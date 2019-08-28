Сводки от ополчения Новороссии 28 августа 2019

Известный ополченец, командир бригады «Восток», командир донецкой «Альфы» Александр Ходаковский («Скиф») прокомментировал ситуацию вокруг недавней встречи ополченцев и военных ВСУ сквозь призму освобождения Ясиноватой 5 лет назад.

Недавно мы отметили день освобождения Ясиноватой. Мой расчёт на то, что если я нанесу артиллерийский удар по местам скопления противника, уже укрепляющегося в городе, после чего выдвину штурмовую группу — противник не сможет оказать существенного сопротивления, — оправдался.

Впервые с начала этой войны мне пришлось принимать тяжелое решение бомбить собственный город реактивными снарядами, но Бог милостив — никто из гражданских не пострадал, и даже разрушения были минимальными. Но в панике противник бросал технику, и подогреваемый информацией, что со стороны Макеевки «сепары» пошли в наступление, удирал из города.

Потом были две недели ада в попытках отбить у нас Ясиноватую, а потом противник выдохся, и мне последовал звонок от одного из их адекватных командиров высокого ранга: может, хватит уже друг друга убивать? Сказать, что я был удивлён? Нет. Степень вменяемости у всех, кроме напрочь майданутых, тогда была ещё высокая. Я ответил, что это вы же нас атакуете по два-три раза в день? Он сказал: я устал по сто пятьдесят гробов отправлять в неделю.

Потом, спустя некоторое время, мы развили успех и вместе с Игорем Безлером замкнули крупную группировку противника во внутренних районах между Кировским, Ждановкой и Енакиево, вынудив его выводить силы через Дебальцево, находившееся тогда в их руках, на подконтрольную им территорию.

Тогда мы освободили несколько населенных пунктов и открыли прямую трассу на Горловку. Происходило это в два этапа — не буду перегружать подробностями, — но отмечу одну деталь: пленные, взятые нами, были из Павлоградского района Днепропетровской области. Они абсолютно не стремились воевать и попали на фронт по мобилизации, и большинство из них, зачастую, даже не оказывало сопротивления.

Что это, как не Гражданская война по техническому исполнению? Продавшиеся Западу ублюдки толкнули одну часть народа против другой, объявив «священных джихад» всему русскому и ввергнув людей в братоубийственную войну. Понимали мы это? Конечно! Только лишь пушками и автоматами мы стремились с ними говорить? Нет. Любыми способами. У нас бегали украинские фрилансеры, освещая ситуацию и устраивая дискуссии, мы со своей стороны стремились показать, что мы готовы к диалогу с нормальными людьми. Даже свой ютуб-канал, создававшийся именно с целью вещания на Украину, я назвал «Диалог».

Но в тех же кабинетах, в каких принималось решение о проведении нашумевшего шоу с ополченцами и атошниками, нам тогда не разрешили развить эту тему. Это был четырнадцатый год, когда свежо было впечатление от майдана, когда силовики ненавидели тех, кто пришёл к власти, когда подъем по всей русской Украине был ещё высок.

А сейчас на календаре девятнадцатый — пять лет войны. И конечно, диалог нужен — но ложка дорога к обеду. Когда «просрали» все — поздно пить боржоми, — и реакция на это шоу показала преобладающие настроения в воюющей и околовоенной среде. Впечатления, мягко говоря, неоднозначные.

Но я видел и другое! Совсем недавно на улицы Киева крестным ходом вышли сотни тысяч православных верующих канонической церкви Московского Патриархата. Несмотря на всю бесовщину, которая творилась и творится, люди не отступили от веры и от Церкви, — несмотря на то, что в названии присутствует слово «Московский». Значит, головы на месте, значит — не все потеряно. И может такие диалоги, как организовал 24-й канал, должен организовывать, например, аполитичный канал «Спас», но не в виде показного братания тех, кто носит в себе инерцию войны и обращён к аудитории, продолжающей воевать, а опираясь на то, что никуда не уходило даже несмотря на войну.

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Александр Ходаковский