США против БРИКС — разделяй и властвуй
БРИКС — группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика. Это прообраз объединения, это заготовка альтернативы. А значит – её нельзя допустить. Её надо разбить и ослабить ещё на этапе создания.
И гегемон берется за дело.
Как США ослабляют БРИКС?
Об этом новый выпуск видеоблога…
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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:
- Поправки в Конституцию – «да» или «нет»
- Кто заставил Гитлера напасть на Россию 22 июня 1941 года
- «Бунт» в США – дискредитация государства и пролог к фaшизму
- Уголовка для Навального, Белгазпромбанк, Трамп и базы НАТО
- Капер Алабама, ЕФИР и наличные, вакцины от материнства
- Кому и зачем нужен хаос в США
- Ефремов, Платошкин, Навальный — закон один для всех
- Путин и Эрдоган: Ливия – Сирия — Иран
- «Американской весны» не будет
- Политикам на заметку — как мешают конкурентам
Источник: https://nstarikov.ru/ssha-protiv-briks-razdeljaj-i-vlastvuj-116512
Один нюанс.
Термин BRIC был придуман в 2001 году бывшим главным экономистом Goldman Sachs Джимом О’Нилом по первым буквам стран, которые, по его мнению, на тот момент являлись наиболее перспективными для инвестирования. Для чего и был создан фонд финансируемый данным банком. Позже в этот “клуб” включили ЮАР.
Изменение конституции и работа банков на развитие страны, волнует не только русских.
За эти смотрят и другие. Если получится, то и другие будут иметь дело.
Если Китай выдержит “цветные” стычки и ликвидацию свифт, то и с ним будут иметь дело.
Рождение нового ребенка это всегда болезненный процесс. Но люди должны желать этого и быть вместе.
Тогда все получится.