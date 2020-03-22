Немного о Конституционных поправках и Сталинской Конституции

Это — её высшая идея, идея общенародная (а по существу идея глобальная — общечеловеческая, что нашло своё выражение в государственном гербе СССР) — так называемая ныне «национальная идея». В этой идее выражается высший смысл в иерархии наличествующих в Конституции СССР 1936 года положений, которому в ней подчинено всё остальное. Об этом в её тексте говорится прямо, недвусмысленно и неоднократно.

Принимаемые поправки не затрагивают важных вопросов в отличие от Сталинской Конституции 1936 года, которая была подчинена решению задачи искоренения эксплуатации «человека человеком» и недопущению возрождения системы эксплуатации «человека человеком» и единичных её проявлений в будущем.

Сегодня все стали свидетелями того, как быстро, без обсуждения с народом ведётся принятие поправок в Конституцию. Действительно, обсуждение поправок в Конституцию с толпо-«элитарным» обществом не представляется возможным, поскольку нет гарантии, что это самое общество будет способно обсудить и принять поправки в нужном власти ключе, именно поэтому руководство России избегает демократии в духе Иосифа Сталина (тогда оно подкреплялось советской идеологией и маневр для врагов народа был крайне мал) и принимает поправки нужные ему, частично игнорируя даже законодательство России.

Прошедшее необходимо знать не потому, что оно прошло, а потому, что, уходя, не умело «убрать своих последствий».



Очевидно также, что ключевой стала внесённая депутатом ГД РФ В. Терешковой поправка об обнулении сроков президента, что одни считают появлением возможности Владимира Путина продолжать восстановление суверенитета России дальше, а другие — узурпацией власти и чуть ли не восстановлением монархии.



Объективно знает ситуацию только сам президент. Народ же дезориентирован, управленчески безграмотен и не может достоверно оценить ситуацию в стране.



Для этого необходимо провести масштабный анализ итогов 20-ти лет правления Путина (а также политических сил, которые ему помогали и мешали) по основным контрольным параметрам вектора целей управления. Выявить, где произошёл рост и укрепление страны, а по каким Россия проторговалась и суверенитет потеряла.



Необходимо также взвешенно оценить, по каким причинам это произошло, причем естественно не в духе экранных аналитиков, которые говорят о том, что если укрепление России — это заслуга Владимира Путина, а ослабление России — это происки врагов. Надо объективно разбираться, где достижения, а где ошибки президента.



Естественно обывателю не до такого анализа, а аналитики такой анализ предоставить не в состоянии, потому что требуется большая и трудоёмкая работа, которая требует наличия информации и расчётов, а не болтовни про разборки страновиков и глобальщиков, основывающиеся на предположениях и аксиомах.

Других концептуально значимых поправок, кроме обнуления сроков в Конституции, нет.

Даже поправка об отмене следования общепризнанным нормам международного права в ущерб интересам России не является существенной, поскольку не существует никаких общепризнанных определённых норм международного права, разве что за исключением двух: обязанности соблюдать международные договоры и экстерриториальность (иммунитет к местной юрисдикции главам государств и дипломатов). Обе нарушаются многими государствами регулярно.



Даже «Всеобщая декларация прав человека» не обладает силой международного договора или соглашения, обязательного для выполнения всеми государствами.

Ещё раз акцентируем внимание — других концептуально значимых поправок нет, потому что принимаемые поправки не меняют сути и характера Конституции 1993 года. Чтобы было понятно, мы проиллюстрируем это свежим высказыванием президента:

«Послушайте, Вы знаете, что такое средний класс? Если Вы думаете, что средний класс — это так, как живут во Франции, в Германии либо в Соединённых Штатах, то это не соответствует действительности.



Средний класс в каждой стране разный. Есть соответствующая методика Мирового банка, она заключается в том, что средний класс считается по количеству домохозяйств, людей, доходы которых в полтора раза больше, чем минимальный размер оплаты труда. У нас таких… МРОТ 11 280, по-моему, в этом году, так, а средняя зарплата гораздо выше. У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%». Владимир Путин

То есть по-прежнему бессодержательные разговоры на тему как хорошо мы живём без учёта реальных демографически обусловленных потребностей населения.



Кроме того методика Мирового банка иная. Средним классом Всемирный банк называет домохозяйство, чей уровень потребления в полтора раза превышает уровень национальной шкалы бедности.



Всемирный банк относит к этой категории на мировом уровне группу населения, которая может покупать импортные товары высокого качества, импортные машины, путешествовать, пользоваться услугами международного уровня, включая высшее образование.



Швейцарский банк Credit Suisse в 2015 году относил к среднему классу россиян с доходом в 18 тысяч долларов в год ( то есть более 1,0 млн рублей в год).

Если взять данные Росстата, то в 2019 году 7,2% трудоспособного населения получали в месяц более 100 тыс. руб., а порядка 49% жили на 35 тыс. руб. в месяц. Число тех, кто получает не более 18 тыс. руб. — достигает 15,9% граждан.

При этом, согласно тому же Росстату, 19,2 млн человек, или 13,1% населения живут за чертой бедности — то есть получают менее 11942 руб. За 2019 год число бедных в России выросло на 100 тыс. человек.

Так что пока ни о каком реальном восстановлении суверенитета речи не идёт.

Самый главный критерий, по которому можно оценить деятельность главы государства — это наличие в обществе устойчивой в преемственности поколений субкультуры воспроизводства носителей концептуальной власти, благодаря которой в обществе в целом, а также и в среде политиков и должностных лиц государства слой концептуально властных людей достаточно многочисленен и способен обеспечить концептуальную определённость и устойчивость управления на основе развития концепции в соответствии с «вызовами времени».

Можно задать вопрос: подготовил ли президент за 20 лет такую кадровую базу подобно тому, как это сделали большевики? Входит ли эта база во власть? Обеспечивает ли она обретение Россией суверенитета?

Или Владимир Путин ждет, что толпо-«элитарное» общество получит помощь из-за границы (как большевики), или вынет из своих карманов и карманов неких меценатов миллиарды на образование, самостоятельно подготовит учительские кадры, потом учительские кадры подготовят управленцев в нужном количестве (несколько сотен тысяч)?



Потом они сами внедрятся во власть, преодолевая сопротивление масонства, бюрократии, троцкистов, РПЦ и и других клановых структур? Что не имело прецедентов в мировой истории.

Может ли взрослый ожидать поведения взрослого от ребенка, которой не обрёл необходимой психологической зрелости и знаний?

Сам каждый может ответить для себя на эти вопросы, в том числе и диванные горе-аналитики.

В любой случае небольшой думающей части общества не остаётся ничего, кроме как идти именно по этому пути и обретать концептуальную властность и корректировать процессы управления от местных до глобальных, исходя из своего понимания процессов управления.

За последние 20 лет не были решены следующие задачи:



Адекватное научно-методологическое обеспечения так и не было внедрено полностью или хотя бы частично в систему образования России. Соответственно, этому не были подготовлены необходимые для обретения реального суверенитета кадры.

Научно-методологическое обеспечение не было внедрено в работу государственного аппарата, аппараты регионов и муниципальной власти (таким образом местное самоуправление (как власть советов и народа) в реальности не существует, а существует местная власть, интегрированная в вертикаль власти).

В обществе пока не преобладает социалистическое правосознание, ориентированное на решение задачи ликвидации возможности эксплуатации «человека человеком», а не просто ликвидации эксплуатации как реального явления.

Отсутствует политическая воля достаточно большой доли населения, реализующей социалистическое правосознание на основе научно-методологического обеспечения государственного управления, адекватного объективным закономерностям человеческого бытия.



Таким образом, не меняя психодинамики общества, невозможно добиться обретения суверенитета в стране.



Ожидать же, что психодинамика изменится под воздействием обстоятельств Жизни, можно, но какова будет цена ущерба и сколько катастроф (социальных и техногенных) еще предстоит пережить населению, когда в управление войдут поколения, которые уже не застали социализм и для которых нет ничего более святого, чем деньги и собственное «я»?

Таким образом, вопреки мнению некоторых аналитиков, что мы сейчас исправим Конституцию и заживём — ничего принципиального нового нас не ждёт, потому что это новое не было наработано ранее. В то же время продолжится решение вопросов глобальной «элиты» за счёт России.



Пока продолжается застой-«стабилизец» у людей есть время для того, что деятельно выработать практическую альтернативу и внедрить её в жизнь, как в муниципалитетах, так и в регионах, в целом в государстве, методами народной дипломатии в других странах и на планете в целом. Даже один человек способен изменить ход истории, не будучи президентом.

«Товарищ Сталин ставит великую задачу – добиться 5-часового рабочего дня. Если мы этого добьёмся, то это будет великий переворот. В девять работу начал – в 2 часа уже конец, без перерыва. Пообедал – и время свободное.



Мы на одном этом капитализм обойдём, они так не могут, им прибыль давай, а им рабочие – а как русские могут за 5 часов и живут хорошо? Нет, давай нам тоже социализм и Советскую Власть, мы тоже хотим жить как люди. Вот это и будет мирное наступление коммунизма».



«Коммунизм возможен, если в жизни будет расти число коммунистов не за страх, не за премию, а за совесть,- таких, которым интересно работать и жить, которые умеют и поработать и отдохнуть, но не так, на танцульках, а с душой, чтобы развиваться». «Спорт – это обязательно для каждого; если рабочий день будет 5 часов – на всё хватит, учиться надо будет всю жизнь.



Прошло 10 лет – снова садись на пару месяцев за парту, вспоминай историю, географию. А если знаешь – сдай экзамен и гуляй эти два месяца. Нам неучи не нужны, нам нужны поголовно коммунисты, а какой ты коммунист, если ты ничего не знаешь и за сердце в сорок лет хватаешься?



Это у нас времени не было, а у тебя есть, давай, развивайся, дорогой, тебе Советская Власть дала, пользуйся и сам её укрепляй». «И так – по всему миру» Из записей

ИАЦ



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