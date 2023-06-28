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Про бойцов ЧВК “Вагнер”

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Про бойцов ЧВК "Вагнер"

Относительно шельмования бойцов ЧВК "Вагнер".

1. Основные претензии государства существуют к Евгению Пригожину и узкому кругу официально неустановленных лиц (для широких масс – государству разумеется прекрасно известно, кто и что планировал и делал для организации и попытки военного мятежа)

2. Политическая позиция государства о произошедшем в целом – произошедшее является вооруженным мятежом. Закрытие уголовное дела против Евгения Пригожина не отменяет политическую оценку сделанную Путиным и ключевыми силовыми ведомствами страны. Вам может нравиться или не нравиться эта оценка безотносительно вашего личного отношения к ЧВК "Вагнер", но с точки зрения государства это был вооруженный мятеж. И в учебники истории это войдет как вооруженный мятеж. Ничего хорошего в том, что до этого дошло разумеется нет. Если бы конфликт Пригожина с руководством министерства обороны был своевременно купирован, мятеж бы вряд ли состоялся.

3. Политическая позиция государства в отношении бойцов ЧВК "Вагнер" – они герои, которые оказались втянутыми в действия Евгения Пригожина. Многие неосознанно, выполняя приказы.

4. Некоторые из бойцов ЧВК "Вагнер" уже поступили на контракт с МО РФ и продолжат воевать на фронте. Пока еще неопределенная часть бойцов ЧВК "Вагнер" сделает это в обозримой перспективе. Когда огульно поливают грязью ЧВК "Вагнер", поливают в том числе и этих людей, которые либо на контракте, либо в стадии подписания контракта с МО РФ.

5. Оставшиеся бойцы ЧВК "Вагнер" продолжат свою деятельность на территории Белоруссии и возможно на территории ряда стран (тут пока нет ясности). Некоторые возможно демобилизуются. Открытых уголовных дел в их отношении нет (во всяком случае публично об этом не объявлялось). Они сами смогут сформировать там общественное отношение к ним после попытки мятежа. Тут будущее покажет.

6. В стране продолжает действовать закон о дискредитации участников СВО предполагающий срок до 15 лет в особо тяжких случаях за его нарушение. В случае с ЧВК "Вагнер" речь как раз идет об активных участниках СВО.

7. Огульное шельмование всех бойцов ЧВК "Вагнер" в текущих реалиях противоречит – позиции самого Путина, действующему законодательству, официальной политической оценке, да и просто является огульным поливанием грязью тех, кто брал Попасную, Светлодарск, Углегорскую ТЭС, Соледар и Артемовск. Эти победы также останутся в истории, как и попытка военного мятежа.

8. Если государство посчитает нужным привлечь к ответственности отдельных лиц связанных с организацией мятежа или же тех, кто непосредственно причастен к гибели летчиков ВКС РФ, оно это сделает без лишних истерик. Очевидно, что помимо разрешения политического кризиса, государственно намерено и далее использовать существенную часть ресурсов и личного состава ЧВК "Вагнер" в государственных интересах.

Поэтому в текущих условиях огульное поливание грязью всех бойцов ЧВК "Вагнер" выглядит мягко говоря не умным. Большим идиотизмом являются только умозрительные построения, кто бы победил – "Вагнер" или Росгвардия при столкновениях в Ростове или в Московской области. Видимо кому-то действительно хотелось это увидеть. Особенно Украине и Западу.

Главное достижение 24 июня как раз в том, что мы этого не увидели и не стали выяснять, кто сильнее и кто мог кого больше убить. У нас есть настоящий враг, на которого и следует направлять усилия, а не выяснять, кто круче в тыловых районах.

https://t.me/boris_rozhin/90566 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8452960.html
Метки: война на украине, пригожин, Путин, чвк вагнер
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 17153 15985
    KT 11 мин. назад

      1.Знаю,но не скажу.Ну-да,ну-да.)
      2.С точки зрения нынешнего государства так и будет,как будет в учебниках-время покажет.
      3.Да,герои.Почему не осознанно?Они что идиоты?Когда тебе на поле боя не выдают достаточно амуниции,когда находясь на отдыхе в тылу по тебе наносят удар свои же,то даже идиот прозреет.
      4.Возможно и подписали,зачастую люди предпочитают дружить с более сильными,это их выбор.
      5.Да,дел пока нет,согласен- будущее покажет.)
      6.Мля! Да кто же это такие-”активные участники”?Дискредитация?Значит дела всё же будут?
      7.Позицию Путина знаем,рассказал Лукашенко,и ему веры больше чем самому Путину.С чего вдруг?)))
      8.А, то есть надо ещё попользоваться”вагнерами”,а потом,когда всё закончиться,можно вспомнить и “посчитать нужным”,без истерик?Вон оно чё!

      Большим идиотизмом являются является писать такие статьи,тем самым выдавая свои кошерные планы.

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