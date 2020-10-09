Отмена ЕГЭ – возврат суверенитета
В новом прямом эфире на радио «Аврора» вместе с его шеф-редактором Дмитрием Владимировичем Роде и председателем Городского родительского комитета Санкт-Петербурга Михаилом Юрьевичем Богдановым обсудили долгожданную отмену ЕГЭ и её последствия, такие как возврат к советской системе образования и обретение суверенитета в образовательной сфере.
Если с отменой ЕГЭ не “причесать” и бюрократию (дураков, наделённых инициативой) и не поднять статус учителя, то будущего можно не ждать.