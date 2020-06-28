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США против БРИКС — разделяй и властвуй

13:11. 28 июня 2020 116 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

БРИКС — группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика. Это прообраз объединения, это заготовка альтернативы. А значит – её нельзя допустить. Её надо разбить и ослабить ещё на этапе создания.
И гегемон берется за дело.
Как США ослабляют БРИКС?
Об этом новый выпуск видеоблога…

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Источник: https://nstarikov.ru/ssha-protiv-briks-razdeljaj-i-vlastvuj-116512

Метки: блог, Видео

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 5350 4378
    Женечка 28 июня 2020 в 13:45

    Один нюанс.
    Термин BRIC был придуман в 2001 году бывшим главным экономистом Goldman Sachs Джимом О’Нилом по первым буквам стран, которые, по его мнению, на тот момент являлись наиболее перспективными для инвестирования. Для чего и был создан фонд финансируемый данным банком. Позже в этот “клуб” включили ЮАР.

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    1
  • 4347 2999
    чужой 28 июня 2020 в 14:41

    Изменение конституции и работа банков на развитие страны, волнует не только русских.
    За эти смотрят и другие. Если получится, то и другие будут иметь дело.
    Если Китай выдержит “цветные” стычки и ликвидацию свифт, то и с ним будут иметь дело.
    Рождение нового ребенка это всегда болезненный процесс. Но люди должны желать этого и быть вместе.
    Тогда все получится.

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