Отмазки Ефремова, дело Сафронова и Собор Святой Софии

В новом выпуске видеоблога обсудили последние новости политики — попытка адвоката Эльмана Пашаева отмазать Михаила Ефремова, арест ФСБ выпускника ВШЭ и бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, а также превращение расположенного в Стамбуле Собора Святой Софии в мечеть.

Хронометраж:

00:00 — о попытках отмазать Михаила Ефремова

06:31 — о приговоре Кириллу Серебренникову

12:52 — о превращении Собора Святой Софии в мечеть

14:04 — о расстановке сил в Сирии

18:23 — зачем Эрдогану Ливия

19:30 — преимущества геополитического влияния в Ливии

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Источник: https://nstarikov.ru/otmazki-efremova-delo-safronova-i-sobor-svjatoj-sofii-116819