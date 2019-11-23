На самом деле, идеология есть всегда. Если её нет в оглашениях, то она есть в умолчаниях. Просто о ней никто не будет трубить, но именно этой идее и будет подчинена жизнь такого общества. Многие слышали про модель шведского, или финского социализма. Но это ведь чисто капиталистические страны. В чём же тогда особенность?

Социализм без идеологии, как это? Все привыкли, что как раз идеология и была на первом месте в СССР, можно ли жить без идеи, и если нет идеи, то чем её заменить?

Социализм по Марксу: устройство общества, в котором от каждого по способностям, и каждому — по труду. В принципе, нет жёсткого запрета на частные предприятия.

Анализируя высказывания политических, общественных деятелей из различных ток-шоу, «патриотических» блогов и YouTube каналов, у нас сложилось мнение, что есть силы, которые формируют информационное поле под иное устройство общества, которое можно назвать «социализм без идеологии» . В текущей работе будем больше говорить о России, русском народе, поскольку культурные коды своего народа нам ближе и понятней. Но это не исключает того, что подобные процессы идут и где-то ещё. В чём особенности такого жизненного уклада, плюсы и минусы, мы и разберём в этой статье.



Сразу хотелось бы обозначить наше отношение ко всяким «измам». Они выражают лишь идеологическую модель устройства общества, которая является лишь частью полного его описания. На устройство общества лучше смотреть с позиции методологической, тогда будут подсвечены все грани жизнеустройства.



Но поскольку в информационном поле присутствуют понятия с «измами», и многие имеют представление о них, сделав оговорку, далее продолжим наш разговор с использованием этих слов.

Нужно сказать, что хоть и в России после 1917 года и до «перестройки» был строй, который называли «социализм», и в памяти людей информация осталась, но тем не менее, само понятие трансформировалось.



Если в СССР к атрибутам социализма относили и запрет на частную собственность основных средств производства, и ведущую роль компартии, и заботу о людях со стороны государства, то сейчас в представлении большинства социализм представляется как социальное государство. То есть, такое государство, которое имеет в приоритете социальную направленность, делает всё, чтобы людям было хорошо.

Виды власти в обществе





Пять видов власти

Раз у нас речь пойдёт об идеологии, давайте обозначим место идеологической власти в обществе. Управление обществом начинается с определения целей и концепции жизнеустройства. Этим занимается наивысший из представленных видов власти — концептуальная. Она определяет способы достижения поставленных целей.



Но эти способы не всегда могут быть приемлемы для большинства населения, поэтому и существует идеологическая власть, которая «обёртывает» концепцию в «красивую» упаковку, которая не вызывает отторжения и противодействия со стороны народа.

Чтобы разобраться с идеологией, нужно разобраться сначала с концепцией, которую она представляет. Сейчас в конституции России прописано положение, запрещающее государственную идеологию (ст. 13.2) [2]. Но идеология, отсутствующая по оглашению, существует в умолчании, и звучит примерно так: зарабатывай кто как может. Причём, такая идеология присутствует и в большинстве стран Запада. А какую же концепцию представляет такая идеология?

«Безбедное существование малой группы людей за счёт труда всех остальных».

Такую концепцию открыто оглашать нельзя, поэтому и придуманы различные идеологические обёртки, чтобы скрыть суть и избежать противодействия людских масс.



А какая концепция была в позднем СССР (имеется в виду — у правящей верхушки)? А точно такая же. Только идеология была другая — построение коммунизма, но фактически реализовывалась система умолчаний, по которой реальная власть и ресурсы были не у народа, а у партийной верхушки.



Равенство возможностей для всех только провозглашалось, но у представителей партноменклатуры была возможность и приобретения товаров более широкого спектра, и жилищные условия отличались, были свои санатории, дома отдыха, их дети гарантированно зачислялись в лучшие ВУЗы, а затем устраивались на «тёплые» и «хлебные» места в различных секторах народного хозяйства.

Многим будет откровением узнать, что и поздний СССР, и страны Запада жили по одной концепции управления, но это так. Переход СССР к такой концепции произошёл после 1953 года, когда концепция: «счастье и равные возможности для всех» плавно и постепенно трансформировалась в нынешнюю, при почти неизменной идеологии.

Взглянем ещё раз на изображение видов власти в обществе. В ней идеологическая власть стоит иерархически выше законодательной, исполнительной и судебной.



Да, они лишь обслуживают идеологию, подгоняя под неё писанные законы, и исполняя их. Но, повторим, всё начинается с концепции, и оценивая любую идеологию, нужно выявлять именно её. Проявлением выше названной концепции было построение толпо-«элитарной» структуры общества.



Толпо-«элитарное» устройство общества. На рисунке показан характер потребления экономически неблагополучного общества. Некоторая доля населения имеет доходы ниже минимального стандартного дохода I. Через точку «D» проходит черта деградации потребления. Точка «C» — биологическая деградация. В нормально живущем обществе кривая расходов «V» начинается не из начала координат, а от минимального стандартного дохода I, позволяющего семье удовлетворять текущие демографически обусловленные потребности и развиваться далее.

Люди, находящиеся выше по пирамиде, имеют больше ресурсов, власти, юридически более защищены, чем те, кто внизу.



В странах совокупного Запада такая пирамида строилась с давних времён, в СССР более менее равное общество, которое выстраивалось во времена правления Сталина, было трансформировано в толпо-«элитарную» пирамиду, в которой на Западе верхи причисляли себя к «элите» по причине, что они умнее, способнее, богаче, родовитее, а в СССР «элита» оправдывала своё встраивание ближе к верхушке сначала тем, что они важнее, информированнее, как учёные-марксисты, а значит сознательнее и идейнее остальных в деле управления обществом, а затем причины стали такими же, как и у «элиты» Запада.



«Перестройка» и «Лихие 90-ые» только придали этому юридически законченные формы.

Но, впрочем, вернёмся к теме статьи.

Модель скандинавского социализма

В чём же особенность скандинавских стран? А в том (как нам рисуют СМИ), что они ушли от «дикого капитализма», в котором одни жируют, а другие нищенствуют.



Нет очень бедных граждан, на высоте меры социальной поддержки.



Пособия по безработице, по уходу за ребёнком позволяют жить на приемлемом уровне потребления.



Прогрессивная шкала налогообложения позволяет изымать сверхприбыль, что приближает жизненный уклад к справедливости.



Почему скандинавский капитализм начали называть социализмом? Потому, что при возможностях, которые даёт людям капитализм, имеется поддержка граждан не хуже, чем в странах соцлагеря.

Ключевые моменты недовольства в нашем обществе

Какую же модель пробуют навязать нашему обществу? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, сначала давайте заострим внимание на тех моментах, которые сейчас не устраивают большинство граждан. Поскольку справедливость — это неотъемлемая часть русского менталитета, то бросаются в глаза следующие явления:



Расслоение по доходам. Оно очень большое: сверхбогатые жируют, причём, делают это открыто, и всё это нам показывают с экранов телевизоров;



Разделение общества на толпу и «элиту».Судя по высказываниям представителей так называемой «элиты», весь остальной народ они считают быдлом;



Слив «толпы» в благонамеренность (читайте нашу статью о Благонамеренности [1]). На этом фоне прямо после репортажей со светских вечеринок идут сюжеты по сбору средств на лечение больным детям, на помощь ветеранам, пенсионерам, одиноким матерям;



Складывается ощущение, что всё это показывают специально, чтобы сначала заострить внимание людей на этих проявлениях несправедливости, довести народ до «точки кипения», а затем предложить выход, куда благонамеренная часть населения с радостью пойдёт за той политической силой, которая этот путь огласит.



Поэтому, прежде чем принимать решения и действовать радикально, либо бездействовать, принимая навязываемый уклад как есть, нужно определиться с текущим состоянием, установить фактор давления среды и воздействовать на него, выстроив свой вектор целей и концепцию его достижения на основе нравственно приемлемых для трудового большинства методов и средств в его интересах.



Задачка трудоёмкая, к тому же для реализации этого какой-то части общества (а желательно — всем) необходимо востребовать свой потенциал к управлению, через самообразование.

Возможный путь перехода к социализму без идеологии

Много ли нужно сделать в России (по мнению тех, кто продвигает идею социализма без идеологии), чтобы сгладить вышеобозначенные острые моменты? Совсем немного.



Увеличить меры поддержки граждан,



обложить налогами сверхбогатых,



убрать из телеэфира жирующую «богему»,



начать показывать там простых людей.



Ну, может ещё, провести несколько показательных процессов по раскулачиванию буржуев. В принципе, при наличии политической воли и баланса сил и интересов заинтересованных властных группировок, это легко можно сделать.

И вполне возможно, к ближайшим выборам появятся на политической сцене силы, которые предложат такие пути и такую модель жизнеустройства. И в случае прихода к власти осуществят вышеописанные меры. В какой-то мере на прошедших президентских выборах через кандидатуру Грудинина тестировали общество на такой вариант развития событий.

Пути деградации общества

Что же нам не понравилось в этом, казалось бы, очевидном выходе из сложившейся ситуации? Как уже писалось выше, идеология всегда есть. И, если даже не ставить социалистическому обществу высокую идею — движение к коммунизму, то какая-то идея всё равно будет присутствовать.



А она будет звучать примерно так: живём так, чтобы всем всего хватало — еды, одежды, жилищные условия чтобы были хорошие, дети чтоб были окружены заботой, старики имели возможность достойно жить, поправлять здоровье и т.д.

Но, при всей привлекательности таких перспектив, в такой модели отсутствует идея развития, высокая цель. А при отсутствии таковых, общество деградирует и души мертвеют. Понятно, не сразу.



Какое-то время людям будут по душе такие перемены. Но через некоторое время многие привыкнут к сытой, спокойной жизни, отпадёт потребность в развитии, тем более, если информационное поле будет транслировать именно это состояние как наивысшее благо. Классики такое хозяйство уже показали — это крепкий хозяйственник Собакевич из «Мёртвых душ».

При всей тяге людей к комфортной жизни, у человека заложена потребность в развитии. И при отсутствии такового, кто-то будет искать истину на дне стакана, кто-то уйдёт в спортивные болельщики, кто-то в телезрители сериалов. Будут и те, кто начнёт сводить счёты с жизнью в прямом смысле.



Кстати, как известно из тех же СМИ, в скандинавских странах довольно высок уровень самоубийств, что косвенно подтверждает наши выводы. Многие «для выпуска пара» начнут бунтовать по любому подходящему поводу. Кстати, именно для таких людей организуются различные акции типа: спасём морских котиков, или займёмся озеленением пустынь.



Такие «акции» хоть и приносят какую-то пользу, но основной своей целью имеют выпуск пара у тех людей, которые не могут направить энергию в обычной жизни на цели развития и тратят её на различные погромы, беспорядки и т.д.

Наш путь

Приоритеты Обобщённых Средств Управления (ОСУ)

Считаем, нужен осмысленный подход к переустройству жизненного уклада, поэтому начинать нужно с использования высших приоритетов Обобщённых Средств Управления (ОСУ), а именно:



понять и помочь понять остальным, как на самом деле устроена власть в обществе;



описать концепцию, которая будет принята большинством потому, что она и будет в интересах большинства;



огласить набор идей, которые будут формировать мысли, стремления, действия людей;



подкрепить всё это историческими примерами;



изменить финансовую систему таким образом, чтобы она служила интересам большинства.



Наличие альтернативной концепции и, следовательно, идеи, меняет всё, так как на этой основе появляется культура, из которой уже и складывается то или иное общество как продукт. Идея наполняет смыслом жизнь, и массовая статистика поведения людей, действующих в русле одних, справедливых идей, преображает общество до неузнаваемости, делая его комфортным для каждого человека.

Заключение

На планете Земля есть силы, которым не нравится Русская идея жить по-совести и справедливости. А не нравится она по причине того, что когда человечество встанет на путь к справедливости, толпо-«элитаризму» придёт конец. А значит, многим людям, относящим себя к управленческой «элите» придётся отказаться от паразитирования на остальном обществе. Отказаться или добровольно, или силовым путём.

Поэтому сейчас предпринимаются попытки увести общество в сторону, предложив заменители, которые лишь выглядят красиво, но на самом деле содержат в себе троянского коня. А делают они это в надежде, что истинная, глубинная суть предложенного жизнеустройства не будет распознана, как это и было много раз ранее.

Но время герметизма прошло. Информация распространяется в обществе очень быстро. И информация методологического характера в том числе. Люди становятся управленчески грамотными, понимают последствия тех, или иных действий.

В завершении темы хотелось бы сформировать у читателей стереотип (устойчивый образ) распознавания деятельности, направленной на построение «социализма без идеологии». В телепередачах, социальных сетях, в обычных бытовых разговорах — это лозунги и демонстрация сытой и комфортной жизни, особенно со ссылками на бывший СССР, или нынешний скандинавский Запад.



Встретив такое, на наш взгляд, следует обращать внимание на движущую идею и концепцию, спрашивать о том, какая она, тем самым изобличая позицию автора (журналиста, собеседника, и т.д.), даже и несознательно поддерживаемую.

Русская идея, идея справедливости позволит построить общество, где никто не живёт за счёт труда другого, где нет материальной нужды. Где люди не работают с утра до ночи, чтобы прокормить детей, а рабочий день (а не рабочая неделя) сокращается по мере удовлетворения потребностей в разнородной продукции.



Увеличивающееся свободное время люди тратят на саморазвитие, на воспитание детей. Для раскрытия творческого потенциала каждого созданы все условия, и эти — демографически-обусловленные потребности людей и общества в приоритете производственно-потребительской системы. Тогда и по-совести жить будет легче.

Таким образом, подводя итог, мы можем точно определить, что будущая модель на основе справедливости и Человечности — это модель, требующая управленческой грамотности всего общества, где высвобождается творческий потенциал и общество осмысленно движется по спирали развития от Любви, а не под давлением обстоятельств.

Какими путями мы перейдём к такому будущему, зависит от понимания происходящих процессов каждым из нас. Давайте учиться вместе. И строить будущее, которое устраивает нас всех (конечно, кроме паразитов, но это — их проблемы).

Школа аналитики



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