Новости Украины и Новороссии 01 мая 2018

В Киеве начался Марш трудящихся (ФОТО)

В Киеве во вторник, 1 мая, начался первомайский Марш трудящихся. Напротив ЦУМа на Крещатике собираются ряды участников марша социалистов. Люди стоят с флагами киевских профсоюзов. Всего собралось около 600 человек. По обе стороны Крещатика от Бессарабского рынка и в сторону Майдана в 2 шеренги выстроились полицейские. Силовики усилили меры безопасности в связи с массовыми мероприятиями. Участники марша говорят, что пришли на мирный митинг за права трудящихся. Они требуют достойных зарплат, выступают против повышения цен и тарифов. Глава профсоюза строителей заявил, что на митинг люди вышли, чтобы высказать протест против несправедливых зарплат. И требуют достойных условий труда. Читайте также: Огненный ад: «РусВесна» побывала на месте ночного авиаудара по секретному объекту в Сирии (ФОТО, ВИДЕО)

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Грызлов: Киев снова решил сделать ставку на силовое решение в Донбассе

Полномочный представитель РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов прокомментировал изменение формата силовой операции в Донбассе.

Как сообщают СМИ, Грызлов считает, что дело тут не в заявленных форматах применения властями Украины вооруженных сил. А также – иных формирований. Киев снова провозгласил ставку на силовое решение конфликта. Информацией об этом поделился ТАСС.

По словам Грызлова, главная проблема здесь заключается в отсутствии действий со стороны Украины по политическому урегулированию.

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Дом, в котором сгорело всё… К четвертой годовщине Боли

Cобытия 2 мая 2014 года в Одессе со временем теряют остроту, переходя в разряд исторических. С одной стороны, это хорошо: чем скорее кошмар, происходящий в Украине последние 4 года станет историей, тем быстрее наша страна станет нормальной, цивилизованной державой. С другой стороны — у истории есть память. И эта память хранит подробности всех ужасов, случавшихся в обществе, которое порой по недоразумению называется человеческим — от «иерусалимской резни» и «варфоломеевской ночи» до Бабьего Яра и Хатыни. События в Одессе, к сожалению, становятся в этот исторический ряд. В ряд тех событий, в которых сгорает все: память, дружба, человечность…

Трагедия в Доме Профсоюзов доказала, что люди практически не изменились с того момента как, поднявшись с четырех конечностей, стали на две и взяли в руки дубину. Они лишь покрылись пленкой цивилизации, да и то лишь благодаря научно-техническому прогрессу. Но как же тонка эта пленка! Достаточно малейшего надрыва, чтобы оттуда снова хлынул весь «древний ужас», как хлынул он в Одессе. Картина достойная апокалипсиса — в здании живьем горят люди, а толпа ломброзианских дикарей пляшет на улице и радуется. Другие дикари «лайкают» в интернете на сообщения о «горящих колорадах» и «колорадских самках». На многочисленных фото и видео кадрах видно, как люди — некоторые явно подростки, «онижедети» — подносят ящики с «коктейлямии «Молотова» и бросают их в здание. Не менее страшны снимки девушек, с оргиастическим возбуждением изготавливающих горючую смесь. Как они будут дальше жить с этим? Им же детей рожать, что они им расскажут?

Архетип дикаря

Произошедшее находится за гранью понимания. Это не возврат в средневековье, это даже не животный мир! Животные так не умеют. Это какая-то глубинная архетипическая дикость и жестокость, присущая только человеку.

Это свидетельство тому, что нет такого преступления, которого человек не смог бы совершить в порыве своих драгоценных эмоций, руководствуясь своими пороками, своим маниакальным эгоизмом. Человек по-прежнему непримирим, он, как и раньше готов искоренять инакомыслие, уничтожать тех, кто думает, поступает, живет по-иному, объявляя их злодеями. Вот вам и вся «цивилизация»!

Любая революция открывает какой-то демонический ящик, из которого появляется нечто страшное… И это не «ящик Пандоры», там на дне все-таки оставалась надежда. «Страшное» это Александр Блок назвал «пузырями земли». О них же Шекспир в «Макбете»:

То пузыри, которые рождает земля,

Не пьяного ли мы поели корня,

Который разум нам сковал.

Достоевский писал о революционных «бесах». Йосиф Бродский в скандально известном стихотворении «На независимость Украины» упомянул о «черноземе с подзомбом».

Как в воду глядел, гений! Из недр вроде бы благодатной украинской земли вышли пузыри и стали творить зло на ее поверхности. До власти дорвались «простейшие организмы», которых в изобилии порождает многострадальный чернозем с подзомбом. Они, посулив народу светлое европейское будущее, сподвигли его на междоусобицу — жестокую и бескомпромиссную. Опьяненные властью и боязнью ее потерять, они заражают общественный организм страшной болезнью — ненавистью к инакомыслящим. Они зомбируют социум пропагандой, способствующей превращению людей в безликую массу, готовую выполнять их приказы. В стадо дикарей…

Страшно, когда толпа озверевших молодчиков при попустительстве милиции убивает своих соотечественников. Страшно, когда этому аплодируют… Ещё страшнее то, что в этом участвовало государство. Массовое убийство стало политическим актом демонстрации силы тех, кто захватил государственную власть. Это они изолировали милицию от Куликова поля, отправив весь наличный состав на Греческую якобы защищать евромайдановцев от «Одесской дружины». По имеющимся данным, со стороны ультрас на Греческой был убит один человек. «Одесская дружина» потеряла как минимум троих.

«Рвущие вопросы»

Но, помилуй Бог, каким образом несколько людей, пусть даже погибших в трагической перестрелке, могут служить оправданием массовому истреблению других, действительно мирных протестующих?

Как получилось, что люди, пришедшие на «мирный митинг за единую Украину» оказались способными на убийство почти 50 человек с помощью заранее приготовленных бутылок с зажигательной смесью? Кто привёз, а Одессу сотни громил из ультра-правых организаций? Кто им разрешил строить блок-посты и кто накануне разобрал баррикады на Куликовом поле? Почему не было ни одного милиционера во время бойни у Дома Профсоюзов? Почему на целый час был заблокирован выезд пожарных машин? И наконец, кто четвёртый год, несмотря на протесты европейской общественности, блокирует расследование страшного преступления?

Вместо поиска и наказания преступников следователи занимаются отписками, демагогией. Старший следователь по особо важным делам ГУ МВД по Одесской области Роман Сушко на заседании специальной комиссии Одесского облсовета делал доклад. В нем он отметил «низкий интеллектуальный уровень» погибших, рассказал о том, что в доме Профсоюзов были сплошные «люмпены и маргиналы», а также ранее судимые. В общем, таких не жалко. .

Далее он сообщил: «Пожар в Доме профсоюзов был спланирован». Кем? Ну, конечно, не теми, кто подготовил «коктейли Молотова», принес их на Куликово поля, а затем забросал ими здание. «Патриоты» тут не причем. Виноваты сами «куликовцы», ибо по словам Сушко следствие установило, что «центр возгорания был внутри здания». Вот так! Все до боли знакомо: на Майдане безоружные ВВ-шники стреляли сами по себе, тут «колорады» сами себя сожгли, а на Донбассе сепаратисты сами бомбили свои дома.

А как же тогда быть с сообщением МВД, сделанным сразу после трагедии: «…З верхнiх поверхiв нападники почали закидати мирних громадян пляшками iз займистою сумiшшю та вести по ним вогонь з вогнепальноi зброi. В результатi виникла пожежа, яка з вернiх поверхiв розповсюдилась на значну площу будiвлi i стала причиною загибелi понад 40 людей». Впоследствии это сообщение странным образом исчезло из протоколов следователей. И после этого кто-то будет доказывать, что власть к случившемуся непричастна?! Позвольте не согласиться, особенно после того как парламентский спикер Андрей Парубий признался: была поставлена конкретная задача — зачистить Куликово поле любой ценой. Какова оказалась цена известно из официальной статистики.

«На 11 мая 2014 года погибли и умерли 48 человек, пострадавших 247, госпитализировано 99, с огнестрельными ранениями — 27, колото-рубленными — 31, термические травмы и отравления продуктами горения — 26, травмы, связанные с повреждениями тупыми предметами, и другой этиологии — 136».

Инфернальные ублюдки

Это была бойня! Акт устрашения инакомыслящих, который должен был показать: сопротивляться новому режиму нельзя! Но получилось по-другому. Этот «акт» заставил другую сторону консолидироваться. Ах, вот что вы будете с нами делать — подумали донецкие — и взялись за оружие. Не секрет, что многие одесситы поехали на Донбасс и вступили в ополчение. Вспоминается кадр из фильма, снятого французами, и запрещённого к показу в Украине. Там одессит-пулемётчик говорит: «Я не сторонник присоединения Донбасса к России или его отделения от Украины. Я не воюю против Украины, я воюю против тех, кто сжёг мою сестрёнку. А ещё я воюю за то, чтобы вернуться в Одессу и повесить этого ублюдка Гончаренко, который плясал на обгоревшем трупе моей девочки».

Плясать этот «народный» депутат, не плясал, но по карманам шарил: в поисках российских паспортов. Но находил лишь иконки и украинские документы… А дальше — самое мерзкое: «После того как инфернальные существа сделали своё дело, в коридорах ада появились другие „дегуманоиды“. Они снимали на камеру, считали „жмуров“, чуть ли не пиная трупы, называя обгоревших людей неграми, а лежащих рядом парня с девушкой — Ромео и Джульеттой, алчно рылись в карманах… Месье, вы смотрите стрим с Варфоломеевской ночи, у нас тут очень много жмуров. Месье, тут убили женщину (тыкая ногой), нельзя ли её спасти? Нет (тыкая снова), кажется, уже нет. Эй, вы там, не мародёрьте! Да, месье, я не буду снимать ваше лицо, по правде сказать, его и не видно под вашей шляпой» (из статьи Андрея Крикунова «Дом сгоревших душ»).

Прошло четыре года… А одесский ужас историей так и не становится. Ведь он лишь часть метода, который был применен и имел результат. А значит, будет применяться снова и снова.

Владимир Маски (Одесса-Ужгород)





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Сдыхающая артиллерия нэзалэжности (ВИДЕО)

Понятное дело, что после бронетехники было бы логично выяснить, что собой представляет украинская артиллерия. Мне не хотелось бы расстраивать укропатриотов, но с артиллерией у ВСУ ещё хуже, чем с бронетехникой. Вся украинская артиллерия очень древняя и сугубо советская. Но главная проблема не в этом. Главная проблема в том, что создавать и производить самостоятельно ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, артиллерийские орудия и миномёты украинский ВПК не в состоянии. В лучшем случае, он что-то может починить. Украинская «царица полей» — москалька. И когда российское наследие у Украины закончится (а она рано или поздно закончится), у ВСУ вообще не будет никакой артиллерии. То, что сейчас стоит на их вооружении, имеет ограниченный ресурс и, по сути, доживает свой век. Начнём с серьёзных вещей… Читайте также: ВАЖНО: Боевики сдали российским военным огромное количество оружия США и НАТО (ВИДЕО) Андрей Ваджра

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«Россия должна отдать мост». Верят ли в Киеве в собственные угрозы

Депутат Верховной рады Украины и лидер объединения «Меджлис крымско-татарского народа» Рефат Чубаров предложил отобрать у России Крымский мост. Ранее Киев потребовал через международный арбитраж возместить некий ущерб от строительства в Керченском проливе. РИА Новости разбиралось, на что рассчитывают украинские власти в европейских судах и для чего «Меджлис»* выступает с громкими заявлениями. «Не припомню, чтобы Украина нанесла России поражение» По мнению Чубарова, нет другой «формы эксплуатации этого моста, кроме как создание специального международного консорциума». Более того, парламентарий сформулировал правовую основу для передачи этого объекта Киеву. «Россией <…> этот мост должен быть полностью передан в виде контрибуции за нанесенный ущерб и все остальное этому международному консорциуму <…> Мост — это часть той большой контрибуции в погашение ущерба, который Россия нанесла Украине», — высказался Чубаров. Депутат Государственной думы Руслан Бальбек заметил RT, что «контрибуцию платят побежденные страны». «Я не припомню, чтобы Украина нанесла России поражение. У Чубарова слишком часто происходит раздвоение мировоззрения: в своем мире он моет сапоги в территориальных водах Российской Федерации, а в объективной реальности даже туфлей не может ступить на крымскую землю», — пояснил Бальбек. Вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский в комментарии РИА Новости выразил мнение, что Чубаров таким образом просто лишний раз пытается привлечь внимание к деятельности так называемого «Меджлиса крымско-татарского народа»*. «Очевидно, что влияние „Меджлиса“* внутри республики уменьшилось. Этого влияния нет вовсе. Это попытки хоть как-то и где-то заявить о себе — я все еще есть!» — говорит Полонский.

Глава «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефат Чубаров, РИА Новости / Тарас Литвиненко Замглавы правительства региона напомнил, что в те годы, когда полуостров был под контролем Киева, лидеры «Меджлиса»* тоже занимались больше политическим пиаром, чем какой-то практической деятельностью. «Что касается угроз отобрать мост, авторы таких заявлений запомнились именно громкими словами, а не делами. Они ровным счетом ничего не сделали для своего народа, хотя были в органах власти на высоких постах. Тот же Чубаров не смог за 23 года способствовать в Раде принятию самого главного политического решения — о реабилитации крымско-татарского народа», — напоминает Полонский. «Эта попытка вернуться в политику Крыма с территории другого государства. И внутри Украины им надо напоминать о себе, чтобы не пропасть, чтобы получить финансирование, отработать уже полученные деньги», — объясняет вице-премьер Крыма. Директор киевского Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко зажигательные выступления лидера «Меджлиса»* по поводу Крымского моста объясняет тем, что «в Крыму позиции „Меджлиса“* слабеют». «У крымских татар на полуострове новые лидеры, которые активно сотрудничают с российскими властями. Они представляют соплеменников в органах местного самоуправления, делают карьеру на госслужбе, занимаются бизнесом. А политическая эмиграция все меньше влияет на ситуацию в Крыму. Поэтому лидерам „Меджлиса“* приходится искать любые возможности, чтобы привлечь к себе внимание и подчеркнуть свою проукраинскость», — говорит эксперт. «Последствия исков будут юридически ничтожными» Громкие заявления по поводу Крымского моста звучали в Киеве и ранее. Так, в феврале заместитель главы украинского МИД Елена Зеркаль сообщила, что Киев подал иск к России в международный арбитражный суд в Гааге. Чиновница, правда, не назвала точную сумму, в которую украинские власти оценили размер своих претензий, отметив, что не хочет «спекулировать миллиардами». До этого, в августе 2017-го, украинские власти высказали опасения, что Мариупольский порт потеряет после возведения моста примерно 43 процента грузооборота. МИД Украины выразил Москве протест из-за строительства в Керченском проливе. Тогда же украинский юрист, специалист по международному праву, бывший уполномоченный правительства Украины по делам Европейского суда по правам человека Борис Бабин объяснил, что Киев не сможет пожаловаться в международные суды на строительство Крымского моста. По его словам, в 2003 году власти Украины сами отказались от статуса территориального моря для Керченского пролива и Азова. Поэтому у Киева вряд ли получится представить обоснования неких нарушений Конвенции о морском праве 1982 года в Международный суд ООН и Международный трибунал по морскому праву. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин отмечает, что Киевом «оспариваются некоторые вещи, касающиеся нюансов морского права». «Прямой угрозы для России нет, но значительное число юридических структур Украины работает, чтобы максимально плотно „засадить“ правовое поле разбирательствами в мелочах», — дополняет эксперт. Мухин подчеркивает, что «ожидать можно любого политически мотивированного решения». «У России очень хорошая позиция, Россия не нарушила международное право при включении Крыма в состав страны, но существует множество нюансов, за которые будет цепляться украинская сторона». По словам Сергея Белашко, все действия Киева «в юридическом поле закончатся ничем». «Даже если и примут некие решения, Россия просто откажется их выполнять. Так что последствия исков будут юридически ничтожными», — объясняет он. Читайте также: Залить Донбасс кровью: В ходе наступления ударный кулак ВСУ составит 100 000 солдат, 2000 танков и БМП Олег Ким * запрещенная в России экстремистская организация

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«Украинцы и дончане — враги?» — опрос в ДНР (ВИДЕО)

Журналисты интернет-издания Украина.ру вышли на улицы Донецка и задали весьма неоднозначный опрос: «Украинцы и дончане — враги?» Примечательно, что четыре года войны, разрушение привычного уклада жизни и все беды, которые сопровождают войну, — не породили в дончанах ненависти к людям, которые живут по другую линию фронта. «Я отношусь к ним нормально, они такие же люди, как и везде. Никаких претензий к обычным гражданам, которые нормально к нам относятся, у меня нет. А к тем, которые плохо к нам относятся, — это их личное право», — заявил один из опрошенных. Отметим, что опрос сделан одним кадром, что исключает монтаж или другие попытки исказить мнение опрошенных. Подробнее смотрите в видеоматериале. Читайте также: Залить Донбасс кровью: В ходе наступления ударный кулак ВСУ составит 100 000 солдат, 2000 танков и БМП

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Антон Геращенко и 200 голодных людей

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Минобороны Украины рассказало, когда ВСУ начнут работать с «Джавелинами»

Практическая подготовка расчетов противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» (Javelin) в Вооруженных силах Украины начнется уже 2 мая. Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак на своей странице в Facebook. «Это решение (поставки США ПТРК „Javelin“ в ВСУ — ред.) позволит приступить от теоретической к практической подготовке наших расчетов „Джавелин“, которые начнутся 2 мая на базе учебных центров Вооруженных сил Украины, и создать мощный противотанковый резерв», — написал он. Министр также выразил благодарность президенту Украины Петру Порошенко за «титанические усилия для получения противотанковых комплексов Джавелин» и лидеру США Дональду Трампу за «положительное решение, которое позволило существенно повысить обороноспособность Украины и обеспечить украинских военнослужащих современным вооружением». Читайте также: Залить Донбасс кровью: В ходе наступления ударный кулак ВСУ составит 100 000 солдат, 2000 танков и БМП

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