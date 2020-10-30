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Михаил Васильевич Попов: почему Константин Сёмин защищает троцкизм

07:46. 30 октября 2020 78 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В начале сентября вышел выпуск программы «По-Стáриковски» с доктором философских наук, профессором Михаилом Васильевичем Поповым, который получил название «Что такое социализм и где его уже построили». Михаил Васильевич известен широкому кругу товарищей, прежде всего, как блестящий специалист по теории марксизма.

Спустя какое-то время после выхода нашей программы, Михаил Васильевич посмотрел один из предыдущих выпуском с участием Константина Сёмина, что дало серьёзную пишу для размышлений…

Поэтому мы вместе с Михаилом Васильевичем решили записать отдельный выпуск новой программы, где с точки зрения теории марксизма была дана оценка словам «главного марксиста Рунета».

Скачать аудио

Видео, которое мы анализируем в этой программе:

P.S. Предыдущие материалы с Михаилом Васильевичем:

Метки: блог, Видео

Источник: https://nstarikov.ru/mihail-vasilevich-popov-kto-takie-lzhemarksisty-i-neotrockisty-120831

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