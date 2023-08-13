Ответы на вопросы. Август 2023
Ответы на вопросы читателей Телеграм-канала.
Ответы на вопросы. Август 2023
#вопрос …Борис, а не желаете провести здесь аудиострим с аналитикой военно- политических событий…
О: Такие планы есть. Тестовый вариант в сентябре. Пока продумывается техническая форма реализации – стрим или подкаст.
#вопрос По Вашему мнению, когда закончиться СВО и в каких границах будет РФ по её окончанию?
О: У меня сейчас нет точных временных рамок окончания СВО. Как писал еще в начале марта 2022-года – СВО это Сирия на максималках, то есть длительный военный многомерный конфликт. Конечные границы определят боевые успехи наших войск. Текущая линия фронта как будущая граница нам не выгодна. В обороне целей СВО не достигнуть, так что будет необходимо наступать и освобождать от нацизма другие области Украины. Прежде всего Харьковскую, Николаевскую и Одесскую. Не говоря о необходимости освобождения Запорожья, Херсона и западной части ДНР. Это нормальный вариант, который окупает понесенные на этой войне материальные и демографические издержки.
#вопрос Перестали показывать кадры ведения боя терминатором. Что случилось ? Не оправдала себя в бою эта боевая машина?
О: Этих машин изначально было ограниченное кол-во. Для них это была первая серьезная война. Бои выявили как достоинства, так и недостатки этих машин.
Были и потери, была и необходимость ремонта сломавшейся/поврежденной техники. Летом светились на Сватовском направлении. Возможно мы их снова увидим при нарастании наступательных операций ВС РФ на Сватовском и Купянском направлениях. Их производство, с моей субъективной точки зрения также надо наращивать.
#вопрос Почему наши не наносят удары по жд мостам на западе Украины и по топливным складам?
О: Причины отказа от ударов по мостам, как представляется, носят политический характер. Почему так – мне неизвестно. По топливным складам бьют.
Уничтожение запасов топлива по-прежнему находится в фокусе внимание Генштаба, особенно с учетом того, что большая часть ГСМ для ВСУ привозная (очень много идет через Румынию и Молдавию). Недавно вот хорошо по Измаилу прилетело. Да и на Западной Украине буквально на днях уничтожили еще одну нефтебазу.
#вопрос Расспрашивал во многих чатах, заранее извиняюсь за повтор. У нас есть разработанная и на многих оружейных форумах представленная САУ Коалиция СВ. Болевые точки – недопиленный активно-реактивный боеприпас, банкротство базового завода. Но новое поколение дальнобойных САУ нужны фронту. Как вы считаете появится ли в рамках СВО наша российская система с дальностью 60+ километров?
О: Возможно появится, но когда и в каких кол-вах сказать сложно. САУ на 55-65км очень бы сейчас пригодились. Но помимо самого образца, нужно ведь еще налаженное производство, которое давало бы такие орудия фронту хотя бы десятками единиц в месяц. Надеюсь, разработки в этом вопросе будет интенсифицированы, а ВПК сможет оперативно наладить выпуск подобных систем еще в ходе СВО. Война показала необходимость наращивания дальнобойности артиллерии применяющей высокоточные боприпасы.
#вопрос является ли социализм с национализацией ключевых ресурсов лучшим вариантом для развития россии?
О: Смешанная система (аля Китай) вполне себе адекватный способ перевести государство и общество в мобилизованное состояние. Рыночный капитализм для этого предназначен плохо, что мы сейчас и наблюдаем на примере нашего ВПК, где государство все чаще и активней применяет отнюдь не рыночные методы управления. Но это конечно же не социализм, а государственный капитализм. На социализм наши правящие элиты совсем не готовы, хотя и прекрасно понимают, что эксперимент походом в западный рыночный неолиберальный капитализм привел страну в тупик, из которого мы сейчас собственно и пытаемся выбраться.
#вопрос армия ведь иерархическая структура, но я заметил что никто не носит погоны. Почему так и не создает это никакую путаницу?
О: Почему не носят? Носят. Включите любое селекторное совещание МО РФ. Там все при стандартных погонах. Если вы имеете ввиду на фронте, то там главенствует камуфляж, а яркие погоны облегчают противнику опознавание командного состава при визуальном наблюдении. Лучше, когда все для противника сливается в зеленую массу, где солдат слабо отличим от командира визуально (хотя конечно, есть и другие способы опознавания для организации ударов по командному составу, но тем не менее). Поэтому на фронте погоны камуфлированные, где звезды не золотые, а зеленые. Вблизи различить можно, издалека затруднительно. Это разумный подход.
#вопрос Почему не призывают "новых" граждан РФ из республик средний азии и тп?
О: Почему не призывают. Определенное кол-во призвали еще по прошлой частичной мобилизации. Точное их кол-во мне неизвестно. Был даже один негативный пример, когда "новые граждане" в 2022-м расстреляли на одном из полигонов мобилизованных, но это был частный эксцесс. С моей точки зрения, при очевидном росте влияния новых граждан из Средней Азии в российской экономике, было бы разумно увеличивать и объем их привлечения для нужд СВО. Помощь и участие СВО могут стать одним из магистральных направлении их вовлечения в российское общество, вместо окукливания в очередной национальной диаспоре. Собственно, задача государства, с условиях роста антропотока из Средней Азии, обеспечивать их интеграцию в российское общество, иначе все это будет приводить к тем же проблемам с мигрантами, которые мы видим в некоторых регионах страны у нас или в той же Европе, где эта проблема носит зачастую совсем уже терминальный характер. Здоровье общества связано в том числе с качеством работы плавильного котла вовлекающего в него представителей других народов. У нас этот котел сейчас работает в лучшем случае на троечку, отсюда и многие известные проблемы, которые наш противник конечно же хочет использовать для создания у нас в стране линий межнациональных разломов, как это он делал в годы прошлой Холодной войны для уничтожения СССР.
#вопрос Что Вам известно о возможности/реальности глушить Starlink нашими ВС РФ, есть/будет такая возможность?
О: Такая возможность есть и она используется в СВО. Украинские и западные источники подтверждают наличие у России технических возможностей воздействия как на спутники, так и сигнал системы Starlink. Как именно это работает, насколько стабильно и результативно, мне неизвестно. Очевидно, что это составляет предмет военной тайны и пока не сочтут нужным, об этом рассказывать не будут.
#вопрос Будем ли мы праздновать Новый год в Николаеве или в Одессе?
О: В этом году это прямо скажем маловероятно. Основные операции ВС РФ в 2023 году будут разворачиваться на левобережной Украине. При этом удары по Николаеву и Одессе разумеется будут. Но какой-то десантной операции в районе Одессы или форсирования Днепра с целью наступления на Херсон и Николаев до конца года я бы не ждал. Тем более, что скрытно осуществить подготовку к таким операциям, в условиях господства технической разведки НАТО над Черным морем, будет проблематично. Давайте скромно предположим, что как минимум в Купянске Новый Год отметят в России.
#вопрос Означает ли арест Стрелкова, что он перешел допустимые в военное время границы? Чем он оправдывает свою позицию?
О: Государство с задержкой в год идет по пути закручивания гаек, в том числе и в информационном пространстве. Аресты и посадки будут продолжаться, а их число будет увеличиваться. Идеологический спектр не важен – кого система будет считать угрозой в период СВО, тем будет прилетать. Кто этого еще не понял, тем объяснят в ближайшие месяцы на конкретных примерах. Посадки или временные аресты выступят примером для остальных. Время безнаказанной болтовни постепенно будет заканчиваться, при всей инерционности нашей бюрократической системы безотносительно оценок эффективности ее практической работы. Впрочем, даже сейчас трудно утверждать, что власти осуществляют твердое управление информационными процессами в стране, хотя вектор в сторону усиления контроля очевиден. Тут мы продолжает наблюдать сильную инерцию крайне либеральной информационной политики предшествующих лет в стиле "Пусть цветут все цветы", которая тянулась еще со времен Суркова. Но в период войны и мобилизационных усилий это не работает и работать не будет. Поэтому мы и наблюдаем происходящие изменения подходов. Если долго дергать тигра за усы, не стоит удивляться, что кого-то могут придавить лапой. Кто-то скажет, а вот Пригожин..В том то и разница, что за Пригожиным стояли вполне конкретные штыки, поэтому в рамках политической целесообразности с ним договорились во избежание более неприятных последствий, поэтому Пригожин относительно легко отделался, потеряв лишь существенную часть своего бизнеса и свою медиаимперию. А если за спиной у человека нет штыков и ресурсов, говорить особо не о чем. В условиях идущей войны, где на кону стоит существование страны в текущих границах, либо действуешь в рамках правил игры установленных системой, либо молчишь, либо сидишь, ну или валишь через Верхний Ларс. Отдельные редкие остающиеся исключения лишь ярче подтверждают эту реальность. Странно, что в условиях войны кто-то ожидал чего-то иного. Видимо инфантилизм общественной жизни сказывается. Интересующихся вопросом могу лишь отослать к документам НКВД относительно вопросов контроля информационного поля в стране в период Великой Отечественной Войны. Вас ждет много удивительных открытий относительно реакции государства на выступления против политики партии и правительства в условиях войны (безотносительно тех косяков, которые творились в партии и армии в тот период). У нас пока доминируют крайне травоядный подход. Новым 1937-м не пахнет и близки, несмотря на 19 лет Навальному и истерики нашей либеральной пятой колонны.
#вопрос Почему на ваш взгляд не наносится ударов по мостам через Днепр
О: Причины отказа от этих ударов с моей точки зрения носят политический характер. Военные возможности для нанесения этих ударов у ВС РФ есть. Почему их не используют, мне доподлинно неизвестно. С моей точки зрения, как минимум разрушение мостов в Запорожье имеет немаловажное военное значение и затруднит логистику противнику. С учетом слабой защищенности Запорожья средствами ПВО, выделение 10-12 "Искандеров" для ударов по мостам, было бы уместно – как минимум это заставило бы противника чинить пролеты, а это время и ресурсы. Если мосты придерживают для гипотетического наступления на правобережье, представляется крайне маловероятным, что противник не подорвет их при отступлении. В Запорожье их заминировали еще в начале марта 2022 года. В случае прорыва ВС РФ в Запорожье, мосты разумеется снова заминируют и подорвут. Быстрые прорывы к мостам и их захват при текущей динамике боевых действий маловероятны.
#вопрос Борис Александрович, кто и когда, по Вашему мнению, будет отвечать за то, что военные действия ведутся на территории наиболее лояльных к РФ условно иностранных граждан? И будет ли?
О: Они собственно уже не иностранные граждане, а граждане РФ. Фактически, боевые действия ведутся на территории РФ и страдают граждане России. Погибают граждане России, включая детей. Как те, кто уже получил российские паспорта, так и те, кто их еще не получил, но по факту живет на территории России. Ситуация тут простая – военная победа все спишет. Военная неудача и недостижение целей СВО сделает ваш вопрос второочередным на фоне возможных терминальных последствий для страны и народа в целом. Вопросы оценки результатов и качества проводимых операций ВС РФ как правило решаются и будут решаться в закрытом режиме. Выносить их на суд общественности власти явно не планируют, поэтому несмотря на споры вокруг тех или иных генералов в СМИ, власти сами решают кого убрать, кого оставить, кого наградить, а кого наказать. Это непубличный процесс. В любом случае, как и вся наша армия, наш генералитет учится на этой войне воевать. Кто-то делает это хорошо, кто-то не очень. Учеба разумеется, как и в годы ВОВ, идет через кровь. Каждый полководец генерал, но не каждый генерал полководец. Как говорил товарищ Сталин товарищу Мехлису "Вы требуете, чтобы мы заменили Козлова кем-либо вроде Гинденбурга. Но Вы не можете не знать, что у нас нет в резерве Гинденбургов". В итоге, в годы ВОВ была воспитана на войне целая плеяда талантливых полководцев, многие из которых в начале войны занимали второстепенные должности. Задача системы – решительно и системно отбирать и продвигать толковых полковников и генералов и наоборот, задвигать бестолковых. Только так и можно повышать качество управления войсками и проведение операций и надеется на повышения результатов. Ну а финальные оценки покажут итоги войны. Жертвы же среди граждан страны являются в том числе следствием того, что на протяжение длительного периода позволили США и НАТО у своих границ создать нацистский гнойник, который теперь мучительно выдавливаем. Главное сделать так, чтобы понесенные жертвы не были напрасными.
#вопрос какие перспективы у ВСУ в районе Старомайорского/Урожайного?
О: Противник стремится выдавить нас из Урожайного, чтобы обеспечить полный контроль Старомайорского. Ради этого предпринимаются серьезные усилия.
Определенные шансы занять Урожайное до конца лета у ВСУ еще есть. Это конечно не спасет отца русской демократии, но хоть что-то. С нашей стороны удержание Урожайного скорее всего обеспечит возвращение под наш контроль Старомайорского + даст возможность осенью попробовать отжать назад часть позиций в районе Сторожевого. По хорошему, нам там еще недели 3 надо продержаться, затем противник начнет выдыхаться.Бои там идут жестокие. Противник уже пару раз прорывался в Урожайное. Все кто заходил, все там и остались в горизонтальном положении. Нам эти бои тоже дорого обходятся, но для противника цена гораздо выше. На сегодня противник контролируют северную часть села, наши сидят в южной части. В центре идут бои.
#вопрос Спасибо Вам большое за работу. Благодаря Вашему каналу вышел из депрессии, когда понял, что операция идёт не совсем по плану. Вопрос такой. В процентном соотношении населения региона и представителей этого региона в СВО кто может посоперничать с Республикой Южная Осетия? Население республики 53 т, участников, как минимум, больше тысячи (как минимум 2%), а по некоторым данным и три тысячи.
О: Ну мой канал никогда не был про излишний оптимизм или пессимизм. Мой выбор – разумный реализм в оценках и ожиданиях, без истерик с падучей и безостановочного подбрасывания чепчиков по поводу и без. Относительно же вопроса о том, в каких национальных республиках большой удельный процент участников СВО, то я бы отметил помимо осетин, в первую очередь бурят, которые как всегда держат марку и бренд "боевых бурятов" как обычно не посрамили. Они не так сильно представлены в медиа, как например чеченцы, но боевую работу делают как надо, причем на самых жарких направлениях. Танкисты из 5-й танковой например.
Но главное, на мой взгляд, все народы России делают одно общее дело. И каждый вносит свой вклад в достижение нашей общей победы.
#вопрос В частых отчетах пишут уничтожено на этом направлении 130 всушников, на том 75, на третьем 40. Кто и как их считает? Не поверю что после каждого боя дрон делает облет и считает. Кто и как считает?
О: Тут по разному. Зачастую есть точный подсчет с видеофиксацией, где можно примерно подсчитать по трупам. В других случаях есть информация о количестве убитых полученная методами агентурно-технической разведки, которая поступает в Генштаб и потом в виде сводки опубличивается через ведомство Конашенкова. В иных случаях цифры носят оценочный характер на основе поступающих данных с мест и общих оценок. Поэтому совокупная цифра она частично оценочная. В условиях протяженного фронта с интенсивными боевыми действиями это нормально. Завышения потерь также могут иметь место, в том числе и в докладах наверх, но не думаю, что это носит критический характер. Более точные потери противника мы узнаем скорее всего уже после войны, когда пойдут реальные научные исследования, вроде исследования Кривошеева о потерях Красной Армии в ВОВ и других войнах XX века. Там и наши потери постепенно раскроют и потери противника. Тема эта сложная и болезненная. Во время война она разумно прикручена военной цензурой и соответствующими законами, что необходимо для поддержания стабильности тыла.
#вопрос очень взбудоражило всех на прошлой неделе заявление главы Крыма Аксёнова, что крымские ПВО не в силах пока сбивать ракеты storm shadow. Хочу экспертное мнение услышать, есть ли надежда, что это измениться и как скоро
О: Пока наше ПВО сбивает лишь определенный процент этих ракет. Благодаря этому в том числе удалось получить в распоряжении нашего ВПК практически целые внутренности одной из таких ракет. Но пока процент сбитий оставляет желать лучшего и его необходимо повышать, как это в свое время уже произошло с ракетами HIMARS, где процент поражения также постепенно возрастал. Разумеется, желательно бить по аэродромам базирования бомбардировщиков запускающих такие ракеты, а также по складам, где они хранятся. Это облегчит работу ПВОшникам. Такая работа ведется. Ее результативность увидим на длинной дистанции.
#вопрос В виду провального «контрнаступа», истощения Украиной людских ресурсов и ослабления поддержки «всего мира» есть небольшая доля вероятности, что режиму Зеленского будет дано указание инициировать мирные переговоры с Россией. Вопрос такой: даже в случае признания Украиной территориальных границ России как можно получить гарантии выполнения Украиной требований России? Ведь очевидно, что режим Зеленского будет соблюдать мирные договорённости точно так же как соблюдал «Минск-2».
О: Сохранение режима Зеленского это гарантия новой войны через некоторое время, которое будет потрачено на перевооружение Украины для новой войны поддержанной НАТО. Поэтому резонно стремиться закрыть вопрос сейчас, чтобы не передавать его потомкам в виде нацистского гнойника на границе. В текущем виде мирные переговоры о заморозке по линии фронта не выгодны России, так как в этом случае большая часть целей СВО останется не достигнутой, даже несмотря на дополнительные территориальные приобретения, изначальными целями СВО не предусмотренные.
#вопрос при освобождении новых населённых пунктов, есть ли в них мирные жители? Проводится ли их эвакуация с зоны боестолкновений или берутся у них какие либо интервью?
О: Изредка попадаются, это в основном старики, которые живут/прячутся в подвалах. Думаю в ходе операций на Сватовско-Купянском направлении такие интервью появятся. Раньше такие видео можно было наблюдать из освобожденного Артемовска. Важно понимать, что многие населенные пункты на линии фронта серьезно разрушены и зачастую там вообще никого нет.
#вопрос Почему, по вашему мнению, мы не можем действовать в Сирии по методу США, предоставив сирийцам дальнобойное оружие чтоб они уничтожили там американскую базу, которая там находится незаконно.
О: У сирийцев и иранских прокси вполне себе есть оружие, которое достает до американских баз. На текущем этапе атаки на американские базы в Сирии осуществляют различные иранские прокси. США в ответ бомбят иранских прокси в Сирии. Очередная атака была буквально вчера. Так что процесс будет продолжаться и далее. Появление у иранских прокси барражирующих боеприпасов и ПЗРК это безусловно интересный вариант. Надеюсь, нечто подобное увидим. Например, хотелось бы увидеть прилет "Герани" по американской базе в Аль-Шаддади. Руками смелых сирийских бойцов за свободу конечно же.
#вопрос здравствуйте! порекомендуйте, пожалуйста, книгу или сайт с объективной информацией по событиям 2014-2015 годов, а то стало много противоречивых вбросов, кто сражался, а кто бандитствовал. Спасибо.
О: На мой взгляд, полноценная и всеобъемлющая история войны 2014-2015 годов еще не написана, при всем уважении к авторам уже вышедших книг. Вопросы военной тайны, различных умолчаний и трактовок, прямо скажем этому препятствуют. Не думаю, что такая книга появится ранее конца СВО на Украине. По этим же причинам не спешу писать книгу по войне на Донбассе, хотя материалов для нее в архиве у меня терриконы. Если же говорить о том, что и кого читать, то лучше всего читать тех, кто там был и воевал. Если читать в комплексе таких людей, можно сложить относительно непротиворечивую картину тех событий. Изучать те события по 1-2 источникам вряд ли возможно учитывая различные вопросы умолчаний, цензуры, ангажированности, межличностных обид и т.п. Главная заслуга тех, кто тогда сражался – создание ДНР и ЛНР, которые позднее вернулись в Россию. Поэтому вклад героев войны 2014-2015 года для меня за прошедшие годы не изменился, несмотря на все срачи и споры вокруг тех или иных фигур, как живых, так и мертвых. Свою главу в российской истории они так или иначе получили, остальное вторично.
#вопрос. Не рановато ли, по вашему мнению, Путин присоединил ДНР и ЛНР к России. С учетом того, что сейчас ведутся гибридные прокси-войны не лучше ли было их использовать как прокси-страны для ведения эффективного противодействия западу. Также как это делают США. Такие страны могли бы наносить удары баллистическими ракетами по Жешув, как пример, или участвовать от своего имени там, где пока "стесняется" действовать Россия
О: На мой взгляд позновато. Что сам Путин собственно и признал. США использовали Украину, чтобы поставить Россию в вилку между капитуляцией и прямой войной. О таком сценарии я писал еще в июне 2014 года. РФ всеми силами 8 лет уклонялась от этой вилки решений, но в конечном итоге США не оставили России выбора.
Поэтому мы были вынуждены действовать в рамках чужого стратегического сценария. Это последствия предшествующих ошибок и просчетов на украинском направлении.
СВО это в том числе способ преодолеть эти последствия, когда однозначно хороших и безопасных вариантов уже не было.
#вопрос На мой взгляд, огромный эффект могло бы дать уничтожение Бескидского тоннеля. Через него поступает до 70% вооруженной и иной помощи Запада Украине. Вывод его из строя (хотя бы временный) дал бы эффект, намного превосходящий даже уничтожение Крымского моста. Понятно, что сделать это ракетным ударом крайне тяжело, но неужели в Украине не осталось диверсионных групп? Мы ничего не слышим об их работе на той территории. И, напротив, очень часто слышим о работе укродиверсантов на нашей территории. Способно еще ГРУ проводить подобные операции?
О:Его уничтожение крайне желательно. Ракетами его также проблематично уничтожить, хотя можно нанести определенные повреждения (впрочем, наверняка устранимые). Относительно ДРГ, стоит учитывать, что враг понимает ценность данного объекта и он неплохо охраняется и осуществить диверсию на такой глубине весьма сложно. Если ГРУ найдет способ, было бы отлично.
#вопрос как Вы считаете, будет ли РФ забирать Одессу и весь левый берег Днепра. Или остановимся на тех позициях, что есть сейчас? И будет ли хто считаться победой, в случае если сегодня Украина согласиться с потерями этих территорий?
О: В стратегические планы такого рода я не посвящен. С точки зрения долгосрочных интересов России, необходимо к концу войны контролировать как минимум Одессу, Николаев, Харьков, Херсон, Запорожье и всю территорию ДНР. Вариант минимум с ДНР, ЛНР, Херсонской областью (без Херсона) и Запорожье (Запорожья) – ну такое, с учетом затраченных ресурсов, хотя формально это будет даже больше, чем было в изначальных требованиях Путина по ДНР и ЛНР от февраля 2022-го года. Если будет такая заморозка, срача по поводу итогов будет на десятилетия вперед, поэтому пока война идет, надо стремиться к более существенным результатам.
#вопрос как вы оцениваете решимость нашего руководства страны к достижению необходимых и выгодных для страны (нашей страны, России) целей?
Не раз поднимался вопрос о неоднородных позициях "наверху", внутренней борьбе и желании части руководства вернуться к тому, что было раньше, пусть даже сдав наши позиции.
#вопрос Вернут ли (захотят ли возвращать) наше Черноморское побережье до приднестровья?
О: Вопрос операций на Правобережье Днепра может стать актуальным в 2024 году в случае успешных операций ВС РФ на Запорожском, Донецком и Харьковском направлениях в ближайшие 6-8 месяцев и увеличения численности группировки ВС РФ на Украине до 1,4-1,7 млн. человек. Коридор до ПМР крайне желателен в интересах долгосрочной Холодной войны с США и НАТО. В планы руководства страны по этому поводу я по какой-то странной причине до сих пор не посвящен. Что этот Путин себе позволяет? Есть ли внутри российских элит желающие слиться вместе со страной? Конечно есть. Возможности безопасно слиться нет, вот в чем их проблема. Пока такие настроения внутри элит существуют, нельзя говорить, что мы полностью изжили святые 90-е и позорное клеймо Ельцина в Конгрессе в США. Этот шлейф еще не выветрился до конца.
#вопрос Здравствуйте. Когда с российских чиновников начнут спрашивать за провалы?
О:
- Вопрос из бронхов.
- Да уж. Не из легких.
#вопрос Есть ли видео действия противотанковой мины пткм-1р в реальном бою?
О: Видел в полигонных условиях видео. В боевых действиях мне такие видео не попадались. Возможно просто пропустил, тут надо наверное обратиться к специалистам интересующимся вопросами применения минного оружия.
#вопрос Почему бы Вагнеров не переслать в Приднестровье. Там "срочно" нужно охранять самый большой в Европе склад с оружием. А военные оттуда пригодятся на фронте. А если кто-то "вдруг" спровоцирует Вагнеров прогуляться до Одессы, то у них и оружие будет под боком.
О: Основная проблема это вопрос логистики. Приднестровье стратегически изолировано, ввиду чего трансфер туда вооружений и личного состава прямо скажем затруднен. Отсюда и необходимость сухопутного коридора для Приднестровья и угрозы связанные с нападением ВСУ и Молдавии на российский контингент и Приднестровскую армию с целью ликвидации ПМР и захвата складов с боеприпасами в Колбасной.
#вопрос Почему наши до сих пор не применяют кассетные боеприпасы в ответ на их использование Украиной? По крайней мере, информации об их применении нашими войсками пока нет.
О: Кассетные боеприпасы активно применяются нашими войсками. По отзывам с фронта, хотелось бы увеличение объема применения, но это уже скорее из области общих пожеланий в отношении суточной нормы расходования артиллерийских боеприпасов.
#вопрос Почему не предпринимаются попытки физического устранения наиболее одиозных ЛОМ ов Украины, тягнибоков, ярошей, турчиновых и им подобных. За последнее время они много чего сделали плохого, а уж наговорили еще больше. Неужели гибель Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, покушение на других лидеров общественного мнения России не дает право на такие меры? Неужели нельзя завербовать украинцев для этого? Еще один вопрос – не секрет, что в новых регионах достаточно "ждунов" , в том числе из молодежи. Регулярно вижу в телеге нелицеприятные ролики от недорослей с соответствующим контекстом. Потом конечно они каются, размазывая слезы на камеру. Но это те ролики которые в интернет попали. А в промытые мозги каждому недорослю не заглянуть( Какие мероприятия могут быть эффективными для воспитания данных субъектов в правильном направлении и планируются ли они?
Почему не ведется целенаправленная работа по физическому устранению политического, военного руководства, лидеров мнения противника. Разве это не ускорит достижение целей СВО?
О: С моей точки зрения необходимо:
Признать нацистский режим Киеве, а также СБУ и ГУР МОУ террористическими организациями, чтобы обеспечить правую базу для ведения кампании по истреблению данных лиц. В стране на период войны должна быть введена смертная казнь для наводчиков и пособников СБУ и ГУР МОУ, а также исполнителей и организаторов террористических актов, с конфискацией имущества и поражением в правах членов их семей (чрезвычайные меры могут быть отменены после конца войны). Должны также активизироваться удары по выявленным объектам СБУ и ГУР МОУ, а также домам, где проживают лица связанные с данными организациями. Если есть возможности по активизации ликвидации этих лиц агентурным путем на территории Украины или за ее пределами, они должны использоваться. Подход должен быть идентичен подходу в отношении руководства и организационного персонала ИГИЛ. Пропагандистской инфраструктуры нацистского режима это тоже касается. Напоминаю о казусе Штрайхера. Текущий подход, с моей точки зрения недостаточен и зачастую просто реактивен.
#вопрос Почему многократно снизилось количество видео с кустарными дронами бомбардировщиками? Да и в целом любой информации по этой теме стало гораздо меньше появляться. Стороны научились с ними бороться или dji стало сложнее закупать?
О: Закупки и поставки DJI продолжаются. Китайские предприятия DJI и Autel продолжают наращивать продажи. У кого есть возможности, закупают их сразу по заводским ценам в Китае. У кого нет – закупают с наценкой в России. Проблем с этим нет – если есть деньги, покупай, вези и применяй, что еще долго будет нормой в силу отставания нашей страны в вопросах массового производства коммерческих и промышленных квадрокоптеров. Китай помогает нам по факту компенсировать отсутствия полноценной отрасли производства дронов такого класса. Тут нам нужны собственные аналоги и собственные заводы. Относительно применения для бомбометания, то применяются, но в силу расцвета FPV, сейчас акцент в видео с дронов делается на успехи FPV, а также на видео с корректировкой огня. Разумеется, потери в обычных квадриках очень большие – это расходник, который надо регулярно восполнять. Если не восполнять, а дроны использовались для бомбометания, с потерей дронов на каком-то участке, видео с бомбометанием могут внезапно прекратиться до след.поставки. Многие части используют сейчас квадрики в первую очередь для наблюдения и корректировки огня. Поэтому когда вы сейчас видите сборы на дроны по линии например МОО "Вече" или "КатяВаля ДНР", то это действительно необходимые дроны, с помощью которых ваши деньги преобразуются в глаза наших военных на фронте – они увеличивают потери противника и спасают жизни наших солдат. Такие дроны будут нужны до конца войны и то, что наш тыл хотя бы частично закрывает этот вопрос, это хороший пример того, что гражданское общество у нас существует и очень даже неплохо действует. Разумеется, государство также предпринимает усилия по закупке и поставкам, но хотелось бы видеть еще большие объемы, а также развертывания крупносерийного производства хотя бы частично локализованных квадрокоптеров.
#вопрос Как вы считаете, в Одессе на сегодняшний день большинство населения пророссийское или может оказаться, что войдя туда российская армия встретит не цветы и чепчики в воздух, а поселившихся за годы Украинской оккупации западэнских рогулей . И есть ли вообще вероятность, что российская армия не заберёт Одесскую и Николаевскую области, не выйдет к Приднестровью?
О: В Одессе до сих пор сохраняется существенный процесс пророссийского населения, как и в Николаеве. Отсюда и постоянные репрессии с арестами, массовым доностельством и угрозами. Регулярно идет охота на людей, которые сливают российским военным координаты украинских военных объектов, передвижения колонн и складов с вооружениями. Разумеется, на этих людей можно будет опереться, в случае успешного развития операций на правобережье и наступления на Николаев и Одессу. Разумеется, враг это понимает и будет усиливать репрессии и террор против не пораженных нацизмом и бандеровщиной одесситов. Отсюда и истерики нацистской пропаганды на тему эпизодов, когда одесситы и николаевцы помогают нашим военным. Ведь это разрушает миф, что "все как один против России". Тем кто сражается в подполье в Одессе и Николаеве – почет и уважение. Это очень мужественные люди, которые ничем не хуже тех подпольщиков, которые работали на оккупированных нацистами территориях СССР в 1941-1944 годах. Неизвестные герои нашего времени.
#вопрос не кажется ли Вам, что сохранение мостов через днепр связано с интересами тех, кто планирует восстанавливать киев? Поскольку мосты – это дорогостоящее и долгое мероприятие. И если так, то не похоже ли это на размен жизней на деньги?
О: Не совсем понятно, кто будет восстанавливать Киев и когда, тем более что город сам по себе особо серьезных разрушений не имеет.
С моей точки зрения, если мост в тылу противника можно разрушить с практической точки зрения, то его нужно разрушить. Но видимо есть какие-то непубличные соображения, почему этого не делается, хотя вопрос ударов по мостам поднимается еще с весны 2022-го года. Когда-нибудь узнаем почему.
#вопрос Почему ничего не слышно об атаках например кинжалами американских биолабораторий на украине?
О: Удар по работающей лаборатории может создать риск неконтролируемого распространения штаммов боевых вирусов и т.п. гадости, которые потенциально там могут быть. Формально США свернули свои программы разработки биологического оружия на Украине и вывезли оборудование и документацию, но это согласно заявлениям. Как там по факту, кто знает. Наша разведка резонно предполагает, что отнюдь не свернули. Такие лаборатории лучше всего захватывать целиком со всем содержимым, что наши спецслужбы стремились делать с начала СВО, добившись в этом важных успехов.
Оставшиеся вопросы и ответы, которые не влезли в один пост (в ЖЖ лимит на символы) тут https://telegra.ph/OTVETY-NA-VASHI-VOPROSY–CHAST-3-08-13
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