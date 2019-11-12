Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 12 ноября 2019
- 06:58 СРОЧНО: По столице Сирии нанесён ракетный удар (ФОТО).
- 03:37 Бронекулак и чёрная кровь: США придумали повод для захвата и грабежа Сирии (ФОТО).
- Вчера 22:17 Теракт в Камышли.
- Вчера 22:11 США надеются на диалог с Россией, но продолжат противодействовать ей на Украине и в Сирии.
СРОЧНО: По столице Сирии нанесён ракетный удар (ФОТО)
Ранним утром по столице САР нанесён ракетный удар, передаёт сирийское государственное агентство SANA.
Сообщается об убитых и раненых в результате попадания по жилому кварталу Маззе-Гарбии возле посольства Ливана в Дамаске.
По предварительным данным, 2 человека убиты и 6 получили ранения.
Скорее всего, удар нанесли самолёты ВВС Израиля.
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Бронекулак и чёрная кровь: США придумали повод для захвата и грабежа Сирии (ФОТО)
Битва за чёрную кровь планеты продолжается.
Президент США Дональд Трамп не стал ходить вокруг да около, он напрямую заявил, что из Сирии не уйдет, потому что лично ему нравится нефть. Еще бы, кому она не нравится. За океаном заявили, что отныне у них появилась новая миссия — «защищать и оберегать» нефтяные месторождения.
Вот только защищают ее не от боевиков, а от их легитимного владельца — официального Дамаска, а также, как сказал глава оборонного ведомства США Марк Эспер, — от России.
Чтобы воплотить задуманное, американцы перебрасывают дополнительные механизированные войска в Сирию. На днях впервые в арабскую республику прибыли БМП M2 «Брэдли». При этом блокируя правительству страны доступ к собственным энергоносителям, США открыто ущемляют интересы не только САР, но и других стран. Когда-нибудь все они объединятся для самозащиты. Но всему свое время и место.
А пока этого не произошло, за океаном признались, что поддерживают радикальные группировки в Сирийской арабской республике. Радикалы — ненадежные товарищи, зачастую они кусают кормящую их руку. Интересно, находясь на сирийских нефтяных месторождениях, боятся солдаты США удара в спину со стороны радикально настроенных граждан?
Тот же Эспер считает, что они ничего не боятся. Якобы «звездно-полосатая» техника, прибывшая из-за океана, отразит все что угодно.
В качестве оправдания глава Пентагона заявил, что перед США поставлена миссия — оберегать нефтяные поля. И добавил, что доходы от продажи нефти очень нужны американскому государству. А кому они не нужны? Разве разрушенной Сирии не нужны доходы для восстановления страны?
Как-то на днях Дональд Трамп заявил, что США получают доход в размере 45 миллионов долларов в месяц от продажи сирийской нефти. Он даже поделился планами заключить контракт с компанией ExxonMobil, чтобы «прийти туда и сделать это правильно».
А пока Трамп раздумывает над тем, как правильно воровать нефть, президент Сирии Башар Асад в интервью заявил, что методы США обретают новые формы.
И что разграбление нефтяных месторождений служит вопиющим практическим примером американской политики, которая заключается в присвоении чужих прав. И Асад не собирается с этим мириться.
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Ирина Скрипко, специально для «Русской Весны»
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Теракт в Камышли
Военкоры Anna News из Латакии доехали до Рожавы и уже сегодня снимали последствия кровавого теракта в Камышли.
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США надеются на диалог с Россией, но продолжат противодействовать ей на Украине и в Сирии
Госсекретарь США Майк Помпео заявил в понедельник о необходимости изыскать точки соприкосновения для сотрудничества с Россией, однако, по его словам, Вашингтон продолжит оказывать сопротивление действиям России в Украине и Сирии.
«У нашей администрации есть основная миссия — противодействовать им (действиям России в Украине и Сирии — ИФ) и достичь целей везде, где мы можем выявить вмешательство России», — заявил Помпео, выступая в Чарльстоне (штат Южная Каролина).
При этом он отметил, что необходимо «найти сферы, где мы (США — ред.) можем сотрудничать с Россией».
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