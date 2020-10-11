540 лет назад началась оборонительная операция русских войск против сил Большой Орды, вошедшая в историю как Стояние на реке Угре. Ордынский хан Ахмат направил свои войска на Москву, чтобы заставить её возобновить выплату дани. Однако благодаря умелым действиям и своевременным дипломатическим шагам великому князю Ивану III удалось лишить Ахмата союзников и остановить наступление его войск. В итоге ордынский хан был вынужден отступить, так и не осмелившись дать генеральное сражение. По словам историков, Стояние на реке Угре привело к окончательному прекращению выплаты дани и обретению Русским государством полного суверенитета.

8 октября 1480 года войска Большой Орды под управлением хана Ахмата попытались форсировать реку Угру, чтобы двинуться в сторону Москвы, однако были остановлены русскими ратниками. Это привело к началу позиционной борьбы, завершившейся в ноябре отходом ордынских сил и обретением Русским государством независимости.

Путь от ига к независимости

В середине XIII века находившиеся в состоянии раздробленности русские земли были захвачены Золотой Ордой и принуждены к регулярной уплате дани. Ордынские ханы также выдавали русским князьям разрешение на занятие престола.

Во второй половине XIV столетия ситуация стала меняться. В Орде началась острая борьба за власть. Значительное влияние там обрёл не являвшийся потомком Чингисхана темник Мамай, пытавшийся править Ордой через подконтрольных ему малолетних представителей династии Чингизидов.

На фоне ослабления Орды московский князь Дмитрий Иванович попытался разорвать даннические отношения с ордынцами. В 1378 году русские войска разгромили ордынский карательный отряд в битве на реке Воже, а в 1380-м — войско под командованием самого Мамая на Куликовом поле. Однако добиться полной независимости государства Дмитрию Ивановичу, получившему прозвище Донской, не удалось.

В 1382-м усилившийся после поражения Мамая золотоордынский хан Тохтамыш хитростью захватил Москву и разорил земли центральной Руси, после чего выплата дани ордынцам была возобновлена.

В 1470-е годы (о точной дате этого события историки спорят) дань ордынцам отказался выплачивать уже великий князь московский Иван III. Золотая Орда к этому времени раскололась на ряд отдельных ханств. Однако возглавлявший так называемую Большую Орду хан Ахмат (в некоторых источниках — Ахмед) пытался восстановить власть над всеми государствами, входившими ранее в Золотую Орду. И контроль над Москвой с её богатствами и армией играл в его планах важную роль.

Репродукция картины Сергея Присекина «Куликовская битва»

В 1472 году войска хана Ахмата напали на русские земли и сожгли город Алексин, но после подхода основных московских сил спешно отступили. Для следующего похода против Москвы хан постарался подобрать максимально удобный момент. Он дождался ссоры между Иваном III и его братьями (возникшей из-за распределения уделов и властных полномочий), а также ливонской агрессии против русских земель с северо-запада. Кроме того, он договорился об антимосковском союзе с королём польским и великим князем литовским Казимиром IV.

По словам историков, не позднее мая 1480 года хан Ахмат со стотысячным войском выдвинулся в новый поход против Москвы.

Стояние на Угре

Иван III предпринял активные действия по отражению ордынской агрессии. Размещённые на левом берегу Оки русские войска заблокировали продвижение ордынских сил и заставили Ахмата искать обходной путь через бассейн реки Угры.

В конце сентября — начале октября 1480 года великий князь примирился со своими братьями, пообещавшими ему поддержку, а также воспользовался противоречиями, существовавшими между Большой Ордой и Крымским ханством, и заключил с последним союз. В итоге крымские войска атаковали территорию Великого княжества Литовского и отвлекли внимание Казимира IV, который так и не предоставил военную помощь хану Ахмату.

«Место, в котором войска Ахмата подошли к Угре, вызывает дискуссию среди историков. Наиболее распространённая версия гласит, что это произошло недалеко от устья реки, от места, в котором Угра впадает в Оку. В любом случае разведка Ивана III вовремя сумела определить направление движения ордынских сил. Это дало возможность русским войскам подготовиться к обороне», — рассказал в беседе с RT научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Русские ратники возвели укрепления и выставили заставы в районе бродов через Угру. Важным преимуществом русских воинов, по словам Мягкова, стало наличие у них огнестрельного оружия.

8 октября 1480 года войска хана Ахмата предприняли попытку с ходу форсировать Угру для последующего наступления в сторону Москвы. Однако эта попытка, как и несколько последующих, оказалась для ордынцев неудачной. Русские воины сильным огнём со своей стороны реки остановили наступавших. Борьба приобрела позиционный характер, благодаря чему вошла в историю как Стояние на реке Угре.

Потенциальное наступление ордынцев осложнялось тем, что, помимо стрелков, на заставах их готовы были встретить курсирующие по берегу реки мобильные отряды русской конницы, способные быстро прибыть к любому месту возможного прорыва обороны.

Вооружение русских воинов. По книге А.В. Висковатова «Историческое описание одежды и вооружения российских войск» © Электронный научно-практический журнал «История и археология»

По словам историков, время играло на руку русским. Овцы, которых ордынцы гнали с собой в качестве запаса провианта, и кони ордынцев быстро уничтожили весь подножный корм в окрестностях Угры. У русских войск (по большей части пехоты) таких сложностей со снабжением не было — они могли получать зерно и муку со складов великого князя.

Несмотря на первые успехи, Иван III инициировал мирные переговоры и отправил к Ахмату посланца с дарами, но хан в начале Стояния был достаточно самонадеян и начал выдвигать собственные жёсткие условия.

«Ахмат поставил вопрос так, что сам великий князь должен явиться к нему в ставку и стать на колени перед его конём», — рассказал Михаил Мягков.

Переговоры провалились. Однако Иван III выиграл время и получил подкрепление. В конце октября Угра покрылась льдом и перестала быть препятствием для ордынского войска. Великий князь отвёл русские войска к Боровску и провёл их перегруппировку, подготовившись к обороне.

Однако, как утверждают историки, армия Ахмата в это время оказалась в сложном положении. Помимо отсутствия корма для животных и провианта, хан столкнулся с тем, что его войска не были подготовлены к войне в холодных условиях. Не было тёплой одежды и попон для лошадей. Также среди ордынцев началась эпидемия неизвестной болезни.

Кроме того, Иван III отправил отряд во главе с Василием Ноздроватым-Звенигородским в поход на оставшуюся без прикрытия ханскую столицу Новый Сарай. Согласно ряду свидетельств, Ахмат ожидал какой-то новой военной хитрости от Ивана III.

Фрагмент миниатюры «Стояние на Угре». Музей истории и реконструкции Москвы (ныне Музей истории Москвы) РИА Новости

Хан не захотел давать русским войскам генеральное сражение и ушёл с Угры 9—11 ноября. В отместку за то, что ордынцы не дождались военной помощи от Казимира IV, они разграбили близлежащие литовские города и сёла. 28 ноября 1480 года великий князь Иван III вместе с сыном Иваном, принимавшим активное участие в операции, вернулись в Москву.

Повторить поход на русские земли Ахмат уже не смог: в 1481 году он был убит тюменским ханом Ибаком, который, по мнению части исследователей, мог действовать в рамках договорённостей с Москвой.

«Иван III фактически выиграл битву, не вступая в неё. Это была блестящая стратегия и великая победа», — заявил Михаил Мягков.

По мнению историка Евгения Пчелова, Стояние на Угре сыграло колоссальную роль в истории России.