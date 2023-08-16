В поисках Южного континента: от Магеллана до Беллинсгаузена/ Ксения Чепикова
На четырнадцатом фестивале «Цифровая история» Ксения Чепикова рассказала драматическую историю о поисках и открытии Южного континента и ответила на вопрос «кто же всё-таки был первым?»
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Регистрация на событие «Москва и москвичи»: https://mosurbanforum.ru/areas/lugniki/program/festival-moskva-i-moskvichi/
Экскурсии с экспертами «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip