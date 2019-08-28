Сводки от ополчения Новороссии 28 августа 2019
- 09:18 Журналисты Киева снимают провокации на мосту вблизи Станицы Луганской.
- 09:17 Заявление руководителя Представительства ЛНР в СЦКК.
- 06:00 Ад в Ясиноватой: ВСУ в панике бросали технику и бежали — как батальон «Восток» освобождал город (ФОТО).
- 05:00 Конец конфликта на Донбассе и подготовка к большой войне.
- 03:00 Офицеры ВСУ избивают друг друга и бегут с Донбасса: сводка с фронтов ЛНР (ВИДЕО).
- 02:00 Тупые, пьяные, жадные и ленивые: Полковник армии США назвал украинских военных главной проблемой учебного центра.
- Вчера 23:57 Автор программы о встрече ополченцев и «атошников» прокомментировал критику в адрес телепередачи.
- Вчера 22:30 В Генштабе ВСУ назвали точное число погибших под Иловайском.
Журналисты Киева снимают провокации на мосту вблизи Станицы Луганской
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Заявление руководителя Представительства ЛНР в СЦКК
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Ад в Ясиноватой: ВСУ в панике бросали технику и бежали — как батальон «Восток» освобождал город (ФОТО)
Известный ополченец, командир бригады «Восток», командир донецкой «Альфы» Александр Ходаковский («Скиф») прокомментировал ситуацию вокруг недавней встречи ополченцев и военных ВСУ сквозь призму освобождения Ясиноватой 5 лет назад.
Недавно мы отметили день освобождения Ясиноватой. Мой расчёт на то, что если я нанесу артиллерийский удар по местам скопления противника, уже укрепляющегося в городе, после чего выдвину штурмовую группу — противник не сможет оказать существенного сопротивления, — оправдался.
Впервые с начала этой войны мне пришлось принимать тяжелое решение бомбить собственный город реактивными снарядами, но Бог милостив — никто из гражданских не пострадал, и даже разрушения были минимальными. Но в панике противник бросал технику, и подогреваемый информацией, что со стороны Макеевки «сепары» пошли в наступление, удирал из города.
Потом были две недели ада в попытках отбить у нас Ясиноватую, а потом противник выдохся, и мне последовал звонок от одного из их адекватных командиров высокого ранга: может, хватит уже друг друга убивать? Сказать, что я был удивлён? Нет. Степень вменяемости у всех, кроме напрочь майданутых, тогда была ещё высокая. Я ответил, что это вы же нас атакуете по два-три раза в день? Он сказал: я устал по сто пятьдесят гробов отправлять в неделю.
Потом, спустя некоторое время, мы развили успех и вместе с Игорем Безлером замкнули крупную группировку противника во внутренних районах между Кировским, Ждановкой и Енакиево, вынудив его выводить силы через Дебальцево, находившееся тогда в их руках, на подконтрольную им территорию.
Тогда мы освободили несколько населенных пунктов и открыли прямую трассу на Горловку. Происходило это в два этапа — не буду перегружать подробностями, — но отмечу одну деталь: пленные, взятые нами, были из Павлоградского района Днепропетровской области. Они абсолютно не стремились воевать и попали на фронт по мобилизации, и большинство из них, зачастую, даже не оказывало сопротивления.
Что это, как не Гражданская война по техническому исполнению? Продавшиеся Западу ублюдки толкнули одну часть народа против другой, объявив «священных джихад» всему русскому и ввергнув людей в братоубийственную войну. Понимали мы это? Конечно! Только лишь пушками и автоматами мы стремились с ними говорить? Нет. Любыми способами. У нас бегали украинские фрилансеры, освещая ситуацию и устраивая дискуссии, мы со своей стороны стремились показать, что мы готовы к диалогу с нормальными людьми. Даже свой ютуб-канал, создававшийся именно с целью вещания на Украину, я назвал «Диалог».
Но в тех же кабинетах, в каких принималось решение о проведении нашумевшего шоу с ополченцами и атошниками, нам тогда не разрешили развить эту тему. Это был четырнадцатый год, когда свежо было впечатление от майдана, когда силовики ненавидели тех, кто пришёл к власти, когда подъем по всей русской Украине был ещё высок.
А сейчас на календаре девятнадцатый — пять лет войны. И конечно, диалог нужен — но ложка дорога к обеду. Когда «просрали» все — поздно пить боржоми, — и реакция на это шоу показала преобладающие настроения в воюющей и околовоенной среде. Впечатления, мягко говоря, неоднозначные.
Но я видел и другое! Совсем недавно на улицы Киева крестным ходом вышли сотни тысяч православных верующих канонической церкви Московского Патриархата. Несмотря на всю бесовщину, которая творилась и творится, люди не отступили от веры и от Церкви, — несмотря на то, что в названии присутствует слово «Московский». Значит, головы на месте, значит — не все потеряно. И может такие диалоги, как организовал 24-й канал, должен организовывать, например, аполитичный канал «Спас», но не в виде показного братания тех, кто носит в себе инерцию войны и обращён к аудитории, продолжающей воевать, а опираясь на то, что никуда не уходило даже несмотря на войну.
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Александр Ходаковский
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Конец конфликта на Донбассе и подготовка к большой войне
Всё, в конце лета 2019 года можно с уверенностью говорить о том, что конфликт между Киевом и Донецком, начавшийся в 2014 году, завершился. Финальной точкой в этом противостоянии стала выдача Россией своих паспортов, теперь территории ЛНР и ДНР — это фактически территории России, на которых живут граждане РФ и основной валютой является российский рубль.
У Киева еще было время летом 2019 года на проведение операции по косовскому сценарию, но теперь — все, время Украины на спорных территориях завершилось.
Если воевать, то летом, а к лету 2020 года на территориях ЛДНР будут сотни тысяч, а то и миллионы граждан России — РФ не оставит своих граждан в беде — и если Украина решится атаковать Донецк, тогда в ответ Москва пошлет свои танки на Киев.
Отныне от силы войск ДНР и ЛНР не зависит ничего — их можно даже распустить, а на линию фронта поставить пограничников! Неважно, сколько солдат, пушек, танков и РСЗО есть у дончан и луганчан — у Москвы все равно их больше, и Россия не оставит своих в беде.
Подготовка к войне — конфликт между НАТО и Россией углубляется
Вспышка насилия на Донбассе — это локальные бои между глобальными противниками — НАТО и Россией. США вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности, а в сумме с Украиной, как плацдармом против РФ, это открывает перед Вашингтоном широкие возможности по размещению своих ядерных ракет где-нибудь под Сумами. Как Москва может парировать эту угрозу?
Только полномасштабной войной на территории Украины плюс включением Белоруссии в состав России. Запад готовит Украину к этой войне, усиливая украинизацию, поддерживая территориальные претензии к российским землям и атакуя санкциями экономику России; Россия также готовится — сформирована 1-я Танковая армия, Москва на вооружение денег не жалеет, у страны огромные золотовалютные запасы, а тыл прикрыт Китаем.
Что станет спусковым моментом этой будущей войны? Скорее всего, такого момента не будет — все произойдет запланировано и не случайно, ибо такие крупные конфликты не возникают вдруг!
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Константин Щемелинин, специально для «Русской Весны»
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Офицеры ВСУ избивают друг друга и бегут с Донбасса: сводка с фронтов ЛНР (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
За прошедшие сутки противник один раз нарушил режим прекращения огня, подвергнув обстрелу из автоматического станкового гранатомёта район н.п. Нижнее Лозовое.
В результате обстрелов разрушений и повреждений гражданской инфраструктуры нет. Потерь среди мирного населения и военнослужащих НМ ЛНР нет.
Киевские военные продолжают использовать перемирие в целях перегруппировки сил и средств, а также наращивания военного потенциала в зоне карательной операции.
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Нашей разведкой отмечено прибытие боевой бронированной машины в район н.п. Золотое-4 и размещение бронированной машины вблизи КПВВ «Станица Луганская», несмотря на договорённости о разведении вооружения и военной техники.
В то время, когда на участке разведения сил и средств у Станицы Луганской ведутся работы по демонтажу фортификационных сооружений, в рамках подготовки к ремонту моста через р. Северский Донец, украинские оккупанты продолжают хаотичное минирование территорий в районе н.п. Счастье.
На сегодняшний день информация о новых минно-взрывных заграждениях 46 бригады ВСУ в районе н. п. Счастье подтверждается международными наблюдателями миссии ОБСЕ.
При установке минно-взрывных заграждений преступники ВСУ не обозначают районы минирования знаками о минной опасности и не составляют подробных схем минных полей.
Мы в очередной раз обращаемся к жителям населённого пункта Счастье: будьте бдительны! Минирование местности украинскими оккупантами является прямой угрозой для ваших жизней!
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Нам продолжает поступать информация о случаях самовольного оставления части военнослужащими ВСУ. Случаи СОЧ распространены не только среди рядовых военнослужащих, но и среди офицерского состава вооружённых формирований боевиков.
Так, 24 августа во время празднования так называемого дня независимости между офицерами 2 БТГр 46 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ произошёл конфликт на почве алкогольного опьянения.
По словам очевидцев, командир 3 десантно-штурмовой роты капитан Евтушенко избил командира батальона, за оскорбления в свой адрес, после чего скрылся в неизвестном направлении.
На сегодняшний день военнослужащий так и не вышел на службу, расследование по данному факту не проводится, доклад в вышестоящий штаб не поступал.
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Тупые, пьяные, жадные и ленивые: Полковник армии США назвал украинских военных главной проблемой учебного центра
Украинские военнослужащие — главная проблема Яворовского учебного центра. Об этом заявил подполковник ВС США, начальник «Объединенной многонациональной группы по подготовке — Украина» (JMTG-U) Роберт Трейси в своем личном блоге.
Отметим, что он служил в офисе главы законодательных органов в Пентагоне, Вашингтон. До приезда на Украину, командовал 1-м батальоном 502-го пехотного полка (Теннеси).
«Мои подчиненные, подготавливая инструкторов и тренировочные зоны, помогают превращать Яворовский учебный центр в самостоятельную единицу. Но до следующего года чуда не произойдет и придется продлить нашу миссию. Причем к учебной базе полигона претензий практически нет. Мешают этому процессу сами украинские военнослужащие.
Во-первых, украинцы не знают английского языка. И учить его отказываются. Моим инструкторам на занятиях порой нужно привлекать до взвода переводчиков. Но и это не всегда помогает. Дело в том, что даже между собой они не могут найти общего языка! Одни говорят только на украинском, другие только на русском. Некоторые вообще могут говорить на румынском или венгерском.
Во-вторых, местные солдаты очень ленивые и жадные. На занятиях не хотят ничего делать, порой откровенно саботируют любое действие, исходящее от американских инструкторов. Кроме того, всегда надо быть готовым к тому, что украинский военный может украсть и перепродать любой попавшийся ему на глаза предмет.
В-третьих, это поголовное пьянство. На яворовском полигоне пьют все украинские военные. В связи с этим мы были вынуждены начинать занятия с проведения тестов на наличие алкоголя в крови обучаемых. Но даже это мало помогает. Порой многих откровенно пьяных украинцев приходилось не допускать на занятия. А некоторые занятия вообще приходилось либо отменять, либо переносить на неопределенное время. При этом поражает бездействие местного командования, которое за все время так и не смогло повлиять на обучаемых. Порой кажется, что украинские командиры сами участвуют в попойках вместе со своими подчиненными.
В-четвертых, большинство украинских солдат слабо образованы.
Даже простейшие задачи в ходе занятий они не в состоянии выполнить с первого раза. Да и со второй попытки ничего не получается.
В принципе чего ожидать другого, если большинство солдат набирается из неграмотных и бедных слоев населения. А самые умные и продвинутые уже давно уехали на заработки.
Но что поразило больше всего — так это откровенная коррупция. В украинской армии за любое продвижение по службе надо давать взятку. Причем не важно, хочет ли рядовой стать капралом или младший офицер хочет получить новую должность, любой из них должен за это заплатить своему старшему начальнику. И это является нормой для всей украинской армии. Существуют и свои расценки. Причем чем выше должность или звание, тем больше надо дать взятку. И никто никого не боится. По-другому у них никак», — написал он в своем блоге.
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Автор программы о встрече ополченцев и «атошников» прокомментировал критику в адрес телепередачи
После выхода в эфир программы «Окопная правда», где впервые с начала войны на Донбассе ополченцы сели за один стол «глаза в глаза» в ВСУшниками, началась широкая дискуссия о том, допустимы ли такого рода встречи вообще.
К сожалению, некоторые противники «народной дипломатии» начали распускать в сети нелепые слухи про баснословные гонорары участникам, о «сливе Донбасса» в Украину, и т. д.
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«Русская Весна» обратилась за комментарием к автору программы, известному журналисту Александру Рогаткину, неоднократно бывавшему в самых разных горячих точках, включая Донбасс 2014-2015 годов, и вот что он нам ответил:
— В одном скандальном анонимном телеграм-канале (не будем его называть, чтобы не рекламировать) пишут, что участники передачи получили по 300 тысяч рублей за эфир? Правда ли это?
— Да плюньте им в рожу, этим диванным спецназовцам. Их точно не позовём в эфир, даже если сами предлагать деньги будут. Подонки. Все, кто был на эфире с Донбасса, люди известные, в окопах пять лет провели, а они их дерьмом измазали.
— А как Вы относитесь к обвинениям от лица авторов этого канала и некоторых других в предательстве интересов Донбасса и подготовке его «слива» в Украину? Мы не можем сказать, что это мнение широко распространено, но иногда оно встречается. Что бы Вы ответили этим людям, как непосредственный автор взволновавшей всех телепрограммы?
— Эти люди вчера проснулись? Минским соглашениям скоро шесть лет. Там четко написано, что Донбасс остаётся под юрисдикцией Украины, но получает особый статус. Был ещё и Минск-2, где свои подписи ставили Плотницкий и Захарченко.
Почему их в предательстве не обвинили, а только тех бойцов, которые выступают против этих минских соглашений, но за продолжение мирных переговоров? В этой программе мы обсуждали и военные преступления, и обстрелы мирных городов. Где вы видели ещё старшего сержанта ВСУ, который говорил бы в российском эфире, что подтверждает эти обстрелы, причём даже «Точками У»?
А у диванных экспертов подгорает. Все это время они паразитировали на страданиях детей Донбасса, но сами даже не выезжали в эти посёлки. Я не говорю уже про боевые позиции. Мы были в Коминтерново, Саханке, Марьевке и многих других сёлах. Спрашивали про гуманитарную помощь.
Нам говорили, что к ним только «Ангелы» Алексея Смирнова приезжают и все. Больше они никому не нужны. Поэтому, кто хочет продолжать войну, пусть идёт в окопы, а остальные тыловые эксперты пусть лучше помогают бабушкам воду носить под обстрелами. Больше пользы будет.
А еще смотрю, к травле подключились старые мародеры, которые поехали в Донбасс пострелять и, заодно, пограбить местное население. Через полгода они успели свалить, чудом избежав знакомства с творчеством великого немецкого композитора, но, по-прежнему, мечтают вернуться и выступать от лица всего русского народа Украины.
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В Генштабе ВСУ назвали точное число погибших под Иловайском
Украинская армия потеряла в боях за Иловайск в августе 2014 года 220 военных, 40 пропали без вести, 13 военнослужащих до сих пор в плену. Об этом говорится в ответе Генштаба ВСУ на запрос BBC News Украина.
«Количество погибших военнослужащих в боях за Иловайск — 220 человек, 44 — ранены, 40 — пропавших без вести, 13 содержатся в заложниках (по состоянию на 22.08.2019)», — говорится в документе.
В Генштабе уточнили потери непосредственно во время выхода «зеленым» коридором: «Именно 29 августа 2014: погибло — 129 человек, ранено — 18 человек, пропали без вести — 22 (по состоянию на 22.08.2019 — 10 остаются), в заложниках — 10 (по состоянию на 29.08.2014). К погибшим добавлено количество пропавших без вести, которые были идентифицированы экспертизой ДНК по состоянию на 16.08.2019».
Приведенные цифры не учитывают погибших из карательных подразделений, воевавших в Иловайске в августе 2014 вместе с армией. Бывший начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко в недавнем интервью рассказал, что каратели потеряли в боях под Иловайском 200 боевиков.
Таким образом, с учетом ответа Генштаба, общие потери сил «АТО» под Иловайском в августе в 2014 года могут достигать 420 человек.
В то же время это число может быть еще больше с учетом 40 пропавших без вести (среди них — бойцы, родственники которых отказываются признавать их гибель и не верят результатам ДНК-экспертизы тел), а также умерших позже от ранений, полученных под Иловайском.
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