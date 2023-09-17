Под эгидой Федерального агентства лесного хозяйства подготовлена «Концепция развития почвозащитных лесных полос». Она нацелена на то, чтобы остановить наступление пустыни и засухи в обширный Южный регион России, включая Нижнее Поволжье.

Сельхозпочвы в этом регионе подвергаются всё более активному наступлению песков, засолению, другим видам эрозии, что чревато тяжелыми, притом едва ли не бессрочными последствиями для экологии, экономики, социальной сферы Юга России. А ведь не меньше трети объема сельхозпродукции в РФ производится именно в этом регионе!

Основные причины негативных тенденций – это, во-первых, природоущербные методы освоения целинных и залежных земель в середине 50-х-начале 60-х гг., охватывавших около половины общей территории Юга России (включая Нижнее Поволжье) и свыше половины обширной территории соседнего северо-западного Казахстана. Во-вторых – вырубка с середины 50-х годов большей части лесов и лесонасаждений в тех регионах. В целом, общая территория, где проявляются ущербные для почв последствия этих факторов, сопоставима с совокупной территорией Франции и Португалии – свыше 650 тыс. кв. км!

Как поясняет Павел Чащин, глава «Рослесинфорга», в соответствии с «Концепцией развития почвозащитных лесных полос», до 100 млн гектаров или 250 миллиардов деревьев – берез, тополей, кленов, сосен и лиственниц – необходимо высадить на юге России для успешной борьбы с наступлением пустынь и полупустынных степей.

Именно эти породы являются преобладающими при создании защитных лесных полос. Они, в сочетании с агротехническими, лесоводственными и мелиоративными мероприятиями остаются самым надежным способом предотвращения пыльных бурь, опустынивания и восстановления земель, поясняет Чащин.

Заметим, сегодня, по оценке того же ведомства, сохранившиеся государственные лесные полосы в южных лесостепях, степях и полупустынях для регулирования климата, защиты почвы и сохранения почвенной влаги, ныне занимают, всего лишь 105 гектаров. А противоэрозионные лесополосы вообще составляют только 8% от общерегиональной лесной площади.

Потому неудивительно, что, по имеющимся данным профильных ведомств (2022-23 гг.), разным видам эрозии и в целом деградации фактически подвержены не меньше 35% сельхозземель в Нижнем Поволжье, Краснодарском крае, Ставрополье, Ростовской области. А в ближайшие 5-7 лет этот показатель может превысить 50%, если не будут восстанавливаться прежние и создаваться новые почвозащитные лесополосы.

По словам эксперта Калмыцкого НИИ сельского хозяйства им. М.Б. Нармаева (г. Элиста) Бориса Гольдварга, деградировавшие земли, на которых «уже ничего не растет, очень быстро превращаются в подвижные пески, загрязняя воду и атмосферный воздух». Как следствие, возникающая засуха провоцирует лесные пожары и пыльные бури. Помимо нанесения экологического вреда, эти процессы ухудшают и состояние здоровья местного населения, провоцируют миграцию.

Почвозащитное лесовосстановление/лесоразведение на Юге России будет осуществляться во взаимодействии с Центром по борьбе с опустыниванием территорий РАН. Глава Центра Александр Кузенко сообщил СМИ, что в 2024 году будет опубликована «Национальная программа действий по борьбе с опустыниванием в 14 субъектах Федерации». Он уточнил, что эти регионы будут разделены «по степени деградации земель и по каждому будут даны рекомендации». В числе этих регионов – Волгоградская, Саратовская области, Ставропольский край, Дагестан, Калмыкия. То есть, почти вся территория Южного региона РФ.

К слову, лесоразведение с начала 2020-х гг. активно развивается более чем в 20-ти субъектах Федерации, в том числе в 6-ти южнороссийских. Так, по данным РИА-Калмыкия, за 2019-22 гг. в этой республике высажено свыше 1,2 млн саженцев вяза, дуба, акации, тополя, других деревьев; за текущий год этот показатель увеличится на треть. Столь высокие темпы лесоразведения весьма актуальны для Калмыкии, поскольку до 80% ее территории подвержено опустыниванию, пыльным бурям, другим негативным явлениям.

… И правду говорят, новое – это хорошо забытое старое. Именно межрегиональный подход к борьбе с засухой и опустыниванием был в основе комплексной советской госпрограммы 1948-1963/65 гг. Это был долгосрочный «План полезащитных лесонасаждений, внедрения травопольных севооборотов, облесения песков, строительства прудов и водоемов для обеспечения высоких устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах Европейской части СССР». Кстати, ту же советскую практику поныне используют в КНР, Иране, Алжире, Саудовской Аравии, Пакистане, Туркменистане, Узбекистане, а с начала 2010-х – в казахстанском Приаралье.

Уже в первые 6 лет реализации того плана, в Европейском регионе СССР урожайность зерновых культур увеличилась на 25-30%, плодовых и овощных – на 50-75%, технических (лён и текстильная конопля, сахарная свекла, подсолнечник, табак) – более чем на 15%. А по кормовым травам рост урожайности составил 2-2,5 раза. Естественное, то есть природное, плодородие почв увеличилось почти на треть.

Наглядными тогда стали и благоприятные изменения климата, ибо новые лесопосадки и водоёмы, существенно снижая эрозию почв, способствовали росту количества осадков. Что, в свою очередь, препятствовало засухам, опустыниванию земель и пыльным бурям.

Но 70 лет назад – в августе-октябре 1953 г. – успешно реализуемая в СССР программа была, увы, остановлена как комплексное мероприятие, а в 1958-м фактически отменена. Причина – быстрорастущие затраты на целинную, а затем кукурузную кампании. Новые же лесопосадки в лучшем случае стали фрагментарными.

Более того: уже с 1955 года было разрешено вырубать лесополосы, созданные в 1948-54 гг. на берегах рек, водохранилищ, озёр, болот, вдоль дорог. Правда, в 1964 г. такую «льготу» отменили, но вырубить за 10 предыдущих лет успели немало.

Хочется надеяться, что новые массовые посадки леса на Юге России, запланированные теперь уже российской «Концепцией развития почвозащитных лесных полос» (2023 г.), не постигнет та же участь. Поскольку потребность в комплексной борьбе с опустыниванием и деградацией земель нарастает год от года.

P.S. Тем временем воссоздание лесных полос в этих регионах страны уже активно развивается: по данным «Рослесхоза», в Северокавказском и Южном федеральных округах (СКФО и ЮФО) к осени текущего года перевыполнили планы по лесовосстановлению. Лидируют Ростовская, Волгоградская области и Республика Калмыкия. С опережением плановых показателей восстанавливаются леса и в Астраханской области, Республике Дагестан.

В целом, в СКФО-ЮФО в 2023 году лесоразведение/лесовосстановление запланированы на площади более 1,4 млн га.

Специально для «Столетия»

Алексей Чичкин

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

В России разработана "Концепция развития почвозащитных лесных полос" для борьбы с опустыниванием в Южном регионе страны. Планируется высадить до 100 млн га леса.

Причины деградации почв на Юге России – распашка целинных земель и вырубка лесов в 1950-60х годах. Пострадала территория свыше 650 тыс кв. км.

В настоящее время разным видам эрозии подвержено 35-50% сельхозземель на Юге. Необходимо срочно восстанавливать лесозащитные полосы.

Аналогичная программа по лесоразведению успешно реализовывалась в СССР в 1948-1953 годах, но была свернута. Опыт СССР актуален и сейчас используется в других странах.

В настоящее время лесовосстановление в Южных регионах России активно развивается. К 2023 году запланировано лесоразведение на площади 1,4 млн га.

Польза и возможные сложности реализации программы лесоразведения на Юге России:

Польза мероприятия:

Предотвращение дальнейшего опустынивания и деградации почв.

Улучшение микроклимата, рост количества осадков.

Снижение вероятности засух, пыльных бурь, лесных пожаров.

Повышение урожайности сельхозкультур.

Улучшение экологической обстановки и здоровья населения.

Возможные сложности:

Значительные финансовые затраты на посадку и уход за лесами.

Нехватка кадров и техники для выполнения больших объемов работ.

Невыполнение плановых показателей по лесоразведению.

Недостаточный уход за молодыми посадками в последующие годы.

Возможная вырубка части лесополос, как это было в 1950-60х годах.

Для успеха программы крайне важно обеспечить ее финансирование, координацию работ, постоянный контроль и заботу о вновь созданных лесных массивах.