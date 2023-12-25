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Клим Жуков. Образование и демографическая катастрофа в РФ.

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Аудиоверсия – https://klimzhukov.mave.digital/ep-217

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Образование очень важно для государства, так как формирует кадры.

2. В современном капиталистическом обществе главное – деньги, поэтому образование тоже стоит денег.

3. Даже обучение в обычной школе требует немалых расходов на учебники, одежду, питание и транспорт.

4. Стоимость обучения в вузах очень высока и с каждым годом растет. Это создает неравенство в доступе к образованию.

5. Расходы на воспитание и обучение детей чрезвычайно высоки и тяжело ложатся на семейный бюджет. Это одна из причин снижения рождаемости.

6. Для улучшения демографии и повышения качества человеческого капитала необходимо сделать образование бесплатным, хотя бы на уровне школ и вузов.

Вывод: Клим Саныч убедительно показывает, что высокая стоимость образования негативно влияет на демографию и качество подготовки кадров в России. Для решения этих проблем необходим переход к бесплатному образованию.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Y6jRIEuboos
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Куликовская битва: правда и вымысел
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 18130 16930
    KT четыре часа назад

      Вывод верный,да только переходить на полное безплатное образование никто не будет,в РФ капитализм,причём по сути этнический капитализм,желающий перехода в феодализм.
      Единственно,что будет сделано(уже,кстати, было озвучено)это безплатное начальное образование,что бы будущие холопы могли уметь писать,читать и считать.
      П.С.Ещё снизят возраст с которого детям можно будет работать(нечего сидеть на шее у родителей и просиживать штаны в школе!)Первые шаги уже сделаны:детям младше 14 лет уже разрешили работать в кино, театре, участвовать в концертах или цирковых представлениях, если работа не причинит ущерба их здоровью.

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