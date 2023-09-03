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Что такое социализм и где его уже построили. Михаил Васильевич Попов. 11.09.2020.

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Что такое социализм и где его уже построили. Михаил Васильевич Попов в гостях у Николая Старикова. 11.09.2020.
Все беседы М. Попова с Н. Стариковым: https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO5mnbIuW1WGqOWCYT6Ef_uH

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=M2JHrJchTR0
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 6778 5160
    Игорь только что

      Социализм построили франция, германия, швеция… страны европы где выплачиваются пособия даже эмигрантам, где жилье сдает в аренду государство, где есть социальная политика, пенсии, страховая медицина. То что касается противостояния западного мира и социализма то история показала его мнимым. Т.е. тут социализм в 90 рухнула противостояние снова до холодной войны дошло. Социализм сейчас при большой плотности населения наступает автоматически как в общаге. Дешевле вождям нормально кормить народ чем со своим народом воевать, выгоднее.

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