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Сахаровский центр все

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В Москве закрыли один из самых старых либеральных клоповников – Сахаровский центр. Страна продолжает медленно и мучительно очищаться от всего этого мусора.

Всех поздравляю.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8574598.html
Метки: Москва, пятая колонна, Россия, Сахаров
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