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Вредительство на консервном заводе №2

20:15. 8 февраля 2020 148 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


О настоящих копротивленцах.

Спецсообщение ОГПУ о вредительстве на консервном заводе № 2. 10 января 1934 г.

10 января 1934 г.
№ 50067
Совершенно секретно

Зам. председателя ОГПУ т. Агранову

В целях дискредитации консервной продукции группа чернорабочих консервного завода № 2 по указанию начальника консервного цеха Паевского систематически занималась заполнением консервных банок экскрементами.

За указанную «работу» Паевский выдал чернорабочему Зелюкину вознаграждение в сумме 150 руб. Зелюкин, в свою очередь, привлек к заполнению консервных банок экскрементами своих приятелей, с которыми поделился полученными деньгами. Заполненные таким образом коробки с экскрементами пускались в закатку и клались в стерилизационные ванны, откуда они поступали с готовой продукцией на склады.

Арестованный Зелюкин показывает: «Мне дал задание гадить в консервные банки и платил за это деньги начальник консервного цеха Паевский. 17 декабря [1933 г.] в 11 час. дня я получил 150 руб. от Паевского. Меня он предупредил, чтобы я никому об этом не говорил, запугивая местью. 7 коробок с испражнениями Паевский в этот же день после 12 час. ночи пустил в закатку вместе со мной». Другой арестованный Мухтар Курт Сеит, чернорабочий этого же завода, подтверждая показания Зелюкина, показывает: «Я испражнялся в цеху и складывал в коробки из-под консервов, которые затем отправляли под закатку в общее количество готовой продукции. Меня побудил к этому рабочий Зелюкин. Он мне заплатил 50 руб. месяц тому назад».

По предварительным данным, за последние 2-3 месяца этой группой было выпущено 57 банок с экскрементами. На складе завода № 2 в настоящее время находится более 400 тыс. банок, в т.ч. 70 тыс. экспортных, выработанных за IV квартал 1933 г. Наркомснабом приняты меры [к] обнаружению указанных банок. Следствие продолжается.

Зам. председателя ОГПУ Прокофьев

Рассылается:

1) Поскребышеву (для Сталина); 2) Кагановичу; 3) Молотову; 4) Микояну.

Ф. 3, Оп.1. Д. 637. Л. 17-18. Заверенная копия.

http://istmat.info/node/62345 – цинк

А потом их всех необоснованно репрессировали.
Ваша версия – этих мудаков расстреляли или просто посадили?

PS. Один из фигурантов получил 5 лет лагерей.
Гадил в Симферополе.

Зелюкин Александр Гаврилович
Дата рождения: 1912 г.
Место рождения: г. Калуга
Пол: мужчина
Национальность: русский
Социальное происхождение: из рабочих
Образование: неграмотный
Профессия / место работы: чернорабочий консервного завода № 2 [*чернорабочий консервного завода №2]
Место проживания: г. Симферополь
Партийность: б/п
Где и кем арестован: ПП ОГПУ Крыма
Мера пресечения: арестован
Дата ареста: 29 декабря 1933 г.
Обвинение: член вр ед и тель ско й о р ган и з ац и и
Осуждение: 27 марта 1934 г.
Осудивший орган: Коллегией ОГПУ
Статья: 58-7, 11 УК РСФСР
Приговор: к 5 годам ИТЛ
Дата реабилитации: 6 марта 1956 г.
Реабилитирующий орган: ВТ Таврического военного округа
Архивное дело: ГААРК, ф.р-4808, оп. 1, д. 012597

Мухтар Курт Сеит
1915 г.р., м.р. г. Симферополь, татарин, из рабочих, не женат, неграмотный,
место жит. до ареста г. Симферополь, чернорабочий на заводе «Серп и Молот»,
арест. 29.12.1933 г. ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-7,10 УК РСФСР:
член вредительской организации в консервной промышленности Крыма,
осужден 27.03.1934 г. Коллегией ОГПУ к 3 годам ИТЛ,
реабилитир. 06.03.1956 г. ВТ Таврического военного округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012597.
Учтен(а) в Автономная Республика Крым. Том 4

Паевский Михаил Игнатьевич (1895)
Дата рождения: 1895 г.
Место рождения: г. Владов (Польша)
Пол: мужчина
Национальность: русский
Социальное происхождение: из священнослужителей
Образование: среднее
Профессия / место работы: начальник планового отдела консервного завода № 2
Место проживания: г. Симферополь
Партийность: б/п
Где и кем арестован: УГБ НКВД Крыма
Мера пресечения: арестован
Дата ареста: 17 декабря 1933 г.
Обвинение: член контрреволюционной организации
Осуждение: 27 марта 1934 г.
Осудивший орган: Коллегией ОГПУ
Статья: 58-7, 11 УК РСФСР
Приговор: к 10 годам ИТЛ
Дата реабилитации: 6 марта 1956 г.
Реабилитирующий орган: ВТ Таврического военного округа

И что самое смешное, все реабилитированы!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5627000.html

Метки: 1934, вредители, вредительство, документы, идиоты, огпу, репрессии, ссср, юмор

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