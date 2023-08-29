

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск отразили атаку штурмовой группы 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Невельское Донецкой Народной Республики и улучшили положение по переднему краю.

▫️ В районе населенного пункта Дорожное Донецкой Народной Республики на станции разгрузки ракетным ударом поражен воинский эшелон ВСУ с артиллерийскими боеприпасами.

▫️ Кроме того, в районе населенного пункта Дружковка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 93-й механизированной бригады ВСУ.

▫️ Потери противника на данном направлении составили более 340 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, шесть боевых бронированных машин, тринадцать автомобилей, а также две гаубицы: Д-20 и «Мста-Б».



▫️ На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.

▫️ За сутки уничтожено до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 и две гаубицы М119 производства США, а также орудие «FH-70» производства Великобритании.



▫️ На Купянском направлении подразделениями группировки войск «Западная», огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем в течение прошедших суток отражены шесть атак 43-й и 115-й механизированных, а также 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики.

▫️ Потери противника составили до 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.



▫️ На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки 12-й бригады специального назначения, а также 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кременная, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики.

▫️ Уничтожено до 80-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и два пикапа.



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией в ходе боев за сутки уничтожили до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы: «Акация» и «Гиацинт-Б».

▫️ Кроме того, в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.



▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 132-х районах.

▫️ Также, в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики уничтожены два командно-наблюдательных пункта подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ.



▫️ Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, противокорабельная ракета «Нептун» и две противорадиолокационные ракеты HARM.

▫️ Кроме того, за сутки уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе: в районах населенных пунктов Шипиловка, Кременная, Софиевка, Житловка, Залиман Луганской Народной Республики, Кирилловка, Зайцево Донецкой Народной Республики, Мирное и Нестерянка Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 466 самолетов, 247 вертолетов, 6206 беспилотных летательных аппаратов, 433 зенитных ракетных комплекса, 11555 танков и других боевых бронированных машин, 1146 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6107 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12508 единиц специальной военной автомобильной техники.