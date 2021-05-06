В этом специальном выпуске покажем вам одно из старейших российских предприятий, где выпускаются легендарные часы марки «Ракета». Вы своими глазами увидите насколько сложной работой является производство механических часов, поймёте почему их стоимость сопоставима со стоимостью модных электронных гаджетов и за что их ценят во всём мире. А ещё получите возможность выиграть кварцевые часы марки «Победа». Для этого нужно выполнить 3 простых условия:

1) подписать на аккаунт завода в Инстаграме: https://www.instagram.com/raketawatches/​

2) дождаться на канале завода публикации с кодом «Время – вперёд!» в описании (выйдет до конца это недели, то есть до 9 мая 2021 года включительно)

3) оставить к этой публикации комментарий «Время – вперёд!» (ВНИМАНИЕ! Комментарий нужно оставлять к публикации в Инстаграм-аккаунте завода, а не к этому ролику).

Первые три автора таких комментариев получат в подарок часы «Победа».

Ну, а мы начинаем нашу экскурсию в Санкт-Петербурге с истории завода. Поехали!

00:00​ Вступление

00:55​ История завода

18:29​ Из чего состоит механизм

22:56​ Производство

28:31​ Заключение