Газовая ошибка РФ: Туркменистан угрожает доминированию ГАЗПРОМА
Разворот Туркменистана на Запад угрожает газовому доминированию России. Геоэнергетика Инфо. У Туркменистана более чем достаточно запасов для отправки больших объемов газа на Восток и на Запад. Заявление Туркменистана потенциально может угрожать газовому доминированию Газпрома в регионе и Европе, что лишит Москву части доходов. Если трубопровод для экспорта в Европу будет построен, Туркменистан сможет захватить часть европейских газовых рынков РФ и заменить российский экспорт в Турцию. В настоящее время Москва обеспечивает около 40 процентов потребностей Турции в газе. Также местное топливо может помочь Азербайджану в наращивании поставок сырья в ЕС, поскольку у Баку не хватает собственной добычи для выполнения взятых обязательств на прокачку 20 млрд кубометров в Европу: всегда необходимы дополнительные импортные компенсирующие поставки. Затея Туркменистана могла бы помочь в этом вопросе, полагают эксперты.
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Вот и спекся Газпром. Впрочем ожидаемо. Надо было не газ за границу тырить, а развивать альтернотивные технологии и возобновляемые ресурсы.. Как говорится просчет, который дорого обойдется России…