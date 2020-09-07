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Что такое социализм и где его построили

09:32. 7 сентября 2020 143 просмотра Один комментарий Опубликовал:
Источник: ФАН ТВ

Гостем в очередном выпуске программы «По-СтАриковски» стал доктор философских наук, профессор по кафедре экономики и права (звание) Михаил Васильевич Попов.

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В рамках программы мы уже обсуждали, что будет после капитализма и пытались разобраться был ли в СССР социализм. На этот раз Николай Стариков и его гость решили выяснить, что же такое социализм. Сегодня многие говорят о социализме, прикрываются социализмом, выдумывают некий «новый социализм». У профессора Попова есть много работ по экономике социализма.

  • Существует ли она, эта социалистическая экономика, сегодня на нашей планете?
  • Может ли социализм быть разным?
  • Можно ли назвать социализмом «шведский социализм»?
  • Что такое «новый социализм» и как он выглядит с точки зрения классической марксистской теории?
  • Что построили в СССР, Китае, Вьетнаме и Северной Корее?

Говоря о социализме как о первой фазе строительства коммунизма, нельзя не затронуть вопрос «приватизации» коммунистических идеалов и символов некоторыми политическими силами. Которые на президентских выборах выдвигали отнюдь «не коммуниста» на самый высокий пост страны.

Как можно отличить демагога от истинного коммуниста, строителя коммунизма, борца?

Все о социализме: хотите понять смысл и суть термина — смотрите новый выпуск программы «По-СтАриковски», где профессор Михаил Васильевич Попов разложит социализм по полочкам марксизма.

P.S. Предыдущие выпуски:

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Источник: https://nstarikov.ru/chto-takoe-socializm-i-gde-ego-postroili-119021

Метки: блог, Видео

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 32870 28552
    Вячеслав 7 сентября 2020 в 9:40

    Ходоки у Ленина:
    - Владимир Ильич, а что такое капитализм?
    - Это эксплуатация человека человеком…
    - А что такое социализм?
    - Это – наоборот…

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