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Как устроена западная пропаганда

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Мир постправды, в котором СМИ создавая эмоциональные и красочные рассказы формируют нужное общественное мнение, построен на фейках формирующих ложную память, более реальную для реципиента, чем реальность. Как в информационной войне с Россией и Китаем Соединенные Штаты Америки используют массмедиа рассказывает автор проекта «ДипломатЪ» Игнат Шипица.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ks_7an0s0pY
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