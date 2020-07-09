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Отмазки Ефремова, дело Сафронова и Собор Святой Софии

18:23. 9 июля 2020 85 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В новом выпуске видеоблога обсудили последние новости политики — попытка адвоката Эльмана Пашаева отмазать Михаила Ефремова, арест ФСБ выпускника ВШЭ и бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, а также превращение расположенного в Стамбуле Собора Святой Софии в мечеть.

Хронометраж:
00:00 — о попытках отмазать Михаила Ефремова
06:31 — о приговоре Кириллу Серебренникову
12:52 — о превращении Собора Святой Софии в мечеть
14:04 — о расстановке сил в Сирии
18:23 — зачем Эрдогану Ливия
19:30 — преимущества геополитического влияния в Ливии

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Источник: https://nstarikov.ru/otmazki-efremova-delo-safronova-i-sobor-svjatoj-sofii-116819

Метки: блог, Видео

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