На наш взгляд, лукавство такого подхода торчало не из воротничка императора, а из недр Коллегии иностранных дел, ведь халатное отношение к открытию Антарктиды не единично для притязаний на далёкие территории в то историческое время.

Александр I был доволен экспедицией и наградил всех участников, но совершил главную ошибку — не стал заявлять права на открытие. Видимо, император считал, что у России земли достаточно, к тому же непонятно, что делать с этой Аляской, а тут ещё далекий континент, где только лёд. Как вообще контролировать и охранять такую далёкую территорию, какая в ней может быть польза?

Статья повествует об истории последовавшей за открытием длящейся по сей день.

Во времена Великих географических открытий огромные регионы становились собственностью государств, чьи подданные их обнаруживали. Первооткрыватели давали им свои названия и организовывали колонии из поселенцев. Такой территорией могла бы стать и Антарктида, существование которой доказали российские моряки в ходе научно-исследовательской экспедиции под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

Долгосрочная битва за шестой континент, вышиванки с пингвинами или зачем русские совершали великие географические открытия 200 лет назад, 16 (28) января 1820 года, экспедиция под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева обнаружила «Матёрую землю», покрытую вечными льдами и очень холодную .



С одной стороны, Россия соревновалась с Британией в области освоения океанских территорий, а с другой, давала фору в несколько десятилетий этой самой Британии (и другим охотникам), а то и отдавала за бесценок куски ключевых (в перспективе) территорий. Здесь мы намекаем на Аляску, Гавайи, русскую Калифорнию.

Появляется информация в сети, что первый губернатор Аляски Баранов произвёл обширные геологические изыскания, которые поражали концентрацией богатств земных, и отправился за разрешениями на разработку в Петербург, но умер в пути во цвете лет. Документов изысканий при нём обнаружено не было.

Гибель Баранова приходится на 1819 год, а меньше чем через год была открыта Антарктида. И поскольку обе эти земли были потеряны, то совпадение во времени упомянутых событий и намекает нам на злой умысел внешних и внутренних противников сверхдержавности российской.

Правды ради скажем, что Аляска была дипломатически утеряна лишь в советское время в эпоху Брежнева, а вот Антарктида ещё не утеряна.

Русский приоритет в открытии размывают множественные упоминания о посещении ледяного материка представителями других стран и даже ранняя греческая гипотеза о наличии большой суши в Южном полушарии уравновешивающей обилие суши в полушарии Северном.

Однако к фактологии завоевания, как овладения вернулись почти через сто лет после открытия экспедиции Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

Наличие на континенте Южного полюса и его покорение вдохновило британского исследователя Роберта Фолкона Скотта. Когда же в январе 1912-го он дошёл до Южного полюса, там уже развевался норвежский флаг, установленный Руалем Амундсеном в декабре 1911 года. На обратном пути Скотт трагически погиб.

Но эта традиция покорителей хорошо известна из восхождений альпинистов. Каждая экспедиция восходящая на вершину водружает флаг своей страны, снимая прежний. И этот факт относится не к владению, а к прославлению своей страны.

Однако, подвиг Скотта или Амундсена имел под собой материальные притязания геополитических игроков. И в моменты, когда Россия слабела, другие игроки юридически наползали на континент. Далее, такие годы юридического отвоевания мы будем выделять жирным.

Ослабление не заставило себя ждать.

В 1908 году Великобритания объявила о подчинении губернатору Фолклендских островов Земли Грейама, а также островов Южная Георгия, Южных Оркнейских, Южных Сандвичевых и Южных Шетландских. Эта косвенная информация указывающая на массированную экспансию Британии.

Японская антарктическая экспедиция 1910—1912 годов — первая антарктическая экспедиция, предпринятая в Японии. Целью её было достижение Южного полюса. Несмотря на отсутствие ощутимых результатов, вызвала большой подъём патриотических чувств в Японии.

Королевским указом 28 марта 1917 года было объявлено, что губернатору Фолклендских островов подвластны все территории вплоть до Южного полюса, находящиеся к югу от параллели 50° южной широты между 20° западной долготы и 50° западной долготы, а также прилегающий соседний сектор, ограниченный на севере параллелью 58° южной широты, а на западе меридианом 80° западной долготы.

Здесь речь идёт, в том числе, о самом лакомом для обитания кусочке надматериковой Антарктиды которую и обнаружили русские. Территория представляет собой окончание южноамериканского рельефа, выдаётся из материка и имеет более благоприятный климат для нахождения. В последствии, на этот участок заявили претензии Чили и Аргентина.

30 июля 1923 года правительство Великобритании объявило о подчинении Новой Зеландии (как доминиона Великобритании) Территории Росса — сектора Антарктического материка между 150° западной долготы и 160° восточной долготы. На севере этот сектор ограничивается параллелью 60° южной широты.



Джеймс Кларк Росс — британский военный моряк, исследователь полярных районов. В 1839—1843 годах предпринял исследование Антарктики, открыв море и шельфовый ледник, названные в его честь. В 1841 году Джеймс Росс открыл антарктические вулканы Эребус и Террор, названные в честь его кораблей. В 1842 году первым из людей Росс пересёк отметку 78° южной широты.



За время экспедиции были исследованы берега Земли Виктории в Антарктиде. Однако открытые территории Росс считал островами, а не материком. Кроме того, в самой Антарктиде он не высаживался(!).

13 июня 1933 года был издан «Акт о принятии Австралийской антарктической территории». Этот акт предусматривал присоединение к Австралии большей части Восточной Антарктиды — сектора между 45° восточной долготы и 160° восточной долготы к югу от параллели 60° южной широты, исключая Землю Адели, на которую заявила свои претензии Франция.

Декретом от 21 ноября 1924 года под управление генерал-губернатора Мадагаскара (тогдашний протекторат Франции) передаются архипелаги Кергелен, Крозе и острова Сен-Поль и Амстердам и Земля Адели.

1 апреля 1938 года декретом президента Франции был установлен антарктический сектор Франции (между 136° восточной долготы и 142° восточной долготы к югу от параллели 60° южной широты).

В 1939 году сектор между британскими владениями на западе и австралийскими — на востоке (20° западной долготы — 45° восточной долготы) объявила своим Норвегия. Ранее Норвегия заявила о своих претензиях на остров Буве (официально с 1928 года, в 1929 году Великобритания отказалась от своих претензий на этот остров) и остров Петра I (официально с 1931 года).

Правительство Аргентины не признало британских территориальных претензий в Антарктике. В 1925 году оно объявило своими Южные Оркнейские острова, а в 1927 году — и остров Южная Георгия. В 1943 году был издан декрет о создании «аргентинского сектора» Антарктики.

Правительство Чили в ноябре 1940 года объявило, что к чилийской территории относятся все антарктические земли вплоть до Южного полюса в секторе между 53° западной долготы и 90° западной долготы.

Германская антарктическая экспедиция 1938—1939 годов официально считалась третьей антарктической экспедицией, снаряжённой в Германской империи. Преследовала (официально) хозяйственные цели связанные с китобойным промыслом как «накоплением жиров». В результате была произведена аэрофотосъёмка земель, изображённых на рисунке и названных Новой Швабией.

Супруга заместителя руководителя экспедиции Эрнста Геррмана проговорилась о германской антарктической экспедиции норвежскому геологу Адольфу Хоэлю, таким образом правительство Норвегии получило информацию о деятельности немцев в этой части Антарктики и 14 января 1939 года объявила весь сектор между 20° западной и 45° восточной долготы Землёй Королевы Мод и территорией Норвегии, не определяя её южные границы.

В 1939 году в своей ноте королевству Норвегии правительство СССР прямо указало, что наша страна сохраняет за собой право на весь континент Антарктиды на правах ее открытия Лазарева и Беллинсгаузена.

Имеется информация, что подобные ноты были представлены и другим интерессантам. Рекомендуем к просмотру данное видео.

В 1939 году начала работу Антарктическая служба США. В 1939–1941 годах она, вопреки протестам Британии и Новой Зеландии, исследовала Землю Эдуарда VII, а в 1946–1948 годах организовала военные экспедиции «High Jump» и «Windmill». В 1955 году состоялась совместная антарктическая экспедиция Соединенных Штатов и Новой Зеландии «Deep Freeze». Сам факт её проведения означал, что в антарктическом вопросе бывшие доминионы Великобритании начинают больше взаимодействовать с Вашингтоном, чем с Лондоном.

Отдельно следует поговорить об операции ВМС США «High Jump» (большой прыжок). Поскольку официальная страница в Википедии не указывает на все гипотезы, называя часть их конспирологическими, нам придётся сослаться на мнение Гурджиева, видео с которым мы приводим выше.

Итак Википедия сжато трактует:

«Экспедиция адмирала Бёрда стала темой различных конспирологических теорий, которые объявляли экспедицию военной операцией ВМС США с целью уничтожения секретных подземных баз нацистской Германии (Четвёртый рейх) и захвата летающих тарелок «Vril», прототипов космических кораблей Туле с ртутным двигателем и прочего тайного оружия нацистов, которые якобы заключили оккультный союз с внеземным разумом».

Гурджиев придерживается версии, что экспедиция Бёрда имела задачей установить в Антарктиде атрибуты единоличной власти США, но столкнулась с сопротивлением советских частей. Вернулась экспедиция сильно поредевшей и весьма деморализованной.

Следует добавить, что США претендует на всю Антарктиду ссылаясь на открытие американского китобоя Натаниеля Палмера в том же, что у русских, 1820 году.

В 1950 году, в условиях всё более жёстких территориальных претензий на Антарктиду, СССР направил меморандум, в котором заявлял, что оставляет за собой право претендовать на весь Антарктический континент как его первооткрыватель. Ранее советские ученые провели серьёзную работу по поиску и исследованию материалов, доказывающих приоритет России в открытии Антарктиды. 10 февраля 1949 года была принята резолюция общего собрания Географического общества СССР, в которой, в частности, говорилось:

«Всякое решение вопроса о режиме Антарктиды без участия Советского Союза не может иметь законной силы, и СССР имеет все основания не признавать любого такого решения».

Стало ясно, что складывающаяся в мире политическая ситуация требует подтверждения своих претензий реальным присутствием в Антарктиде. Планы исследования континента были приурочены к Международному геофизическому году (1957 — 1958). На Второй антарктической конференции в Брюсселе в 1955 году советская делегация заявила о своих исследовательских намерениях.

С подачи руководства США и при лояльности к нему Хрущёва страны решили быстро подписать в 1959 году специальную конвенцию. Она вступила в силу в 1961 году (этакий противовес полёту русских в космос), и согласно ей, материк не принадлежит ни одному из государств. Запрещено размещение военных объектов и заход военных кораблей. С 80-х годов Антарктида объявлена и безъядерной зоной.

Таким образом, в первой половине ХХ века (до 1961 года) формировались претензии на Антарктиду, которые разделили номинантов после подписания договора на четыре группы:



имевшие территориальные претензии до его подписания — Австралия, Аргентина, Великобритания, Новая Зеландия, Норвегия, Франция и Чили;



оставившие за собой право на выдвижение таких претензий — это Перу, Советский Союз/Россия, США и ЮАР;



не имевшие официальных территориальных претензий — это Бельгия, Болгария, Бразилия, Германия, Индия, Италия, КНР, Пакистан, Польша, Румыния, Украина, Уругвай, Чехия, Швеция, Эквадор, Южная Корея и Япония;



не имевшие официальных территориальных претензий, но заявившие их после подписания — Эквадор, Уругвай (неофициально), Бразилия (неофициально).



Заметим, что Германия и Япония были исключены из дипломатической битвы за континент по результатам Второй Мировой войны.

На январь 2010 года в число участников договора входят 46 государств, 28 из которых являются консультативными сторонами. Среди них есть и Украина о которой скажем ниже.

В 1991 году состоялось подписание Мадридского протокола об охране окружающей среды Антарктики, который вступил в силу в 1999 г. Протокол подтвердил положения Договора 1959 года и ввёл пятидесятилетний мораторий на добычу здесь полезных ископаемых.

Антарктида — богатейшее хранилище ресурсов. 70% мировых запасов пресной воды, алмазы, нефть, газ, уран — такой приз отодвинул от разработки мадридский протокол.

В 2000 году Международная географическая комиссия приняла разделение мира на пять океанов. Был подтверждён статус Южного океана как особого водного пространства ниже 60° южной широты. Однако Великобритания, Чили и Аргентина подняли вопрос о принадлежности широты южнее мыса Горн — границе антарктических плавучих льдов и поверхностных вод.

Российская Федерация выбрала двоякую тактику. Официально Москва предприняла меры по укреплению системы «антарктического соуправления». В 2001 года Россия при поддержке США добилась создания Секретариата Договора об Антарктике со штаб-квартирой в Буэнос-Айресе (Аргентина). В 2003 году в Мадриде был принят пакет документов об условиях функционирования этого института. Работа Секретариата началась 1 сентября 2004 года.

17 февраля 2004 года МИД РФ выпустил информационную ноту об Антарктике, в которой отмечалось, что Россия выступает за непризнание территориальных претензий и сохранение системы международного управления континентом.



Вместе с тем в документе подчеркивалось, что ещё задолго до подписания Договора об Антарктике Советский Союз «неоднократно заявлял … о сохранении за собой всех прав относительно государственной принадлежности земель (т.е. Антарктиды и ряда примыкающих островов), открытых и исследованных в 1820 — 1822 годах экспедициями Беллинсгаузена и Лазарева. Россия, как государство-продолжатель СССР, придерживается в отношении «территориального вопроса» в Антарктике такой же позиции».

25 декабря 2009 года министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал специальное заявление о намерении России строго выполнять Договор об Антарктике и об отсутствии у нее территориальных претензий на континенте.

Чем обусловлена разница заявлений Лаврова? Думаем она обусловлена разницей во внешней политике Президентов России в 2004 и в 2009 годах.

Однако нельзя исключать, что антарктический вопрос станет для Москвы «разменным фондом» при обсуждении сценариев раздела Арктики.

В настоящее время режим интернационализации Антарктики и Южного океана выгоден Соединенным Штатам. Только в приантарктических водах теоретически можно создать военно-морские базы, альтернативные Британской империи. Теперь в подобном положении находятся США.



В Южном полушарии сохраняется подавляющее военно-морское превосходство англосаксонских стран: США, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. Единственное, что гипотетически может разрушить подобную «гегемонистскую стабильность», — возобновление борьбы за раздел Южного океана и Антарктики.

Россия, напротив, не получает ощутимых дивидендов от сохранения режима интернационализации Антарктики, за исключением свободы научной деятельности, которую она может вести на основе двусторонних соглашений с дружественными странами. Однако в случае изменения позиций по Антарктике перед Россией сразу же откроется целый спектр возможностей.



во-первых, Соединенные Штаты не смогут обвинять Россию в непоследовательности в арктическом и антарктическом вопросах. Москва будет твёрдо отстаивать позицию раздела приполярных пространств по секторальному принципу;



во-вторых, американская дипломатия лишится возможности апеллировать к «антарктическому прецеденту» в вопросе интернационализации Северного Ледовитого океана. Российским дипломатам, напротив, не придется доказывать разницу между Северным Ледовитым и Южным океанами;



в-третьих, России будет легче защищать эксклюзивные права на Северный Морской Путь и свои внутренние арктические моря. «Исторические владения» антарктических держав, которые СССР собирался признать в 1940-х годах, могут послужить хорошим прецедентом для Арктики;



в-четвёртых, Россия может получить большое число союзников в арктическом вопросе, прежде всего, в Латинской Америке (Чили, Бразилия, Аргентина). Не исключены консультации между Россией и Новой Зеландией, учитывая в целом позитивный характер российско-новозеландских отношений (к сожалению, этого нельзя сказать об отношениях России и Австралии). Проблема раздела Антарктики может стать новой повесткой российско-французского и российско-британского диалога. Великобритания и Франция до сих пор сохраняют претензии на антарктическую территорию. В обмен на проведение переговоров Москва сможет поставить вопрос о помощи Парижа и Лондона в продвижении своих интересов в арктическом пространстве;



в-пятых, новый подход России укрепит её позиции в государствах Латинской Америки, интерес которых к Антарктике обусловливается не только историческими и геополитическими, но и экономическими соображениями (освоение рыбных ресурсов Южного океана).



Считаем, чтобы воспользоваться перечисленными возможностями, России не следует денонсировать Договор об Антарктике 1959 года. Такой шаг был бы излишне болезненным и вряд ли продуктивным. Однако Москва вполне может начать консультации с потенциальными антарктическими державами о признании их особых интересов в Антарктике.

В связи с этим наибольший интерес представляет бразильский прецедент 1986 года — объявление о наличии у страны «зоны интересов» в Антарктике без формального присоединения к ней соответствующей территории. Небезынтересна и французская инициатива начала 2010 года о создании «антарктических заповедников» под опекой определенных стран. Если Франция создаст подобный «заповедник» на Земле Адели, а Новая Зеландия — на Земле Эдуарда VII, это будет косвенным признанием их претензий на антарктические территории.

Россия может также поставить вопрос о ревизии Мадридского протокола 1991 года, который фактически блокирует ведение хозяйственной деятельности в Антарктике. Альтернативой может стать введение квотной системы на использование антарктических биоресурсов соответствующими государствами. Выдвижение Россией подобной инициативы автоматически поднимет её рейтинг среди заинтересованных стран.

Однако, России следует предпринимать такие шаги не в качестве одностороннего жеста доброй воли, а при выполнении антарктическими странами целого ряда условий. В их числе:



заявление о поддержке позиции России в арктическом вопросе;



заявление о признании российских прав на советский арктический сектор;



совместное заявление о взаимном признании исторических претензий сторон в Арктике и Антарктике.



Реализацию подобных инициатив целесообразно начать в канун обсуждения российской заявки в Комиссии ООН по границам континентального шельфа.

Что касается арктического вопроса, положение России сегодня непростое. Остальные четыре арктические державы — США, Канада, Дания, Норвегия — являются членами НАТО и не заинтересованы в укреплении российских позиций в регионе. Американскую позицию по нейтрализации Северного Ледовитого океана, включая Северный Морской Путь, поддерживают две субарктические страны — Финляндия и Швеция, имеющие исторические претензии к России. Чтобы найти союзников по Арктике, России нужно будет изменить свой подход к Антарктике. Режим нейтрализации Антарктики — «устаревшее наследство» 1950-х годов — требует серьёзной капитализации ради российских стратегических интересов.

Пока готовился материал «наверху» подвис вопрос — куда переместить Чубайса из «Роснано».



Ходил упорный слух, что он будет заниматься вопросами Арктики. Случившись, это бы означало, что у сторонних игроков во внешней политике в частности решения приполярных вопросов появился мощный рычаг.



Думаем, что такое решение не устроило членов Совета Безопасности и во избежание возникновения системных сбоев было принято решение вывести Анатолия Чубайса из аппарата госслужбы дав ему возможность заниматься прямым своим делом:

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс назначен спецпредставителем президента России по связям с международными организациями.

Ну, и на десерт хотим поговорить о британском искусстве колониального обмена.

Недавно мы заинтересовались историей государства Суринам в Южной Америке.

Колонизация Суринама началась в XVII веке — англичанами. Однако в 1667 году Англия передала Суринам Нидерландам в обмен на Новый Амстердам (территория нынешнего Нью-Йорка). В результате Суринам и Нью-Йорк получили официальную независимость от прежних владельцев, но Нью-Йорк стал некоронованной столицей мира и коронованной столицей фондовых рынков и финансового капитала в матрице выстроенной британцами под долгосрочное управление. А Суринам и ныне там…

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Об Украине в свете разговора об Антарктиде

Собственную полярную станцию «Академик Вернадский» украинцы получили в 1996 году. За символическую плату в £1 Великобритания отдала Украине не использовавшуюся станцию «Фарадей» на острове Галиндез в составе архипелага Аргентинские острова.



В обмен на этот подарок украинская сторона обязалась предоставлять Лондону всю «научную» информацию.

Антарктическая вышиванка



В 2018 году антарктическую экспедицию возглавил Евгений Дикий, бывший командир роты националистического батальона «Айдар», ну и в декабре 2018 года украинские полярники развернули в Антарктиде флаг 72-й Отдельной механизированной бригады имени «чёрных запорожцев» — подразделения, участвовавшего в боевых действиях на востоке страны.

На словах они рассуждают цветисто:

«Вскоре человечество разделится на страны, которые снаряжают «каравеллы» на Марс, Луну и тому подобное, и страны, не задействованные в этом, где, как в Сомали, будут сапой обрабатывать огород. В настоящее время мы на перепутье, в какой части окажется Украина, — заявил Дикий. — Наша станция «Академик Вернадский» — одна из тех зацепок, с помощью которой мы держимся в «мире Илона Маска», откуда пойдут «каравеллы» за пределы нашей планеты».

А «великобратанцы» смеются в пшеничные усы: «И фунт заработали и «чёрных запорожцев» из Сомали на льдину посадили, и России погадили и будем гадить».

Школа аналитики



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