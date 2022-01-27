Следующий маршрут Марко пролегает по Дальнему Востоку современной России от Тихого океана на Байкал и реку Амур. Этот путь Марко Поло называет «Западная дорога в Катай» и он начинает её из «Катая» к озеру Байкал. Центр всех дорог находился в Катае. И это не Китай. Все дороги вели в Катай, как в «Рим». Одна из них-западная (Путь-3). Путь-1 и Путь-2 описан в предыдущих статьях.

Cathay (Катаи), так названный на карте Келлера 1590 г., по версии автора, находился в современной Магаданской области на берегу Охотского моря и на месте Охотского моря.

Маршрут Марко пролегает от столицы Камбалук (Царьград)-столицы Великого Хана на запад в направлении на озеро Байкал, куда он был послан Великим Ханом Кублаем. Камбалу является столицей Катая. Он выходит из Канбалу и идёт на запад 4 месяца. Что он видел на западной дороге, то и описал.

Но сначала Марко описывает столицу Катая Камбалук. Она является главной ставкой Великого Хана. Это «Царьград».

Вот его маршрут на карте Келлера и на современной карте: Камбалук (Охотское море), река Пулисанга (Пенжина), Таянфу, Пианфу, Крепость Каикау (Золотой царь), Качианфу, Кенжианфу, Кункун, Акбалак Манги, Синдафу (Усть-Юдома), Тебет (Гонам),Гаинду (Томмот), Каражан (Байкал), Зардандан, Вочиан, Большой Спуск, Мян (Благовещенск), Бангала (Бангладеш), Кангигу (Маньчжурия).

43. Камбалук.Гл. LXXXI, стр.87

После победы Великого Хана Кублая (он 6-й потомок Чингисхана) над своим молодым 30 летним дядей Наяном и его казни (его задушили завернув в ковёр, чтобы не пролилась царская кровь) Великий Хан Кублай вернулся в свой главный город Камбалук. Тут он наградил своих командиров серебряной посудой, серебрянными золотыми дщицами с изображением львиной головы , а тех, кто командовал 100 тыс. войском- дщицей золотой (из золота) 400 сайес и на ней нарисован лев, а наверху изображены Солнце и Луна . Они давали пропуск везде и великую власть.

3 месяца( декабрь, январь и февраль) в году Великий хан живёт в главном городе Катая -Кабалуте. Там его большой дворец, окружённой толстой и высокой 10 шагов стеной, она белая и зубчатая . Вокруг него ещё одна стена. В северо- западном углу большое озеро. Берёт там начало и вытекает из озера большая река . От дворца на север выстроен Холм, там Великий Хан высаживает прямо с корнями множество разных деревьев, их привозят на слонах. Покрыт холм лазуриком зелёным и называется Зелёным Холмом . На вершине зелёный дворец с разноцветной крышей.

Здесь раньше стоял большой и знатный старый город (при Иване); назывался он ГАНБАЛУ, а по-нашему «Царский город» («Царьград», автор). Боялся он бунта здесь и выстроил поблизости через реку другой город ТАЙДУ. Стена у него белая зубчатая (зубцы- фирменный знак русских кремлей). Посреди города большой дворец с великим колоколом .

12 человек были управляющими при Великом Хане. Один из них сарацин Ахмах (Ахмед)-«баило» (стр. 93), т.е наместник. Любил его хан и позволял ему всё. Тот властвовал 22 года и было у него 20 сынов. Туземцы, то есть катайцы порешили убить его. Некий Ченху, у которого Ахмах изнасиловал мать, дочь и жену, сговорились с командиром -10 тысячником Ванху. По знаку они должны были перебить бородатых. А перебить бородатых хотели потому, что катайцы по природе без бород, тартары же,сарацины и христиане носят бороды.

Катайцы не любят правления великого хана, потому что поставил он над ними тартар и чаще сарацин, те обходились с ними, как с рабами . Великий Хан овладел Катаем не по праву , а силой и не доверял катайцам. Обманом Ченху отрубил голову Ахмаду. Но заместитель Ахмада Когатай, видя предательство, убил Ванху и пленил Ченху.

Когда Великий Хан узнал о злодеяниях Ахмада, он приказал вырыть его тело из могилы и выбросить собакам и с сынов, кто был в управлении, содрал кожу. Возненавидел сарацин Великий хан. Марко Поло свидетель этих событий. В городе Камбалу 5000 астрологов.

На карте Келлера этот город обнаруживается сразу. Большими буквами написано Сambalu (Камбалу). Город лежит между большой рекой-кольцевой и рекой Пулисанга. Город сына Великого Хана лежит через реку Пулисангу на восток напротив и называется Caidu (Каиду). У Марко этот город назван Тайду.

На современной карте нахождение этого города можно определить лишь приблизительно. По версии автора земли Катая погрузились в море и на месте погружения образовалось Охотское море. Приблизительно, эти города лежат в Пенжинской Губе у перешейка Камчатки.

ИТАК. Великий древний город столица Катая Сambalu (Камбалук) названный Марко «Царским Городом» (Царьград) и город Caidu (Каиду) лежат рядышком в Пенжинской Губе у перешейка Камчатки. Каиду восточнее Царьграда.

Какие здесь кипели страсти. В этих краях надо искать такие артефакты, как золотые «дщицы» с изображениями головы льва и изображениями льва с солнцем и луной, они из чистого золота. Здесь жили 12 руководителей Великого Хана в отдельном дворце. А «туземцы»-катайцы были безбородые от природы, возможно, предки современных якутов.

Почему-то этот Катай был захвачен Великим Ханом не по праву и силой. Помимо туземцев здесь до власти Хана должны жить представители народа Попа Ивана-у них были права? Тот же упомянутый Ванху с 10 тыс. отрядом. Он явно не из туземцев, а из «иванов»- военных. У него войско. Но «иваны» тоже бородатые и их тоже могли убить «туземцы» во время заговора. Может у них-«иванов» был заранее договорённый с «туземцами» отличительный знак (может повязка на голове). Здесь «туземцы» сговорились с «иванами» против сарацина Ахмада (мусульманина), творившего насилие над местным населением. С этого момента после казни Ахмада Великий хан «возненавидел сарацин» и произошёл раскол между христиананами-несторианами и мусульманами. Сарацины были отправлены в дальние колонии в Нижнюю Азию.

В этих главах мы узнаём, где были земли (стр. 84) «задушенного» Наяна-это Чиорчиа, Занли, Барскол, Сишинтинги. Барскол сразу обнаруживается на карте Келлера на правобережье реки Лена, он так и назван на карте Barscol. Это сейчас современное море Лаптевых. Напомню, на карте Келлера написано, что в Наяме (совр. Тикси) (там Барскол) родился пресвитер Иоанн (Иван). Наян явно родственник Ивана-может отец. Чиорчиан находился на реке Лена напротив города Синска на другом берегу реки Лена, оттуда пришли древние тартары на Чукотку.

Название Камбалу явно от слова Баило. «Байло исполняли функции губернатора или дипломата в Венецианской республике» (википедия). Он посредник между османами и венецианцами. В Азии это похожее слово «Бай». Отсюда слово «баюкать»-«баюн»-успокаювающая тихая песня. Камбалу можно расшифровать как Хама Баилу, безопасное пристанище царя. А Марко его называет «Царский Город».

44. Река Пулисанга. Гл. CV, стр. 120.

«По выезде из города (Канбалу) через 10 миль –большая река Пулисанга, течёт она в море-океан, много купцов с товарами поднимаются по ней вверх». Он уходит из города Камбалу через реку Пулисангу по мосту, на входе и выходе которого стоят столбы из мрамора с каменными львами на столбах и у подножия столбов.

На карте Келлера 1590 г. вот она перед нами река Пулисанга, так и названная на карте «Pulisanga» (Пулисанга). Она на карте действительно впадает в «Чинайское» море (или море Манги) он же океан (Тихий).

На современной карте это река Пенжина, от которой осталась только половина. Древнее устье её оказалось утонувшем в Охотском море. Охотское море часть Тихого океана. Пенжина известна русским землепроходцам с первой половины XVII века. На первых картах отмечалась как Пяжин, Пензей, Пензина, Пенжень, Пянжина. Официально название реки является адаптацией чукотского слова пэннын — «место нападения». «Пенжина — самая благородная река этой территории. В верхнем её течении растут великолепные лиственные леса, в среднем - тополь, из заказника "Река Белая" сюда забредают лоси, а сопки облюбовали снежные бараны. Вода Пенжины в среднем течении буквально кишит разной рыбой». Собственно корякское название Мыгыкивэем — «штормовая река». Её характерная черта-большие приливы и отливы.

В Пенжинском районе на реке Пенжина расположены следующие населенные пункты: поселок Верх.-Пенжино, село Аянка, поселок Шаман, село Слаутное, поселок Тарсуки, село Оклан, село Каменское, село Манилы, поселок Первореченский.

Здесь в топонимах нет никаких намёков на Камбалу или Царьград. Может последний царь города Камбалу звался Пенжин или Жиги. Может при Иване он назывался не Камбалу, а Пенжин.

ИТАК. Река Пулисанга это современная река Пенжина с огромной Пенжинской Губой (залив) (там лежит древний город Камбалу). Рядом протекает река Гижига. Она вливается в длинную Гижигинскую Губу и обе вливаются в огромный залив Шелехова Охотского моря. Интересно, что следующим пунктом будет у Марко город «Жиги», явно похожем на современное название реки Гижига. Этот Жига (личность) известен был с древности. Это его владения от реки Пенжина до города Жиги (Гинги, см. ниже, река Охота или Иня.). Он древний царь, наверное, владел неким оружием-«зажигателем». Река Гижига тоже от имени Ги Жиги. Такой же топоним мы видим на карте недалеко от Якутска- город Жиганск, а на реке Волга горы Жигули.

Термин «Жиган» стал обозначать вожаков бандитов, которых стали возглавлять бывшие «белые» офицеры после революции 1917 г. Что же такого сделал этот Жиги, что имя его дожило до наших времён и значит «Вожак». Почти что «джигит». Явно имел отношение к «Белому Царю»-сродник.

Почему-то не описан третий город напротив Камбалу Gouza (Гоуза). Автором была выдвинута версия, что Камбалук с двумя городами и есть «Троя№1»-«Царьград». В греческих мифах описан захват именно этого города греками.

45. Жиги или Гинги. Гл. CVI

Переходим Пулисангу по каменному мосту и идём в Жиги на запад. Но на карте Келлера мы должны выйти из второго города Каиду (Тайду), а не из Камбалука (Царьграда), чтобы перейти реку Пулисангу и двинуться на запад.

« От этого моста 30 миль на запад дорога по славным постоялым дворам мимо виноградников и полей, а там и большой, красивый город Жиги. Тут много аббатств язычников. Народ торговый, занимается и ремеслами. Много тут выделывают шёлковых и золотых тканей, а также прекрасный сандал. Через милю от этого города две дороги: одна на запад , а другая на юг . Западная в Катай, а южная в большую область Манги. По западной дороге до Катая едешь добрых 10 дней, во всю дорогу много красивых городов и красивых замков».

В следующем тексте о Таяне город Жиги назван Гинги .

Но этот город уже описан Марко (см. статья. 91, город №36), город назван Gingui (Гингуи) на реке Охота. Если выйти из Камбалу на запад, как у Марко, то действительно попадём в область Катай («Cathay»), а затем в этот Гинги Gindu (Гинду). В этом месте (Гинги) она раздваивается на Дельку Охотская и Охоту. Там тоже отмечено, что отсюда начинается дорога на Катай. Если отсюда идти на юг, то попадём в Манги.

На современной карте Gingui (Гингуи) лежал напротив посёлка Уога на реке Охота. Там она раздваивается на Дельку Охотская и Охоту.

«Жиги» в словаре означает быстрый танец (отжигать) и музыкальный инструмент. Может- «сжигатель».

ИТАК. Gingui (Гингуи)-Жиги-Гинги лежал напротив посёлка Уога на реке Охота. Там раздваивается река Охота на Дельку Охотская. Но может это не река Охота, а река Иня. Она правее и более похожа на реку, нарисованную на карте Келлера 1590 г., и также раздвоена.

46. Таян-фу. Гл. CVII

От Гинги в 10 днях пути –царство Таян-фу и главный город области. Город большой красивый, торговля тут великая, а также промышленность; выделывают тут множество сбруи для войск Великого Хана. Много виноградников, вина, множество тут шёлку, тутовые деревья, шелковичные черви.

На карте Келлера, продолжая двигаться по «Западной Дороге» (так назывался этот тракт) в 10 днях от Жиги-Гинги, ищем Таянфу. Действительно, на пути на юг лежит похожий город «Tadinfu» (Тадинфу). Других городов на «Т» тут нет.

На современной карте этот город, к сожалению, лежит на дне Охотского моря и далеко от берега.

47. Пиан-фу. Гл. CVII, стр.121

«От Таян-фу 7 дней едешь на запад по прекрасной стране; много тут городов и замков; большая тут торговля и промышленности довольно. Много тут купцов, что ходят в разные страны и наживаются. А через 7 дней город Пианфу. Город большой богатый, много там купцов, народ торговый и промышленный. Многое множество выделывают тут шёлку».

На карте Келлера 1590 г. этот город найти просто, он так и называется Pianfu (Пианфу) и он действительно лежит на западном направлении от Таянфу приблизительно в 7 днях пути от Таянфу (Тадинфу на карте).

На современной карте этот город лежит на дне Охотского моря.

48. Крепость Каикау-Каяу. Гл. CVIII, стр. 123. Золотой царь. Портреты царей.

«От Пиан-фу на запад через 2 дня-прекрасная крепость Качиан-фу (Каикау?). Выстроил её царь по прозвищу «Золотой». В крепости той есть красивый дворец и пребольшой покой, куда собраны очень хорошие портреты всех старинных царей той области . Золотой царь воевал с Иваном. Семь слуг Ивана решили обманом взять Золотого царя. Нанялись ему на службу. Через два года они пленили его и привели к Ивану. Тот стал пасти скотину, после чего Иван и Золотой царь подружились и Иван вернул ему царство ». Марко её также называет Каикуи-фу.

На карте Келлера эта крепость должна лежать до реки Короморан (см. ниже). Единственная крепость на пути «Каструм Таигин» лежит перед рекой Короморан. Возможно, эта и есть крепость Качианфу. Оказалось слово «Каструм» означает римский военный укреплённый лагерь, обычно располагавшийся на возвышенности, обнесённый крепостной стеной.

На современной карте она вместе с портретной галерей и дворцом лежит на дне Охотского моря. Остатки древней крепости и дворца Золотого Царя надо искать на дне. Но портреты, наверное, успели вывезти до природной катастрофы, может в центр России, а потом в Ватикан.

ИТАК. Золотой Царь проживал в крепости Каикау и городе Качиан-фу, и он друг Белого царя Ивана и любитель живописи. Там хорошие портретисты. Эти города находятся сейчас в Охотском море.

49. Река Короморан. Город Качиан-фу . Гл.CVIII, стр. 123

«На запад от того замка в 20 миллях есть река Короморан, она велика так, что моста через неё нельзя перекинуть, река широкая, глубокая и впадает в море-океан. Много городов и замков по той реке, купцов тут много, ведётся большая торговля, много имбиря и шёлку. Сколько тут дичи просто удивительно. За той рекой на запад в 2 днях пути-знатный город Качиан-фу . Народ идолопоклонники. Город этот торговый и промышленный. Ткут здесь золотые и всяческие шёлковые материи.

На карте Келлера этот город найти легко, он так и называется Cacianfu (Какианфу). Чтобы туда попасть, надо, как у Марко, перейти реку «Coromoran»(Короморан).

На современной карте этот город Качианфу Cacianfu (Какианфу) на берегу Охотского моря. На одной параллели с селом Усть Мая (там Мая впадает в Алдан). Река Короморан тоже на дне Охотского моря.

Далее свой путь Марко держит в столицу области Кенжиан-фу.

50. Кенжин-фу. Гл. CXI, стр. 125

«От города Канчиан-фу на запад 8 дней едешь замками, да торговыми промысловыми городами прекласными садами и полями. Тутовых дерев по всей стране много. Кенжиан-фу город большой, знатный, самый главный в царстве. В старину царство то было большое богатое, сильное и было там много добрых и храбрых царей. Теперь тут царит сын Великого Хана Мангалай. Народ идолопоклонники. За городом стоит дворец царя Мангалая, стоит он на равнине, где и реки и озёра и болота и ручьи. Кругом него толстая и высокая стена миль на 5 в окружности. Мангалай правит по закону. Народ его любит».

На карте Келлера продолжаем идти на запад. И вот перед нами город Quenzanfu (Куензанфу). Он лежит на реке и ближе к горам. Это и должен быть Кенжин-фу, описанный у Марко.

На современной карте Кенжин, как видно на карте (см. контур затопления), находится на побережье Охотского моря недалеко от гор -хребет Джугджур. Кенжин оказался на дне Охотского моря. Там затопленный дворец царя Мангалая. Но может быть он всё-таки лежит на берегу моря.

«А теперь оставим и расскажем о гористой области Кункуи».

ИТАК. Древний Кенжин-фу находился на северном побережье Охотского моря недалеко от хребта Джугджур.

51. Кункун-граница Катая и Манги. Гл.CXII, стр. 127

«От дворца царя Мангалая на запад-три дня по прекрасной равнине, городов и замков тут много… Через 3 дня начинаются большие горы и большие долины области Кункун . Народ здесь идолопоклонники, занимаются земледелием, дровосеки и охотники. В лесах много диких зверей: львов, медведей, волков, ланей, антилоп, оленей. По горам и долам едешь 20 дней. Всюду города и замки, есть, где страннику пристать».

На карте Келлера продолжаем идти на запад. Севернее реки (Уда) город Conchi (Кончи или Конжи). Здесь должна быть область Кункун. Названия Кункун не обнаруживается. Далее упираемся в горный хребет (совр. Джугджур).

На современной карте эта область погрузилась в Охотское море, осталось только земля у подножия гор Джугджур в районе современного пос. Аян.

ИТАК. Земля между горами Джугджур и современным побережьем Охотского моря была древней областью Кункун.

Кункун, как написано у Марко, граница Манги и Катая. Смотрим на карту Келлера. Если Катай простирается до совр. побережья Охотского моря у хребта Джугджур, то только южная его часть на карте Келлера действительно граничит с Манги, а не горная Джугджур. Манги на юге.

52. Акбалак Манги. Гл.CXIII, стр. 127.

«Как проедешь 20 дней тамошними горами тут область Акбалак Манги, она вся на ровном месте, и много тут городов и замков. Область эта лежит на запад. Народ идолопоклонники, торговый и ремёслами занимается. Много в этой области рождается имбирю. Есть у них и пшеница и рис, земля тут плодородна. Главный город Акбалак Манги». Город пограничный с Манги. По равнине той едешь 2 дня, много городов и замков, а через 2 дня высокие горы, большие долины и леса. На запад едешь 12 дней по городам и замкам. Народ идолопоклонники, занимается земледелием охотой, зверьков с муксусом ловят.

Смотрим теперь на карту Келлера. И двигаемся из Кункуна в западной области 20 дней вдоль нарисованных гор. Действительно на пути лежит город «Acbalech: mangi» (Акбалек манги). Идём от него 12 дней, как у Марко, на запад и вот перед вами перевал через горный хребет Джугджур к совр. пос. Усть-Юдома.

На современной карте Марко едет по подножию гор Джугджур 20 дней и потом выходит на равнину в Акбалак Манги. Видно, что Акбалек манги сейчас находится в Охотском море. Приблизительно от современного посёлка Аян Марко должен пойти к горному перевалу в пос. Усть Юдома (здесь разветвляются река Мая на Юдому и Аим).

53.Синда-фу. Гл. CXIV, 128

От тех гор (совр. Джугджур, автор) на запад через 20 дней –равнина и пограничная с Манги область Сандин-фу , главный город называется также. Город знатный, большой, было там много великих и богатых царей. В окружности город целых 20 миль. В трёх частях города сидели три сына царя. «Великий хан завладел тем царством, низложил тех трёх царей и стал сам царствовать».

Посреди большого города течёт большая река, там много рыбы. Течёт она (Аим-Мая-Алдан-Лена) до моря океана (Ледовитого, автор) и называется Киан-суй . По той реке городов и замков многое множество. Кто своими глазами не видел, не поверит, сколько больших судов поднимается по той реке. Она так широка, словно море. В городе через неё перекинут каменный мост в ширину добрых 8 шагов, а в длину, как и река, полмили. Из конца в конец по обе стороны мраморные столбы, а на них крыша деревянная, разукрашенная и пёстро расписанная. На мосту торговые деревянные домики разборные. Тут пошлину собирают в золотых безантах. Народ идолопоклонники.

На карте Келлера действительно, двигаясь на запад от «Акбалека Манги», прямо за перевалом через горный хребет на реке (Киан-Суй у Марко) лежит город Sindifu ahaz Sёru (Синдифу ахаз Серу). Там действительно нарисован этот выдающийся арочный каменный мост. Вот фотография подобного моста в Венеции.

На современной карте, если мы пересечём за 20 дней на запад хребет Джугджур от посёлка Аян, то попадём в предполагаемый посёлок Усть Юдома. Там река Мая разделяется на реку Юдома и Аим. Мая приток Алдана. Алдан приток реки Лена, которая впадает в Ледовитый океан (море Лаптевых). Там в Усть- Юдоме был каменный мост с мраморными столбами. Это сейчас дремучее место. Может удастся найти мраморные колонны.

Как оказалось, современная река Аим и современный Алдан назывались в древности Киан. Через Усть-Юдому проходила древняя дорога в некую «Сёру». Может так назывался Катай-Сериф, или область на реке Серая в Московской области-царство Сериф.

Двигаемся дальше в Тебет.

«От того города 5 дней до сильно разорённой области Тебет».

54. Тебет. Гл. CXVстр, 129. (Гонам)

« Через 5 дней начинается сильно разорённая область, разорил её войною Мангут-хан. Много тут городов, замков, деревень, да все они разрушены и разорены. Растёт толстый и высокий бамбук..Добрых 20 дней едешь по той стране, и нет тут ни постоялых дворов и никакого продовольствия. Никто тут не женится на девственнице. Девка коли не жила со многими мужчинами, ничего не стоит. Странники дарят им напоследок подарки. Народ тут идолопоклонники и злой, таких насмешников и разбойников в свете нет. Одежда из звериных шкур, холщовая или шерстяная-бедная. Язык у них свой, и страна зовётся Тебетом. В этой области 8 царств. Во многих местах тут есть реки, озёра и горы, где много песочного золота. Корица тут в изобилии. Здесь самые ловкие колдуны и звездочёты. Нехороший тут народ». Область принадлежит Великому Хану, но не его сыну Аргуну.

Найдём Тебет на карте Келлера. Идём на запад от Sindifu 5 дней. И вот перед нами действительно на пути появляется название области Thebet и город Thebet. Лежит между двумя большими реками. Первая на пути, как выяснилось выше, река Киан (Аим совр.). Река, на которой лежит город Тебет, называется Bautisus nunc Quiam flu (Баутисус нунк Куиам). Тут совпали названия первой реки на карте Quiam и название реки Киан у Марко Поло. Вторая река, на которой лежит город Тебет, тогда Bautisus (Баутисус). У Марко эта река названа Бриу.

На современной карте ему на реке Учур соответствует пос. Гонам.

«Сидоровы (якуты) в Гонаме жили до 1954 г., где все жители имели оленей, лошадей и коров. Колхоз считался зажиточным по тем временам: в стаде насчитывалось до 1000 оленей. 50-е годы так называемой "гигантомании", волевым решением властей колхозы стали укрупнять, и жителей поселка Гонам, как находящийся далеко от райцентра в условиях бездорожья, переселили к реке Учур на истоке ручья Чулбу». Потом и этот посёлок тоже был упразднён, как и Гонам.

ИТАК. Древний город Тебет это современный пос. Гонам на реке Учур притока Алдана, там река Гонам ответвляется от реки Учур. Разрушал его Великий Хан неким оружием, которое он внёс в Тебет. Зачем он его полностью разрушил, в чём смысл разрушения.

«Опишем теперь область «Гаиндир». Эта область названа также как «Каинду». Потом ниже Марко называет эту область «Гаинду».

55. Гаинду (Гаиндир-Каинду). Гл. CXVII, стр. 132. (г.Томмот)

Гаинду-область на запад. Здесь только один царь, а жители –идолопоклонники и подвластны великому хану. Городов и замков тут много. Есть у них озеро, где много жемчугу. Здесь водятся особенные камни с бирюзой. Иноземец тут имеет право жить с женщинами хозяина. Он вывешивает шапку, чтобы знали, что он ещё тут. Деньги у них золото в палочках, развешивают они его на saie (весах?). Львов, рысей, медведей, ланей и антилоп тут много. Вино делают из пшеницы. Здесь гвоздика, имбирь, корица. «Опишем теперь страну впереди».

От Геинду (города) 10 дней едешь по городам и замкам. Дичи всякой и птиц много. Через 10 дней приходим к большой реке Бриу (совр Алдан исток или Олёкма), тут и кончается область Геинду. Песочного золота в той реке много.

На карте Келлера двигаемся на запад от города Тебет и попадаем в область Caindu (Каинду). Там на берегу большого речного озера стоит небольшой древний город Caindu (Каинду).Озеро находится прямо посередине некого притока Алдана. Этому загадочному озеру посвящена надпись:«Это солёное озеро содержит множество драгоценных жемчужин».

На современной карте древний город Caindu (Каинду) совпадает с современным пос. Эмельджак (недалеко от г. Томмот), где добывали слюду. Там это загадочное озеро. Оно загадочное потому, что в этих краях реки Алдан сейчас нет солёных озёр и месторождений соли, а также жемчуга. Это видно на карте засоленности земель России. Но узкая полоска всё- таки осталась и именно в этой области. Может в момент переиздания карты Келлера 1590 г. там были солёные озёра, как в котловине-пустыне Лоп (совр. Мюрю в устье Алдана). И озеро может, действительно, там было солёноё, а на дне его поблёскивала, как жемчуг, слюда, как на фото блестят слюдяные пластинки на камнях.

«Слюда получила свое название по сходству с тонким и поэтому прозрачным слоем льда». Может перевели «лёд» как «озеро». Но на карте Келлера точно нарисовано озеро.

Этому месту как раз соответствует часть реки Алдан с городом Томмот. Недалеко от него лежит посёлок Эмельджак, сейчас упразднённый. Там и велась добыча слюды.

ИТАК. Древний город Caindu (Каинду) совпадает с современным пос. Эмельджак (недалеко от г. Томмот), где добывали слюду.

Вероятнее всего у Томмота в районе Эмельджак в низине всё-таки было солёное озеро с поблёскивающей на дне слюдой (жемчуг).

А область Каинду ограничивалась рекой Алдан (в районе истока). Эта река и есть древняя река Бриу.

«Оставим ту реку. Опишем вам область Каражан».

56. Каражан. Гл. CXVIII, CXIX, стр. 133 (оз. Байкал)

«А за той рекой (Бриу-исток Алдана совр. или Олёкма) –обширная область Каражан, тут 7 царств, лежит та область на запад. Народ Великого хана идолопоклонники. Царствует здесь Есен-темур, сын великого хана. Большой он царь, и богат и силён, разумен и честен, а потому и страною по справедливости правит. От той реки (Бриу- совр. Олёкма или исток Алдана) на запад 5 дней идёшь многими городами и замками.

Много тут славных лошадей. Народ занимается скотоводством и хлебопашеством, говорит по-своему. Через 5 дней (от Томмота) большой город Жачи . Тут мусульмане, идолопоклонники и христиане. Пшеницы и рису тут много, но хлеб не едят, он нездоров. Есть у них СОЛЯНЫЕ источники, где они добывают соль.

Есть тут озеро (Байкал, автор) более 100 миль в округе и много там самой лучшей в свете рыбы. Рыба большая и всяческая. Едят сырое мясо.

От города Шиачи на запад 10 дней всё ещё область Каражан и и главный город Каражан (Северобайкальск или Нижнеангарск на берегу Байкала, автор). Царит тут Когачин , сын Великого хана. В этой области в реках находится золото в зёрнах, а озере , да в горах в больших слитках (не зря в песне про Байкал поётся «где золото роют в горах»). Золота много.

Водятся тут большие ужи и превеликие змеи в длину 10 шагов, впереди 2 ноги с когтями, глаза больше булки . Пасть такая с зубами, что человека может проглотить (крокодилы?). Водятся тут рослые кони . Кольчуги у них из буйволиной кожи, есть копья щиты и самострелы. Стрелы отравленные. Пока их не покорил Великий Хан они убивали путников, для того, чтобы его красота доброта и ум и душа осталась в доме. При великом хане они перестали злодействовать, боятся хана».

На карте Келлера не заблудишься. Там в районе большого озера (Байкал) обнаруживается область с надписью Carazan (Каразан), а на берегу озера на севере стоит большой город Carazan (Каразан).

Через 5 дней от совр. Томмота мы должны попасть в Жачи-Шиачи. Но города с таким названием не обнаруживается. На карте (см. прямую) на пути на озеро Байкал лежит большая гора-ориентир с названием Tagurus (Тагурус). Это современная гора Скалистый Голец. На как бы срезанной вершине её рассыпанные камни. Может в этом месте и должен лежать Жачи. От Жачи 10 дней и ты в главном городе Каражан.

На современной карте область Каразан находится в районе озера Байкал и Забайкалья. Древний город Жачи должен находиться в районе современного посёлка Чара на реке Чара у подножия горы Скалистый Голец. Там находится Патомское нагорье и самая её высокая гора Скалистый Голец-древняя гора Tagurus (Тагурус). По руслу реки Чара и верхняя Ангара, двигаясь к Байкалу, попадаешь в современный город Северобайкальск или другой Нижнеангарск. Эти города и должны быть древним городом Каражан. Курировали эту область Есен и Когачин. Тут были соляные источники. Они действительно есть в этих краях, но не в Жачи. В Жачи (совр.Чара) есть Чарские пески и единственным в России месторождением камня чароит.

В Бурятии в Селенгинском районе есть солёное озеро в районе Кяхты на границе с Монголией. Это Солёное Озеро или оз. Киран. Там добывают пищевую соль. А золота здесь огромные запасы. Об этом написано на карте Келлера. Надпись такая: «В этих горах много злата, но из-за обилия ЗМЕЙ никто не решается копать эту землю». Сейчас эти «змеи» куда-то пропали, значит «злато» можно копать.

Тут золото в слитках прямо в озере Байкал. «Туземцы» тут путников хороших просто так убивали, пока хан не запретил.

57. Караиан Гл. CXVIII, CXIX

«Теперь поговорим о царстве Караиан». Это всё, что сказано о нём у Марко. Сам он продолжает рассказ об обл. Каражан, так и не упомянув о Караиан. Она у него подробно будет упомянута позже. Эта область, где находится современное озеро Токо.

58. Зардандан и город Вочиан. Гл. CXX, стр 137.

На запад от Караиана через 5 дней область Ардандан. Народ Великого Хана-идолопоклонники. Главный город зовётся Ночиан (Вочиан, ниже). У здешних людей зубы золочёные, это только у мужчин. Мужчины рыцари, только ходят на войну и охоту. Все дела исправляют жёны. Едят они мясо и варёное и сырое. Вино рисовое с пряностями. Золото меняют на серебро. Нет у них идолов и храмов, молятся на старшего. На кусочках дерева делают зарубки, если надо расплатиться. Во всех странах Караян (должно быть Каражан?), Ночиан, Жачин врачей нет. Лечат колдуны.

Гл. CXX. Забыл упомянуть о большой битве в царстве Вочиан. Царь Мяна и Бангалы на 2 тыс. слонах пришёл в Вочиан на большую равнину. Там рядом был густой лес. Туда же пришло тартарское войско под командование Несрадина. Курировал область Сентемур, сын одного из умерших сынов великого хана. Тартары стрелами напугали слонов, те повернули назад и начали давить войско Мяна. Тартары победили и около 200 слонов достались Великому Хану.

На карте Келлера область Ардандан, Вочиан обнаруживается просто. На карте так и написано название области Cardandan (Кардандан) и тут же в этой области обнаруживается город Vocian (Вочиан).

На современной карте область Ардандан лежит на современной реке Селенга.

В южной части в озеро Байкал впадает современная река Селенга, которая раздваивается на реку Чикой и Селенгу. Их истоки в горах на границе с Монголией. Эти истоки нарисованы на карте Келлера именно на границе с Монголией, в горах Монголии. Им соответствует только исток Селенги и Чикой. В этих горах много золота, но очень много змей (так написано на карте Келлера). Это место междуречье названо Cardandan (Кардандан).

Древний город Uocian (Уокиан) лежит на реке Селенга, ему соответствует район современного селения Джида. В пользу этого предположения говорит наличия здесь двух дорог, одна ведёт в современную Монголию в Сухэ-Батор и Улан-Батор. Здесь пролегали древние дороги. На карте предполагаемый Улан-Батор назван Cabul (Кабул). Он нанесён на карте Келлера. Недалеко на границе с Монголией солёное озеро Киран возле пос. Кяхта.

ИТАК. Между реками Селенга и Чикой лежала область Зардандан, названной на карте Келлера-Кардандан. Там в междуречье рек Селенги (Луна) и Чикой находятся 2 древних города первый Уокиан на Селенге (совр. село Джида). Второй древний город Мечендерин на реке Чикой (совр. село Усть Харлун).

Возле Города Вочиан произошла великая битва между Мяном и Великим Ханом, в которой победил хан и ему досталось 200 слонов. Наверное, в долине Гусиного озера. Там должен быть густой лес. Но может прямо в Джиде. На фото видно большая равнина в Джиде. Слонов тут представить можно с большим трудом и как они сюда добрались. На карте Келлера слоны нарисованы на месте Охотского моря. Может Вочиан-Ночиан (п. Джида) это «ночь». Луна (Селенга) и Ночь (Ночиан) вполне логичные названия.

59. Большой спуск. Гл. CXXIV стр.141.

От той области (Зардандан, совр. река Селенга) начинается большой спуск. «2 с половиной дня едешь под гору и приходишь в торговое место, где меняют серебро и золото. Народ тут живёт, но где, не знают, никто туда не хаживал. А как спустишься, начинается область Амян у пределов Индии. 15 дней идёшь по местам, где дорог нет, по лесам и много тут слонов , единорогов , и разных диких зверей. Л юди тут не живу т.

На карте Келлера это должен быть перевал через современный «Становой хребет» на юг в Монголию в направлении города Cabul (совр. Улан Батор). Сначала идём в гору, а потом спуск. Спуск с этого горного хребта 2,5 дня. Как только мы пересечём горный гребет, действительно, следуя карте Келлера, мы оказываемся в области «Миенъ», названный у Марко «Амян». Надпись проходит на всей области. «Регион Миенъ. Им обладаху Великий Хамъ». Далее на юг этот «АМян» действительно граничит с «Индией», как и пишет Марко.

На современной карте область Миень совпадает с территорией современной Монголии. В Монголию можно попасть из современной равнины реки Селенга (приток оз. Байкал) через пос. Наушки. Там был таможенный пост, а рядом неподконтрольное обменное денежное место. Это может быть и пос. Кяхта. Когда пересечём горы «Становой хребет», далее через 2,5 дня по современной дороге попадаем в современный город Сухе- Батор. Так мы попадём в древнюю «Амян»-совр. Монголию. А если идти на юг, то там граница с Индией, как и пишет Марко Поло. Но сейчас надо из Монголии перейти Китай, чтобы попасть в Индию.

60. Мян. Гл. CXXV стр. 144. (Благовещенск)

От тех мест (спуска) после 15 дней пути город Мян большой знатный, самый главный в царстве. Люди тут идолопоклонники, говорят особенным своим языком. Здешний царь построил ради спасения своей души тут две огромные башни рядом золотую и серебряную с золочёными колокольчиками. Было у великого хана много штукарей и плясунов. Фокусники и взяли область Мян. Башни не стали разрушать «тартары от мёртвого добра не берут». Водятся тут слоны, дикие быки, олени, антилопы, лани и великих зверей многое множество.

На карте Келлера город Мян обнаруживается сразу. Он назывется Mien (Миен). Это огромный город на берегу речного озера. Рядом надпись «Царство Миенъ попало под власть Тартар в год от спасения 1282». Он стоит на берегу огромной реки без названия. Названия имеют только два притока Bepryrus (Беприрус) c истоком в горах Bepyrus (Бепирус) и приток Sarabus flu (Сарабус река). Первые два топонима явно написаны на славянском и их забыли перевести на латинский, и тогда их можно читать, как Берурус.

На современной карте, древний город Мян ( Миенъ) совпадает с современным городом Благовещенск.

Там находится огромная низина, в которой располагалась древнее озеро. Там надо искать две башни-золотую и серебряную. Жили там идолопоклонники. Посмотрите, какая гигантская арка въездных ворот в город, похожую на арку в Риме, с домиками наверху, явно не для малорослых современных людей. По городу прокатился какой-то селевой поток, нет деревьев.

Странно, что всего за 15 дней от Станового хребта можно прийти в Благовещенск (Миень-Мян). Хотя если частично сплавляться по реке, то это очень даже реальный срок.

Амур

Здесь выясняется, что эта огромная река на карте Келлера и есть современная река Амур.

То, что река с древним г. «Мянь» (Благовещенск) на карте Келлера и есть река Амур древнего царства Миень (Мян) указывают сохранившиеся топонимы. Например, совпадение названия современного города Маньчжурия (китайского) на реке Амур, современного названия земли справа от Монголии- Маньчжурия и название царства Миень-Мян на карте Келлера. Маньчжурия близка русскому сердцу и ей посвящён знаменитый вальс «На сопках Маньчжурии» (Русский вальс начала XX века, посвящённый погибшим в Русско-японской войне воинам 214-го резервного Мокшанского пехотного полка. Автор - военный капельмейстер полка Илья Алексеевич Шатров). Эту землю русские считали своею. Справедливости ради, надо сказать, в совр. Китае тоже есть область Мян.

На картах есть и другое название Маньчжурии -«Белые Мунгалы». Южнее реки Амур (там Китай) земли назывались «Чёрные Мунгалы». На реку Амур указывают и совпадения топонимов.

Белое казачество (атаман Семёнов) после поражения от «красных» в Гражданской войне 1924 г. ушли в Маньчжурию, так как там были их земли-«белых мунгалов» и «чёрных мунгалов».

Тут выявляется существенное несовпадение современного устья Амура и его древнего устья на карте Келлера. Древнее устье (южное) названо Гангес. Белым пунктиром показано современное устье на карте. Это старое устье сейчас, вероятно, и есть река Уссури. Амур почему-то изменил своё устье, резко повернул на север у Хабаровска и стал изливаться в устье Амгуни (древняя река Daona), а древнее устье «Гангес»-Кантон превратилось в современную реку Уссури. Причиной изменения русла стал природный катаклизм.

Современные историки считают, что это современная река Янцзы в Китае, а не Амур. Она тоже не совпадает в устье с рисунком устья на карте Келлера. Эти крупные реки Яндзы, Амур вдруг разом изменили устья, повернув их резко на север, а не на юг.

ИТАК. Царство Миень находилось на территории современной Монголии и России на реке Амур и до сего времени есть область,пограничная с Монголией, Маньчжурия. Недалеко от Благовещенска есть современный город Маньчжурия. Граница Монголии на севере с Россией сухопутная и проходит по труднопроходимым местами южнее реки Шилка, а потом по реке Амур.

Вдоль всей границы сейчас идёт трасса от озера Байкал – Иркутск- Улан Удэ –Чита- Нерчинск- Шилка, -г. Маньчжурия (китайский) – Благовещенск (Мян)- Хабаровск-Сахалин и Владивосток. Может по этой дороге и двигался Марко Поло, срезая извилистые участки реки и плывя по самой реке, пока не приплыл в Мян (Благовещенск).

Возникает вопрос- чьё это огромное царство Миенъ на огромной реке Амур было в древности. Марко упоминает «идолопоклонников», говорившем на особенном языке. Оно до сего времени в самых лучших землях принадлежит русским, а в самых безжизненных её землях правобережных Монголии. А почему русским. По версии автора это царство (на основании греческих мифов) принадлежало древнему царю Мани. Рядом должно находиться царство его сына МанГи. Это было ещё при всевластии Ивана и тот был родственником Ивана. У него была колония в Бангале (Бенгалии). Это царство Мян-Миень хану удалось подчинить только в 1282 году (так написано на карте Келлера). Царь Мяна просто так не подчинился хану, а пошёл на битву с Ханом, которая состоялась в Вочиане (совр. Джиги в Бурятии в Забайкалье). В этой битве он проиграл (стр.141) Несрадину. Куда подевался царь Мяна Марко не пишет. Может ушёл к Манги (там правил его сын Ман Ги, версия автора) или на Запад к Аральскому морю. В этой битве погибло много мянцев, просто «жалость было смотреть» (стр. 143). Если сопоставить эти события с греческими мифами, то можно узнать, что у Мани был сын Атис, молодой женой которого стала Луна (Роса-победительница в последней Войне богов). Её ставка и ставка Атиса была в Квинсае (Царицыне, автор) в Манги. «Квин» на англ. Королева. Как происходил захват Квинсая «Чингисханом» и что случилось с «Луной», будет описано в следующих главах у Марко. Но вывод напрашивается такой- Древняя «праАттика» и царство МанГи одна и та же земля. Она на берегу Тихого океана.

61. Бангала. Гл. CXXV стр.145.

Область Бангала на юг. В 1290 г. Великий Хан ещё не захватывал этой страны, но его люди уже были там. Тут свои цари и особенный их язык. Жители тут злые идолопоклонники. Область на границе Индии. Много тут евнухов, отсюда их берут в соседние страны. Водятся тут быки со слона. Народ питается мясом, рисом и молоком. Много тут хлопку. Торговля тут большая.

На карте Келлера на южной границе царства Миенъ мы видим реку Ганг и царство Bengala (Бенгала). Тут в заливе Индийского океана лежит и город Бенгала на берегу Индийского моря.

На современной карте мы тоже видим современную Бенгалию прямо на южной границе Китая. Бенгалия на берегу Индийского моря. Она сейчас государство Бангладеш. Оказывается, евнухи тут были нарасхват.

«Оставим её и опишем другую область на восток».

ИТАК. Бангала у Марко Поло сейчас называется Бангладеш. Там город Бенгала превратился в столицу город Дакку. В древности евнухов отсюда брали. «Бенгалия была одной из основных территорий, где англичанами выращивался опиум для поставок в Китай».

«В 1947 году Бенгалия была разделена на две части (по религиозному признаку). Часть Бенгалии, где преобладали мусульмане, отошла к Восточному Пакистану (позже — Бангладеш), часть — к Индии. Бенгалия — край рек, и во всей дельте Ганга нет более плодородной земли. До пришествия английских колонистов Бенгалия являлась житницей всей Индии. В каждой деревне ранее был и сейчас есть водоем с рыбой, которой деревня могла питаться во времена неурожая риса. Потребовалась английская интервенция (при Уинстоне Черчилле), чтобы обратить этот зеленый плодородный край в опустошенную голодом землю». На фото голодающие бенгальцы с крайней степенью истощения. Уинстон Черчилль сказал: «Я ненавижу индусов. Они озверевшие люди со звериной религией».

Современные бенгальцы.

Здесь Келлер вот что сделал с картой. Он вырезал из карты территорию современного Китая и «сшил» «дыру» на карте по краям, оставив только Маньчжурию, землю владений Великого Хана.

62. Кангигу. Гл. CXXVII стр.145 (Китай)

Продолжаем описывать восток. Область Кангигу-на восток. Здесь свой царь, жители идолопоклонники. Платят дань Великому Хану. Царь у них сладолюбивый, добрых триста жён у него. Много здесь золота и дорогих пряностей, да море далеко и товары эти ничего не стоят. Много слонов, зверей, дичи. Едят мясо, рис и молоко. Вино из риса. Здешний народ мужчины и женщины разрисовываю тела иглою по всему телу. Рисуют львов, драконов, птиц . «От Кангигу до Бангала 30 дней».

На карте Келлера пойдём как Марко на восток от Бенгальского залива и сразу попадаем в область, где большими русскими буквами написано « Индия в былые времена называхуся Индия Ганг, а ныне Индостан». Эта область и должна быть Кангигу (Ганг). Она ограничена реками, на западе рекой Ганг, на севере современной рекой Амур, в устье она на карте Келлера названа «Ганга». В центре лежит город Bethle на совр. притоке Амура Суньхе. Город Bethle (Бетл)совпадает с современным китайским городом Цицикар, правее совр. город Харбин. Они были русскими городами, сейчас там Китай.

На современной карте эта область Кангигу совпадает с территорией современного Китая. Эта область- современная Маньчжурия (см. совр. карту). А вот остальная большая часть совр. Китая у Келлера изьята. На карте Келлера эта область сильно урезана, изъяты центральные реки Китая Янцзы и Хуанхе. Оказывается, при Марко здесь живут странные люди с разрисованными драконами телами и лицами.

Так сейчас разрисовывают себя «триады»-мафиозные группы в Китае. Она мало заселена, поэтому Келлер на карте эту область сильно вырезал на карты, так он поступает с необитаемыми или малоизученными землями. Он вырезал из карты и реку Енисей с равниной между Енисеем и Леной из-за её необитаемости. Здесь явно жили предки современных китайцев, глядя на разрисованные драконами тела «триад» китайцев. А жили они вместе с другим народом царя Мани. Область названа его именем Маньчжурия. Явно к китайцам он не имеет никакого отношения. Он при Иване подчинялся Ивану и должен быть его родственником. Царями ставили только отпрысков главного царя или близких родственников.

«Оставим эту область и расскажем о другой Аму».

На этом заканчиваем Путь-3. В следующей части будет описана земля Манги, рек Алдан и Уда.

Заключение.

И это только меньше половины всех земель, до которых дотянулась «длинная рука» Великого Хана. Сразу следует отметить, что территория современного Китая вырезана из карты полностью, кроме Маньчжурии. Также Келлер полностью вырезает территорию между Енисеем и Леной, а потом «сшивает» края. Эти земли не представляют для него интереса. Они не хожены и не во власти Великого хана из-за дикости и непригодности для жизни.

Все описанные земли раньше до Чингисхана находились в ведении Ивана и родственных ему племён «иванов», «русов» и «греков» (автор). И они были первыми расселившимися на землях Евразии с востока на запад. Потому что на карте Келлера полно греческих наименований на реке Сыр-Дарья, Фергана, Памир, современной Турции (это была «Натолия»), Армении (озеро Ван). Также они владели землями реки Амур (Монголия), царствами Мян, Манги и Камбалу ( «Царьградом»). На карте Келлера остались «случайно» непереведённые славянские названия Берурус-современный Бурейский хребет в Амурской области. Колонией Ивана и Хана была Бенгалия (Бангладеш). Все самые лучшие и плодородные земли были в их владениях. Отсюда с востока должны вести своё происхождение современные французы, греки, англичане, скандинавы. Но после смены власти- убийства Ивана к правлению пришла другая родственная линия-«Чингисхана». Тогда на карте переименовываются города, реки и океан. Их мы видим на карте Келлера. Хотя раньше они были славянскими. Восточный океан стал называться Чинайским в честь Чингисхана. Ледовитый остался славянским-«Гипербореус океан». Но, когда пришёл конец власти Чингисхана, он переименовывается следующим победителем (Луной) в Тихий. Вероятно, по имени соратника Луны (Геката) Царицы и Матери современных народов с прозвищем Тихая (греч. Каллисто).

Обращает на себя внимание перевод этой книги. Каким языком она переведена. Например, слова «харчи» (слова дальневосточников, егерей и моряков), «долы»-долины. Как будто она была написана первоначально на «старорусском» языке, а потом переведена на старофранцузский. Читая книгу Марко Поло, по ходу его пути, мы узнаём о религиях несториан, христиан, идолопоклонников, сарацин-мусульман. Но нигде нет упоминания религии евреев. Они не участвуют в этой истории. У Марко это история Иванов и Асов. Тогда Библия должна описывать именно историю Иванов и Асов-России в момент прихода Асов в «ГиперБорею» и в момент Исхода всех народов из «Гипер Бореи», поэтому на библию надо взглянуть другими глазами (см. п.27, 28, 29, 30). Нам говорят об еврейском происхождении русских имён в википедии, например, имени Иван, что после чтения книги Марко, мягко говоря, всерьёз воспринимать совершенно невозможно. Имя Иван-ИоАн вполне логично объясняется от имени Луны-Ио. Ио на эллинском значит Луна. Праэллины там жили. Ио Ан из страны Подлунной Ани. Там в стране Ивана Полярная ночь и Полярная Звезда. Слово «евр» у эллинов значит «восток». «ЕвръАне» в библии (Острожской)-просто «восточные Аны». Читайте Марко Поло, прижизненного свидетеля истории Иванов и Асов и узнаете, кто такой "Поп Иван".

Следует отметить, что в Москве собраны символы Царьграда –Великий колокол, белокаменные зубчатые стены крепостей-фирменный знак русских крепостей. Сейчас они уже не белокаменные.

Царь Колокол в Москве и Мингунский колокол в Мьянве.

Там «Лобное место», ассоциируется с «пустыней Лоб» (там череп Адама). Храм Василия Блаженного, подобен храму с разноцветной крышей на «Зелёной Горе» в Царьграде. Как будто Москва приемник «Царьграда». Сюда пришло «иваново» племя из Царьграда, после природной катастрофы на востоке и исчезновения Камбалу-Царьграда в Охотском море.

Далее Марко описывает царство Манги и Катай. Продолжение следует.

Источник. «Книга о разнообразии мира» Марко Поло.

Статьи на сайте «Ящик Пандоры», рубрики «Свобода слова» и «История».

1. В оригинале Острожской библии нет Израиля.

2. Библейские имена в России.

3. «Неиудейская война» Иосифа Флавия.

4. Славяне и Слава Господня в Острожской библии.

5. Как Гостяту и Северяту превращали в «иудохазарский каганат».

6. «Светильник» в Острожской Библии.

7. «Слава Господня» как непобедимое оружие в Острожской Библии.

8. Европа и Азия (Исход).

9. Исход в Острожской Библии. Безжалостный и беспощадный.

10. «Золотое Руно». ( О Ясоне и Медее).

11. Герои греческих мифов-реальные великие исторические личности.

12. Библейский Исход в Мифах Древней Греции.

13. Трагедия Древнего Урала. Зороастр.

14. Город Самара и Древний Вавилон.

15. Восстание Магов и смерть Аса. Древний Урал. (Кир, Крёз в «Истории» Геродота)

16. Алтай, «Три Мага» и Урал. Скорпион для Великого Кира.(Смерть Кира).

17. «Фороней» в мифах Древней Греции и …город Воронеж.

18. Верные спутники Ориона-Лебедь, Ворон, Собаки, Лиса и города

Лебедянь, Воронеж, Нововоронеж, Лиски. Гора Белуха на карте 1590 года.

19. Царевна Лебедь и Крест. Созвездие Близнецы и города Ярославль и Кострома. Русские.

20. Александр Македонский и Созвездие Стрелец. Геркулесовы Столпы.

21. Русский Медведь и Сибирь. Созвездия Большая и Малая Медведица. Кто убил Великого Кира.

22. Куда пропал «величайший» праздник «избиение магов» в Истории Геродота. Его празднование в Европе и России.

23. Звёзды Геродота. Группа Крёза на звёздном атласе. Звезда магов. Часть 1.

24. Звёзды Геродота. Группа созвездий Ориона-Великого Кира. Часть 2.

Атлас звёздного неба как самый правдивый артефакт. Михаил Архангел.

25. Звёзды Геродота. Группа созвездий Орфея на звёздном атласе. Часть 3.

Чёрный Лебедь и Чёрная Корона.

26. Города Сибири и Урала на древнегреческой карте 6 века. Кемерово-святилище Химеры.

27. Исход из Сибирского Египта. Часть1. Путь в «Египет». (Путь предков троянцев в Сибирский Египет)

28. Исход из Сибирского Египта. Часть 2. «Троянцы» уходят из «Сибирского Египта». Город Златоуст и город Мармора.

29. Исход из Сибирского Египта. Часть 3. Война «Троянцев» за Новый «Египет». Путь к Волге.

30. Исход из Сибирского Египта. Часть 4. Война «Троянцев» за Русскую Равнину. Смерть вождя. Чаша Грааля.

31. Кто они 24 ангела на Исаакиевском соборе. Часть 1. Архангелы. «Царю Царствующих».

32. Кто они 24 ангела на Исаакиевском соборе. Часть 2. Ангелы и Музы Древней Греции.

33. Падшие Ангелы. Восстание элит.

34. Апокалипсис «всея Руси» уже был. «Откровение» Иоанна Богослова. Часть 1. Пророчество 7 церквям.

35. Апокалипсис «всея Руси» уже был. «Откровение» Иоанна Богослова. Часть 2. Трагедия Денницы.

36. В оригинале Острожской библии нет Израиля. Дополненное издание от 14.12.2018.

37. Лев, Медведь, Барс, Дракон в Книге пророка Даниила. Символы Казани Барс и Дракон.

38. Великое опустошение в Книге пророка Иеремии. Сербы и «Истребители народов» Лев, Волк, Барс. 28.01.2019г.

39. Адские машины в Книге пророка Иезекии. Месть 7-ми Ангелов. От 13.02.2019г.

40. Найти Иерусалим. Иерусалим в Книге пророка Иезекии и город Саратов.

41.Навуходоносор и Архангел Иегудиил. От 27.04.2019г.

42.Мадабская карта. Библейские города находятся в «РОСДАНЕ», а не в Израиле. От 16.06.2019г. (Продолжение темы о сибирских городах на древнегреческой карте, п. 26)

43. «Небесные корабли» Архангелов и города Орёл, Воронеж, Курск, Скопин, Гусь Железный и т.д. «Чёрный Ворон» Михаила Архангела. От 06.07.2019г.

44. Михаил Архангел и Иисус Навин. Три сына Вождя. От 15.07.2019

45. Михаил Архангел и его война в библии. Часть 1. Галгал-Иерихон-Гай-Иерусалим

От 14. 08. 2019

46. Михаил Архангел и его война на Русской равнине. Часть 2. Гаваон и др. библейские города. Смерть 5 царей. От 15. 08. 2019

47. Михаил Архангел. Конец войны. Часть 3. Города Муром, Нижний Новгород, Арзамас и др. От 01. 09. 2019.

48. Падшие Ангелы в Мифах Древней Греции. Марс и Красный Дракон. От 13. 09. 2019

49. Руины Рязани на карте Московии 1706 г. Город Рязань и библейский город Ресен. От 7. 10. 2019.

50. Киев не мать городов русских. От 16. 10. 2019.

51. Троян, Ярило и Георгий Победоносец как персонажи русской истории. От 29. 10. 2019.

52. О «документальном» фильме «Рюриковичи» 2019 г. От 7. 11. 2019. Тонких Г.Л.

53. Синеус и Трувор. Кто сказал, что это мифические герои. Города Изборск, Псков, Новгород Северский. От 19. 11. 2019.

54. Смерть Олега Вещего. Где его могила. Город Череповец и Лобное место. От 25. 11. 2019.

55. Олег Вещий последний Герой Древности. Орвар Одд. Город Углич. Библейский порт Тир и город Константинополь. От 18. 12. 2019.

56. «Один» мятежный Демон древних славян. От 04. 01. 2020 г.

57. Асгард земля «Одина». Северный Казахстан. От 26. 01. 2020.

58. Российские города на древней Мадабской карте. Царство Крёза «Лидия» в Пермском крае. Тор, Тюр и Туркестан. От 02. 04. 2020. (О хронологии)

59. Рязанский Армагеддон. Древнее царство Рязанское. Версия. От 23. 04. 2020. (Продолжение «Руины Рязани…» п. 49).

60. Мервино и Мурмино в Рязанской области. От 09. 05. 2020.

61. Архангел Иеремиил и город Вятка. От 17. 05. 2020.

62. «Библейские» земли Нагорная, Низовская, Полуденная на карте Московии 1706 г. От 19. 05. 2020.

63. Архангел Уриил и город Архангельск. От 04. 06. 2020.

64. Странности древней истории Грузии. Древние названия России. (Грузия) ( Этруски) От 15. 07. 2020.

65. Странности древней истории Грузии. Часть 2. Армази. Русские надписи на артефактах в Армази. От 1. 08. 2020 г.

66. Архангел Михаил. «И пасть, опалённый звездой по имени Солнце». От 02. 09. 2020 г.

67. Геракл и Русское отечество. Петербург и библейский город Нево. От 29. 10. 2020 г.

68. «Сибирский Египет» на старой карте мира. 12 библейских родов в мифах Древней Греции. Казаки и греческие Атаманты. От 23. 01. 2021 г.

69. Химера, Геката и Афина Паллада. Воинственный клич Афины Паллады. От 10. 02. 2021 г.

70. Библейскую «Долину Сеннаарскую» и Ноев Ковчег ищите в России. От 22. 02. 2021 г.

71. Фракийский царь Рес, «Ресеи» и Русы. Город Рязань. (Архангел Разиил) От 18. 03. 2021 г.

72. Гог и Магог покровители Лондона. Как Росомаха «сожрала» Гога. От 08. 04. 2021 г.

73. «Назарет» библейский на карте Московии 1706 г. «Невезучая» птица Гамаюн и алмаз Кохинор. Сыктывкар и Ужга. От 17. 04. 2021 г.

74. Русы и Зыряне в Пермском крае, Эрзя в Мордовии, Рязанцы в Рязанском крае. Что общего? От 27.04.2021г.

75. Смерть фракийских вождей Рега и Реза и их могила в городе Курган. «Ослиная челюсть» Самсона. (Архангелы Рагуил и Разил). От 28.04.2021г.

76. Троянская загадка. Созвездие Русов-Рысь. Город Ржев. От 13.05.2021г.

77. Александровская слобода и Сериф древнегреческий. Созвездие отца Персея Трета Треугольник. От 31.05.2021г.

78. Всадники Апокалипсиса находятся в Петербурге. От 11.06.2021г.

79. Рай. Часть 1. Райская земля в Магаданском крае на карте Келлера 1590 г. Катастрофа на Чукотке. От 19.07.2021г.

80. Рай. Часть 2. Рай в Библии, Мифах Древней Греции, мифах Славян и т.д. (Китайский Рай). От 21.07.2021г.

81. Рай. Часть 3. Где был Рай Израиля, Мусульманский Рай, Рай Индийский. От 19.08.2021г.

82. Древние города Охотского моря на реках Охота, Уда, Пенжина, Амур. Страна Лемурия и Ламское (Охотское) море. От 15.09.2021г.

83. Древние города реки Анадырь на Чукотке на карте Келлера 1590 г. Название Якутия. От 19.09.2021г.

84. Древние города реки Лена на карте Келлера 1590 г. Море Лаптевых и Новосибирские острова на месте утонувшего материка. От 29.09.2021г.

85. Древняя Пустыня Лоп на реке Алдан на карте Келлера 1590 г. От 12.10.2021г.

86. Древние города на реке Алдан на карте Келлера 1590 г. Марко Поло на Алдане? От 18. 10. 2021.

87. Древний город Оймякон в Якутии на старой карте и у Марко Поло. Древние города на реке Индигирка. Путь Марко Поло в Карокорум. От 25. 10. 2021.

88. Марко Поло разрушает миф о монголо-татарах. От 13. 11. 2021г.

89. Путь Марко Поло по древнему Таджикистану, Узбекистану, Туркмении, Казахстану и Киргизии. От 16. 12. 2021. (Путь-1).

90. Могущественная держава Попа Ивана. Читаем только первоисточники. От 09. 01. 2022.

91. Путь Марко Поло по древней Якутии и Чукотке. Путь-2. От 20. 01. 2022.

92. Путь-3 Марко Поло от Охотского моря на озеро Байкал, реку Амур в Маньчжурию ( Китай).От 27.01.2022 г. Автор Тонких Г.Л. («Nekto» на Ящике Пандоры).

*Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме).