США против БРИКС — разделяй и властвуй

БРИКС — группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика. Это прообраз объединения, это заготовка альтернативы. А значит – её нельзя допустить. Её надо разбить и ослабить ещё на этапе создания.

И гегемон берется за дело.

Как США ослабляют БРИКС?

Об этом новый выпуск видеоблога…

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