Долгосрочная битва за шестой континент…
Долгосрочная битва за шестой континент, вышиванки с пингвинами или зачем русские совершали великие географические открытия
200 лет назад, 16 (28) января 1820 года, экспедиция под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева обнаружила «Матёрую землю», покрытую вечными льдами и очень холодную.
Во времена Великих географических открытий огромные регионы становились собственностью государств, чьи подданные их обнаруживали. Первооткрыватели давали им свои названия и организовывали колонии из поселенцев.
Такой территорией могла бы стать и Антарктида, существование которой доказали российские моряки в ходе научно-исследовательской экспедиции под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.
Статья повествует об истории последовавшей за открытием длящейся по сей день.
Александр I был доволен экспедицией и наградил всех участников, но совершил главную ошибку — не стал заявлять права на открытие. Видимо, император считал, что у России земли достаточно, к тому же непонятно, что делать с этой Аляской, а тут ещё далекий континент, где только лёд. Как вообще контролировать и охранять такую далёкую территорию, какая в ней может быть польза?
На наш взгляд, лукавство такого подхода торчало не из воротничка императора, а из недр Коллегии иностранных дел, ведь халатное отношение к открытию Антарктиды не единично для притязаний на далёкие территории в то историческое время.
С одной стороны, Россия соревновалась с Британией в области освоения океанских территорий, а с другой, давала фору в несколько десятилетий этой самой Британии (и другим охотникам), а то и отдавала за бесценок куски ключевых (в перспективе) территорий. Здесь мы намекаем на Аляску, Гавайи, русскую Калифорнию.
Появляется информация в сети, что первый губернатор Аляски Баранов произвёл обширные геологические изыскания, которые поражали концентрацией богатств земных, и отправился за разрешениями на разработку в Петербург, но умер в пути во цвете лет. Документов изысканий при нём обнаружено не было.
Гибель Баранова приходится на 1819 год, а меньше чем через год была открыта Антарктида. И поскольку обе эти земли были потеряны, то совпадение во времени упомянутых событий и намекает нам на злой умысел внешних и внутренних противников сверхдержавности российской.
Правды ради скажем, что Аляска была дипломатически утеряна лишь в советское время в эпоху Брежнева, а вот Антарктида ещё не утеряна.
Русский приоритет в открытии размывают множественные упоминания о посещении ледяного материка представителями других стран и даже ранняя греческая гипотеза о наличии большой суши в Южном полушарии уравновешивающей обилие суши в полушарии Северном.
Однако к фактологии завоевания, как овладения вернулись почти через сто лет после открытия экспедиции Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.
Наличие на континенте Южного полюса и его покорение вдохновило британского исследователя Роберта Фолкона Скотта. Когда же в январе 1912-го он дошёл до Южного полюса, там уже развевался норвежский флаг, установленный Руалем Амундсеном в декабре 1911 года. На обратном пути Скотт трагически погиб.
Но эта традиция покорителей хорошо известна из восхождений альпинистов. Каждая экспедиция восходящая на вершину водружает флаг своей страны, снимая прежний. И этот факт относится не к владению, а к прославлению своей страны.
Однако, подвиг Скотта или Амундсена имел под собой материальные притязания геополитических игроков. И в моменты, когда Россия слабела, другие игроки юридически наползали на континент. Далее, такие годы юридического отвоевания мы будем выделять жирным.
Ослабление не заставило себя ждать.
В 1908 году Великобритания объявила о подчинении губернатору Фолклендских островов Земли Грейама, а также островов Южная Георгия, Южных Оркнейских, Южных Сандвичевых и Южных Шетландских. Эта косвенная информация указывающая на массированную экспансию Британии.
Японская антарктическая экспедиция 1910—1912 годов — первая антарктическая экспедиция, предпринятая в Японии. Целью её было достижение Южного полюса. Несмотря на отсутствие ощутимых результатов, вызвала большой подъём патриотических чувств в Японии.
Королевским указом 28 марта 1917 года было объявлено, что губернатору Фолклендских островов подвластны все территории вплоть до Южного полюса, находящиеся к югу от параллели 50° южной широты между 20° западной долготы и 50° западной долготы, а также прилегающий соседний сектор, ограниченный на севере параллелью 58° южной широты, а на западе меридианом 80° западной долготы.
Здесь речь идёт, в том числе, о самом лакомом для обитания кусочке надматериковой Антарктиды которую и обнаружили русские. Территория представляет собой окончание южноамериканского рельефа, выдаётся из материка и имеет более благоприятный климат для нахождения. В последствии, на этот участок заявили претензии Чили и Аргентина.
30 июля 1923 года правительство Великобритании объявило о подчинении Новой Зеландии (как доминиона Великобритании) Территории Росса — сектора Антарктического материка между 150° западной долготы и 160° восточной долготы. На севере этот сектор ограничивается параллелью 60° южной широты.
- Джеймс Кларк Росс — британский военный моряк, исследователь полярных районов. В 1839—1843 годах предпринял исследование Антарктики, открыв море и шельфовый ледник, названные в его честь. В 1841 году Джеймс Росс открыл антарктические вулканы Эребус и Террор, названные в честь его кораблей. В 1842 году первым из людей Росс пересёк отметку 78° южной широты.
За время экспедиции были исследованы берега Земли Виктории в Антарктиде. Однако открытые территории Росс считал островами, а не материком. Кроме того, в самой Антарктиде он не высаживался(!).
13 июня 1933 года был издан «Акт о принятии Австралийской антарктической территории». Этот акт предусматривал присоединение к Австралии большей части Восточной Антарктиды — сектора между 45° восточной долготы и 160° восточной долготы к югу от параллели 60° южной широты, исключая Землю Адели, на которую заявила свои претензии Франция.
Декретом от 21 ноября 1924 года под управление генерал-губернатора Мадагаскара (тогдашний протекторат Франции) передаются архипелаги Кергелен, Крозе и острова Сен-Поль и Амстердам и Земля Адели.
1 апреля 1938 года декретом президента Франции был установлен антарктический сектор Франции (между 136° восточной долготы и 142° восточной долготы к югу от параллели 60° южной широты).
В 1939 году сектор между британскими владениями на западе и австралийскими — на востоке (20° западной долготы — 45° восточной долготы) объявила своим Норвегия. Ранее Норвегия заявила о своих претензиях на остров Буве (официально с 1928 года, в 1929 году Великобритания отказалась от своих претензий на этот остров) и остров Петра I (официально с 1931 года).
Правительство Аргентины не признало британских территориальных претензий в Антарктике. В 1925 году оно объявило своими Южные Оркнейские острова, а в 1927 году — и остров Южная Георгия. В 1943 году был издан декрет о создании «аргентинского сектора» Антарктики.
Правительство Чили в ноябре 1940 года объявило, что к чилийской территории относятся все антарктические земли вплоть до Южного полюса в секторе между 53° западной долготы и 90° западной долготы.
Германская антарктическая экспедиция 1938—1939 годов официально считалась третьей антарктической экспедицией, снаряжённой в Германской империи. Преследовала (официально) хозяйственные цели связанные с китобойным промыслом как «накоплением жиров». В результате была произведена аэрофотосъёмка земель, изображённых на рисунке и названных Новой Швабией.
Супруга заместителя руководителя экспедиции Эрнста Геррмана проговорилась о германской антарктической экспедиции норвежскому геологу Адольфу Хоэлю, таким образом правительство Норвегии получило информацию о деятельности немцев в этой части Антарктики и 14 января 1939 года объявила весь сектор между 20° западной и 45° восточной долготы Землёй Королевы Мод и территорией Норвегии, не определяя её южные границы.
В 1939 году в своей ноте королевству Норвегии правительство СССР прямо указало, что наша страна сохраняет за собой право на весь континент Антарктиды на правах ее открытия Лазарева и Беллинсгаузена.
Имеется информация, что подобные ноты были представлены и другим интерессантам. Рекомендуем к просмотру данное видео.
В 1939 году начала работу Антарктическая служба США. В 1939–1941 годах она, вопреки протестам Британии и Новой Зеландии, исследовала Землю Эдуарда VII, а в 1946–1948 годах организовала военные экспедиции «High Jump» и «Windmill». В 1955 году состоялась совместная антарктическая экспедиция Соединенных Штатов и Новой Зеландии «Deep Freeze». Сам факт её проведения означал, что в антарктическом вопросе бывшие доминионы Великобритании начинают больше взаимодействовать с Вашингтоном, чем с Лондоном.
Отдельно следует поговорить об операции ВМС США «High Jump» (большой прыжок). Поскольку официальная страница в Википедии не указывает на все гипотезы, называя часть их конспирологическими, нам придётся сослаться на мнение Гурджиева, видео с которым мы приводим выше.
Итак Википедия сжато трактует:
«Экспедиция адмирала Бёрда стала темой различных конспирологических теорий, которые объявляли экспедицию военной операцией ВМС США с целью уничтожения секретных подземных баз нацистской Германии (Четвёртый рейх) и захвата летающих тарелок «Vril», прототипов космических кораблей Туле с ртутным двигателем и прочего тайного оружия нацистов, которые якобы заключили оккультный союз с внеземным разумом».
Гурджиев придерживается версии, что экспедиция Бёрда имела задачей установить в Антарктиде атрибуты единоличной власти США, но столкнулась с сопротивлением советских частей. Вернулась экспедиция сильно поредевшей и весьма деморализованной.
Следует добавить, что США претендует на всю Антарктиду ссылаясь на открытие американского китобоя Натаниеля Палмера в том же, что у русских, 1820 году.
В 1950 году, в условиях всё более жёстких территориальных претензий на Антарктиду, СССР направил меморандум, в котором заявлял, что оставляет за собой право претендовать на весь Антарктический континент как его первооткрыватель. Ранее советские ученые провели серьёзную работу по поиску и исследованию материалов, доказывающих приоритет России в открытии Антарктиды. 10 февраля 1949 года была принята резолюция общего собрания Географического общества СССР, в которой, в частности, говорилось:
«Всякое решение вопроса о режиме Антарктиды без участия Советского Союза не может иметь законной силы, и СССР имеет все основания не признавать любого такого решения».
Стало ясно, что складывающаяся в мире политическая ситуация требует подтверждения своих претензий реальным присутствием в Антарктиде. Планы исследования континента были приурочены к Международному геофизическому году (1957 — 1958). На Второй антарктической конференции в Брюсселе в 1955 году советская делегация заявила о своих исследовательских намерениях.
С подачи руководства США и при лояльности к нему Хрущёва страны решили быстро подписать в 1959 году специальную конвенцию. Она вступила в силу в 1961 году (этакий противовес полёту русских в космос), и согласно ей, материк не принадлежит ни одному из государств. Запрещено размещение военных объектов и заход военных кораблей. С 80-х годов Антарктида объявлена и безъядерной зоной.
Таким образом, в первой половине ХХ века (до 1961 года) формировались претензии на Антарктиду, которые разделили номинантов после подписания договора на четыре группы:
- имевшие территориальные претензии до его подписания — Австралия, Аргентина, Великобритания, Новая Зеландия, Норвегия, Франция и Чили;
- оставившие за собой право на выдвижение таких претензий — это Перу, Советский Союз/Россия, США и ЮАР;
- не имевшие официальных территориальных претензий — это Бельгия, Болгария, Бразилия, Германия, Индия, Италия, КНР, Пакистан, Польша, Румыния, Украина, Уругвай, Чехия, Швеция, Эквадор, Южная Корея и Япония;
- не имевшие официальных территориальных претензий, но заявившие их после подписания — Эквадор, Уругвай (неофициально), Бразилия (неофициально).
Заметим, что Германия и Япония были исключены из дипломатической битвы за континент по результатам Второй Мировой войны.
На январь 2010 года в число участников договора входят 46 государств, 28 из которых являются консультативными сторонами. Среди них есть и Украина о которой скажем ниже.
В 1991 году состоялось подписание Мадридского протокола об охране окружающей среды Антарктики, который вступил в силу в 1999 г. Протокол подтвердил положения Договора 1959 года и ввёл пятидесятилетний мораторий на добычу здесь полезных ископаемых.
Антарктида — богатейшее хранилище ресурсов. 70% мировых запасов пресной воды, алмазы, нефть, газ, уран — такой приз отодвинул от разработки мадридский протокол.
В 2000 году Международная географическая комиссия приняла разделение мира на пять океанов. Был подтверждён статус Южного океана как особого водного пространства ниже 60° южной широты. Однако Великобритания, Чили и Аргентина подняли вопрос о принадлежности широты южнее мыса Горн — границе антарктических плавучих льдов и поверхностных вод.
Российская Федерация выбрала двоякую тактику. Официально Москва предприняла меры по укреплению системы «антарктического соуправления». В 2001 года Россия при поддержке США добилась создания Секретариата Договора об Антарктике со штаб-квартирой в Буэнос-Айресе (Аргентина). В 2003 году в Мадриде был принят пакет документов об условиях функционирования этого института. Работа Секретариата началась 1 сентября 2004 года.
17 февраля 2004 года МИД РФ выпустил информационную ноту об Антарктике, в которой отмечалось, что Россия выступает за непризнание территориальных претензий и сохранение системы международного управления континентом.
Вместе с тем в документе подчеркивалось, что ещё задолго до подписания Договора об Антарктике Советский Союз «неоднократно заявлял … о сохранении за собой всех прав относительно государственной принадлежности земель (т.е. Антарктиды и ряда примыкающих островов), открытых и исследованных в 1820 — 1822 годах экспедициями Беллинсгаузена и Лазарева. Россия, как государство-продолжатель СССР, придерживается в отношении «территориального вопроса» в Антарктике такой же позиции».
25 декабря 2009 года министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал специальное заявление о намерении России строго выполнять Договор об Антарктике и об отсутствии у нее территориальных претензий на континенте.
Чем обусловлена разница заявлений Лаврова? Думаем она обусловлена разницей во внешней политике Президентов России в 2004 и в 2009 годах.
Однако нельзя исключать, что антарктический вопрос станет для Москвы «разменным фондом» при обсуждении сценариев раздела Арктики.
В настоящее время режим интернационализации Антарктики и Южного океана выгоден Соединенным Штатам. Только в приантарктических водах теоретически можно создать военно-морские базы, альтернативные Британской империи. Теперь в подобном положении находятся США.
В Южном полушарии сохраняется подавляющее военно-морское превосходство англосаксонских стран: США, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. Единственное, что гипотетически может разрушить подобную «гегемонистскую стабильность», — возобновление борьбы за раздел Южного океана и Антарктики.
Россия, напротив, не получает ощутимых дивидендов от сохранения режима интернационализации Антарктики, за исключением свободы научной деятельности, которую она может вести на основе двусторонних соглашений с дружественными странами. Однако в случае изменения позиций по Антарктике перед Россией сразу же откроется целый спектр возможностей.
- во-первых, Соединенные Штаты не смогут обвинять Россию в непоследовательности в арктическом и антарктическом вопросах. Москва будет твёрдо отстаивать позицию раздела приполярных пространств по секторальному принципу;
- во-вторых, американская дипломатия лишится возможности апеллировать к «антарктическому прецеденту» в вопросе интернационализации Северного Ледовитого океана. Российским дипломатам, напротив, не придется доказывать разницу между Северным Ледовитым и Южным океанами;
- в-третьих, России будет легче защищать эксклюзивные права на Северный Морской Путь и свои внутренние арктические моря. «Исторические владения» антарктических держав, которые СССР собирался признать в 1940-х годах, могут послужить хорошим прецедентом для Арктики;
- в-четвёртых, Россия может получить большое число союзников в арктическом вопросе, прежде всего, в Латинской Америке (Чили, Бразилия, Аргентина). Не исключены консультации между Россией и Новой Зеландией, учитывая в целом позитивный характер российско-новозеландских отношений (к сожалению, этого нельзя сказать об отношениях России и Австралии). Проблема раздела Антарктики может стать новой повесткой российско-французского и российско-британского диалога. Великобритания и Франция до сих пор сохраняют претензии на антарктическую территорию. В обмен на проведение переговоров Москва сможет поставить вопрос о помощи Парижа и Лондона в продвижении своих интересов в арктическом пространстве;
- в-пятых, новый подход России укрепит её позиции в государствах Латинской Америки, интерес которых к Антарктике обусловливается не только историческими и геополитическими, но и экономическими соображениями (освоение рыбных ресурсов Южного океана).
Считаем, чтобы воспользоваться перечисленными возможностями, России не следует денонсировать Договор об Антарктике 1959 года. Такой шаг был бы излишне болезненным и вряд ли продуктивным. Однако Москва вполне может начать консультации с потенциальными антарктическими державами о признании их особых интересов в Антарктике.
В связи с этим наибольший интерес представляет бразильский прецедент 1986 года — объявление о наличии у страны «зоны интересов» в Антарктике без формального присоединения к ней соответствующей территории. Небезынтересна и французская инициатива начала 2010 года о создании «антарктических заповедников» под опекой определенных стран. Если Франция создаст подобный «заповедник» на Земле Адели, а Новая Зеландия — на Земле Эдуарда VII, это будет косвенным признанием их претензий на антарктические территории.
Россия может также поставить вопрос о ревизии Мадридского протокола 1991 года, который фактически блокирует ведение хозяйственной деятельности в Антарктике. Альтернативой может стать введение квотной системы на использование антарктических биоресурсов соответствующими государствами. Выдвижение Россией подобной инициативы автоматически поднимет её рейтинг среди заинтересованных стран.
Однако, России следует предпринимать такие шаги не в качестве одностороннего жеста доброй воли, а при выполнении антарктическими странами целого ряда условий. В их числе:
- заявление о поддержке позиции России в арктическом вопросе;
- заявление о признании российских прав на советский арктический сектор;
- совместное заявление о взаимном признании исторических претензий сторон в Арктике и Антарктике.
Реализацию подобных инициатив целесообразно начать в канун обсуждения российской заявки в Комиссии ООН по границам континентального шельфа.
Что касается арктического вопроса, положение России сегодня непростое. Остальные четыре арктические державы — США, Канада, Дания, Норвегия — являются членами НАТО и не заинтересованы в укреплении российских позиций в регионе. Американскую позицию по нейтрализации Северного Ледовитого океана, включая Северный Морской Путь, поддерживают две субарктические страны — Финляндия и Швеция, имеющие исторические претензии к России. Чтобы найти союзников по Арктике, России нужно будет изменить свой подход к Антарктике. Режим нейтрализации Антарктики — «устаревшее наследство» 1950-х годов — требует серьёзной капитализации ради российских стратегических интересов.
Пока готовился материал «наверху» подвис вопрос — куда переместить Чубайса из «Роснано».
Ходил упорный слух, что он будет заниматься вопросами Арктики. Случившись, это бы означало, что у сторонних игроков во внешней политике в частности решения приполярных вопросов появился мощный рычаг.
Думаем, что такое решение не устроило членов Совета Безопасности и во избежание возникновения системных сбоев было принято решение вывести Анатолия Чубайса из аппарата госслужбы дав ему возможность заниматься прямым своим делом:
Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс назначен спецпредставителем президента России по связям с международными организациями.
Ну, и на десерт хотим поговорить о британском искусстве колониального обмена.
Недавно мы заинтересовались историей государства Суринам в Южной Америке.
Колонизация Суринама началась в XVII веке — англичанами. Однако в 1667 году Англия передала Суринам Нидерландам в обмен на Новый Амстердам (территория нынешнего Нью-Йорка). В результате Суринам и Нью-Йорк получили официальную независимость от прежних владельцев, но Нью-Йорк стал некоронованной столицей мира и коронованной столицей фондовых рынков и финансового капитала в матрице выстроенной британцами под долгосрочное управление. А Суринам и ныне там…
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Об Украине в свете разговора об Антарктиде
Собственную полярную станцию «Академик Вернадский» украинцы получили в 1996 году. За символическую плату в £1 Великобритания отдала Украине не использовавшуюся станцию «Фарадей» на острове Галиндез в составе архипелага Аргентинские острова.
В обмен на этот подарок украинская сторона обязалась предоставлять Лондону всю «научную» информацию.
Антарктическая вышиванка
В 2018 году антарктическую экспедицию возглавил Евгений Дикий, бывший командир роты националистического батальона «Айдар», ну и в декабре 2018 года украинские полярники развернули в Антарктиде флаг 72-й Отдельной механизированной бригады имени «чёрных запорожцев» — подразделения, участвовавшего в боевых действиях на востоке страны.
На словах они рассуждают цветисто:
«Вскоре человечество разделится на страны, которые снаряжают «каравеллы» на Марс, Луну и тому подобное, и страны, не задействованные в этом, где, как в Сомали, будут сапой обрабатывать огород. В настоящее время мы на перепутье, в какой части окажется Украина, — заявил Дикий. — Наша станция «Академик Вернадский» — одна из тех зацепок, с помощью которой мы держимся в «мире Илона Маска», откуда пойдут «каравеллы» за пределы нашей планеты».
А «великобратанцы» смеются в пшеничные усы: «И фунт заработали и «чёрных запорожцев» из Сомали на льдину посадили, и России погадили и будем гадить».
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