Новости Украины и Новороссии 02 мая 2018

На Украине признали: остановить «Северный поток — 2» невозможно

У Украины практически нет шансов добиться остановки амбициозного проекта строительства газопровода «Северный поток — 2», признал экс-министр энергетики и угольной промышленности «незалежной» Эдуард Ставицкий. «Украина теряет свой шанс выстоять в этом противостоянии», — заявил он в интервью украинскому телеканалу NewsOne. Ставицкий добавил, что на фоне реализации «Турецкого потока» и «Северного потока — 2» доходы Киева как транзитёра газа сократятся как минимум вдвое. Напомним, что проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против реализации этого проекта выступает ряд стран, в том числе Украина (которая опасается потерять доходы от транзита российского газа), а также США, планирующие начать экспорт своего топлива в Европу. Тем не менее, компания-оператор Nord Stream 2 AG успешно получает разрешения на прокладку газопровода: соответствующие документы уже выданы властями Германии и Финляндии, на очереди — Швеция и Дания. Читайте также: Украинцы бегут из страны: опубликованы шокирующие цифры (ИНФОГРАФИКА)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Следующая «ленточка» будет по Днепру

АТО закончилось; то, что происходит теперь на Донбассе, называется «Общевойсковая военная операция», в которую СБУ не может не всунуть свое жало, хоть уже и не командует боевыми действиями. Очень тяжело для СБУ дается осознание того, что теперь армейские, а не они заведуют всем происходящим. А это очень немалые деньги. Начиная от сдачи стрелянных гильз на металл и заканчивая банальным дерибаном ГСМ.

Сотрудники МГБ ЛНР задержали группу, которая подготавливала террористические акты на территории Республики во время майских праздников.

Это была работа с задействованными агентами НАШЕЙ стороны, в спецслужбах Украины. Именно с ТОЙ стороны и поступили оперативные данные по готовящимся терактам. Из того, что получило доступ в Сеть – это была попытка подрыва оптоволоконного кабеля. Готовилось две закладки для подрыва оптоволоконной магистрали, которая парализовала бы работу банков, сотовой связи и интернет сетей. В свою очередь это все можно было б использовать для комплексной дестабилизации ситуации в воюющей ЛНР.

Также планировались покушения на должностных лиц Республики, диверсии на военных объектах и на объектах городских инфраструктур. Это и есть та часть «Третьей Мировой», которая разыгрывается во всем мире – и её маленький эпизод на земле Донбасса.

Наши враги, а по совместительству «дорогие партнеры», по всей планете разыгрывают карту терроризма. Это не первый и к сожалению не последний эпизод этой войны.

Теракты делались и планируются в Европе, в США, на территории России. Ведь это война не с какой-то конкретной страной, это война за выживание морали, самой цивилизации. Оплотом нашей морали является РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ, которую хотят уничтожить не первую тысячу лет. Именно мы, представители этой цивилизации, мешаем нашим врагам превратить весь мир в то, что они создали в «гендерно правильной» Европе. Где нарушаются права обычных граждан, ради прав извращенного меньшинства, ради получения прибыли всего нескольких «глобальных игроков».

С одной стороны – смешно звучит: где геополитика с глобальными игроками, и где ЛНР. С другой стороны – Донбасс и есть камень преткновения «наших партнеров» в продвижении на Восток. О чем они регулярно сообщают в своих обращениях: дескать, Россия не выполняет какие-то требования на Донбассе. Хотя даже их собственные граждане в комментариях под этими обращениями выражают негативное отношение к своим властям.

Но спустимся на землю… на Украину. Я не так давно писал, что раз АТО выгоняют с Донбасса, то его могут развернуть где угодно на территории Украины. И скорее всего, беда ждет «жирненький» Юг. Так и получается.

Есть проверенные данные, которые говорят о том, что в южных городах и областях спешным образом устанавливаются блокпосты. Только в Николаеве их уже шесть. Более десятка в Херсонской области. И конечно же строптивая Одесса будет заставлена этими постами по самое «не хочу».

На блокпостах выборочно проверяют автомобили, телефоны граждан, особенно смартфоны и другие приспособления для выхода в Интернет. Пробиваются данные граждан на предмет родственных связей с теми, кого обвинили или подозревают в «сепаратизме», участии в войне на Донбассе с НАШЕЙ стороны. И вообще – проверяется лояльность нацистскому режиму.

Блокпосты займут мародеры из карательных отрядов, которые с началом «общевойсковой военной операции» вынуждены покинуть Донбасс. То есть они ищут себе новую кормушку и кормиться будут обычным для себя занятием: мародерство, убийства, похищения людей с целью взять выкуп и т.д.

А что же на Донбассе? А на Донбассе, подконтрольном Киеву, вот что: от Сватово до Рубежного вдоль железки стоят колонны техники, тяжелая и пехота, БТР и колёсная; естественно, и до Северодонецка тоже. Так что готовятся. И мы готовы.

Окончание АТО и начало Общевойсковой военной операции, полностью противоречит «минским соглашениям», а как известно, «альтернативы Минску нет». Так что при попытке серьезного прорыва, когда сапог ВСУшника ступит «за ленточку» на нашей стороне, «Минск» закончится.

Как говорит один мой товарищ, который много что знает: – «следующая «ленточка» будет по Днепру».

Ну а пока, ловим диверсантов, даем по сусалам зарвавшимся врагам и ждем… ждем войну.

Сергей Лебедев

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Оболваненных пока что большинство — опрос на улицах Киева (ВИДЕО)

Журналист Руслан Коцаба провел опрос на улицах Киева, предложив жителям украинской столицы рассказать, поехали бы они на заработки в Россию? Ролик был показан в эфире телеканала News One. Большинство респондентов называли Россию «страной-агрессором» и говорили, что осуждают тех граждан Украины, кто продолжает работать в РФ. Впрочем, среди киевлян оказалось немало и тех, кто допустил возможность поездки в Россию. Участники опроса признавали, что уровень жизни в РФ даже в условиях санкций выше, чем на Украине победившего Евромайдана. «Я тоже собираюсь ехать на заработки. Если мне будет выгодно ехать в Россию, так как у меня там вся родня, то я поеду в Россию», — сказала одна из опрошенных женщин. «Власть должна обеспечивать рабочими местами. А ехать в страну-агрессор на заработки — это неверно. Но если власть не обеспечивает рабочими местами, а в Польше уже нет места, то такую власть нужно «попросить», — поделился мнением киевлянин. «А что людям делать? При такой власти лучше не стало, только хуже. Если бы мне платили больше, я бы поехал в Россию. А что делать? У меня дети растут», — отвечает встречным вопросом мужчина средних лет. Некоторые из опрошенных жителей столицы и вовсе не считают Россию «агрессором». «Я часто посещаю Россию и не считаю ее агрессором, это моя точка зрения. Побывав там, я скажу, что уровень жизни там на порядок выше», — заявил журналистам молодой человек в костюме. «У нас вороватое государство. Если бы меньше крали — никто бы никуда не поехал, были бы обеспеченными», — уверена раздававшая листовки у метро пожилая женщина. «Почему обыкновенный гражданин не может выехать за границу, если президент имеет возможность торговать и иметь с ними какие-то финансовые взаимоотношения, хотя сам называет страну агрессором?» — возмущается ещё один киевлянин. «Нужно давать рабочие места, и тогда люди не будут ездить. Не нужно брать себе в карманы и устанавливать себе сверхзарплаты, а нужно заботиться о людях, тогда все будет хорошо», — поделился рецептом народного благополучия пожилой мужчина. «ПолитНавигатор» Читайте также: Добровольцы Донбасса и казаки сорвали проукраинский шабаш в центре Москвы (ВИДЕО)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Что означает смена «АТО» на «операцию объединенных сил»?

Денис Денисов, политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии. Петр Порошенко подписал приказ «О начале операции объединенных сил по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации на территории Донецкой и Луганской областей». Другими своими распоряжениями он изменил формат антитеррористической операции и утвердил положения об объединенном оперативном штабе ВСУ. Начало операции — это очередной продуманный шаг со стороны Украины, направленный на подрыв Минских соглашений и узаконивание войны против граждан Донбасса. На самом деле за мишурой псевдозаконности и легитимности начала операции объединенных сил, которую пытались придать организаторы мероприятия в СНБО, скрываются преступления киевского режима, вследствие которых погибли тысячи жителей Донбасса и Украины, десятки тысяч получили ранения, а сотни тысяч стали вынужденными мигрантами. Так называемая антитеррористическая операция была фактически начата 7 апреля 2014 года, когда пришедший к власти при помощи государственного переворота в Киеве Александр Турчинов объявил о создании антикризисного штаба и о начале антитеррористических мероприятий. Изначально так называемая АТО нарушала ряд статей конституции Украины, различные законы Украины, в том числе и закон «О борьбе с терроризмом», на который ссылались, объявляя «АТО». В частности, под определение террористов куда более подходили бойцы так называемых добровольческих батальонов, чем участники сопротивления в Донбассе. Чехарда с неурегулированным статусом карателей, участвовавших в операции киевского режима против ДНР и ЛНР, в 2015 году вынудила руководство Украины официально уведомить Совет Европы о временном приостановлении выполнения некоторых статей Европейской конвенции по правам человека, а фактически попытаться уйти от ответственности за преступления против жителей Донбасса. И только в 2018 году на Украине появился закон, легитимизирующий уничтожение жителей Донбасса — закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». В данном законе как раз и был прописан формат смены «АТО» на ООС. Осуществление новой операции для Порошенко имеет ряд ключевых целей и решает несколько задач. Во-первых, в условиях начавшейся президентской компании президент получает полный и безраздельный контроль над ситуацией в зоне конфликта с украинской стороны и таким образом минимизирует риски, связанные с возможной оппозицией некоторых силовых ведомств. Во-вторых, в очередной раз снимается дискуссия относительно вопроса введения военного положения на Украине. За последние четыре года этот вопрос не один раз поднимался в качестве дискуссионного, но нынешний режим старается его снять с обсуждения, так как придется признавать, что военное положение не вводится исключительно из-за страха перед возможными последствиями для Порошенко и его окружения. В-третьих, теперь на законодательном уровне зафиксировано, что киевский режим якобы ведет оборонительные действия против РФ, а не участвует в гражданской войне с подразделениями ДНР, ЛНР и простыми жителями Донбасса. В-четвертых, с момента начала ООС нарушения прав и свобод человека в зоне конфликта легитимизируются соответствующими статьями законов и приказами командующего. В-пятых, фактически все территории, прилегающие к линии разграничения с украинской стороны, теперь будут делиться на зоны безопасности и, как следствие, станут недоступны для международного мониторинга, что, в свою очередь, будет провоцировать дальнейшие противоправные действия украинских силовиков против мирного населения и невозможность их расследования. Принятие нового закона и переформатирование «АТО» в ООС демонстрируют, что режим Порошенко отстраивает параллельную реальность гражданской войны в Донбассе. Особо важно, что в этой реальности нет места Минским соглашениям, ДНР, ЛНР, а жители неподконтрольных Киеву территорий становятся не более чем пособниками «российской агрессии». Всё это происходит с согласия США и европейских партнеров, как бы включенных в разрешение конфликта. Читайте также: ВАЖНО: Армия ДНР отомстила карателям за обстрел мирных жителей (ФОТО)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Как побили Мустафу (ВИДЕО)

Участие в конфликте вокруг глашатая майдана, а ныне народного депутата Мустафы Найема, который в результате инцидента получил телесные повреждения, принимали пять человек. Об этом свидетельствуют данные видеозаписи, обнародованной вечером 1 мая. На видео зафиксирован момент конфликта с 5 мужчинами, которые окружили Мустафу. Один из них после словесной перепалки наносит ему несколько ударов в область лица. При этом участники конфликта находились в пространстве между тремя машинами, две из которых перекрывали движение машине депутата. Как мы видим, после победы майдана улицы украинской столицы все больше и больше начинают напоминать отнюдь не Европу, а какое-нибудь Сомали. Читайте также: Украинцы бегут из страны: опубликованы шокирующие цифры (ИНФОГРАФИКА)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Жители Днепропетровска побили и прогнали неонацистов (ВИДЕО)

Вчера вечером в Днепропетровске (переименован майданными властями в «Днепр») произошёл жёсткий конфликт между местными жителями и проправительственными нацистами. Днепропетровцы возмутились неофашистскими «инсталляциями» на стене на тему 75-летия создания дивизии СС «Галичина». После непродолжительной драки «инсталляции» местными жителями были уничтожены. Читайте также: Добровольцы Донбасса и казаки сорвали проукраинский шабаш в центре Москвы (ВИДЕО)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Добровольцы Донбасса и казаки сорвали проукраинский шабаш в центре Москвы (ВИДЕО)

Сегодня, 1 мая, Союз Добровольцев Донбасса, активисты организации «17 вагон» и представители казачества приняли участие в блокировке фестиваля «Муза Непокорных», который должен был проводиться в Сахаровском центре в Москве. Об этом «Русской Весне» сообщили в Союзе Добровольцев Донбасса. На фестивале псевдотворческой псевдоинтеллигенции планировался показ фильмов, героизирующих воинов «АТО», материалы ЛГБТ-направленности, а также выставка фотографий, посвящённая так называемым «защитникам» Украины. Среди участников фестиваля присутствовал украинский активист, активный участник майдановских митингов в Донецке и участник майдана в Киеве Сергей Захаров. Как сообщалось, организаторы этого позорного действа, испугавшись, закрылись внутри центра и ко времени открытия не пустили в здание ни прессу, ни приглашённых. Правоохранители изначально не вмешивалась в ситуацию. Вскоре участники протестной акции окончательно заблокировали вход в здание, создав вокруг него живую цепь. Полицейские потребовали у участников акции разблокировать вход и разойтись. По уточнённым данным, были задержаны 6 человек, которые были доставлены в ближайший ОВД за курение в общественном месте. «Русская Весна» следит за их судьбой. На мероприятии также был замечен Председатель московского регионального отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин, который приехал поддержать организаторов скандального фестиваля. В итоге мероприятие, на котором поприсутствовали около 30 известных московских псевдолибералов, было практически сорвано и проведено «в закрытом режиме, только для своих». Ни простых людей, ни журналистов туда так и не пустили. Читайте также: Потасовка в Москве: Добровольцы Донбасса и казаки столкнулись с проукраинскими нацистами (ФОТО, ВИДЕО)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su