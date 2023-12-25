Аудиоверсия – https://klimzhukov.mave.digital/ep-217

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Образование очень важно для государства, так как формирует кадры.

2. В современном капиталистическом обществе главное – деньги, поэтому образование тоже стоит денег.

3. Даже обучение в обычной школе требует немалых расходов на учебники, одежду, питание и транспорт.

4. Стоимость обучения в вузах очень высока и с каждым годом растет. Это создает неравенство в доступе к образованию.

5. Расходы на воспитание и обучение детей чрезвычайно высоки и тяжело ложатся на семейный бюджет. Это одна из причин снижения рождаемости.

6. Для улучшения демографии и повышения качества человеческого капитала необходимо сделать образование бесплатным, хотя бы на уровне школ и вузов.

Вывод: Клим Саныч убедительно показывает, что высокая стоимость образования негативно влияет на демографию и качество подготовки кадров в России. Для решения этих проблем необходим переход к бесплатному образованию.