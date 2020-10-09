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Отмена ЕГЭ – возврат суверенитета

09:30. 9 октября 2020 83 просмотра Один комментарий Опубликовал:

В новом прямом эфире на радио «Аврора» вместе с его шеф-редактором Дмитрием Владимировичем Роде и председателем Городского родительского комитета Санкт-Петербурга Михаилом Юрьевичем Богдановым обсудили долгожданную отмену ЕГЭ и её последствия, такие как возврат к советской системе образования и обретение суверенитета в образовательной сфере.

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P.S. Предыдущие выпуски эфиров с ИА «Аврора»:
Метки: блог, Видео

Источник: https://nstarikov.ru/otmena-egje-vozvrat-suvereniteta-120147

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 10143 7935
    Павел 9 октября 2020 в 10:30

    Если с отменой ЕГЭ не “причесать” и бюрократию (дураков, наделённых инициативой) и не поднять статус учителя, то будущего можно не ждать.

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