Клим Жуков. Образование и демографическая катастрофа в РФ.
Аудиоверсия – https://klimzhukov.mave.digital/ep-217
Комментарий редакции
Основные тезисы лекции:
1. Образование очень важно для государства, так как формирует кадры.
2. В современном капиталистическом обществе главное – деньги, поэтому образование тоже стоит денег.
3. Даже обучение в обычной школе требует немалых расходов на учебники, одежду, питание и транспорт.
4. Стоимость обучения в вузах очень высока и с каждым годом растет. Это создает неравенство в доступе к образованию.
5. Расходы на воспитание и обучение детей чрезвычайно высоки и тяжело ложатся на семейный бюджет. Это одна из причин снижения рождаемости.
6. Для улучшения демографии и повышения качества человеческого капитала необходимо сделать образование бесплатным, хотя бы на уровне школ и вузов.
Вывод: Клим Саныч убедительно показывает, что высокая стоимость образования негативно влияет на демографию и качество подготовки кадров в России. Для решения этих проблем необходим переход к бесплатному образованию.
Вывод верный,да только переходить на полное безплатное образование никто не будет,в РФ капитализм,причём по сути этнический капитализм,желающий перехода в феодализм.
Единственно,что будет сделано(уже,кстати, было озвучено)это безплатное начальное образование,что бы будущие холопы могли уметь писать,читать и считать.
П.С.Ещё снизят возраст с которого детям можно будет работать(нечего сидеть на шее у родителей и просиживать штаны в школе!)Первые шаги уже сделаны:детям младше 14 лет уже разрешили работать в кино, театре, участвовать в концертах или цирковых представлениях, если работа не причинит ущерба их здоровью.