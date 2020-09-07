Что такое социализм и где его построили

Гостем в очередном выпуске программы «По-СтАриковски» стал доктор философских наук, профессор по кафедре экономики и права (звание) Михаил Васильевич Попов.

Скачать аудио

В рамках программы мы уже обсуждали, что будет после капитализма и пытались разобраться был ли в СССР социализм. На этот раз Николай Стариков и его гость решили выяснить, что же такое социализм. Сегодня многие говорят о социализме, прикрываются социализмом, выдумывают некий «новый социализм». У профессора Попова есть много работ по экономике социализма.

Существует ли она, эта социалистическая экономика, сегодня на нашей планете?

Может ли социализм быть разным?

Можно ли назвать социализмом «шведский социализм»?

Что такое «новый социализм» и как он выглядит с точки зрения классической марксистской теории?

Что построили в СССР, Китае, Вьетнаме и Северной Корее?

Говоря о социализме как о первой фазе строительства коммунизма, нельзя не затронуть вопрос «приватизации» коммунистических идеалов и символов некоторыми политическими силами. Которые на президентских выборах выдвигали отнюдь «не коммуниста» на самый высокий пост страны.

Как можно отличить демагога от истинного коммуниста, строителя коммунизма, борца?

Все о социализме: хотите понять смысл и суть термина — смотрите новый выпуск программы «По-СтАриковски», где профессор Михаил Васильевич Попов разложит социализм по полочкам марксизма.

P.S. Предыдущие выпуски:

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: https://nstarikov.ru/chto-takoe-socializm-i-gde-ego-postroili-119021