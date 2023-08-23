Зачем нужен БРИКС? (Валентин Катасонов)
Профессор, доктор экономических наук Валентин Катасонов рассказывает про собственные ожидания от саммита БРИКС.
- Может ли включение Саудовской Аравии в БРИКС избавить мир от нефтедоллара?
- Какова будет система принятия решений в организации после включения в неё новых членов? Не ожидаются ли здесь проблемы?
- Каким будет основной вектор развития организации: идеологическое противостояние западному гегемонизму или создание экономического блока?
- Значение рубля в БРИКС?
- У кого какие интересы?
Ведущий: Илья Бокатов
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