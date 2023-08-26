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1959. Советский Союз на снимках на снимках Харрисона Формана. Часть 2

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1959. Советский Союз на снимках на снимках Харрисона Формана. Часть 1

01. Женщина смотрит в холодильник
01. Женщина смотрит в холодильник

02. Сибирь. Молодое поколение (подозреваю, что это Листвянка).jpg
02. Сибирь. Молодое поколение (подозреваю, что это Листвянка)

03. Сибирь. Овощи (подозреваю, что это из серии про иркутский рынок).jpg
03. Сибирь. Овощи (подозреваю, что это из серии про иркутский рынок

04. Женщины продают сельскохозтовары на рынке.jpg
04. Женщины продают сельскохозтовары на рынке

05. Физкультура у пионеров (скорее какие-то студенты).jpg
05. Физкультура у пионеров (скорее какие-то студенты)

06. Физкультура у пионеров (скорее какие-то студенты).jpg

07. Открытый шахматный турнир.jpg
07. Открытый шахматный турнир

08. Мужчины играют в шахматы.jpg
08. Мужчины играют в шахматы

09. Женщина с ребенком на руках.jpg
09. Женщина с ребенком на руках

10. Мать и ребенок, азербайджанцы.jpg
10. Мать и ребенок, азербайджанцы

11. Женский портрет.jpg
11. Женский портрет

12. Женский портрет.jpg
12. Женский портрет

13. Школьный учитель.jpg
13. Школьный учитель

14. Школьники учатся.jpg
14. Школьники учатся

15. Экскурсионный катер по Волге..jpg
15. Экскурсионный катер по Волге

16. Сибирь. Афиша.jpg
16. Сибирь. Афиша

17. Заснеженная дорога через лес.jpg
17. Заснеженная дорога через лес

18. Вид с воздуха на заснеженные горы.jpg
18. Вид с воздуха на заснеженные горы

19. Вид с воздуха на покрытые лесом холмы.jpg
19. Вид с воздуха на покрытые лесом холмы

20. Быстро движущийся горный поток.jpg
20. Быстрый горный поток
Источник: https://humus.livejournal.com/9184533.html
Метки: история, Россия, фото
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 1094 1050
    Сан Саныч 8 мин. назад

      Подпись к фотографии “школьники учатся”, а в учебнике написано “расчёт муфт” и лежат ватманы с чертежами. Не “школьный учитель”, а явно библиотекарь. Без галстуков, а в трусах – не пионеры.

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