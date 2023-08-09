Главная » Невероятное в мире

Взрыв в Сергиевом посаде

5 0


Масштабный взрыв в Сергиевом посаде, с огромным грибовидным облаком, стал не следствием прилета, как некоторые успели подумать, а следствием нарушением техники безопасности и некоего "человеческого фактора" (нельзя исключать вероятность диверсии) на складе хранения пиротехнический изделий. Идет устранение последствий взрыва и пожара. Полностью разрушен большой ангар компании "Пиро-Росс" (при этом сама компания находится в состоянии банкротства и к ней уже несколько лет были претензии по линии мин.обороны). Повреждены здания Загорского оптико-механического завода. В близлежащих домах выбило стекла. Пострадало несколько десятков человек, разбор завалов продолжается.





Сразу вспомнились схожие взрывы на подобных предприятиях и складах в Китае и Индии.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8555720.html
Метки: взрывы, катастрофы, мо рф, Россия, фотографии
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Команда на взрыв. Арсеналы просят огня. 2013
Пси – генераторы - информация к размышлению
Тибет. Экспедиция 2016. Шамбала. День 23
Социально-общинный строй и новая идеология

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru