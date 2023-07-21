Газовая ошибка РФ: Китай и Япония отказываются от Газа из России
Газовая ошибка РФ: Китай и Япония отказываются от Газа из России. Геоэнергетика Инфо
Российские поставки сжиженного природного газа в Азию упали. Общие поставки СПГ увеличились после прошлогоднего энергетического кризиса. Импорт СПГ в Китай из России упал до минимума. Япония предлагает создать глобальные запасы газа для развитых стран
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Понятно ,что гордого самурая нагнут и тот возьмет через Казахстан ,типа американское .Так и Китай..А во по нефти -небывалые цифры роста из РФ в Китай ..Перевозка российской нефти в Китай и Индию подешевела
Стоимость транспортировки российской нефти на ключевые на сегодняшний день рынки — в Индию и Китай — с начала года существенно сократилась.
Если в начале года перевозка нефти из портов Балтики в Северный Китай стоила $18 за баррель ($130/т), а отдельные спотовые сделки проходили по $26–27 за баррель, то сейчас этот показатель оказался ниже психологически важного уровня в $13,5 за баррель ($100/т): из Балтики в Северный Китай – $13,2 за баррель, или $96/т. Такие данные для ИнфоТЭК привел руководитель экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.
В начале года Институт энергетики и финансов в рамках проекта Центра ценовых индексов Газпромбанка начал оценивать стоимость фрахта для российских нефтяных грузов на основе опроса российских судоходных компаний и трейдеров.
Конечно, текущие ставки фрахта по-прежнему остаются высокими, но, судя по данным института, они активно снижаются по мере перестройки рынка и логистики.
Сейчас, по словам Кондратьева, российский рынок вернулся к уровням сентября–октября прошлого года. Так, например, в текущее время стоимость транспортировки российской нефти в Западную Индию из Новороссийска составляет $6,8–7 за баррель, из портов Балтики – $9,5–10 за баррель.
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