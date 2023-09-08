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История. Москва – столица Русского государства (1981)

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Учебная передача из цикла “История” рассказывает о возникновении Москвы, постепенном превращении ее в политический, экономический, культурный и религиозный центр страны.

Главная редакция научно-популярных и образовательных программ, 1981

Автор сценария – В. Кобрин
Режиссер – Н. Бекузарова

#гостелерадиофонд #москва #история


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qobsKn3EkQw
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