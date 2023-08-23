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Зачем нужен БРИКС? (Валентин Катасонов)

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Профессор, доктор экономических наук Валентин Катасонов рассказывает про собственные ожидания от саммита БРИКС.
- Может ли включение Саудовской Аравии в БРИКС избавить мир от нефтедоллара?
- Какова будет система принятия решений в организации после включения в неё новых членов? Не ожидаются ли здесь проблемы?
- Каким будет основной вектор развития организации: идеологическое противостояние западному гегемонизму или создание экономического блока?
- Значение рубля в БРИКС?
- У кого какие интересы?

Ведущий: Илья Бокатов

Дзен «Точка сборки» — https://dzen.ru/assemblage_point

#ВалентинКатасонов #ТочкаСборки
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SOqdrzCI23I
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