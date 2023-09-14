Показываем завод Суперджетов и не только. Дальний Восток. Часть 2
Недавно обновлённый самолёт Суперджет-100 с российскими системами выполнил первые испытательные полёты. Наш проект отправился в Комсомольск-на-Амуре на предприятие «Яковлев», чтобы посмотреть как собирают самолёты и поговорить о том какое участие в производстве принимает молодёжь. Также мы посетили Инжиниринговый центр и поговорили с руководителями компании «Композит – ДВ», которые создали для «Яковлева» уникальную эстакаду.
Первая серия дальневосточного цикла: «Завод багги и Предательство немцев. Дальний Восток. Часть 1»
https://youtu.be/c_1aRBLpz3c
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Автор проекта #ВремяВперёд #ЕвгенийСупер
00:00 Вступление
01:08 Студенты в проектировании
08:01 Студенты в производстве
10:49 Центр дверей и люков
13:16 Про эстакаду
14:49 Заключение