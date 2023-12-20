Принято считать, что Россия не производит высокотехнологичное медицинское оборудование, но это не так. Производство Института инновационного развития СамГМУ удивило даже нас бывалых журналистов. Анатомический стол «Пирогов» – симуляционная программа 3D-визуализации анатомии человеческого тела, разработанная инженерами самарского университета. Сенсорный экран даёт возможность подробно рассмотреть каждую систему и каждый орган человека. Такой стол используют для подготовки медиков. Здесь же нам показали уникальную навигационную систему помощи хирургам «Автоплан» и другие новинки. Оказывается, Самара теперь центр не только космических, но и медицинских разработок. Показываем в нашем ролике лучшие образцы и говорим с экспертом о том, как будет выглядеть медицина ближайшего будущего (3D-технологии, технологии дополненной реальности, искусственный интеллект, телемедицина).

Ведущие: Наталья Кириллова и Евгений Супер

Герои выпуска:

Петр Кшнякин, руководитель группы проектного менеджмента, производства и инжиниринга Института Инновационного Развития СамГМУ

Николай Кузьменко, руководитель производственного отдела Инжинирингового центра Института Инновационного Развития СамГМУ

Наталья Двояшкина, администратор проектов отдела разработки медицинских навигационных систем Института Инновационного Развития СамГМУ

Автор проекта #ВремяВперёд #ЕвгенийСупер

00:00 Вступление

00:42 Анатомический стол «Пирогов»

03:03 Система Autoplan

05:58 Производство и инжиниринг

09:54 Медицина будущего

15:52 Импортозамещение

18:26 VR и AR

21:36 Сотрудничество

Комментарий редакции

Основные темы выпуска:

1. Разработка и производство инновационного медицинского оборудования в Самаре. Рассказывается о таких разработках, как анатомический стол Пирогова, система хирургической навигации Автоплан, оборудование для реабилитации пациентов.

2. Применение телемедицины и искусственного интеллекта в медицине. Обсуждаются перспективы использования этих технологий для улучшения диагностики и лечения пациентов, особенно в отдаленных регионах.

3. Использование виртуальной и дополненной реальности в образовании и реабилитации медицинских работников и пациентов. Приводятся конкретные примеры таких разработок.

4. Взаимодействие медицинских организаций и поддержка инноваций со стороны государства. Отмечается важная роль сотрудничества разных структур и личного вклада руководителей для развития отрасли.

В целом, в выпуске подчеркивается большой потенциал Самары в разработке передовых медицинских технологий и оборудования. Эти инновационные решения могут существенно улучшить качество диагностики и лечения пациентов по всей России.