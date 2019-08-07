Новости Украины и Новороссии 07 августа 2019
- 08:09 “Молодёжь, которая прошла через “Донузлав”, – это настоящие патриоты России”, – советник главы ЛНР.
- 06:30 Порошенко вернулся на Украину, — СМИ (ФОТО, ВИДЕО).
- 01:50 В Славянске декоммунизировали вошедший в историю паровоз-рекордсмен (ФОТО).
- 00:35 Генпрокурор Украины рассказал, когда подаст в отставку.
- Вчера 22:39 Советы из РФ: партии запретить, СМИ закрыть.
“Молодёжь, которая прошла через “Донузлав”, – это настоящие патриоты России”, – советник главы ЛНР
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Порошенко вернулся на Украину, — СМИ (ФОТО, ВИДЕО)
Петр Порошенко сегодня ночью вернулся из отпуска в Киев.
Его борт вылетел из аэропорта Рас-эль-Хайма в Дубаи 6 августа в 20:35 по киевскому времени. В аэропорту Жуляны самолет приземлился уже сегодня в 02:30 ночи.
«Номер борта OH-WIK. Рейс JEF11. Он стоял видимо на Мальдивских островах. После Дубая исчез с радаров. И нигде не использовался», — сообщил украинскому изданию «Страна» источник в Госпогранслужбе.
Удалось сфотографировать, как Порошенко на двух «Мерседесах» покидает аэропорт.
По номеру одной из машин видно, что это именно автомобиль экс-президента. «Мерседес» с таким же номером привозил Порошенко на допрос в здание ГБР.
На капот именно этой машины 25 июля запрыгнул неонацист «Нацкорпуса» Макеев.
По словам очевидцев, все в аэропорту произошло очень быстро — самолет сел, его пассажиры погрузились в машины и тут же уехали.
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В Славянске декоммунизировали вошедший в историю паровоз-рекордсмен (ФОТО)
Согласно Закону Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды» в Славянске был декоммунизирован паровоз Эу 684–37, который находится на территории локомотивного депо в районе Славянского железнодорожного вокзала. Об этом сообщают местные СМИ.
С парового локомотива была удалена советская символика.
Данный паровоз построен в 1928 г. Брянским заводом и является одной из исторических достопримечательностей, а также визитной карточкой Славянска.
1 июля 1935 года бригада паровоза Эу 684–37 — машинист Пётр Кривонос, помощник Герман Циглер и кочегар Иван Петров — на участке «Славянск-Лозовая» провела грузовой состав с удвоенной скоростью, открыв новую страницу в истории советского транспорта.
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Генпрокурор Украины рассказал, когда подаст в отставку
Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что уйдет в отставку после того, как начнет свою работу Верховная Рада IX созыва.
Об этом он сообщил в интервью Радио НВ.
По словам Луценко, он говорил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что как только будет избран новый парламент, он напишет заявление об отставке на имя спикера Верховной рады.
«Я готов к этому. Жду имя спикера. Как только парламент соберется, сформирует руководящие органы парламента, я внесу заявление об отставке по собственному желанию», — отметил Луценко.
Также он выразил уверенность, что президент и парламент примут решение относительно нового генерального прокурора.
«Я спокойно передам все дела и определенные рекомендации на будущее», — заявил о
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Советы из РФ: партии запретить, СМИ закрыть
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