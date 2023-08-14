Главная » Видео, История

Часть 28. Раскол революционных сил на Дону/ Дмитрий Пучков и Егор Яковлев

24 0

Продолжение видеоцикла «Настоящая игра престолов». В этом выпуске Егор Яковлев рассказывает о расколе революционных сил на Дону и о причинах этих событий. Видео вышло на площадках Дмитрия Пучкова в 2018-м году. В связи с ростом аудитории и сохранившейся актуальностью темы публикуем его на нашем канале.
#цифроваяистория #егоряковлев #дмитрийпучков #настоящаяиграпрестолов

Регистрация на событие «Москва и москвичи»: https://mosurbanforum.ru/areas/lugniki/program/festival-moskva-i-moskvichi/

Экскурсии с экспертами «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rIGoxH6XVBo
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Зарубежные клондайки России. Часть III
Маршал Фош: «Если Франция не была стерта с карты Европы, то этим мы прежде всего обязаны России»
Украинская химера или 23 ступени в пропасть. Часть 3. В. А. Ющенко и В. Ф. Янукович (трагическая насмешка истории — два Виктора — два «победителя»)
Глава военной контрразведки: «Смерш» работал даже на Аляске

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru