные потоки, в своем вкладе в науку, что к этому и не стремится. Либо, наконец, автор настолько слабосилен, что и не пытается сделать вклад в науку, то есть в информационные потоки, и довольствуется публикациями в сборниках второстепенных конференций, то есть в мурзилках. Их или не читают, или не цитируют, что по сути дела одно и то же, поскольку вклада в информационные потоки не дают.





Об этом я и упомянул в октябрьской статье, что никакого цитирования жуковских статей как «военного историка» не нашел. Иначе говоря, к гильдии ученых он никакого отношения не имеет. Надо сказать, что ничего плохого в этом нет, может, он выкопанное оружие хорошо чистит. Тоже польза. Никто не обязан быть ученым, как никто не обязан быть поэтом. Но когда «поэтом» называют откровенного бумагомарателя, на вирши которого нет никакого спроса, а «ученым» называют К. Жукова, «труды» которого либо не читают, либо кто-то читает, но не ссылаются, это значит, что с оценками что-то не так.



Многие этого не понимают, видимо, «ученые» того же ранга. Потому что ранга ниже быть уже не может. Кто-то дал комментарий к той моей статье, перепечатанной на других сайтах, что, мол, как же Жуков не ученый? Вот, опубликовал статью на районной конференции молодых ученых… Повторяю для таких «ученых» – дело не в том, что опубликовал, а в том, что его «труд» и даром никому не нужен. Кто его читает – никому не известно, а что на него не ссылаются в научной литературе – это показывает, что в научных потоках его нет. Это примерно так, как при обсуждении достижений мастеров спорта кто-то сказал бы – а вот наш Клим тоже спортсмен, обогнал соседского мальчика в беге вокруг огорода. Надеюсь, теперь понятнее, о чем речь. В спорте достижения оформляются в определенном формате, в науке – тоже. Но заметим, что такие «Климы-спортсмены в беге вокруг огорода» постоянно сообщают, что главное – не победа, а участие, поэтому что олимпийский чемпион, что Клим-бегун вокруг огорода – это одно и то же, должны признаваться одинаково, а все эти публикации и цитируемости никому не нужны. Даешь равенство!



Я бы не стал на этом столь подробно останавливаться, но этот «либеральный подход» о «всеобщем равенстве» приводит массово к тому, что «климы» лезут в то, в чем ни бельмеса не понимают, например, в свою «оценку» ДНК-генеалогии. При этом они горделиво объявляют, что материал не знают, статей и книг не читали, ознакомились с «критикой» в сети, и уже готовы к публичным высказываниям об этом новом направлении науки на всю страну. И в самом деле, Жуков ознакомился в сети исключительно с «критикой», и на ней в своих рассуждениях основывался, зачитывая «критиков» абзацами. На всю ту «критику» давно получены обстоятельные ответы в статьях и книгах, а также на Переформате, показано, что «критики» руководствовались или своей идеологией, как правило, русофобской, или корпоративными интересами, не желая признать, что сделали в научной литературе откровенные ошибки, и вместо того, чтобы это признать, пошли «свиньей» в агрессивную атаку. Это подробно разобрано в книге «Кому мешает ДНК-генеалогия» («Книжный мир», 2016) и многочисленных статьях на Переформате, но Жуков же не читатель, Жуков писатель, так сказать. В итоге получилось довольно смешно.



И вот представьте картину – сидят двое, Пучков-Гоблин и Жуков, и второй всю передачу бессовестно и нагло обманывает первого. Жуков несет полную ахинею, от которой у Пучкова уши должны вянуть, но поскольку Пучков тоже не понимает, о чем речь, что я на самом деле говорил и писал, он тоже не знает, поэтому он принимает постоянную ложь Жукова за чистую монету. Пучков разводит руками, приговаривая типа «как он мог такое сказать» (это про меня), не понимая, что ничего этого я не говорил, и говорить не мог. Говорил и писал ровно обратное. Вопрос – а зачем Жукову это было нужно, откровенно обманывать? Здесь, на мой взгляд, два ответа – во-первых, такой человечишко, мелкий и лживый, а во-вторых, при своей фантастической безграмотности он принял слова «критиков» за чистую монету, да еще от себя приукрасил развесистой клюквой. Иногда просто недоговаривал, цитируя половину фразы, но не цитировал другую половину, от чего смысл кардинально искажался. Но про «мелкого и лживого» Жукова я уже написал выше, чему здесь удивляться? Л.С. Клейн тоже писал, что говорить про ариев – это фашизм, это же и Жуков у него списал, и якобы от себя сообщил в передаче с Пучковым. Более того, добавил, что якобы я призываю избирать в руководящие органы только носителей гаплогруппы R1a, что есть вообще полная ахинея. Цитаты такой, конечно, он у меня не смог бы найти, но он же, как сообщил, ничего моего не читал. Тогда откуда? Сам придумал. А потом застенчиво сообщил, что «сам Клёсов этого, конечно, не говорил», но, мол, другие говорили. А значит, у меня научились. Понимаете, кого в приличной среде раньше канделябрами побивали? Да вот таких, Жуковых. А Шарикова, духовного соратника Жукова, вообще в первозданный вид вернули. Вот и приходится за профессора Преображенского эту работу мне самому выполнять.



После этого вступления переходим к конкретным положениям той ахинеи, которую почти два часа нес Жуков. Но для начала остановимся на том, что он не упомянул. И это еще раз показывает его шариковскую натуру. А не упомянул он ни одного конкретного замечания, что я сделал в его адрес в той октябрьской статье. А именно:



1. Он показал полнейшее незнание материала о Велесовой книге и истории ее появления. Само по себе это нормально, никто не обязан это знать, но зачем тогда вылезать и позориться на публике? Это для Жукова показательно.



2. Все его «сведения» списаны у других. Его собственный вклад – нулевой. Собственного мнения у Жукова нет. Даже про Шлёцера не мог рассказать своими словами, процитировал чужие мнения. Но выбрал только те мнения, которым он симпатизирует, а именно русофобские.



3. В современной информационной войне Жуков – на стороне русофобов. Это относится и к «норманнской теории», и ко всему остальному. Что этому противоречит, Жуков не цитирует, умалчивает.



4. Данные о том, что на Русской равнине нет потомков скандинавов, Жуков умалчивает. Для скандинавов характерна гаплогруппа R1a-Z284, но ее практически нет ни в России, ни на Украине, ни в Белоруссии, ни в Литве. Иначе говоря, скандинавы на Руси не жили. Походами ходили, например, Карл XII, но кто не ходил? Славяне по всей Европе ходили, но никто не говорит, что славяне основали Европу и ее государственности.



5. В работах про происхождение славян Жуков не замечен. Что не мешает ему нести опять ахинею по этому вопросу. Опять пересказ чужих мнений, сдобренных своими фантазиями без знания материала.



6. То, что Жуков называет повторно «бастране», говорит о том, что с историей древних народов он не знаком. Были бастарны, они же певкины. Ну, не знает и не знает, то же мне, «историк», но зачем на публику с такими «познаниями» лезть?



7. То, что Жуков объявил, что Танаис – это Днепр, это уже для «историка» запредельно. Танаис у древних – это Дон.



8. Жуков то повторяет вслед за лингвистами, что славяне образовались в середине I тыс. нашей эры, то сообщает, что «венеды – первые славяне». Но венеды жили намного раньше, и описаны, в частности, у римского историка Тацита (58-120 гг. н.э.). Почему венеды – «первые», Жуков не поясняет, как и то, что такое «первые» в данном контексте. Хотя ясно, почему не поясняет, для этого думать надо уметь, анализировать материал. Жуков ни к тому, ни к другому не способен. Потому и замечания в комментариях к его выступлению – «рассказывает общепринятые версии», «прыг-скок по теме».



9. Жуков совершенно бездумно объявляет, что «гаплогруппа не совпадает с этносами» и пытается этой банальностью поучать специалистов в ДНК-генеалогии. Тоже мне, нашел чем поучать. Никто на свете не считает, что гаплогруппа совпадает с этносами. В любом этносе есть разные гаплогруппы. Это все равно, что объявить, что блондины – это один этнос, брюнеты – другой этнос. Такому грамотею, как Жуков, этносов вообще не надо касаться. Как и ДНК-генеалогии.



10. Жуков поддакивал тому, что культура шнуровой керамики произошла из ямной культуры. Он не знал, что первые в основном – это гаплогруппа R1a, вторые – гаплогруппа R1b. Не может одна гаплогруппа образоваться из другой. Не знать этого – это не знать основ ДНК-генеалогии.



11. Насельники абашевской культуры не приходили в Аркаим, чему поддакивал Жуков. Нет ни у него, ни у кого другого таких данных. И вряд ли будут. Абашевская культура по ряду признаков – гаплогруппа R1b, Аркаим, как часть синташтинской культуры – гаплогруппа R1a. См. предыдущий пункт.



12. Откуда Жуков взял, что абашевцы были «индоариями» – неведомо. Видимо, или опять бездумно списал у других, либо сам придумал. Короче, не в теме он, хотя заявляет, что он «историк». Ах, да, «военный историк». Напоминает известную байку «Н.Е. Жуковский был инженер, а твой папа – старший инженер». Это объясняет, но зачем опять публично говорить о том, что он не знает и не понимает?



13. Откуда Жуков взял, что Капова пещера (межовская культура) – «протофинноугорская»? Опять бездумно повторяет то, что у кого-то вычитал? Он не знает, что в той пещере найдены костные останки гаплогруппы R1a и R1b. А надо бы знать, если взялся говорить, причем на публике. Почему «протофиноугорская» – не сказал.



14. К сведению Жукова, в Аркаиме (синташтинская культура) славян не было. Во-первых, эпоха не та, а во-вторых, у славян практически нет гаплогруппы R1a-Z93, характерной для синташтинской и андроновской культуры. Опять полное незнание современного исторического материала, по данным ДНК-генеалогии. Синташта – это другая ветвь гаплогруппы R1a, не славянская.



15. То, что по словам Жукова, «синташтинская культура вышла из ямной» – это опять полная ахинея. Как я выразился в октябрьской статье – за это надо увольнять без выходного пособия. Опять, синташтинская культура – R1a, ямная – R1b.



16. Ах, да, ведь Жуков сообщил, что «концепцию ДНК-генеалогии не принимаю». Это напоминает ничейную бабушку из Вороньей слободки, которая не верила в электричество. Видать, Жуков – её внучок. Есть глупцы, а есть глупцы с инициативой. С винтом, так сказать.



Так вот, ни одного из приведенных 16 пунктов Жуков в своей «ответной речи» не упомянул. Человек приличный мог бы сказать – виноват, признаю, ошибся. Но это ведь если приличный человек, что к Жукову никоим образом не относится. Поэтому он своей ахинеи не признал, и вместо того пошел в агрессивную атаку. Можно подумать, что меня это огорчило. Я же понимаю, с кем имею дело. Так что за «атака», в которую он пошел, бряцая ископаемым оружием? Да те самые цитаты из «критиков», которые повторяются из года в год уже десять лет, на которые давно даны подобающие ответы (начиная со статьи «Подгайнщина»), «критики» давно размазаны по стенке, и давно легли под плинтус. Полтора года назад вышла книга «Кому мешает ДНК-генеалогия» (см. выше), и ни один из «критиков» не заикнулся продолжить. Но на сцену вышли новые типажи, как Садулаев да Жуков, которые ничего своего не сказали, но списали всё у тех «критиков», которые размазаны по стенке. Лень перечислять, но это Балановские, мать и дитя, Клейн, Боринская… да и всё. Вот и все «силы». Остальные – их шестерки, типа «журналистов» Лебедева и Соколова, и подписанты позорного «письма 24-х» четырехлетней давности, которые с тех пор слова не сказали, в ответ на мое приглашение на открытую дискуссию. Впрочем, Боринская тоже «шестерка». Портрет каждого и каждой даны в упомянутой книге «Кому мешает ДНК-генеалогия».



В общем, на этом можно было бы и завершить, но жаль упускать возможность пройтись по «критике» Жукова, просто чтобы показать безграмотность и низость этого человека. Ну, и полезно в очередной раз прочитать лекцию по основам ДНК-генеалогии, за что Жукову признателен, он мне дал соответствующий импульс.



Пройдемся коротко по его выступлению, в котором Жуков дурачил Пучкова-Гоблина. А тот с легкостью и готовностью покупался. Нет смысла показывать здесь опять глупость Жукова, это я уже описывал. Но от нескольких его глупых «идей» и инсинуаций я оттолкнусь, и приведу здесь новые разработки, а также дам короткие пояснения, в просветительском отношении.



С места в карьер Жуков понес откровенную чушь. То называет меня генетиком, то говорит, что я не генетик, а химик. Короче, показывает фантастическое непонимание в отношении взаимодействия наук. То, что я много лет был вице-президентом по науке биомедицинской компании в США, и занимался там, в частности, ДНК, он понятия не имеет. И что в Гарвардском университете занимался клеточной биологией, он тоже понятия не имеет. У Жукова мышление прямолинейное – химик, значит, химик. То, что в современном мире направления наук переплетаются, и множество открытий делаются на стыке наук, ему, видимо, неведомо. Короче, есть важная причина, почему ДНК-генеалогию не смогли создать историки, или лингвисты, или археологи, или генетики, но Жукову объяснять это бесполезно. Поэтому провозглашать, что историей должны заниматься историки, ДНК – генетики, а химией – химики, это показывать натуральную дремучесть. Дело вовсе не в том, что «должны заниматься», а в том, что когда создается новое направление на стыке наук, то это практически всегда делает кто-то третий, у которого взгляд не замутнен стереотипами и корпоративными принципами «базовых наук», особенно гуманитарных направлений.



Методологической основой ДНК-генеалогии явилась физическая химия, то есть опять направление на стыке наук, и, если копнуть более глубоко, то часть физической химии под названием химическая кинетика. Опять, как мы видим, направление на стыке наук. В современной науке мы вообще видим сплошные взаимодействия на стыке наук. Дело не в том, химик или не химик, а в том, насколько глубоко проник в суть проблемы. А суть проблемы, которую в принципе решила ДНК-генеалогия, это перевод картины мутаций в ДНК в показатели времен древних событий. Генетики этого делать не умеют, не та методология. Не умеют этого делать и историки, у них тоже не та методология. Поэтому не долдонить надо, мол, он химик, а понять, что этому химику удалось сделать то, что ни генетикам, ни историкам сделать не удалось. А именно, создать расчетный аппарат, определить скорости мутаций для каждого из 111 маркеров Y-хромосомы, перейти от мутаций ко временам древних событий, и уже оттуда перейти к получению сведений, где и когда эти древние события произошли. В этом – суть ДНК-генеалогии.



Жукова же понесло в рассказ о том, чем занимался генетик Четвериков в 1920-х годах, и что он создал основы популяционной генетики. И это Жуков тоже вычитал из «критики», в данном случае «философом» Лебедевым (см. ниже), не понимая сути вопроса. Как не понимал и Лебедев. При чем здесь попгенетика? Это же совершенно не ДНК-генеалогия, и близко нет.



Жукова понесло и в то, что я якобы объявляю Велесову книгу подлинником. Откуда он это взял? В Википедии вычитал? Как всегда, никакой цитаты Жуков не приводит, опять безграмотно перевирает. Никогда и нигде я не писал и не мог писать, что Велесова книга – подлинник. Не в том была цель и задача трехтомника «Экспертиза Велесовой книги» (Концептуал, 2015). Цель и задача была в том, чтобы разобрать «критику» Велесовой книги, и то, на чем она, «критика», основана. Выяснилось, что ровным счетом ни на чем, на вброшенных «постулатах», на ерничестве, вранье и передергиваниях. Выяснилось, что текст Велесовой книги в том виде, в каком он был в свое время переписан, адекватно читается, и что при сопоставлении более десяти разных переводов разными авторами они, переводы, все друг с другом стыкуются. Все передают один и тот же текст, который слегка варьируется на периферии переводов, но незначительно. Этим была опровергнута басня, авторства в первую очередь А. Зализняка, что Велесова книга не читается, что ее невозможно перевести. Но Экспертиза ничего не говорила о «подлинности» Велесовой книги, таких данных у нас просто нет. Как нет данных о подлинности Библии, о подлинности «Слова о полку Игореве», о подлинности любой летописи, поскольку ни у одной из них нет оригинала, все в списках. Как нет оригиналов «Авесты», «Манаса» и практически всех литературных памятников античности. Но Велесова книга стоит особняком по степени русофобского накала в ее отношении. Русофобы просто не могли допустить, чтобы эта книга существовала как древнерусский литературный памятник, ее академическое изучение фактически запрещено, оно не допускается, РАН фактически устраивает обструкцию ее исследованиям, да никто в РАН не рискует это делать. Теперь Жуков продолжил эту русофобскую позицию, и самое смешное, и в то же время низкое – не имея об этой Книге никакого понятия.



Дальше Жуков понес очередную ахинею про то, что якобы я не публикуюсь по теме ДНК-генеалогии в научных журналах, куда меня якобы не допускают, в частности, в журналах по антропологии. И тут же «на голубом глазу» он сообщает, что я – главный редактор журнала «Advances in Anthropology». Но он, журнал, оказывается, «в списке подозреваемых». Нет этого журнала ни в каком подобном списке, опять ложь. Опять Жуков у кого-то это списал, сам же ни журнала, ни списка никогда в глаза не видел. Желающие могут посмотреть, каким спросом пользуется журнал и ведущие статьи в нем.



Очередная клюква – что «по Жукову» моя высокая цитируемость потому, что я якобы цитирую сам себя. Тут уже речь была не про ДНК-генеалогию, а вообще. Опять Жуков это у кого-то из «критиков» списал, это я уже в сети видел. Для сведения – моя самая цитируемая работа имеет на сегодняшний день 516 ссылок в научной литературе, и ни одного самоцитирования там нет. Иначе говоря, я ни разу на эту свою работу сам не ссылался. Опять Жуков соврамши, поздравляю.



Если кому интересны сведения о том, как статьи читаются и цитируются, то сообщу, что есть сетевой академический ресурс под названием ResearchGate, там собирают базу данных по статьям, и мониторят, сколько человек эти выбранные статьи читают, и сколько цитируют, и еженедельно присылают тем, кого мониторят, соответствующие сведения. Этот ресурс собрал 187 моих статей в базу данных, и вот как, например, выглядит диаграмма от 21 января этого года:







Число 34.71 под моим именем показывает score, или «счет» в соответствующих очках (рассчитываемых по числу публикаций, по их цитируемости в научной печати, и так далее), и тут же сообщают





Перевод – ваш счет выше, чем 92.5% членов ресурса ResearchGate. Как видно, члены этого ресурса (а именно их мониторит ресурс) довольно активно читают мои научные статьи, в среднем по прочтению 60 статей в неделю, и за время моего нахождения в этом ресурсе мои статьи прочитаны более 8 тысяч раз, и процитированы более двух тысяч раз. Выводы читатели пусть делают сами.Что касается статей по ДНК-генеалогии, на первом месте по цитируемости у меня статья 2009 года , с 41 ссылками, среди которых много ссылок специалистами по генетике, истории, археологии. Тот же ресурс сообщает:Это показывает мой индекс цитируемости Хирша, при котором самоцитирования исключаются («excluding self-citations»). Число 23 означает, что у меня из 187 статей в базе данных число ссылок на них варьируется от 516 на наиболее цитируемую статью до 23 на статью, занимающую то же, 23-е место в списке цитирований. В этом суть индекса цитирования Хирша.Для примера, у член-корр. РАН Анны Дыбо, которая подписала позорное «письмо 24-х» против ДНК-генеалогии, о чем подробно рассказано в книге «Кому мешает ДНК-генеалогия» (2016), тот же ресурс показывает ее 9 публикаций, индекс цитирования равен трем (3). Это означает, что из ее девяти статей число ссылок на третью статью в списке равно трем, на остальные еще меньше, поэтому они при цитировании даже не рассматриваются. Или на них ссылается она сама, что система не засчитывает.На скриншоте из ResearchGate сообщается, что ее наиболее цитируемая статья – публикации шестилетней давности, в компании с Балановскими, в которой, кстати, было 23 соавтора. Но индекс цитирования Хирша так устроен, что если и присоседишься к какой-нибудь статье, это делу не поможет, даст всего единицу в цитировании. Надо, чтобы было много статей, и чтобы многие из них цитировалось коллегами по науке. Индекс цитирования 3 – это уровень начинающего научного сотрудника.Теперь послушаем, как Жуков живописует в своем выступлении, что у меня цитирований много, но это потому, что я сам цитирую сам себя. Пишу много статей, и якобы в каждой себя цитирую, вот и нагоняю цитирования. Пусть читатели решат, как такому человеку, как Жуков, можно верить? Он постоянно кормится тем, что кто-то где-то в сети написал, тут же как сорока в клюве несет на очередную передачу, и там вываливает. Самому ему не противно?Вопрос – а почему я выбрал именно А. Дыбо, чтобы подвесить ее на всеобщее обозрение? Да потому, что она подписала то позорное письмо. Ничего не понимая в ДНК-генеалогии, публично выступила против. Помните слова А. Галича – «мы поименно вспомним тех, кто поднял руку»? Вот-вот… Кстати, то же письмо подписал и Л.С. Клейн. Посмотрим, как там у него с научными оценками:Не густо. Уровня Дыбо. Тоже, кстати, подписал то самое позорное письмо, вот здесь и оказался. Ну, за компанию посмотрим на показатели С. Боринской, тоже «подписантки», в том же ресурсе:«Счет» у нее получше, чем у Клейна, и тем более Дыбо, но индекс цитирования на профессора никак не вытягивает. По минимальным требованиям, рассматриваемым на Западе, на профессора там могут претендовать с индексом цитирования никак не меньше 15. Боринской там делать нечего, да тем более из лаборатории геномного анализа. А она всё рассматривает то, что давно известно – связь между потреблением алкоголя и кардиоваскулярными заболеваниями. Потому и цитируемость мала – ничего нового в ее исследованиях нет. Почему она агрессивно накатила на ДНК-генеалогию, с ее-то познаниями в этой области – тайна сия великая есть. А впрочем, нет никакой тайны – банальная русофобия. С ней, русофобией, она и фигурирует в изданиях типа Foreign Policy, в статье под названием «Великая патриотическая псевдонаука Путина» . Боринская на «псевдонауке» давно с катушек съехала, это у нее в паранойю переросло. Она не понимает, что «псевдонауки» нет вообще, как нет осетрины второй свежести. Либо наука есть, либо науки нет. «Дважды два = пять» – это как, псевдонаука или нет? Нет, конечно, это вообще не наука. Но если кто так считает, это его личное дело, чего с ним «бороться»? Но Боринская борется, не понимая дурашливости своего положения. Над ней смеются, а она «борется». Нанайская девочка.Обратимся к очередному «подписанту», Шнирельману, о котором речь пойдет позже, к «неустанному борцу против русского национализма», а на самом деле к откровенному русофобу. Понятно, тоже борется с ДНК-генеалогией.«Счет» у него плохонький, особенно для доктора наук, опустился почти до уровня член-корреспондента А. Дыбо, да и цитирование соответствующее. Самая цитируемая статья у него времен разгула «либерализма» в России, опять твердит о переходе России «от интернационализма к национализму». Он, Шнирельман, разумеется, интернационалист. Космополит, иначе говоря. Такая же жалкая картина с цитируемостью всех «подписантов» упомянутого письма. Впрочем, это уже разобрано в книге «Кому мешает ДНК-генеалогия».Возвращаемся к Жукову. Академия ДНК-генеалогии официально зарегистрирована в Москве еще три года назад, вопреки опять потокам лжи «военного историка». Через нее прошли сотни человек, для которых определили гаплотипы-гаплогруппы-субклады, большинство получили персональные интерпретации своих данных. Плохо ли? Несколько лет работает «Прямая линия», в которую обратились уже тысячи человек, получили ответы на свои вопросы . А Жукову опять всё не так, подтявкивает откуда-то из подворотни. Самому-то ему не противно?Особенно меня повеселило откровение Жукова, что. Повеселило по нескольким причинам. Во-первых, эта фраза списана слово в слово у бостонского «журналиста» В. Лебедева, который не только не генетик, но вообще не имеет естественно-научного образования, как, конечно, и научной степени. В бытность свою в СССР он преподавал марксистско-ленинскую философию. Вот что написал Лебедев в своем пасквиле от 2014 года –. Узнаете текст? Во-вторых, про методичку Лебедев сам придумал. Нет в природе такой «методички», ни в «Генографике», ни вообще нигде. Лебедев совместно с Балановским пошел свиньей на ДНК-генеалогию, но причины у обоих разные. У первого – сугубо личные, у второго – желание спасти мусор в области популяционной генетики, который он публикует в научной печати уже много лет. А ДНК-генеалогия этот мусор тут же вскрыла, чем вызвала у Балановского панику, и как рефлекторный ответ – агрессивную реакцию. Жуков же выбрал простой путь – не разбираться в ДНК-генеалогии (что ему, конечно же, непосильно), а переписывать бессмыслицу у «критиков», выдавая за свою бессмыслицу. Недоволен Клейн, что одна из моих ранних книг (2010) опубликована в издательстве «Белые Альвы», и Жуков туда же, повторяет это вслед за Клейном. Книгу-то не читал, как признался в самом начале. Ни Клейн, ни Жуков не понимают, что о книге судят по содержанию, а не по издательству. В этом смысле два «историка» друг друга стоят, с чем можно Клейна поздравить. Опустился до уровня Жукова.«Русантроп» – не мой термин, я о нем сам узнал от других «критиков», которые, правда, ко мне его и не относили. Я связался с автором термина, и спросил, почему русантроп? На что мне автор ответил, а почему нет? Явантроп есть, синантроп есть, а почему на русантропа стойку делают? Да потому, что рус – «низзя». Русофобия в прямом виде. Логично, ответил я, и вопросов больше не задавал.Кстати, еще один забавный эпизод. Кто слушал клоунаду Жукова, возможно, обратил внимание на его неожиданный пассаж про С.С. Четверикова, что «». Открываем текст Лебедева, тот самый, где про «методичку». Читаем – «». Так что причины необычной эрудиции Жукова как на ладони – списал у Лебедева. Но тот сам в ДНК-генеалогии ни ухом, ни так сказать, другим местом. То же и Жуков. При чем там популяционная генетика – оба не имеют понятия. Ответ прост – совершенно не при чем. Другая методология, другой расчетный аппарат, другой характер выводов.Ну да ладно, там продолжать можно долго, Жуков что ни скажет – как в лужу крикнет. Он зачем-то полез в детали того, что кто когда сделал в популяционной генетике, но излагал так натужно, не выговаривая терминов, путая даты, что смотреть и слушать то, как товарищ мучается, было неловко. Зачем его понесло говорить о том, что якобы «», когда не знает, статей тех в глаза не видел, да и не было их в те времена. Все на свете перепутал. Возраст гаплогрупп научились рассчитывать на 18-20 лет позже, по геномным данным, которых тогда, в 1996-97 гг. в подходящем виде не было. Это если не считать моей статьи 2009 года по расчету возраста гаплогруппы R1a (21000±3000 лет, сейчас геномные данные дают 23000±2000 лет) и гаплогруппы R1b (16000±4000 лет, по современным геномным данным 21000±4000 лет).В общем, говоря на изысканном новоязе, пургу нес товарищ Жуков, причем нес пургу всё экранное время. Не случайно из тысячи комментариев по его «лекции» более восьмисот оценили его отрицательно. К моему приятному удивлению, многие комментарии были толковыми, и указывали Жукову на то, что он постоянно передергивал, выдавал свои безграмотные слова за якобы мои, и вообще занимался не своим делом. Оказалось, что многие слушатели того выступления Жукова были неплохо знакомы с положениями и выводами ДНК-генеалогии. Иначе говоря, эффект от «пурги» Жукова был прямо противоположным.Ну, что там еще, что стоило было упомянуть? «», несет Жуков, и якобы в подтверждение зачитывает мою цитату – «восточные славяне – представители рода R1a». Похоже, Жуков не знаком с основами элементарной логики. Помните, «Иван – человек, но не всякий человек – Иван». Так и здесь – восточные славяне являютсярода R1a. «Представителями» – понятно? Многие уйгуры – тоже представители рода R1a. И многие индийцы. И часть австрийцев. И многие арабы. И примерно 10% евреев-ашкенази. Многие народы, этносы, религиозные группы в своей части имеют гаплогруппу R1a, являются представителями. Но это не значит, что они «». Я объясняю это уже более десяти лет, но некоторые всё равно не схватывают. Первым не схватил Клейн, и запустил эту утку в мир. Поскольку «критики ДНК-генеалогии» статьи в этой области не читают, а читают исключительно друг друга, то продолжается игра в испорченный телефон. Балановские прочитали у Клейна, Боринская – у Балановских, Чубур и Садулаев – у кого-то из перечисленных, Лебедев у Балановских, и многое придумал сам, и вот теперь Жуков – что-то вычитал у Клейна, что-то у Лебедева, что-то у кого-то еще, и снежный ком продолжает катиться.Объясняю, так сказать, для дебилов. Гаплогруппа R1a – не славянский род. Гаплогруппа R1a – это род по определению, но не славянский. Род – потому что все носители гаплогруппы R1a произошли от общего предка, который жил примерно 20 тысяч лет назад, и у которого в Y-хромосоме произошла определенная мутация, которая есть у всех носителей гаплогруппы R1a. Род, по определению, это группа мужчин (в данном контексте), которые все произошли от одного общего предка. Это – патриарх данного рода. Это определения ДНК-генеалогии. Если кто-то придумает или использует другие определения рода – это будет не из области ДНК-генеалогии. И ничего в этом странного нет. Звезда, например, это символическая фигура на пилотке, фуражке или на погонах, это небесное тело, это геометрическая фигура, и так далее. И никто не путается. Кроме, конечно, неумных людей, часть которых перечислена выше. Или людей, которые притворяются, что не понимают, во имя своих целей и задач.Представителями рода R1a являются множество групп людей, которых объединяет нечто, помимо гаплогруппы R1a. Они есть во множестве этносов, спортивных командах, городах, районах, странах, партиях, и так далее. Сидят люди, пьют пиво, и среди них могут оказаться представители гаплогруппы R1a. Восточные славяне – тоже представители гаплогруппы R1a, если не все, то большинство мужчин. Надеюсь, даже Жуков это теперь понял. К его сведению, четкое определение рода дается в любой моей книге, в которой изложены базовые положения ДНК-генеалогии. Есть это определение и в моем курсе из 18 лекций, в лекции второй:Но откуда об этом может знать Жуков? Он же сообщил, что ничего не читал, ни книг, ни статей, ясно, что не слушал лекций. Двойка ему. Но когда двоечник получает большую аудиторию, то жди позора. Вот Жуков и опозорился. Потому что с апломбом сообщил, цитирую – «», «». Но откуда Жуков это знает? Он же сообщил, что не читал.Как Жуков поделился, у него путаница в понятиях «род – этнос – народ». Ну так это его, Жукова, проблема, учиться лучше надо. А в ДНК-генеалогии понятий «этнос» и «народ» как объектов исследования нет, они используются только как сопроводительные или ограничивающие факторы, например, «у шведов содержание гаплогруппы I1 составляет в среднем 37% от всех», или «у этнических русских в среднем 48% гаплогруппы R1a». Понятие «род» есть – это гаплогруппа, конкретный субклад – в определенном контексте.» – это тоже Жуков. Этот бред я и комментировать не буду.» – вещает Жуков, приписывая это якобы мне. Видимо, у Балановского вычитал. Эту фразу Балановский произнес на конференции РАН, тряся моей книгой «Происхождение славян» с трибуны. Поскольку это было в моем присутствии, я предложил ему показать в книге конкретную цитату. Балановский не смог. И не удивительно, не было в книге такого высказывания. Арии и славяне относятся к разным эпохам. Арии – это предки половины современных славян, а именно той половины, которая имеет гаплогруппу R1a. Арии, жившие начиная с 5500 лет назад, то есть с середины IV тыс. до н.э., имели гаплогруппу R1a-Z645, славяне этой же гаплогруппы были их потомками, с гаплогруппой R1a-Z645-Z280 (восточные славяне) и R1a-Z645-M458 (западные славяне). Названия здесь «восточные» и «западные» являются довольно условными, приводятся для общей ориентации, и относятся в основном к тому, где сейчас живут носители этих гаплогрупп. «Западные» в основном в Польше, Чехии, Словакии, Белоруссии. «Восточные» – соответственно, к востоку от них. Но искать буквальный смысл в этих отнесениях не стоит, за тысячелетия люди во многом перемешались. Аналогично, потомков буров в Южной Африке называют европейцами, а не африканцами. Если встретили где-нибудь в Камбодже европейцев, путешествующих, или осевших там, никто не назовет их азиатами. Люди со здравым смыслом это прекрасно понимают. Жуков же или не понимает, что ведет к соответствующим выводам, или прикидывается дурачком, что тоже ведет к соответствующим выводам. Если кто сам себя запутывает, не пользуйтесь словесными понятиями, которые для ориентации, пользуйтесь приведенными выше индексами гаплогрупп и субкладов.И тогда картина станет совершенно ясной – древние европейские арии (5500-5000 лет назад) были носителями гаплогруппы-субклада R1a-Z645, 5000 лет назад они разошлись на две ветви, R1a-Z645-Z93 (южные арии, которые больше соответствуют тем, кого современные историки называют степными ариями, или ариями лесостепной полосы) и R1a-Z645-Z280 (арии Русской равнины, хотя такого термина в исторических науках пока нет; их можно назвать древними жителями Русской равнины, или протославянами, или праславянами, это вопрос договоренностей, консенсуса, а не фактов, факты уже приведены несколькими строками выше). Через несколько веков появилась (путем соответствующей мутации) гаплогруппа-субклад R1a-Z645-M458, и появилась она, видимо, на территории, которую занимают современные Польша и Белоруссия. Во всяком случае, именно там сейчас этот субклад преобладает по численности, хотя их потомки разошлись по Центральной Европе и продвинулись на восток до Урала, а многие и дальше, но численностью меньшей. Поскольку все три основные субклада, Z93, Z280 и М458, произошли от R1a-Z645, родительского арийского субклада, то все они – потомки европейских ариев. Славян как таковых тогда еще не было, во всяком случае славян по всем современным определениям. Поэтому говорить, что арии – это славяне, неверно, как и наоборот, что славяне – это арии. Я ведь не мой прадедушка, не так ли? Хотя отношусь к тому же роду, что и мой прадедушка. И гаплогруппа та же, как и субклад.Начиная примерно с 4500 лет назад носители субклада R1a-Z93 разошлись миграционными путями по разным направлениям, время от времени добавляя к своим потомкам новые, последующие субклады – Z94, L657, Z2125, Z2123, причем ряд их имели вид ответвлений, уходили «в сторону» по мутациям. Это мы видим и по современным носителям гаплогруппы R1a, проживающим в разных концах Евразии. На Русской равнине живут R1a-Z645-Z280 и R1a-Z645-M458, в Индии R1a-Z645-L657 и R1a-Z645-Z2123, на Ближнем Востоке R1a-Z93-L657, которых среди арабов до 10%. Все они потомки древних ариев R1a-Z645, как и видно по их субкладам. Эту же гаплогруппу и ее субклады извлекают из древних захоронений – в срубной археологической культуре, в потаповской, андроновской, синташтинской (к которой относится Аркаим, название современное), которые маркируют древние миграционные пути III-II тыс. до н.э. В древних костных останках в синташтинской культуре с датировкой 4030±115 лет назад нашли R1a-Z645, тот же субклад нашли в срубной культуре с датировкой 3740±125 лет назад, тот же – в потаповской культуре с датировкой 4065±150 лет назад, а субклады глубже не определяли. Этот же субклад находится в виде родительского у всех славян (и не только славян) гаплогруппы R1a, как показано выше. Напомню – у них R1a-Z645-Z280 и R1a-Z645-M458. У всех – и кто остался на Русской равнине и стали славянами, и кто ушел на восток, к Южному Уралу и далее в Индию, и кто ушел в южном направлении, на Ближний Восток, у всех присутствует одна и та же арийская метка-мутация – Z645. Все они – арии в те времена, 5000-3500-3000 лет назад, и потомки ариев в настоящее время.Всего этого Жуков знать не может, поскольку «чукча не читатель, чукча писатель». Но это не мешает ему вылезать на публику и нести ахинею. Интересно еще и то, что все «критики», включая Жукова (который, впрочем, у них переписывает) используют для «критики» мою статью про славян и индоевропейцев более чем десятилетней давности. Во-первых, статья популярная, а не научная, научные мои статьи «критики» не трогают, что само по себе тоже интересно. Во-вторых, десять лет назад субклады Z280, M458, Z93, Z2123, L657 не были известны, желающие могут взглянуть на классификацию субкладов гаплогруппы R1a 2007 года https://isogg.org/tree/2007/ISOGG_HapgrpR07.html . Тогда в списке были всего пять субкладов, из которых три оказались ошибочными и были вскоре из списка исключены (M56, M157 и M64.2/M87/M204). В работе были только два субклада (сейчас их 74), R1a (= SRY10831.2) и R1a1 (= M17/M198), первый, R1a, самый древний, образовался примерно 20 тысяч лет назад (и это было впервые показано в моей статье 2009 года в США, а до того – в Вестнике Академии ДНК-генеалогии в 2008 году), а второй, R1a1, был найден в среднем у половины славян и у трети индийцев, которые прошли ДНК-тест. Поэтому в те времена я использовал индекс R1a1 для родового отнесения всех современных носителей гаплогруппы R1a. С тех пор, как я отмечал выше, гаплогруппа R1a разрослась, и индекс R1a1 я давно не использую. Он в классификации уже давно переименован, еще в 2009 году он стал R1a1a. Позже было определено, что его возраст 14000±2000 лет, когда славян и в проекте не было. Поэтому все «критики», которые, как и Жуков, произносят или пишут R1a1, не знакомы ни с классификацией, ни с ДНК-генеалогией, и питаются исключительно давно устаревшими материалами, или теми, которые имеют исключительно историческую ценность. Это я многократно разъяснял, но «критики» же ничего не читают, они руководствуются исключительно классовым чутьем. Факты им не нужны. Жуков – из их числа.» – продолжает Жуков. Опять чушь несет. Ариев давно нет, это давняя в прошлом эпоха. Да, многие таджики – потомки древних ариев, это я с давних пор разбирал и в видеолекциях, и в книгах. Они – носители гаплогруппы R1a-Z645-Z93, см. выше. Что касается осетин – сами они называют себя потомками алан, скифской группы, не «ариев». Преобладающая часть осетин, до 75% от всего количества мужчин, имеет гаплогруппу G2a. Она не имеет никакого отношения к арийской гаплогруппе R1a-Z645, о которой речь шла выше. В Индию предки осетин не ходили, и к историческим ариям отношения тоже не имеют. Небольшое количество носителей гаплогруппы G2a в Индии есть, и неудивительно, она есть, например, в соседнем Афганистане, но под «ариев» в контексте ДНК-генеалогии никаким боком не подпадает. Откуда Жуков это взял? А он, как обычно, что-то где-то услышал, и продолжает игру в испорченный телефон. В частности, Жуков искаженно повторяет здесь лингвистов, согласно которым осетинский язык принадлежит к иранской группе индоевропейской семьи языков. Исторические арии там могли иметь отношение только в том, что прибыли на Иранское плато примерно 3500 лет назад, и передали свой арийский язык местному населению, среди которых были носители древней гаплогруппы G2a, потомки которых в итоге попали на Кавказ и стали, в частности, осетинами. Жуков продолжает путаться среди языковых понятий об ариях, с одной стороны, и происхождения ариев, которое выявляет ДНК-генеалогия, с другой. Безусловно, древние арии говорили на арийских языках, просто по определению, но затем те языки разошлись по народам, к историческим ариям не имевшим никакого отношения. Например, народам с преобладанием гаплогрупп R1b, G2a, E1b, I1, I2a, и так далее. Жуков же, хронически не понимая, о чем говорит, тащит все до кучи. У него страсть одна, но неизбывная – оспорить основные положения ДНК-генеалогии. Получается смешно, но и грустно.И далее ахинея Жукова не ослабевает. Он поделился с Пучковым и аудиторией, что «». Опять Жуков не понимает, что вычитал это у тех попгенетиков, кто неправильно считали. Давно это уже известно, что считали неправильно, используя «популяционную скорость», она же «скорость Животовского», и уже года три как от этого полностью отказались. Отказались от этих «скоростей» и Балановские, которые на протяжении десяти лет истово их придерживались, и ничего не хотели слушать. Я эти «скорости» разнес в журнале Human Genetics, ведущем академическом журнале мира по генетике, еще в 2009 году, и показал, что расчеты попгенетиков по гаплогруппе R1a в Индии завышены в три и более раз (!). Вместо правильных 3500 лет назад попгенетики, применяя «кривую» скорость Животовского, получили 14-15 тысяч лет назад для гаплогруппы R1a в Индии. Это – публикации 2006 года, то есть более десяти лет назад, полностью устаревшие и неверные в отношении датировок. И вот сейчас Жуков их озвучивает, чтобы опять оспорить ДНК-генеалогию. Лишил его Всевышний разума в самом деле. И не в первый раз, это уже у Жукова хроника.Дальше Жуков довольно резко завершает свое превращение в Шарикова. А именно, когда он переходит на то, что якобы мои «последователи» провозглашают, что надо у всех брать кровь на анализ, определять гаплогруппу, и на руководящие должности назначать только носителей гаплогруппы R1a. «Борьба за чистоту крови». «Только чтобы свои были». Меня он, надо сказать, от этих концепций избавляет, потому что я «хитрый», сам этого, значит, не говорю, но других подталкиваю. Раньше Жукова за это забили бы канделябрами, и правильно сделали. Кроме как подлостью это назвать нельзя, Жуков заигрался в своей неизбывной страсти заклеймить, даже ценой подлых наветов. С Клейном это уже было, он тоже пытался подвести подобную базу, но на мое требование предъявить цитату из моих «подталкиваний» он завилял, ушел от ответа, сказал, что где-то видел, но не помнит, забыл… Теперь Жуков, не зная о том, как я Клейна за шиворот таскал по этому поводу, по привычке списал это у Клейна, а остальное присочинил. Вообще с такими я обычно даже не дискутирую, но поскольку ситуация повторяется, вынужден Жукову заехать канделябром, хотя и виртуальным, по чувствительному месту. Жду извинений и покаяний, хотя от таких этого ожидать обычно не приходится. Шариков распоясался. Пучков-Гоблин этому поддакивал, время от времени вставляя фразу «расовые идеи продвигает». Хотя Жуков Пучкова, повторяю, там по всем позициям нагло обманывал, но Пучкову явно хотелось обманываться. Тем самым он стал на одну доску с проходимцем Жуковым. Хорошего в этом ничего нет, а вот показательно – это да. После этого гнусное выступление Пучкова на смерть М.Н. Задорнова меня не удивило. До этого выступления в паре с Жуковым – удивило бы, а сейчас уже нет. Картина маслом.В выступлении Жукова был упомянут Шнирельман. Как обычно, Жуков передернул, и первую часть моего высказывания про Шнирельмана опустил. Нормальный прием мошенника. Воспроизведу то, что я писал об этом ранее, в статье о том, как Балановская подсунула фальшивку вместо Заключения круглого стола на тему ДНК-генеалогии. Шнирельман эту фальшивку одобрил и подписал. Потом, когда жульничество вскрылось, фальшивку отозвали, и больше о ней не вспоминали. Шнирельман не извинился. Так вот что я писал в той статье:Не буду голословным, и приведу с десяток цитат (для экономии места некоторые, особенно пространные, в сокращенном виде) из доклада Шнирельмана, в которых встречается слово «патриотизм» и его варианты. Пусть читатели судят сами о его отношении к русскому патриотизму.Обратите внимание, как корежит Шнирельмана древнерусская история, как ломает его слово «патриотизм». Его трясет даже от работ Гамкрелидзе и Иванова (книга «Индоевропейский язык и индоевропейцы», 1980), за которые они получили Ленинскую премию в 1988 году, от концепции происхождения индоевропейского языка на Балканах, от того, что арии или их предки жили в прикаспийском-причерноморском регионе, от ведических ариев, от древности славян, от отрицания норманнизма, от поисков древнеславянской письменности, и так далее. Замечаете направленность, вектор его сентенций?Именно потому я писал в дискуссии в сетевой газете «Троицкий вариант» – «». Жуков с показным ужасом приводит мои слова в дискуссии – «», и Пучков с таким же деланным ужасом ему вторит. А я под своими словами подписываюсь.На этой оптимистической ноте я заканчиваю общее рассмотрение выступление Шарикова-Жукова, и остановлюсь на последнем «моменте», Жуковым упомянутом. Он сообщил, что скандинавами-норманнами в конце I тыс. н.э. могли быть носители гаплогруппы I1. Я же в своих работах приводил данные, что носителей скандинавского субклада R1a-Z234 на Русской равнине практически не обнаружено, но если они здесь жили, пусть даже в количестве двухсот человек, то от них сейчас должно было остаться множество потомков. А их нет. Значит, если и были на Руси скандинавы, то короткими набегами, типа похода Карла XII, или захвата северных крепостей и их последующая оборона. Но это не удивительно, славяне тоже были по всей Европе, в том числе в наемных воинских подразделениях, но никто им не приписывает основание государственности европейских стран.И вот – (необоснованное) предположение, что скандинавские носители гаплогруппы I1 и были те скандинавы, которых «видимо-невидимо» было на Руси, то ли 20 тысяч человек, то ли 50 тысяч, то ли 100 тысяч, то ли полмиллиона, если перевести 13% скандинавов по Клейну в численное выражение. Так почему предположение Жукова необоснованное? Да потому, что оно бездумное, за ним вообще ничего нет, кроме того, что в Швеции или Норвегии с Данией в настоящее время большая доля носителей гаплогруппы I1. Да еще то, что в современной России тоже есть некоторое, небольшое количество носителей гаплогруппы I1. Это не может быть обоснованием гипотезы, это так, стрельба дилетантом навскидку.Что могло бы быть хоть каким-то обоснованием, о чем Жуков, конечно, не подумал, потому что не в теме, да и потому еще, что у него соответствующий орган не развит. Могло бы быть то, что у современных князей, членов Российского дворянского собрания, предполагаемых рюриковичей (а официальными генеалогами это признано) есть заметная доля носителей гаплогруппы I1. Но таких нет. Если из полутора десятков князей, тестированных на ДНК, у одиннадцати есть гаплогруппа N1a1, общий предок которых жил во времена летописного Рюрика, то это обоснование, хоть и не абсолютное, что призванный княжить Рюрик имел гаплогруппу N1a1. Еще у нескольких князей есть гаплогруппа R1a, и общий предок основной группы жил тоже во времена летописного Рюрика. Имеем, конечно, противоречие, конфликт вариантов, но хотя бы есть что изучать, из чего выбирать. А вот с гаплогруппой I1 никого нет, кроме пары явных самозванцев, отнюдь не князей, и которых никакие генеалоги не признают.Что еще могло бы быть хотя бы косвенным обоснованием? Да то, например, что было бы несколько предполагаемых рюриковичей, да хоть бы не рюриковичей, а группа людей с хорошей родословной и с гаплогруппой I1, у которых общий предок жил во второй половине I тыс. н.э. Да хотя бы и не с хорошей родословной, а с любой, но хотя бы с намеком на происхождение от древних скандинавов. Но увы, нет таких. А у тех, что есть, датировку общего предка покажем ниже.Прочие рассуждения, да еще со ссылкой на работу попгенетиков, вообще смехотворны. Что с того, что на севере России живет какое-то количество носителей гаплогруппы I1? Не смешно? Попгенетика тем и отличается от ДНК-генеалогии, что оперирует тем, кто где живет и в каких относительных количествах. Она «наука» описательная, типа «что вижу, то и пою». Как чукча на севере. То, что он поет, это дело хорошее, за это чукчей любят. Но чукча, когда поет, не претендует на науку, а поющий попгенетик – претендует. За это попгенетиков не любят. И Жуков туда же – мол, раз живут носители I1 в России, значит, потомки шведов и прочих норвежцев с датчанами. Страшно далек Жуков от науки. Ну, хотя бы расчитай, когда жили их общие предки, станет немного яснее, в каком направлении дальше идти. А попгенетики не расчитывают, поскольку не знают ДНК-генеалогии. На этом с попгенетиками заканчиваем, не подходят они для серьезного разговора.Более того, все эти рассуждения разбиваются одним простым аргументом – это как так, если скандинавы R1a не приходили (напоминаю, у них характерная метка R1a-Z284, которой в России нет, как и в других славянских странах), а I1 вдруг приходили. У них что, на КПП просили гаплогруппу предъявить? R1a и N1a заворачивали обратно, а I1 пропускали? Так, что ли? Если бы Жуков умел думать, это сообразил бы.Для сведения, в современной Швеции носителей I1 37%, R1b 22%, R1a 16%, N1a1 7%, остальных (I2a, J2, G2a, Q, E1b) от 1% до 3%. Странно, почему Жуков на роль скандинавов не предложил носителей R1b, видимо, списать было не у кого. Но правильно, что не предложил, я бы еще посмеялся, и пояснил – не ему, конечно, это бесполезно, а читателям, почему этого быть не могло. Так вот, у норвежцев это составляет I1 32%, R1b 32% (да-да, одинаково), R1a 26%, N1a1 2.5%. У остальных подобные малые числа, как у шведов. У датчан I1 34%, R1b 33%, R1a 15%, N1a1 1%, остальные – минорные доли мужского населения. Надо сказать, что гаплогруппа N1a1 у всех перечисленных в основном славянская и южно-балтская, включая шведов, у которых есть только небольшая примесь финских линий, гаплотипы которых принципиально отличаются от славянских и южно-балтских линий гаплогруппы N1a1. Так что выбор для тех гаплогрупп скандинавов, носители которых могли бы жить на Руси – невелик, а на самом деле этого выбора вообще нет. Не жили они на древней Руси. Кстати, в современной России доля I1 составляет в среднем 5%, R1a 48%, R1b 6%, I2a 12%, N1a1 14%.Но давайте проведем дополнительную проверку. Я же не Жуков, чтобы пустыми словами бросаться. Рассматривая любой вопрос, надо идти на вклад в науку.Итак, в базе данных гаплотипов Русской равнины (куда входят гаплотипы России, Польши, Украины, Белоруссии, стран южной и восточной Балтики), подготовленной И.Л. Рожанским, и постоянно им обновляемой, имеется 294 гаплотипа гаплогруппы I1, или 4.4% от всех гаплотипов. Все гаплотипы есть в 37-маркерном формате, меньше в 67-маркерном, и еще меньше в 111-маркерном. Поэтому для дальнейшего исследования были выбраны гаплотипы в 37-маркерном формате. Дерево гаплотипов приведено ниже. Каждая «палочка» – это гаплотип, то есть один человек, у каждого приведен индекс идентифицированного субклада, их не видно на круговом дереве, но в данном случае это не важно, их четко видно на линейном дереве, которое здесь не приведено за недостатком места, да и нет необходимости. Всего на Русской равнине идентифицированы три основные субклада – CTS6364 (110 человек), Z58 (66 человек), Z63 (47 человек), и для 71 человек субклады не определены. Схема субкладов приведена ниже.Мы видим, что все три основных субклада Русской равнины являются «параллельными», все расходятся от субклада DF29, который образовался примерно 4700 лет назад, а все три параллельных субклада образовались немедленно вслед за ним, примерно 4600 лет назад (датировки проведены по снипам). Никаких признаков того, что со стороны пришли «скандинавы», носители гаплогруппы I1, и перенесли ее на Русскую равнину, нет. Это был нормальный, равномерный процесс диффузии гаплогруппы I1 от некоего общего предка, который жил 3200±300 лет назад, как рассчитано по 37-маркерным гаплотипам линейным методом. То, что процесс расхождения гаплотипов гаплогруппы I1 был равномерным и симметричным, показывает дерево гаплотипов ниже.Расчет квадратичным методом дает датировку жизни общего предка 3300±380 лет назад, что практически одно и то же, что и линейным. Расчет по «медленным» 22-маркерным гаплотипам дает 3300±1200 лет назад, столь большая погрешность расчетов не удивительна, так как мутаций в таком формате расчета очень мало, эти гаплотипы расчитаны на датировки в десятки тысяч лет назад. Но видно, что расчет и по ним согласуется с расчетами по более «быстрым» маркерам. Обращает внимание то, что датировка гаплогруппы I1-M253 по снипам дает 27500 лет назад, а последующий субклад DF29 датируется 4700 лет назад. Все промежуточные субклады пропали, вымерли или уничтожены. Хотя они обнаружены при изучении ископаемых ДНК гаплогруппы I (не I1) c датировками 8000±400 лет назад (Анатолия), 5800-5900 лет назад (Германия), 5200-5500 лет назад (Италия), 4800-4200 лет назад (Испания), 4100-3900 лет назад (Венгрия), 3800-3100 лет назад (Швеция).Современные скандинавские гаплотипы гаплогруппы I1 нисходят от субклада CTS6364 до субкладов L22 (Швеция), P109 (Норвегия), Z74 (Дания), а также являются параллельными субкладам Русской равнины (которые отмечены желтым цветом), как Z58, Z59, Z60 и Z73 (Дания)Другими словами, картина распространения субкладов гаплогруппы I1 представляется сложной, хотя в целом и симметричной, как показывает дерево гаплотипов. Она никак не соответствует приходу носителей гаплотипов из Скандинавии на территорию Русской равнины. Вот картина распространения гаплогруппы I1 в современной Европе (из 294 гаплотипов в базе данных):Башкортостан 4 гаплотипа (у всех субклад Z58)Белоруссия 11 гаплотипов (CTS6364 и Z63)Эрзя 4 гаплотипа (в основном Z63, для остальных неизвестно)Евреи 4 гаплотипа (все Z58)Карелы 10 гаплотипов (почти все CTS6364-L22)Литва 17 гаплотипов (в основном CTS6364)Польша 116 гаплотипов (в основном CTS6364 и параллельные ему Z58 и Z63)Россия 86 гаплотипов (в основном CTS6364, и параллельные ему Z58 и Z63)Татары 13 гаплотипов (в основном CTS6364, Z58 и Z63)Украина 29 гаплотипов (в основном CTS6364, Z58 и Z63)Мы видим, что по распределению гаплотипов Россия не отличается от Польши, Украины, татар, хотя никто, по-моему, не сообщает, что скандинавов было «видимо-невидимо» на всех этих территориях.Подводим итог – байку о скандинавском заселении Руси можно закрыть за непригодностью. Жукова-Шарикова тоже можно закрыть по той же причине.

Источник: feedproxy.google.com