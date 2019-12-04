«Континент российского лидерства»: как Антарктида стала территорией мирного сотрудничества и науки

60 лет назад в Вашингтоне был подписан Договор об Антарктике — первый международный нормативный акт по контролю над вооружениями времён холодной войны. Вскоре после завершения Второй мировой войны Географическое общество СССР приняло резолюцию, в которой указывалось, что Советский Союз имеет право участвовать в разработке политического статуса материка, так как он был открыт российскими моряками. Договор 1959 года определил стратегию освоения материка — полную демилитаризацию и свободу научных исследований. По словам экспертов, сегодня Россия является лидером в проводимых в Антарктиде работах, которые имеют огромное значение для всего мира.

1 декабря 1959 года 12 государств подписали в Вашингтоне Договор об Антарктике, поставивший точку в политических баталиях вокруг статуса континента и определивший стратегию его освоения на десятилетия вперёд.





Открытие Антарктиды

Предположения о наличии в районе Южного полюса неизвестного материка учёные высказывали ещё в древности. Однако проверить их долгое время не могли. Голландские, французские и британские мореплаватели, включая знаменитого исследователя Тихого океана Джеймса Кука, предпринимали попытки проникнуть на юг и обнаружить мифическую сушу, но их предприятия не увенчались успехом из-за сурового климата южных морей.

Всё изменилось после того, как к исследованиям присоединилась Россия. В 1819 году руководитель первой российской кругосветной экспедиции Иван Крузенштерн предложил морскому министерству план путешествия в южные полярные воды. Власти данное начинание поддержали. Однако заслуженные капитаны, имевшие опыт самостоятельных научных экспедиций, были в это время либо задействованы в других исследовательских мероприятиях, либо не могли отправиться в плавание по состоянию здоровья.

Руководство новым научным проектом было возложено на молодого способного офицера, участвовавшего в первом кругосветном путешествии под руководством Крузенштерна, — Фаддея Беллинсгаузена. Ему было поручено командовать шлюпом «Восток». Также в экспедицию вошёл шлюп «Мирный» под командованием Михаила Лазарева.

15 июля 1819 года экспедиция Беллинсгаузена покинула Кронштадт. Уточнив по пути месторасположение земель, обнаруженных другими мореплавателями, и открыв ряд новых островов, российские моряки 28 января 1820 года в точке 69° 21' 28" южной широты и 2° 14' 50" западной долготы достигли побережья Антарктиды.

Русские мореплаватели не были до конца уверены, открыли они архипелаг или материк. В феврале они несколько раз приближались к обнаруженной ими земле, а затем отошли на отдых в Полинезию. Проведя почти год в различных уголках Тихого океана, российские Колумбы снова взяли курс на юг. В январе они открыли остров Петра I и Землю Александра I. Стало ясно, что обнаруженная ими территория суши весьма обширна. В августе 1821 года экспедиция вернулась в Россию.

Гонка за Антарктику

Вскоре после россиян к берегам Антарктиды подошла британская экспедиция Эдуарда Брэнсфилда и американский китобойный корабль под руководством Натаниэла Палмера. В середине XIX века английские, французские, американские и норвежские мореплаватели занимались исследованием и нанесением на карту побережья нового материка.

В начале XX столетия был предпринят ряд экспедиций вглубь континента. В 1911 году между британцами и норвежцами началась гонка за право первыми поднять свой флаг на Южном полюсе. Это удалось полярнику из Норвегии Руалю Амундсену.

В первой половине ХХ века Австралия, Аргентина, Великобритания, Новая Зеландия, Норвегия, Франция и Чили объявляли отдельные территории в Антарктиде своими владениями. Серьёзные планы относительно освоения южного континента вынашивало руководство гитлеровской Германии.

Россия (а затем и Советский Союз) на время выпали из антарктической гонки по причинам военно-политического и экономического характера. Однако в 1930-е годы на фоне общего подъёма советской науки и успехов в Арктике в Москве прозвучали предложения по возвращению в южные полярные широты. По техническим причинам сделать это до начала Второй мировой войны не удалось, однако в 1938 году Наркомат иностранных дел СССР выступил с официальной нотой протеста против попыток Норвегии объявить часть Антарктиды своей территорией. Тогда же советское руководство провозгласило идею о принадлежности южного континента всему человечеству, которая была воплощена в жизнь более чем два десятилетия спустя.

В 1949 году Географическое общество СССР приняло резолюцию, в которой шла речь о том, что Россия является первооткрывателем Антарктиды и поэтому имеет право участвовать в разработке её политического статуса. Начались международные переговоры относительно будущего южного материка.

В 1950-е годы СССР с использованием мощностей китобойной флотилии, полученной от Германии по репарациям, приступил к практическому освоению южных полярных вод.

В начале 1956 года состоялась первая высадка советских полярников в Антарктиде и была основана станция «Мирный». 27 мая того же года после 370-километрового перехода была заложена первая в истории полярная станция, находящаяся в отдалении от берега, — «Пионерская». 14 декабря 1958 года советские полярники первыми в мире достигли Южного полюса недоступности — наиболее удалённой от берегов океана точки в Антарктиде.

«Отстав в первой половине ХХ века от других стран в вопросе исследования Антарктиды, СССР в 1950-е годы наверстал упущенное и вырвался в лидеры», — рассказал в интервью RT председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий.

Договор об Антарктике

15 октября 1959 года в Вашингтоне началась конференция по Антарктиде, в которой принимали участие 12 государств, имевших научные представительства на южном континенте: Австралия, Аргентина, Бельгия, Великобритания, Новая Зеландия, Норвегия, СССР, США, Франция, Чили, Южно-Африканский Союз и Япония.

1 декабря 1959 года участники конференции подписали договор, имевший бессрочный характер и состоявший из преамбулы и 14 статей. Ключевой его нормой стала полная демилитаризация Антарктиды: запрет на размещение военных баз и любых видов вооружений, а также на захоронение на территории материка радиоактивных материалов.

Таким образом, договор стал первым международным нормативным актом по ограничению вооружений в годы холодной войны.

Договор также предусматривал свободу научных исследований в Антарктике и подчёркивал важность сотрудничества между учёными из разных стран. Кроме того, в документе были зафиксированы конкретные процедуры, связанные с организацией международного взаимодействия, — в частности, порядок информирования одним государством других подписантов договора о своей деятельности в Антарктике.

В дальнейшем документ подписали ряд новых стран. На сегодняшний день его участниками являются более 50 государств. Представители 29 из них имеют право голоса на проводимых в рамках договора саммитах.





Значение антарктических исследований

«Антарктические исследования исключительно важны для человечества. В частности, в связи с тем, что научная работа в Антарктиде даёт нам понимание процессов, связанных с климатическими изменениями», — заявил в беседе с RT начальник Российской антарктической экспедиции Александр Клепиков.

По словам учёного, острая международная дискуссия по климатическим проблемам сегодня достаточно политизирована, а антарктические исследования позволяют сделать её более взвешенной и конструктивной.

«Сейчас по вопросу климата звучит немало нервных алармистских заявлений. Проводимая же в Антарктиде работа сигнализирует об изменениях климата за миллионы лет, позволяя делать объективные выводы по данному вопросу», — заметил он.

При этом Александр Клепиков подчёркивает, что получаемые из Антарктиды данные важны не только в контексте палеоклиматических исследований.

«Для объективности текущих наблюдений важно, чтобы не было больших пространственных разрывов между местами наблюдений. Если в Европе метеостанций много, то в Антарктиде их количество ограничено. Получаемые с них данные уникальны», — отметил начальник Российской антарктической экспедиции.

Александр Клепиков объяснил, что информация, которую учёные собирают на южном континенте, чрезвычайно актуальна, так как позволяет разрабатывать сценарии будущего, в том числе ближайшего. В частности, она позволяет определить, как будет подниматься уровень океана в связи с таянием антарктических льдов.

Впрочем, по словам Клепикова, антарктические исследования не ограничиваются одним только климатом.

«В Антарктиде существует много неисследованных экосистем, там удобно находить метеориты, отрабатывать методологию поиска следов форм жизни, которая будет применяться на Марсе и на лунах. Направлений научных антарктических исследований много, и российские учёные сегодня принимают участие практически во всех. Мы уверенно остаёмся в лидерах мировой антарктической науки», — подчеркнул учёный.

В Антарктиде действуют российские круглогодичные базы «Мирный», «Восток», «Новолазаревская», «Беллинсгаузен» и «Прогресс», а также несколько сезонных баз. В состав ежегодных антарктических экспедиций входят 120 участников сезонных работ и 110 участников круглогодичных работ на постоянных станциях.

«Антарктида — это континент российского лидерства. Он открыт русскими моряками и с середины XX века активно исследуется отечественными учёными. Процессы, происходящие на этом континенте, играют важную роль на мировом уровне, и со временем эта роль будет только возрастать. Поэтому российская научно-исследовательская работа в Антарктическом регионе чрезвычайно актуальна», — подытожил Константин Стрельбицкий.

Источник: https://nstarikov.ru/kontinent-rossijskogo-liderstva-kak-antarktida-stala-territoriej-mirnogo-sotrudnichestva-i-nauki-110930