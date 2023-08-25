Главная » Видео, Наука, Политика, Экономика

Газовая ошибка РФ: Туркменистан угрожает доминированию ГАЗПРОМА

1 1

Разворот Туркменистана на Запад угрожает газовому доминированию России. Геоэнергетика Инфо. У Туркменистана более чем достаточно запасов для отправки больших объемов газа на Восток и на Запад. Заявление Туркменистана потенциально может угрожать газовому доминированию Газпрома в регионе и Европе, что лишит Москву части доходов. Если трубопровод для экспорта в Европу будет построен, Туркменистан сможет захватить часть европейских газовых рынков РФ и заменить российский экспорт в Турцию. В настоящее время Москва обеспечивает около 40 процентов потребностей Турции в газе. Также местное топливо может помочь Азербайджану в наращивании поставок сырья в ЕС, поскольку у Баку не хватает собственной добычи для выполнения взятых обязательств на прокачку 20 млрд кубометров в Европу: всегда необходимы дополнительные импортные компенсирующие поставки. Затея Туркменистана могла бы помочь в этом вопросе, полагают эксперты.

Наш телеграм: https://t.me/geonrgru
Станьте спонсором канала CПОНСОР.РУ ► https://sponsr.ru/geonrgru/
Поддержать канал:
Сбербанк – 4274 3200 6731 4487 Максим Р.
Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.
ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.
https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)
Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!

VK ► https://vk.com/geonrgru
ЯНДЕКС.ДЗЕН ► https://zen.yandex.ru/geonrgru
Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info
Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinpro maxim@radaykin.ru

Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте все уведомления, ставьте лайки и пишите комментарии! Вы помогаете продвигать канал!

#новости #политика #европа #новостисегодня #марцинкевич #газ #news #россия #газпром
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ct-JuJ-yiKo
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Газовая ошибка ЕС: СПГ для Европы ПОПЛЫВЁТ В КИТАЙ | Геоэнергетика Инфо
Газовая ошибка РФ: Китай и Япония отказываются от Газа из России
Газовая ошибка РФ: Туркменистан угрожает доминированию ГАЗПРОМА
Чудеса менеджемента европейских газовых проектов
Новый этап газовых отношений России, Украины и Европы
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 14 2
    Liberman только что

      Вот и спекся Газпром. Впрочем ожидаемо. Надо было не газ за границу тырить, а развивать альтернотивные технологии и возобновляемые ресурсы.. Как говорится просчет, который дорого обойдется России…

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru