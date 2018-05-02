Муза так и не пришла, зато пришли казаки (ФОТО, ВИДЕО)

1 мая 2018 г. в Сахаровском центре по адресу: ул. Земляной вал, д.57, стр.6, с 12.00 до 23.00 планировался фестиваль псевдотворческой псевдоинтеллигенции. Название взяли гордое и громкое — «Муза Непокорных».

Правда, кому они там планировали мужественно не покоряться, никто так и не понял. Судя по очертаниям фигур «хероев АТО», им бы стоило в первую очередь не покоряться «Коле» и чипсам.

Как и в случае белки из «Ледникового Периода» Евгении Бильченко, украинские нацисты решили приехать в «страну-агрессор» и прямо в центре её рассказать о том, как российская армия чуть ли не по Крещатику стритрейсингом на «Арматах» занимается. Кроме того, украинские нацисты хотел поведать москвичам о своих святых целях, о быдлонароде Донбасса, о том, что Корпуса сами обстреливают жилые кварталы. Да и вообще, показать себя, «воинов света», с самой светлой стороны.

Ничуть не удивительно, с большим удовольствием поклонникам «АТО» компанию решили составить ЛГБТ-активисты, которые всю дорогу жаловались, что не могут они «жариться» в парках и на площадях, в вагонах метро и в музеях. Угнетает их кровавый режим. Свободы не даёт демонстрировать окружающим первичные и вторичные половые признаки.

А также решили забежать на майданный чаёк представители антиправительственных оппозиционных групп, наподобие «Движения 14%».

Разные люди пришли. Знаковые. Вот, например, был Сергей Захаров, украинский активист (https://www.facebook.com/serg.zakharov.5?fref=mentions), активный участник майдановских митингов в Донецке, поддерживающий Киевский режим, сбежавший оттуда в 2014 году.

И, как обычно, всё испортили ополченцы ЛНР и ДНР. Прекратили лебединую песню и испортили праздник.

Казаки и Союз Добровольцев Донбасса очень вежливо и корректно заблокировали запланированное там мероприятие в поддержку украинских карателей и ЛГБТ.

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Открытие выставки вроде бы должно быть в 12–00. Но организаторы почему-то не торопились начинать. ЛГБТшники немного потолкались. Видимо им захотелось потереться о мужественные тела ополченцев.

Но веселье пора было заканчивать по закону. Приехала полиция, воронок. Сотрудники правопорядка встали полукругом, оттеснили казаков и СДД. Тактично и с пониманием.

Полиция не пропустила ни казаков, ни СДД, ни организаторов. Перед законом равны все. Казаки и ополченцы не стали торопиться с отходом, но полиция заверила, что выставки и культурного мероприятия в Сахаровском центре не будет.

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Дзыговбродский Дмитрий, специально для «Русской Весны»