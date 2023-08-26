1959. Советский Союз на снимках на снимках Харрисона Формана. Часть 2
1959. Советский Союз на снимках на снимках Харрисона Формана. Часть 1
01. Женщина смотрит в холодильник
02. Сибирь. Молодое поколение (подозреваю, что это Листвянка)
03. Сибирь. Овощи (подозреваю, что это из серии про иркутский рынок
04. Женщины продают сельскохозтовары на рынке
05. Физкультура у пионеров (скорее какие-то студенты)
07. Открытый шахматный турнир
08. Мужчины играют в шахматы
09. Женщина с ребенком на руках
10. Мать и ребенок, азербайджанцы
11. Женский портрет
12. Женский портрет
13. Школьный учитель
14. Школьники учатся
15. Экскурсионный катер по Волге
16. Сибирь. Афиша
17. Заснеженная дорога через лес
18. Вид с воздуха на заснеженные горы
19. Вид с воздуха на покрытые лесом холмы
20. Быстрый горный поток
Подпись к фотографии “школьники учатся”, а в учебнике написано “расчёт муфт” и лежат ватманы с чертежами. Не “школьный учитель”, а явно библиотекарь. Без галстуков, а в трусах – не пионеры.