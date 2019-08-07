Главная » Новости Украины и Новороссии

Новости Украины и Новороссии 07 августа 2019

09:43. 7 августа 2019 Просмотров - 56 Нет комментариев Опубликовал:

“Молодёжь, которая прошла через “Донузлав”, – это настоящие патриоты России”, – советник главы ЛНР

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Порошенко вернулся на Украину, — СМИ (ФОТО, ВИДЕО)

Порошенко вернулся на Украину, — СМИ (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Петр Порошенко сегодня ночью вернулся из отпуска в Киев.

Его борт вылетел из аэропорта Рас-эль-Хайма в Дубаи 6 августа в 20:35 по киевскому времени. В аэропорту Жуляны самолет приземлился уже сегодня в 02:30 ночи.

«Номер борта OH-WIK. Рейс JEF11. Он стоял видимо на Мальдивских островах. После Дубая исчез с радаров. И нигде не использовался», — сообщил украинскому изданию «Страна» источник в Госпогранслужбе.

Удалось сфотографировать, как Порошенко на двух «Мерседесах» покидает аэропорт.

По номеру одной из машин видно, что это именно автомобиль экс-президента. «Мерседес» с таким же номером привозил Порошенко на допрос в здание ГБР.

На капот именно этой машины 25 июля запрыгнул неонацист «Нацкорпуса» Макеев.

По словам очевидцев, все в аэропорту произошло очень быстро — самолет сел, его пассажиры погрузились в машины и тут же уехали.

Читайте также: Третий украинский Ил-76 уничтожен авиаударом в Ливии — подробности (ФОТО, ВИДЕО)


Порошенко вернулся на Украину, — СМИ (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

В Славянске декоммунизировали вошедший в историю паровоз-рекордсмен (ФОТО)

В Славянске декоммунизировали вошедший в историю паровоз-рекордсмен (ФОТО) | Русская весна

Согласно Закону Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды» в Славянске был декоммунизирован паровоз Эу 684–37, который находится на территории локомотивного депо в районе Славянского железнодорожного вокзала. Об этом сообщают местные СМИ.

С парового локомотива была удалена советская символика.

Данный паровоз построен в 1928 г. Брянским заводом и является одной из исторических достопримечательностей, а также визитной карточкой Славянска.

1 июля 1935 года бригада паровоза Эу 684–37 — машинист Пётр Кривонос, помощник Герман Циглер и кочегар Иван Петров — на участке «Славянск-Лозовая» провела грузовой состав с удвоенной скоростью, открыв новую страницу в истории советского транспорта.

Читайте также: В США отреагировали на гибель морпехов ВСУ на Донбассе

В Славянске декоммунизировали вошедший в историю паровоз-рекордсмен (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Генпрокурор Украины рассказал, когда подаст в отставку

Генпрокурор Украины рассказал, когда подаст в отставку | Русская весна

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что уйдет в отставку после того, как начнет свою работу Верховная Рада IX созыва.

Об этом он сообщил в интервью Радио НВ. 

По словам Луценко, он говорил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что как только будет избран новый парламент, он напишет заявление об отставке на имя спикера Верховной рады.

«Я готов к этому. Жду имя спикера. Как только парламент соберется, сформирует руководящие органы парламента, я внесу заявление об отставке по собственному желанию», — отметил Луценко.

Также он выразил уверенность, что президент и парламент примут решение относительно нового генерального прокурора.

«Я спокойно передам все дела и определенные рекомендации на будущее», — заявил о

Читайте также: Третий украинский Ил-76 уничтожен авиаударом в Ливии — подробности (ФОТО, ВИДЕО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Советы из РФ: партии запретить, СМИ закрыть

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Метки: важное, компиляция

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии сегодня 9 апреля 2015
Обзор актуальных событий Украины и Новороссии, все новости в одном месте. Информация обновляется... независимости Украины 24 августа 1991 года, когда Верховной Радой Украины был ...в государственный бюджет Украины, люди получили еще в августе 2014 года....
Новости Украины и Новороссии 23 апреля 2015
Обзор последних новостей Украины и Новороссии за сегодня. Информация обновляется. Нацбанк: ... имущество и подарки ветеранам. С августа 2014 года на Донбасс доставлено... крупнейшая концентрация ПВО РФ на Украине с августа.«Объединённые силы "сепаратистов" и...
Новости Украины и Новороссии 15 апреля 2015
Обзор последних новостей Украины и Новороссии за сегодня. Информация обновляется. Первые ... территории РФ будет отменён 1 августа «Я надеюсь, что никаких эксцессов... 1 августа (когда истекает срок действующего соглашения о льготном режиме) граждане Украины...
Новости Украины и Новороссии 28 мая 2015
...избежал мусорки. Предыдущие выпуски новостей: Информационный выпуск новостей Новороссии за 26-27 мая... помощью для Донбасса. С августа прошлого года в пострадавшие регионы... Сегодня в пресс-центре «РИА Новости Украина» в Киеве состоялась пресс-конференция...
Новости Украины и Новороссии 13 сентября 2015
... центром «Особый статус»В августе этого года Центром социологических исследований...связанные с Украиной - это присоединение к России и создание Новороссии.Касательно ...К оглавлению | Источник: rusvesna.su Новости Украины: На Закарпатье медведи могут умереть...
Новости Украины и Новороссии 18 июля 2016
... оглавлению | Источник: dnr-news.com Новости Украины: Савченко устроила скандал на Донбассе... News Front о музыкальной группе «Новороссия», которая исполняет своё творчество на... совета директоров будет в конце августа… и получение денег оттянется после...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)