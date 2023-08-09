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Книга 1847 года о Венеции. Город затоплен или стоит на сваях

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Ссылка на книгу https://books.google.ru/books?id=AlooAAAAYAAJ&pg=PA5&focus=viewport&hl=ru&output=text
Бусти https://boosty.to/historip

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZW7JwWyo4y0
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