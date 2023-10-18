Российский блогер, писатель, переводчик Дмитрий Пучков, так же известный под псевдонимом Гоблин рассказал, почему считает Солженицына бездарным писателем, как он попал на службу в милицию, откуда появилось его знаменитое прозвище, как начал переводить фильмы, почему, по его мнению, Бондарчук в «9 роте» оболгал коллег-военнослужащих, как относится к тем звездам, которые уехали из России, почему пошел работать в Министерство культуры и сможет ли искусственный интеллект научиться переводить и озвучивать фильмы в будущем.

00:00 «Легенда». Дмитрий Пучков

01:25 За что его душа болит больше всего?

02:12 О жизни в Германии. Там правда так плохо, как нам рассказывают?

03:23 Почему каждый мужчина должен отслужить?

05:20 Правда, что он «откосил» от ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС?

07:25 Почему он не пошел дальше служить в армию?

08:42 Что случилось с его сыном и почему они два года жили в Узбекистане?

09:52 Он пошел в милицию, потому что прочитал «Архипелаг ГУЛАГ»?

14:27 Пучков понимает собственный народ?

14:58 Правда, что Невзоров* дружил с милицией, когда вел программу «600 секунд»?

15:42 Почему Невзоров называл милиционеров гоблинами?

17:29 Как общество относилось к милиции?

19:44 Как в его жизни появились компьютерные игры?

22:15 Когда он начал заниматься переводом фильмов?

24:22 Почему Дмитрий начал изучать английский?

24:47 О смене фамилии на «Блэкмор»

25:13 Как он относится к татуировкам?

26:14 О студии «Божья искра». Как появилось это название?

28:37 Почему его переводы стали такими популярными?

30:18 «Я это за литературу не считаю» — о свое книге «Санитары подземелий»

32:42 Перевод «Властелина колец» был собран из комментариев?

33:37 Об аниме и японской культуре

35:39 Американские мультфильмы полезнее, чем аниме?

37:02 Он за или против мата в кино?

38:36 Бондарчук в «9 роте» оболгал коллег-военнослужащих?

42:18 Как Бондарчук ответил на критику?

42:49 Зачем он пошел работать в Министерство культуры?

43:52 Он доволен своей работой?

44:28 Почему он не снял фильм про зомби?

45:45 О жизни в ГДР

48:12 Про малолетних дебилов и малолетних гениев

52:42 «Владимир Владимирович — типичный ленинградец»

55:22 Про развал СССР

59:03 Правда, что в 90-е была демократия?

1:00:41 Какие у него претензии к интеллигенции?

1:01:42 Почему в 2019 он задал Путину вопрос про фейки?

1:02:44 Почему он не ездит в европейские страны?

1:03:32 Он чувствует себя в России в безопасности?

1:04:48 Когда ЧВК «Вагнер» пошел на Москву, ему не было страшно?

1:06:01 «Наемные войска бесполезны и опасны» — он согласен с этим утверждением?

1:07:26 Что он думает о звездах, которые уехали из России?

1:09:43 Почему он готов простить Ивана Урганта?

1:10:51 История, когда Медведев рещил отомстить за Пучкова

1:11:48 Можно ли исправить человечество?

1:13:00 Сможет ли ИИ переводить фильмы?

1:16:19 Какая у него миссия в исторической судьбе России?

1:17:02 Три вопроса Льва Толстого

*Александр Невзоров признан в России иностранным агентом

Комментарий редакции

В интервью затрагиваются следующие основные темы:

1. Отношение к СССР. Дмитрий Пучков и его окружение еще в советские времена относились критически к системе, видели множество ее недостатков. После развала Союза их взгляды не поменялись – они по-прежнему не идеализируют советское прошлое.

2. Служба в милиции. Рассказ о работе в правоохранительных органах в 1990-х годах, когда происходили радикальные перемены. Описание того, как менялась милиция в постсоветский период.

3. Перевод фильмов. Объяснение, как начал заниматься любительским переводом, почему переводы получили широкую популярность в интернете. Мнение о качестве профессионального дубляжа.

4. Отношение к событиям в России. Оценка текущей ситуации в стране, в частности, спецоперации на Украине. Мнение о поведении некоторых общественных деятелей и граждан.

5. Взгляды на культуру. Критический анализ современного кинематографа, музыки, литературы. Оценка творчества отдельных деятелей культуры.

6. Личная жизнь. Воспоминания о детстве, рассказ о семье. Отношение к разным жизненным и общественным явлениям.

Таким образом, в интервью поднимается широкий спектр тем, высказываются суждения по многим вопросам современности.