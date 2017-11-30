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Кошмар Запада: зачем России нужен «независимый интернет»?

14:26. 30 ноября 2017 Просмотров - 41 Нет комментариев Опубликовал:

ан россия

Именно таким вопросом начинают задаваться иностранные журналисты. Во всяком случае, та их часть, что подвержена влиянию западных правительств, мыслящих в рамках «новой холодной войны». «Независимый интернет» для стран БРИКС – это же глобальный вызов Западу. Читай: вызов Путина.

Интернет-издание Defense One даже выдвинуло версию, что Москве нужен «независимый интернет» для обеспечения тыла при проведении «наступательных киберопераций». В случае любого мирового сбоя, Россия и остальные участники БРИКС просто перейдут на свою «сеть».

Создание «независимого интернета» повысит в разы информационную безопасность. Так, к примеру, будет создана альтернатива глобальной системе доменных имён. Благодаря DNS браузеры на компьютерах и смартфонах связываются с интернет-серверами и другими компьютерами.

Иностранные СМИ, правда, продолжают отрицать право России на обеспечение национальной безопасности, полагая, что любые меры, направленные на ее усиление угрожают Западу. Зачем Москве интернет, благодаря которому попытки тех же стран НАТО провести наступательные операции в российском информационном пространстве будут сведены к нулю? Раз Москва защищается, значит, планирует нападать?

Логики в этом нет, зато опасения западных правительств и генералитета вполне понятны. К лету 2018 года альтернативная DNS в России может появиться. Журнал опять недоумевает: зачем это нужно России? Ответ лежит на поверхности: противостоять внешнему влиянию.

Мы знаем, кто держит под своим контролем «мировую паутину». Знаем и то, что для этой страны международное право и честная политическая игра просто пустой звук. Только Defense One наивно полагает, что причина для создания собственной DNS – это безопасный взлом оппонентов.

В прошлом году в России, к слову, был запущен закрытый сегмент передачи данных (наподобие военного интернета для обмена сверхсекретной информацией), стали создаваться российские микрочипы, ноутбуки и смартфоны для военных, чтобы снизить зависимость Минобороны от высокотехнологичных изделий Запада. Это страшная новость для Запада, пытающегося держать всех под контролем в Сети.

К чему разработки, направленные для слежения за иностранцами и сбором персональных данных, если интерес россиян в ближайшее время к продукции западных компаний снизится? Всегда все начинается с военных разработок, а потом уже внедряется в обычную жизнь. Как по мне, так мы с избытком обеспечили западные спецслужбы своими личными данными. Пора бы прекратить эту «игру в одни ворота», как думаете?

Метки: запад и россия, Интернет, кибербезопасность, Свободный Интернет
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