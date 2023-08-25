По вопросам оценки деятельности Пригожина, на мой взгляд уместно пользоваться формулой товарища Мао.Речь конечно не о сравнении Пригожина со Сталиным (это фигуры совершенно разного масштаба, при всей масштабности деятельности Пригожина), а вопрос оценки побед и поражений в каждой масштабной исторической фигуре, которые намешаны там в неопределенной пропорции. Был ли Пригожин фигурой исторического масштаба? Да, был. Это хорошо видно сейчас, когда гибель Пригожина обсуждают во всем мире. Это был человек, с которым в том числе ассоциировалась Россия и русское влияние в мире.При этом в Пригожине с одной стороны можно искать только хорошее, вроде успехов ЧВК, деколонизация нескольких стран Африки, взятых городов на Донбассе и приумножение влияния России в мире, а с другой стороны, только плохое – уголовное прошлое, олигархических генезис и наконец вооруженный мятеж. И это все Пригожин.Человек абсолютно авантюрного склада характера оказался очень к месту в эпоху краха прежнего мироустройства и на фоне крощащегося миропорядка, этот олигарх с уголовным прошлым и создатель самой известной ЧВК в современной истории, смотрелся очень естественно и органично, грозя фигуральной кувалдой внешним и внутренним врагам. При этом все прекрасно понимают, что Пригожин не был сферическим конем в вакууме, как сегодня сообщил Путин, он был знаком с Пригожиным еще с 90х годов, а чуть ранее государство продемострировало, что самая крутая ЧВК последних десятилетий не вышла бы на пик своей мощи без огромных вливаний ресурсов и денег со стороны государства.Эффективно ли Пригожин реализовывал государственные интересы? В основном да. И Путин это признает. Но финал карьеры подпортил вооруженный мятеж, да еще и неудачный. И эта страница тоже останется в исторической биографии Пригожина.Скоропостижная трагическая смерть в какой-то мере довершает формирование легенды о Пригожине, о котором еще будут долго спорить и переоценивать, в том числе и в учебниках истории. Когда нибудь наверное выйдет очень интересная книга о реальной биографии Пригожина и его ураганной деятельности последних 15 лет.Ну а пока нам надо выигрывать войну, где Пригожин оставил свой вклад. Двигаемся дальше уже без "дяди Жени".