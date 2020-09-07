Что такое социализм и где его построили
Гостем в очередном выпуске программы «По-СтАриковски» стал доктор философских наук, профессор по кафедре экономики и права (звание) Михаил Васильевич Попов.
В рамках программы мы уже обсуждали, что будет после капитализма и пытались разобраться был ли в СССР социализм. На этот раз Николай Стариков и его гость решили выяснить, что же такое социализм. Сегодня многие говорят о социализме, прикрываются социализмом, выдумывают некий «новый социализм». У профессора Попова есть много работ по экономике социализма.
- Существует ли она, эта социалистическая экономика, сегодня на нашей планете?
- Может ли социализм быть разным?
- Можно ли назвать социализмом «шведский социализм»?
- Что такое «новый социализм» и как он выглядит с точки зрения классической марксистской теории?
- Что построили в СССР, Китае, Вьетнаме и Северной Корее?
Говоря о социализме как о первой фазе строительства коммунизма, нельзя не затронуть вопрос «приватизации» коммунистических идеалов и символов некоторыми политическими силами. Которые на президентских выборах выдвигали отнюдь «не коммуниста» на самый высокий пост страны.
Как можно отличить демагога от истинного коммуниста, строителя коммунизма, борца?
Все о социализме: хотите понять смысл и суть термина — смотрите новый выпуск программы «По-СтАриковски», где профессор Михаил Васильевич Попов разложит социализм по полочкам марксизма.
P.S. Предыдущие выпуски:
- Кто хочет срезать «Белорусский выступ»?
- Что нового в манипуляциях дали события в Белоруссии?
- Как Польша помогала Гитлеру начать в Европе войну
- Как США давят Германию и зачем им нужна Польша. ФАН-ТВ
- Андрей Ковалев против инфоцыган и интернет-аферистов. ФАН-ТВ
- Социализм от «главного марксиста Интернета». Николай Стариков. ФАН-ТВ
- Вся правда о COVID-19 от переболевшего петербуржца
- Вакцины, Билл Гейтс и Биг Фарма. «По-СтАриковски». ФАН-ТВ
- Манипуляции – как это делается
- Как не стать жертвой политических манипуляций? Николай Стариков. ФАН-ТВ
Источник: https://nstarikov.ru/chto-takoe-socializm-i-gde-ego-postroili-119021
Ходоки у Ленина:
- Владимир Ильич, а что такое капитализм?
- Это эксплуатация человека человеком…
- А что такое социализм?
- Это – наоборот…