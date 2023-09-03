Что такое социализм и где его уже построили. Михаил Васильевич Попов. 11.09.2020.
Что такое социализм и где его уже построили. Михаил Васильевич Попов в гостях у Николая Старикова. 11.09.2020.
Все беседы М. Попова с Н. Стариковым: https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO5mnbIuW1WGqOWCYT6Ef_uH
Звуковые дорожки видеоканала ФРА за текущий год: https://cloud.mail.ru/public/guy3/DQXH6ma7j
Товарищи рабочие, присылайте ваши видеоматериалы для публикации на видеоканале Фонда Рабочей Академии Рабочее ТВ главному редактору видеоканала на почту atypus@mail.ru
Как вступить в Рабочую партию России: http://www.r-p-w.ru/kak-vstupit-v-rabochuyu-partiyu-rossii.html
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Социализм построили франция, германия, швеция… страны европы где выплачиваются пособия даже эмигрантам, где жилье сдает в аренду государство, где есть социальная политика, пенсии, страховая медицина. То что касается противостояния западного мира и социализма то история показала его мнимым. Т.е. тут социализм в 90 рухнула противостояние снова до холодной войны дошло. Социализм сейчас при большой плотности населения наступает автоматически как в общаге. Дешевле вождям нормально кормить народ чем со своим народом воевать, выгоднее.