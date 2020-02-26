Винета – затопленный город Балтики

Большинство из нас на вопрос о самом известном городе на воде не задумываясь ответят – Венеция.

Сей купеческий Город и пристань, построен и населен был еще за многие века до разорения Трои, и между другими Славенскими селениями, оставил по себе с развалинами великую славу. Оный разорен был и в конечное запустение приведен Датчанами. Единоплеменство же Вендов со Славянами доказано еще за 1200 лет Иорнандом.

На берегах Балтики нашли древний славенский город Винета. Спустя 870 лет после затопления город вновь предстал во всей своей красе .



Поэтому, когда впервые в книге Михаила Чулкова «Историческое описание российской коммерции» увидел название Винета, то подумал о современном городе Венеции. Далее стало очевидно, что речь идет о другом городе.

Русскоязычная версия википедии относит Винету к мифическому славянскому городу. Не удивлюсь, если через несколько лет Славяне и Армяне также будут перенесены администраторами википедии в раздел Мифология.

На англоязычной странице википедии в первую очередь подчеркивается о мифическом происхождении города Винета. Правда есть много ссылок на произведения искусства, а также места, в названии которых встречается слово Винета.

Предлагаю развеять данный миф и перевести город Винета из разряда мифов в категорию исторического прошлого.

А помогут нам в этом Google, труды Павла Шафарика, Михаила Чулкова, Михаила Сперанского и Сельмы Лагерлёф. Да, да, вы не ослышались, той самой шведской писательницы, которая красочно описала путешествие Нильса с дикими гусями по Швеции.

Как раз во время сбора информации по Винете сын принес из библиотеки книгу о приключениях Нильса. Объём книги меня удивил, там было всего порядка 150 страниц. Нашёл электронную версию на английском языке 2004 года издания объёмом в 400 страниц. После прочтения аннотации о том, что часть глав была исключена из англоязычной версии, решил найти книгу на шведском языке первого издания. И, как оказалось, не зря. Книга 1908 года содержит две части, общим объёмом около 780 страниц (!). Ещё один приятный сюрприз этой книги – это фотографии Швеции тех лет.

Затрудняюсь сказать, что на меня произвело больше впечатление: миф о затопленном городе или история о гиганте.

Для наглядности нанёс на карту маршрут следования Нильса с дикими гусями, а также места, о которых в своём рассказе упоминает гигант.

Слово Jätten – гигантский по-шведски, в книге встречается 43 раза, из них всего лишь 4 раза в первой части.

По легенде гигант живёт на острове в Северном море. В результате кораблекрушения двое моряков оказываются на острове и преодолевая свой страх идут погреться к костру гиганта.

После того, как моряки сказали, что они вестготы прибыли из Вастерготленд, гигант убирает обратно в ножны свой меч и начинает расспрашивать о хорошо знакомых ему с детства местах, которые он был вынужден покинуть.

Посмотрим их на карте.

Вастерготленд – по-русски это Западная земля ГОТОВ, Вест Гот Лэнд.

Река, протекающая на западе – Гота алв.

Гётеборг – город Готов.

Посреди Балтийского моря лежит остров – Готленд, земля Готов.

Чуть восточнее него – небольшой остров Готска Сандён.

Если западнее острова Готланд находится Западная Готлэнд, то на востоке, логично предположить, должна быть восточная земля – Истлэнд, Эстония.

Как раз на острове Готланд находился торговый город Висби.

Перед остановкой возле руин города Висби, в лунную ночь накануне ПАСХИ, Нильс оказывается в появившемся из воды мифическом городе.

Город поразил воображение Нильса. На одной лестнице он увидел изображение Криста и апостолов на разных выступах.

В торговых лавках у Нильса купец попросил за свой товар монету, даже самую маленькую. Но, пошарив по пустым карманам Нильс вспомнил о медной монете в песке, на которую наткнулся перед входом в город и пнул её в сторону, не подняв. В тот момент, когда мальчик поднимает монету, город исчезает в море.

Затем мистер Эрменрих сказал: «Со своей стороны, Томметотт, я думаю, что вы заснули здесь на пляже и мечтали обо всем этом. Но я не хочу скрывать от вас, что Батаки, ворон, самый узнаваемый из всех птиц, однажды сказал мне, что на этом пляже был город Винета. Он был таким богатым и счастливым, что ни один город не был так прекрасен, но его жители, к сожалению, посвятили себя высокомерию и изобилию. Чтобы наказать это, говорит Батаки, город Винета был затоплен штормовым нагоном и утонул в море.



Но его жители не могут умереть, и их город не будет разрушен. И однажды ночью каждые сто лет он во всей своей красе поднимается из моря и час лежит на поверхности земли ".

Для себя отметим ключевую роль в мифе маленькой монеты, и то, что Нильс оказался в городе Винета накануне Пасхи, увидел изображение Криста.

Варианты расположения мифического города по берегам Балтийского моря рассмотрим чуть позже, а пока предлагаю выяснить, что за гиганты жили в Европе.

В книге Павла Шафарика «Славянские древности», 1838 и 1847 годов читаем:

В Немецком языке находится слово, которое составом своим решительно сходно с именем Анты, а значением превосходно согласуется с ним, т.е. Англо-Саксонское ent (gigas), множественное число entas, прилагательное entisc (giganteus), Древненемецкое anzi, enz.

П.Й. Шафарик «Славянские древности», 1847г., том 2, книга 1, стр.40.

В первом известии Певтингеровой карты совершенно согласно с известием Тацита, утверждающего, что всё пространство между Бастарнами и Финами занято народами Венедскими, а во втором – по свидетельству Иорнанда и Прокопия об огромности народов Венедских и Антских, потому что оба эти историка не только прямо утверждают, что в V столетии в Черноморских краях жили многочисленные Славянские и Антские народы, но что уже, 332-350 (по Иорнанду), воинственный Готский король Эрманарик, вел там с ними продолжительные и кровавые войны.

П.Й. Шафарик «Славянские древности», 1847г., том 1, книга 1, стр.233.

Славяне никогда не называли себя Антами, а так величали их одни только иностранцы, что имя это, по происхождению своему – Немецкое, именно Готское, т.е. данное Славянам Немцами-Готами; но никак не можем согласиться, чтобы Немецкий народ когда-либо назывался им. А потому, Немцы-Анты на Черном море суть чистый вымысел, бредни, точно как чистый же вымысел и бредни Немцы-Венеды на Висле и Балтийском поморье.

П.Й. Шафарик «Славянские древности», 1847г., том 1, книга 1, стр.161.

Винды, Winidi, Wenedi, общее название Славянского племени у иноземцев, с древнейшего времени до Иорнанда (Иордана), а частию и потом. &8, ч.1-14. Винды или Славяне – самые древние Подунайские и Адриатические жители. &11, ч.1-12. Также Славянские поселенцы в Швейцарии в X-м веке. &44, ч.11.

П.Й. Шафарик «Славянские древности», 1848г., том 2, книга 3, стр.211.

Почти в то же время Готы и другие Немцы, искатели приключений, выступив из Скандинавии, Дании и северной Германии, отняли у Венедов янтарообильные берега, выгнали Славян из Балтийского поморья и Надвислья далеко во внутренние края, и покорили себе близкий, слабый народ Литовский (& 18, N. 3-7 &19 N. 3-4, сравн. & 8, N. 1).

П.Й. Шафарик «Славянские древности», 1847г., том 1, книга 3, стр.255.

Я думаю также, что и древняя Виндобона (Vindobona) или нынешняя Вена (Видень), судя по ее названию и положению, была основана и обитаема народом племени Виндского (102).

(102) Название этого города на Певтингерской карте и в Iliner. Anton – Vindobona, в Not. D. Imp. – Vindomana, у Иорнанда – Vindomina, у Авр. Викт. – Vendobona и Vindobona, у Агафимера Vindobona, у Птоломея и др. – Juliobona.

П.Й. Шафарик «Славянские древности», 1847г., том 1, книга 1, стр.452.

В третьей книге второго тома на странице 242 Павел Йозофович рассуждает об имени и положении города Винеты, он же Юмина, Юлина, Иомобург.

Основываясь на летописях европейских авторов и на схожести звучания Винеты с городом Волин, что в устье реки Одер, Шафарик соотносит мифический город именно с Волином.

Предлагаю рассмотреть этимологию мест вокруг Балтийского моря. Всё там же, у Шафарика:

Чудь, с незапамятного времени называла и называет соседей своих, народов Славянского поколения в нынешней Руси, вообще, Венами (Wene) или Вендами, именно: Чухонцы в Финляднии, по свидетельству достоверных мужей, всех Руских в единственном числе Wenelainen, во множественном же Wenelaiset, Руского Славянина – Wenemees, Русь – Weneje, Wenemaa, Wenahenmaa, Эстонская Чудь Руского Славянина – Wennelane, Wennemees, Русь же – Wenne, Wennema.

Ладожское озеро известно у Чухонцев под именем Wencenmjeri, т.е. Вендское море (46).

Это Чудское название Wani или Weni – одно и тоже с Wani, Wanaheimr Скандинавских Немцев, и есть не что иное, как иноязычная форма слова Windi, Wendi. Потому что Чудский язык обыкновенно опускает согласную d после n.

П.Й. Шафарик «Славянские древности», 1847г., том 1, книга 1, стр.149.

Из «Исторического описания российской коммерции» Михаила Чулкова:

«При Варяжском море, ныне называемым Балтийским на Южном берегу жившие Славяне, по сказанию Клавдия Птоломея (+) купечествовали дорогими Мехами и другими Товарами, получая мягкую Рухлядь из Сибири по описанию старинных Западных описателей, от Народов так называемых Белые Угры.

(+) КЛАВДИЙ ПТОЛОМЕЙ Александрийский Географ и Математик, живший во втором веке по Рождестве Христова, при Императоре Антонине Мудром, есть первый в порядочных Географах в древности. Умер 147 года от Рождества Христова.



Оный, между прочим, о России упоминает, что сколько народных имян, столько почти разных областей или правительств было тогда в России, подобно тому как ныне в Италии и Германии, разные области и правительства находятся, хотя жители по большей части одного языка и отродия.

М.Д. Чулков «Историческое описание российской коммерции», 1781г., том 1, книга 1, стр.73.

В доказательство бывшего там торгу, служит разоренный велики Город Славенский Виннета, от Венетов созданный и проимянованный.



О начале и построении сего Города в Истории и Летописцах наших, не обретаем никакого сведения, по причине может быть, весьма отдаленнейшей древности: в Истории же Господина Ломоносова значит, что сей купеческий Город и пристань, построен и населен был еще за многие века до разорения Трои, и между другими Славенскими селениями, оставил (*) по себе с развалинами великую славу. Оный разорен был и в конечное запустение приведен Датчанами.



Единоплеменство же Вендов со Славянами доказано еще за 1200 лет Иорнандом (**) сими словами: «от начала реки Вислы к Северу, по безмерному пространству обитали многолюдные Венские Народы, которых имена, хотя для разных поколений и мест суть отменны; однако обще Славяне и Анты назывались». Птоломей так же полагает Вендов, около всего Венского по ним проимянованного залива, то есть Финского и Курляндского, о чем свидетельствует так же и Плиний (+).

(*) Историография Мавроурб. Рагуз стран.61 (прим. Мавроорбини Рагузский);

(**) Иорнанд: о дел: Готичес: Глав. 5.

М.Д. Чулков «Историческое описание российской коммерции», 1781г., том 1, книга 1, стр.74.

Гельмолд (++) Писатель о Славенах и Вендах сказует тако: «река Одра или Одер протекает в Север среди Венских Народов. При устье, где Варяжское море вливается, был некогда преславный город Виннета (*), в котором многонародное пристанище Грекам и Варварам, около жившим, было. Все Европейские города превосходил величеством.



В нем жили Славяне смешенные с другими народами, с Варварами и Греками. Приезжим Саксонцам позволялось жить в сем городе, лишь бы только не сказывались Христианами. Ибо Славяне все даже до разорения сего города служили Идолам. В прочем странноприимством и нравами ни един Народ не был честнее, купечествовал Товарами разного рода с разными Народами. Пребогатый был город, и все имел, что бывает редко и приятно».

М.Д. Чулков «Историческое описание российской коммерции», 1781г., том 1, книга 1, стр.74-76.

Самое время внимательно приглядеться к побережью Варяжского моря и найти преславный город Винета.

Остров Готлэнд, город Висби – удачное расположение на пересечении торговых путей, но в плане развития остров, это ограниченные ресурсы.

Устье реки Одер, город Волин – мелкое русло рукава Дивенов (показать на карте).

По всем признакам и описанию получается, что город Винета, находился между Вендским озером и Вендским заливом, построенный Венедами, Антами – это современный город Санкт-Петербург.

Похоже, что приём сокрытия от глаз цензоров важной информации в сказках, Александр Сергеевич Пушкин перенял у Михаила Дмитриевича Чулкова.

Очевидно, находясь на государственной службе, имея доступ к архивным секретным материалам Чулков не мог открытым текстом заявлять, подобно Ломоносову, что Санкт-Петербург был восстановлен на месте древнего славянского города – Винета и назван Петром Первым в честь апостола Петра.

Вместо открытого противостояния, Чулков составил сборник сказок, в котором закодировал важную информацию.

В сборнике «Пересмешник или славенские сказки» 1789 года издания читаем «Повесть о Силославе».

«Во времена древних наших князей, до времен еще великого Кия, на том месте, где ныне Санктпетербург, был великолепной, славной и многолюдной город, именем Винета; в нем обитали Славяне, храброй и сильный народ. Государь сего города назывался Нравоблаг; он был храброй полководец в свое время, ополчался противу Рима и Греции, и покорил многие окрестные народы под свою область.»

«Пересмешник или славенские сказки», 1789г., т.1, стр.98.

Теперь мне стало понятно, почему я не смог найти в сборнике законов Российской империи ни одного документа о строительстве хотя бы одного канала в Санкт-Петербурге, общая протяженность которых составляет около 280 км.

Зачитаю для примера несколько указов, которые мне удалось найти, касательно каналов Санкт-Петербурга.

1713 год- указ о запрещении возить на продажу в Архангельск пеньку и юфть и о привозе оных в Санктпетербург;

1713 год – указ о высылке из Губерний в Санктпетербург и на остров Котлин работников в 1714 году, 34 тысяч человек, по 10 рублей каждому, то есть планируемый бюджет 340 тысяч рублей;

1714 год – указ о привозе на речных судах и сухим путем в Санктпетербург диких камней на возах от 5ти фунтов, на судах – от 10 фунтов;

1716 год указ о насыпании к сваям земли и навоза для укрепления берегов Невы в Санктпетербурге;

1719 год указ о проведении на остров Котлин канала от берега морского до доков;

1720 год указ об отпуске суммы на починку в Санктпетербурге мостов и каналов 2000 рублей (деньги то ли не выделили, то ли они не дошли);

1723 год – спустя 4 года по бумагам завершили строительство Котлинского канала;

1874 год – приняли решение о строительстве Морского канала от Санкт-Петербурга до Кронштадта;

1877 год – 3 года приступали к строительству Морского канала.

Ничего не зная о существовании древнеславянского города Винета, у любого человека возникнет вопрос: каким образом на месте Санкт-Петербурга при отсутствии судоходного канала могло оказаться такое количество каменных блоков.

Либо до 1877 года не было необходимости завозить в город каменные блоки таких размеров, либо судоходный канал был и его в 1874 году промто решили почистить.

Хотел бы ещё обратить внимание на название и форму якобы крепостей, расположенных на Балтике.

Лэндскрона.

Кронборг.

Крондштадт.

Кронверкский пролив и протока.

В названии и форме присутствует корень КОРОНА. По-русски – ВЕНЕЦ.

Обратил внимание, что фальсификаторы и сочинители альтернативной истории прошлого планеты Земля такие же ленивые, как и большинство обычных людей. Они не утруждают себя выдумыванием новых названий.



В основе технологии фальсификации лежит перенос названий из одного места на другое, например, город Ставрополь с Волги был перенесён на Кавказ, в названии города Штетин поменяли букву Т на Ц и вместо славянского слова Щётка, Кисть, получился польский город Шецин.

Осмелюсь предположить, что по аналогии с городом Вена, расположенном на реке Вена, город Винета стоял на реке Вена. Путём перестановки букв получили вроде как новое название реки для вроде как вновь построенного города.

В статье https://slawa.su/news/1711-atlantida-baltiki-slavyanskij-gorod-vineta.html

«Атлантида Балтики – славянский город Винета» читаем.

«Известно, что Винета уходила под воду в течение трех дней и ночей, – рассказывает доктор Гольдман. — Это могло произойти только по одной причине: город был затоплен. Но не стихией».

В германских и славянских прибрежных селениях умели строить плотины и шлюзы.

Тут же вспомнил фразу из мифа с Нильсом:

«город Винета был затоплен штормовым нагоном и утонул в море».

Примечательно, что с 1979 по 2011 годы велось строительство комплекса защитных сооружений города Санкт-Петербурга от наводнений.

Обратите внимание на так называемые форты Невской губы.

Рассуждая логически можно предположить, что никакого смысла ставить таким образом форты для защиты мелководной Невской губы, по которой и так не пройдет флот неприятеля, не было. А вот использовать такую линию в качестве защиты от наводнений – вполне логично. Тем более, что современный защитный комплекс практически повторяет контуры предыдущей дамбы.

Предполагаю, что у старой дамбы была вторая линия защиты. Это хорошо видно по очертаниям поверхности морского дна, которая в настоящее время заретуширована в программе Google Earth.

В таком случае всё сходится: город Винета был построен задолго до Петра, имел защитную дамбу и судоходный канал от современного острова Котлин до Санкт-Петербурга.

Вспоминая из мифа момент с маленькой медной монетой, обладатель которой мог спасти город, становится понятно, почему Александр Сергеевич Пушкин назвал бронзовый памятник Петру «Медным всадником».

Вероятно, великий поэт хорошо знал миф о славянском городе, который был затоплен.

Скорее всего, данный памятник был установлен в честь славного основателя или знатного правителя славянского города Винета. Приглядитесь повнимательнее к узорам на одежде всадника.

В той же статье об «Атлантиде Балтики» читаем:

Возможно, Винета была православным городом и пала жертвой крестового похода 1147 г.?

Города викингов, протянувшиеся до Новгорода, находились на расстоянии примерно одного дня пути друг от друга, нанизанные словно жемчужинки на цепочку. Но в этой цепи, по словам доктора Гольдмана, как раз не хватает одного звена. Винеты?

Давайте проверим и нарисуем путь от Новгорода до городов викингов.

Получились следующие маршруты с примерными расстояниями:

Новгород – Винета – 360 км;

Винета – Ваналинн (Таллин) – 350 км;

Ваналинн – Рига – 350 км;

Рига – Висби – 411 км;

Висби (остров Готленд) – Карлскрона – 293 км;

Карлскрона – Эльсинор (старая столица Дании) – 337 км.

Среднее значение колеблется в пределах от 300 до 400 км. Получается, что за один день пути суда могли преодолевать такое расстояние. Очевидно, что цивилизация, обладающая знаниями в области строительства городов в форме звёзд, могла обладать технологиями, позволяющими перемещаться с такими скоростями по воде.

Завершая видео, хотел бы зачитать ещё одну выдержку из статьи:

Буквально сто лет спустя после Адама Бременского, другой ученый, автор истории славянских народов Хельмолд фон Бозау, посвятивший Винете целую главу, практически слово в слово повторил своего предшественника, добавив, что город был подвергнут нападению флота датского короля и полностью разрушен. Остались только полузатопленые руины. После 1170 г. Винета в хрониках не упоминается, будто никогда и не существовала.

Подставим эти полученные даты в ключ и получаем логичную картину:

1147 – 1149 года – второй крестовый поход;

1164 год – возникновение Ганзейского союза в городе Бремене;

с 1170 года город Винета исчезает из хроник.

Алексей Заяц



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