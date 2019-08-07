Новости Украины и Новороссии 07 августа 2019

Петр Порошенко сегодня ночью вернулся из отпуска в Киев.

Его борт вылетел из аэропорта Рас-эль-Хайма в Дубаи 6 августа в 20:35 по киевскому времени. В аэропорту Жуляны самолет приземлился уже сегодня в 02:30 ночи.

«Номер борта OH-WIK. Рейс JEF11. Он стоял видимо на Мальдивских островах. После Дубая исчез с радаров. И нигде не использовался», — сообщил украинскому изданию «Страна» источник в Госпогранслужбе.

Удалось сфотографировать, как Порошенко на двух «Мерседесах» покидает аэропорт.

По номеру одной из машин видно, что это именно автомобиль экс-президента. «Мерседес» с таким же номером привозил Порошенко на допрос в здание ГБР.

На капот именно этой машины 25 июля запрыгнул неонацист «Нацкорпуса» Макеев.

По словам очевидцев, все в аэропорту произошло очень быстро — самолет сел, его пассажиры погрузились в машины и тут же уехали.

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