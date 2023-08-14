Часть 28. Раскол революционных сил на Дону/ Дмитрий Пучков и Егор Яковлев
Продолжение видеоцикла «Настоящая игра престолов». В этом выпуске Егор Яковлев рассказывает о расколе революционных сил на Дону и о причинах этих событий. Видео вышло на площадках Дмитрия Пучкова в 2018-м году. В связи с ростом аудитории и сохранившейся актуальностью темы публикуем его на нашем канале.
#цифроваяистория #егоряковлев #дмитрийпучков #настоящаяиграпрестолов
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