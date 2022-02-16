Современные историки этот путь проложили по Монголии и Китаю. А вот каким он получился, если следовать карте Келлера 1590 г. Вот 5-я часть пути в Манги. Марко Поло переходит из города Кугангуи царства Катая через горный хребет (штриховая линия) границу Катая и попадает в царство Манги.

76-Пашин, 77-Каиу, 78-Тигуи, 79-Чингуи, 80-Янгуи, 81-Нангхин, 82-Сианфу (Ангуи), 83-Сингуи, 84-Куки (Каиги), 85-Чингианфу, 86 Чингинги, 87-Синги-Тинги, 88-Вуги, 89-Вугин, 90-Чианга-Каинган.

91- столица Манги Кинсаи (НЕБЕСНЫЙ ГОРОД), 92-Танпиги, 93-Вуги, 94-Гхинги, 95-Чиангиан-Чиансан, 96-Куги, 97-Кенлифу, 98-Ункен, 99-Фуги, 100-Зантан (Айтон), 101-Тинуги.

Сейчас эти города, по версии автора, погрузились в Охотское море и Японское море. На фото заброшенный маяк на Южном Сахалине.

МАНГИ

Вот, что написано на карте Келлера о царстве Манги. «Царство Манги и Цинь или Чина разделена на девять регионов и подчиняется Великому Хаму. Эти области перешли к нему в год от спасения 1268».

Сразу возникает вопрос, а до 1268 года, кто здесь царствовал. Так как до Чингиса все эти земли принадлежали «Попу Ивану», то можно сказать, что и в Манги сидели родственники Ивана, как и было принято в правящих династиях. Его родственниками должны быть тогда царь Мани в Миене (Мян) и сын Мани в Манги. Как пишет Меркатор, Чингис тоже был братом Ивана. Чингис в сговоре с верхушкой сверг (убил) Ивана и стал переподчинять его земли себе. В 1268 году дошла очередь и до Манги.

Сейчас многие историки по поводу этнической принадлежности Чингиса опираются на азиатские источники, которые в корне отличаются от первичных европейских источников-хроник Марко Поло, Келлера и Меркатора. Поэтому «азиатские» многотомные труды о «монголо-татарах» могут оказаться просто великим самообманом. Потому что Марко однозначно говорит, что все «тартары»-«бородачи», а борода отсутствует у современных монголо-татар (88, 90). В его книге в оригинале нет татар, а есть «тартары», названные Келлером «казаками» в надписи на карте, где он объясняет, какие народы назывались тартарами (88, 90). Одно племя уже назвало себя по имени земли древних царей Монгулов-Магогов (Тартар) и теперь весь исторический научный мир требует от них найти Чингисхана, а они ничего вспомнить не могут и Чингисхана тоже.

Тут упомянуты два царства Манги и Цинь. Это общее название царства, общая граница выделена мною блёклым кофейным цветом. Казалось бы тут речь о Китае (Цин-Чина). А вот что мы видим на старинной карте Келлера на самом деле. Как только переходим границу Катая, сразу попадаем в Манги. Двигаясь далее, южнее за рекой Амур (устье, там Владивосток) появляется страна «Чинаба». Это и должна быть Цин-Чин у Келлера. И это не Китай, а Маньчжурия и она под властью Хана (была у Ивана в прошлом). В наши дни часть её северная до Владивостока принадлежит России. Южная часть (г. Гирин) принадлежит Китаю.

Оказалось, весь Китай вообще не интересует Марко Поло, и он действительно не должен его интересовать. Потому что суть его книги не в занимательном описании разных экзотических царств, а в прославлении Великого Хана Кублая, его могущества и его огромной империи. Поэтому он описывает только земли Великого Хана (ранее подчинявшиеся Попу Ивану). Китай вне интересов Великого Хана, кроме одной области на реке Амур (Маньчжурия), там самые богатые золотоносные и плодородные земли, которыми он владел и именно их Марко описывает. Остальную часть Китая до Бенгалии он просто вырезал из карты, а «дыру зашил». Бенгалия тоже была колонией Великого Хана и Ивана.

Для прославления Великого Хана автор карты Келлер все славянские названия державы Ивана меняет на другой язык (хазарский-тюркский?), в том числе Восточный океан (современный Тихий). На карте Келлера он становится Чинайским в честь Чингиса (версия автора).

76. Пошин-Паншин, стр. 161. МАНГИ

Итак, Марко переходит границу (начало жёлтой линии) Катая и попадает в царство Манги. Первый город Паншин.

Как выедешь из Кугангуи на юг , целый день едешь по шоссе , идёт оно к Манги и выстроено из хороших камней , по обе его стороны вода . Через день большой и красивый город Пошин. Тут идолопоклонники, мёртвых сжигают. Народ торговый и ремёслами занимается. Шёлку у них много. Всяких харчей у них вдоволь.

На карте Келлера на южной дороге обнаруживается похожий по названию город Paughin (Паугхин), явно Пошин-Паншин.

На современной карте этот город лежит на побережье Охотского моря там, где Ульинский хребет и мысы Энкен и Оджан. Здесь пролегало «продвинутое» шоссе, выложенное из камней, оно возвышалось над водой и пролегало из Катая в Манги. Может его удастся найти. Все тут в шелках ходят. Всего вдоволь. До поры до времени. Вот это место границы (пунктир) на карте, но очень приблизительное. А на месте жёлтой линии (Путь-5) должно идти древнее шоссе. Как эта Римская дорога на фото.

77. Каиу- Каигуи-Каю. Стр161. МАНГИ

На юг от Паншина через1 день большой и знатный город Каиу. Рыбы тут чересчур много, дичины всякой, тут можно купить фазанов за венецианский серебряный грош.

На карте Келлера на южной дороге обнаруживается похожий по названию город Caim (Каим). Это и должен быть описанный у Марко город Каиу.

На современной карте этот город лежит на дне или побережье Охотского моря южнее предыдущего города. Тут фазанов много было.

Тут можно найти в земле и венецианские серебряные гроши.

« Расскажем о Тигуи»

78. Тигуи. Гл.CXLIII, стр 162. МАНГИ

От города Каю проедешь день посёлками да хуторами тут и Тигуи. Город не очень велик, а всякого добра в нём много. Город на юг. Много тут судов и всякой дичины. Налево отсюда на восток через 3 дня пути море-океан. На всём этом пути добывается много соли.

На карте Келлера на южной дороге обнаруживается похожий по названию город Tingui (Тингуи). Это и должен быть описанный у Марко город Тигуи. Действительно, от него на восток рядом океан (Тихий). Может от него пошло название эвенов-тунгусы.

На современной карте этот город лежит на дне Охотского моря южнее предыдущих городов.

79. Чингуи. Гл.CXLIII, стр. 161. МАНГИ

Есть тут большой и богатый город Чингуи. Удивительно какой большой доход от этого города.

Этого города на карте Келлера нет. На современной карте он тоже, как и предыдущие города, лежит в Охотском море.

«Вернёмся в Тигуи и поговорим о городе Янгуи».

80. Янгуи. Гл. CXLIV стр163. МАНГИ

От Тингуи на юг целый день едешь по прекрасной стране , а потом большой и знатный город Янгуи . Могущественный . 27 больших прекрасных городов ему подвластны. Один из 12 князей великого хана сидит в этом городе. Подданные идолопоклонники, деньги у них бумажные. Господин Марко Поло 3 года управлял этим городом. Народ торговый и промышленный, работают сбрую для конных воинов. Много воинов в этом городе.

На карте Келлера прямо на берегу Тихого океана лежит просто выдающийся город, про который написано на карте Келлера следующее: «Сингуй этот град иматъ шесть тысящ каменных мостов». Ему 27 городов подчинены, тут сам Марко Поло 3 года управлял этим городом. Город военный и здесь ставка одного из 12 князей Великого Хана.

На современной карте город находится у побережья Охотского моря близ современного пос. Аян. Хоть бы один мост из 6 тыс. там найти на дне Охотского моря.

«Пойдём отсюда и расскажем вам о двух областях на запад, в самом Катае. Но сначала опишем область Нангхин».

81. Нангхин. Гл.CXLIV.стр. 163. МАНГИ

Нангхин большая и богатая область на запад (красный овал) , принадлежит к Манги. Ткут шёлковые и золотые материи . Хлеба и харчей у них. Страна очень плодородна . Дичины всякой у них много. Мёртвых сжигают. Львов тут много. Богатых купцов тут изрядно.

Смотрим на карту Келлера и ищем область Нангхин на Западе. Названия Нангхин нет, но на западе эта область ограничены реками Короморан, Дориус (Уда) и рекой Киан (Маймакан-Алдан-Лена). Название Нангхин, подобно названию городу Паншин (Паугхин,) должна звучать, как Наншин.

На современной карте это область между реками Уда (Дориус), Охотское море и притоком Алдана-Маймакан. Это современная Даурия. Когда-то очень плодородная земля. Сейчас безлюдные места. И львов не осталось.

«Поговорим о Сианфу, он очень важен ».

82 Сианфу (Ангуи). Гл.CXLVI стр. 164. МАНГИ

Сианфу-знатный город. 12 городов подчинены ему. Большая тут торговля и промышленность. Когда вся область покорилась хану, этот город не сдавался 3 года . Вокруг города большое озеро. Помог Марко и его отец Николай и Матвей-брат Николая. Они пригласили немецкого мастера и тот изготовил машину, метающую камни. Так взяли город.

На карте Келлера этот очень важный город обнаруживается на реке Маймакан и назван Saianfu (Саианфу). Он лежит на берегу большого озера.

На современной карте ему соответствует местность рядом с пос. Ципанда (о нём читай выше, 66 и статья 93). Там нет никакого современного поселения. Там должно быть большое озеро, но его там нет, а в древности было. Царь в этом городе 3 года воевал с Великим Ханом, пока его не разбомбили метательными машинами.

Именно в этой области возле посёлка Ципанда надо искать пропавшую цивилизацию. Вот более подробно изображено это место.

83. Сингуи. Гл.CXLVII стр. 165. МАНГИ

Город Сингуи в 15 милях от Ангуи (Сианфу). Город не очень велик, но торговый и судов тут много. Идолопоклонники. Город, знайте, на реке Киан (совр. Алдан) , величайшей в свете . В этом городе видел я 5 тыс. судов. На этой великой реке (Алдан) 200 больших городов16 областей обтекает эта река.

Здесь вверх по реке тащат суда верёвками, потому что быстрина сильная.

На карте Келлера город лежит у устья Киан (Маймакана) справа. Там большое озеро и на озере лежит напротив города 82 Сианфу город Singui (Сингуи).

На современной карте это сам пос. Ципанда. В этот город уже заходил Марко ранее, когда шёл из Благовещенска на Аму (р. Уда). О нём уже упомянуто в «Пути-4» см. г. 66. Река Лена- Алдан-Мая-Маймакан названа тут «величайшей» в мире (свете). Её древнее название Киан.

Вот она на фото.

84. Куки, он же Каиги. Гл.CXLVII стр. 165. Гл.CXLVIII стр. 167. МАНГИ

Каиги-небольшой город на юг. Живут тут идолопоклонники, подданные Великого Хана, деньги у них бумажные. Город на реке. Хлеба и риса родится тут множество. Отсюда есть водный путь в Камбалу . По реке и по озеру везут в Камбалу . Водный путь по реке и озеру соорудил великий хан, прорыв каналы . Рядом с водным путём проходит сухопутный путь - шоссе . Посреди реки против самого города скалистый остров , а на нём языческий монастырь и 200 монахов. Идолов в этом монастыре многое множестве. Он главный над монастырями, как бы Архиепископство.

На карте Келлера самого города нет, но осталась надпись Caingui (Каингуи). Он лежит на реке, там, где озеро.

На современной карте этот город лежал на реке Мая, там, где сливаются вместе река Аим и Мая, южнее вышеназванного города Сингуи (совр. пос. Ципанда). Это место оказалось очень популярным, перевалочным в направление на «Царьград»-Камбалу. Тут должно остаться и древнее шоссе и прорытые каналы, а посреди реки скалистый остров с древним монастырём. Интересно, есть ли там, этот скалистый остров посреди реки.

Кто жил в районе Охотского моря? Море раньше называлось Ламское море (Катай). Там жили эвены, они называют себя «ламуты», явно от названия Ламского моря. «У этих эвенков безупречно белая кожа, волосы черные, встречаются и русоволосые. В чертах лица — характерный налет «монументальности», свойственной североамериканским индейцам.

Это и были аборигены Катая-эвены, а не современные китайцы. Сейчас историки считают, что в «Катае» жили предки современных китайцев и Катай находился на территории современного Китая на реке Янцзы, но на карте Келлера китайцы тут оказались ни причём.

Итак, надо найти древнее шоссе в Катай, южнее посёлка Ципанда. Оно шло вдоль древних прорытых каналов. И каналы прорытые тоже не мешало бы найти.

85. Чингианфу (Сингианфу). Гл.CXLIХ стр. 167. МАНГИ

Чингианфу-город в Манги. Живут здесь идолопоклонники, деньги бумажные. Город торговый и промышленный, шёлку тут много, ткут здесь всяческие шёлковые и золотые материи. Есть здесь богатые купцы. Всякой дичины, всяких харчей, хлеба тут много. Есть тут две христианские церкви несториан. До 1278 года начальствовал три года Мар-Саркис, был он несторианцем и приказал выстроить эти две церкви.

Поищем его на карте Келлера. На пути (в Вуги) лежит город Singianfu (Сингианфу). Этот город и должен быть Чингианфу. Про этот город на самой карте написано: «В граде Сингианфу в год 1288 была принята Несторианская религия». Про это написано и у Марко.

На современной карте этот город должен лежать между пос. Джигда и Ципанда, южнее Ципанды на реке Мая в месте впадения в неё реки Маймакан. Тут две церкви несторианские стояли. Остатки их может сохранились от времён Мар-Саркиса. Места безлюдные и дикие.

«Оставим это и расскажем о большом городе Чингинги».

86. Чингинги. Гл.CL стр. 168. МАНГИ

От города Чингинанфу 3 дня едешь на юг по городам и замкам. А через 3 дня большой и знатный город Чингинги. Когда войска Великого хана взяли область Манги, стал там начальником Баян . И послал он часть своей рати алан-христиан в этот самый город. Они напились там вина и заснули. Местные увидели это и перебили всех сонных . Услышал Баян, что его рать предательски убили, послал туда свою рать, они взяли город и перерезали жителей . Так « перемёр народ в этом городе».

Смотрим на карту Келлера и ищем подобный город. Идём как Марко на юг 3 дня. Там на реке Киан (Алдан-Мая-Маймакан) лежит город Cintingui (Кинтингуи). Это и должен быть Чингинги.

На современной карте на его месте сейчас земля на левом берегу Маймакана, напротив бывшего пос. Хахарь-там ручей Хахарь (Атлас СССР 1968 г.). Правее, восточнее его находится ещё «живое» село Джигда. На него можно ориентироваться. Они на одной параллели с горным кольцом Кондёр. Карта выше.

«Оставим это, пойдём вперёд и расскажем о городе Синги».

Тут следует отметить появление рати алан- христиан (Стоглазый Баян-Чинксана у них командир). Местные здесь из-за коварного убийства отряда Великого Хана были уничтожены. Наверное, здесь частично поселились Аланы. Это их праземля была?

87. Синги-Тинги-Суги-«ЗЕМЛЯ». Гл.CLI стр. 168. МАНГИ

Тинги большой и знатный город. Живут тут идолопоклонники, деньги у них бумажные. Город торговый и промышленный. Живут тут богатые и важные купцы. Город 40 миль в округе. Никому не счесть, сколько тут народу. Народ в Манги храбр, весь мир покорил бы, но люди тут НЕВОИНСТВЕННЫ. Ловкие купцы и в ремёслах искусны . Есть между ними великие философы и врачи , природу изучают прилежно. В этом городе добрых 6 тыс. каменных мостов . Ревеню и имбирю множество. 16 промышленных городов подчинены этому городу. А имя его «Суги», по французски значит «земля».

А поблизости другой город зовётся «небом».

Смотрим на карту Келлера. Этот город должен лежать на воде. Там 6 тыс. мостов. Такой город там действительно есть. Это город Singai (Сингаи). Рядом тоже город Tinguigui (Тингуигуи), но он не на реке, но может лежать на не нарисованном притоке.

На современной карте он лежит прямо на побережье Охотского моря недалеко севернее города Чумикан, устья реки Уды. Почему-то назван «Земля». Георгий тоже значит «Земля» («Гео» на греческом) и он 6-й потомок «Попа Ивана». Может «Уда» его отец или дед, а Майя его мать или бабушка. Великие философы тут жили. Здесь 6 тыс. каменных мостов. Неужели ничего от них не осталось.

«Пойдём в город Вуги».

88. Вуги. Гл.CLI стр. 168. МАНГИ

От одного до другого (Вуги) 1 день пути. То город большой и красивый, торговый и промышленный

На карте Келлера на пути в Квинсаи (столица Манги) мы из Синги идём всего лишь 1 день и переходим реку и тут на берегу нарисован город Vaigui (Ваигуи). Есть такой похожий топоним на севере «остров Вайгач».

На современной карте этот город лежал на допотопной огромной реке Уда, а после затопления её древнего устья, он должен лежать недалеко от современного устья реки Уда севернее (контур затопления показан приблизительно голубой тонкой кривой).

«Оставим его и расскажем о другом городе Вугин».

89. Вугин. Гл.CLI стр. 169. МАНГИ

Большой и знатный город. Живут там идолопоклонники, деньги у них бумажные. Шёлку и других товаров много.

На карте Келлера обнаружен только один похожий город Vgniu (Вгниу). Он ближе к Тихому океану. Отсюда мы должны повернуть к Кинсаи и зайти сначала в Чианган.

На современной карте он лежит в Охотском море южнее устья реки Уды, не доходя до Амги-притока Амура.

90. Чианган-Каинган. Гл.CLII-A стр. 169 МАНГИ

Большой и богатый город. Много ткут тут всякого рода сандала. Всякой дичины много.

На карте Келлера, вероятно это город Zangian (Зангиан) прямо на берегу Тихого океана. У Марко не отмечено, что он у берега океана. Судя по названию Чиан (Циан)-это «Белый город».

На современной карте это город лежит в Охотском море южнее устья современной реки Уда, возможно на Шантарских островах.

Шантарские острова-Диомида

Тут есть некоторое совпадение с легендами нивхов, связанных с Шантарскими островами в устье реки Уды. Они местными -нивхами называются «Чандь»-«белыми». В настоящее время тут никаких поселений нет. Там надо поискать остатки города Чианган. Тут совпало предположение, что Чиан-Белый и название островов Шантар Чанд, что у нивхов тоже значит «белый».

Нивхи

«Пойдём вперёд и опишем вам другой город величественный Шесаи, столицу царя Манги».

От Каингана через 3 дня город Кинсаи.

91. Кинсаи-Шесаи. Гл.CLII-A стр. 169 СТОЛИЦА ЦАРЯ МАНГИ.

НЕБЕСНЫЙ ГОРОД.

Наконец-то мы добрались до этого самого выдающегося в МИРЕ города, столицы огромного царства Манги.

От Каингана три дня по стране, где богатых и знатных городов и замков много, народ тут торговый и промышленный. А через три дня величавый город Кинсаи, а по-французски это значит «НЕБЕСНЫЙ ГОРОД».

Город в округе 100миль, 12 тыс. мостов в нём. Там было 12 ремёсел и для каждого 12 тыс. домов, там трудились мастера. Знатные люди, собственными руками ничего не делают, живут в таком довольстве и так чисто, словно цари. Жёны их красавицы. К югу есть озеро 30 миль в округе с прекрасными дворцами. Много тут аббатств и монастырей , идолов там многое множество . Посреди озера два острова, на каждом по дворцу изумительной роскоши.

Живут тут идолопоклонники, подданные Великого Хана. Деньги у них бумажные. Едят они всякое мясо и собачье . И всех животных. Христианин ни за что на свете не стал бы этого есть. Есть в этом городе гора, а на ней башня, а в башне той деревянная доска и человек с молотом . Случится ли в городе пожар или шум какой, доска гудит от удара молотом. Крепко стережёт этот город Великий Хан и много тут его войска. Все улицы вымощены камнем. Здесь 4 тыс. бань. В 25 милях на северо- восток от города море-океан и там пристань Ганьфу . Сюда приходят суда из Индии с самыми дорогими товарами. По реке их доставляют в город Кинсаи.

Область Манги Хан разделил на 9 уделов и поставил там 9 великих царей. В области Манги более 1200 городов .

Города сторожат (стр. 172) от 1000 до 30000 тыс. стражи. И не думайте, чтобы все люди были тартары , есть и из Катая, но они все из войска Великого Хана.

При рождении ребёнка здесь записывают день, место и час, а советуются тут с о звездочётом . Когда мёртвого идут сжигать, все родные одеваются в пеньку и играют на музыкальных инструментах.

Дворец прежнего царя Манги (до хана) самый красивый и знатный в свете, в округе 10 миль и обнесён высокими зубчатыми стенами , внутри много садов, фонтаны, озёра с рыбой. Расписан покой золотом, нарисованы столбы, звери и птицы, рыцари и дамы. Есть здесь христианская церковь несториан. На дверях дома записаны имена всех проживающих. Также и в Катае. Здесь 10 квадратных площадей. Здесь огромные груши, персики, виноград не растёт .

Коренные жители Кинсая (177) люди мирного нрава, миролюбивые, не умеют обращаться с оружием. Они так любят друг друга, как будто живут одним домом. Они честны и справедливы. Они ненавидят солдат и стражников Великого Хана, помня, что через них лишились своих природных царей и вельмож.

Сахару тут родится много, тут шёлк, рисовое вино.

В Манги правил великий государь Факфур . Храбрецом он не был, любил женщин и благодетельствовал беднякам.

Коней здесь не было, народ к войне не был приучен. Вся страна Манги, как неприступная крепость, окружены глубокими реками и въезд через мост.

В 1268 году, когда Стоглазый Баян подошёл к городу, он не смог взять ни одного города. Баян пришёл с конной ратью и с множеством судов с войсками. Он подошёл к границе Манги Коигангуи. Каким-то образом ему удалось взять 6 городов и потом подошёл к Кинсаи, где Царь с Царицею сидели. «Увидел царь Баяна с его ратью и испугался, бежал он со множеством народа, сел на 1000 судов и уплыл в море-океан, на острова, где и умер. А царица, что осталась в городе, пыталась, как могла, защищаться. Сдалась царица и все города Манги и само царство Манги (стр.159).

Теперь скажу вам о царице, увезли её к Великому Хану, свиделся он с нею и приказал оказывать ей почёт и служить как царице.

«Здешняя царица в письме описывала Баяну-победителю и как они оба вместе докладывали о том же великому хану, чтобы ему было ведомо величие города и не приказывал бы он ни уничтожать, ни разорять города. А что в том писании правда, это я, Марко Поло, проверил своими очами ».

Странно, что здесь не названо имя Царицы. А как эта история напоминает похищение Елены в греческих мифах или коровы Ио.

Теперь смотрим на карту Келлера и видим этот огромный город с названием QVINZEY (Квинзеу). Он окружён водой вокруг. Этот единственный город, который удостоин отдельной надписи на карте и он изображён крупным планом в правом верхнем углу. В надписи написан текст, повторяющий текст из книги Марко Поло. Пишет этот текст Консул Андреус Теутеумъ.

И что же мы видим. Мы видим европейский город с каменными домами, с остроконечными обелисками и пирамидами, как в Риме, с соборами с шарообразными куполами с вымощенными улицами. Смотрите, как эти постройки обелиски пирамиды одинаковы с пирамидами на кладбище императоров в городе Карокорум на реке Тартар ( Колыма) и в Риме. Именно там начиналась империя Попа Ивана. Именно он умел так строить города с зубчатыми стенами. Сами тартары –«бородачи» не могли так строить-они больше охотники и дровосеки. Современные историки предполагают, что это китайский город, но перед нами нет никаких китайских пагод с закрученными крышами. Здесь чисто европейский город.

Он лежит прямо в древнем устье реки Дориус (совр. Уда) с выходом в Тихий океан.

Теперь посмотрим, где лежит этот город на современной карте. Так как он лежит в древнем устье реки Уда, которое затонуло в Охотском море, то и город должен лежать в Охотском море в районе севернее Шантарских островов. Ничего от него не осталось, а был самым великим в свете.

А кто жил в этом городе. Явно не китайцы, судя по зданиям, но судя по поеданию собачатины, возможно часть их жило и тут. Хотя сразу вызывает недоумение поедание собачек, когда тут всего вдоволь, всего! Рыбы, живности. Люди благородные, высокодуховные. Нет никаких причин есть собак. А вот разводить собак они могли. Может эта фраза была добавлена без Марко. Только в одной фразе он отмечает особенность нетартарских. Сюда был направлен для охраны вместе с «тартарским» войском и отряд катайцев, добровольно служившие великому хану. Все катайцы (аборигены Катая), в отличие от «тартар», говорит Марко, были от природы безбородыми. Это могли быть эвены, но не китайцы.

Самая большая загадка личность царицы Манги и как её звали. Почему из этого сделали тайну. Мужа звали Факфур. Он царь МАНГИ.

МАНИ - в скандинавской мифологии Месяц -Луна брат Соль (солнца), сын Мундильфари. Управляет ходом звезд . Перед гибелью мира будет проглочен чудовищным волком Фенриром.

Жена царица МанГи тоже должна быть Луной-Ио по мужу, они поклонялись Луне. Вероятнее всего, она просто была из рода ИоАнна-Ивана. Она от рождения Ио. Эта Луна и стала победительницей в последней войне Богов. Ио на эллинском означает Луна.

Почему этот город назван «НЕБЕСНЫЙ», наверное потому что Мани – Мундильфари « управляет ходом звезд» и там все советуются со звездочётами . Царица города «Луна» тоже находится на небе. Они звездочёты.

92.Танпиги. Гл.CLIVстр. 181 МАНГИ

От Кинсаи на юг едешь целый день мимо домов, славных садов, где всякого продовольствия вдоволь. А через день Танпиги. Город большой красивый, подчинён Кинсаю.

На карте Келлера этот город обнаруживается без труда, он так и назван «Tampingu» (Тампингу). Лежит рядом с Кинсаи на юг.

На современной карте он севернее Шантарских островов в Охотском море.

93. Вуги. Гл.CLIVстр. 181 МАНГИ

А через 3 дня город Вуги. Большой город. Живут тут идолопоклонники. Народ торговый, ремесленный, подчинён Кинсаи.

На карте Келлера он так и назван Vgniu (Вгниу), может «Огонь».

На современной карте он лежит в Охотском море в районе Шантарских островов севернее устья реки Уда.

94. Гхинги-Шенги Гл.CLIVстр. 181 МАНГИ

От Вуги на юг едешь два дня всё городами и замками. Растёт здесь толстый бамбук. Через 2 дня большой и славный город Гхенги. Подчинён Кинсаю. Шёлку у них много. Народ торговый, ремесленный. Всякого продовольствия обилие.

На карте Келлера он так и назван Gengui (Генгуи).

На современной карте древний Гхенги лежит в Охотском море в районе между островом Сахалин и материком прямо там, где город Николаевск на Амуре в проливе. На карте Ремезова этот город назывался Гилом и там была оставлена часть отряда Александра Македонского и осталась колонна или колокол в его честь (надпись на карте Ремезова). Здесь должны остаться потомки воинов Македонского. Вот в какой «Древний Египет» стремился Александр. Здесь жили его предки-царь «Египта» (сибирского) Нектанеб. В греческих мифах Гилл сын Геракла.

«1 (13) августа 1850 года российским мореплавателем капитаном I ранга Геннадием Невельским в ходе Амурской экспедиции 1849—1855 гг в устье Амура, было основано военно-административное поселение Николаевский пост. Первое население поста состояло из шести человек. Якутская изба-ураса стала первым строением в будущем городе». «В 1918 году начинается японская интервенция, так как Николаевск является центром золотодобычи всего Дальнего Востока России».

95. Чиангиан -Чиансан. Гл. CLIVстр. 181 МАНГИ

От города Шенги на юг 4 дня едешь по стране, где много городов и замков. Жители идолопоклонники. Много дичины. Много больших и хищных львов . Здесь нет ни баранов ни овец, но тут есть коровы и быки, козлы и много свиней. В 4-х днях большой и красивый город Чиангиан. Стоит он на горе, что разделяет реку. Река по двум сторонам. Подчинён Кинсаю

На карте Келлера он назван Zongian (Зонгиан). И тут действительно нарисован лев, упомянутый у Марко.

На современной карте он лежит в Охотском море недалеко от берега прямо в древнем устье современной реки Тугур севернее Амгуни.

96. Куги. Гл. CLIV, стр. 183 МАНГИ (обл. Кинсаи)

Из Чиансана 3 дня едешь по славной стране. Всякого продовольствия и всякой дичины, звериной и птичьей тут обилие. В 3-х днях от Чиангиана большой и славный город Куги. Живут тут подданные Великого Хана, идолопоклонники. Это последний город царства Кинсаи , далее начинается царство Фуги, один и 9 уделов Манги.

Смотрим на карту Келлера . Этот город на границе области Фуги. Природной границей которого является нарисованный на карте хребет южнее реки Даона (совр. Амгунь). У подножия хребта (Меандрус на карте) лежит город Gieza (Гиеза). Можно считать что это Куги, так как следующий город на пути совпал названием.

Теперь определим его на современной карте. Он лежит у гор южнее устья реки Тугур в море у побережья Охотского моря.

97. Кенлифу Гл. CLV, стр. 183 МАНГИ (обл. Фуги)

Выедешь из Куги, последнего города в царстве Кинсаи и вступаешь в царство Фуги. 6 дней едешь на юг. По горам и долинам, городов замков и посёлков тут много. Народ торговый и ремесленный. Всяких харчей тут обилие. Много больших хищных львов. Имбиря и калгана тут многое множество. Едят тут всякое мясо, не гнушаются и человеческим, коли человек железом убит. А когда идут на войну принаряжаются вот как. Волосы сбреют. Лицо раскрашивают лазурью в цвет клинка. У них мечи и копья . Это самые жестокие в свете люди . Что ни день убивают они людей и кровь пьют , и мясо съедают.

В 3-х днях пути от Куги большой и знатный город Кенлифу. В городе три каменных моста с мраморными столбами. Шёлку тут много. Женщины тут красивые. Есть тут чёрные куры без перьев, шерсть у них кошачья.

На карте Келлера этот город лежит в южном направлении и называется Queanfu (Куеанфу).

На современной карте он лежит в Охотском море в районе острова Сахалин. Здесь аборигены человечину с удовольствием едят и лица раскрашивают лазуриком (голубым). Самые жестокие люди здесь. Может в подражание «синим» кумирам. Древние Кельты тоже раскрашивали себя синим цветом.

Сахалин

«Для Сахалина характерен очень высокий потенциал природных ресурсов». Газ, уголь, нефть целиком сосредоточены на Сахалине и его шельфе. Среди других природных ресурсов острова — древесина, золото, ртуть, платина, германий, хром, тальк, цеолиты».

«Флора и фауна изобилуют большим количеством эндемичных растений и животных. При этом на острове нет характерных для материковой части Дальнего Востока животных (например волков)

До середины XIX века Сахалин был населен преимущественно племенами айнов, а на севере племенами нивхов-гиляков. В середине XVII века на Сахалине появились первые экспедиции русских казаков, и примерно же в это время на остров прибывают и экспедиции японцев». Следует отметить ничем не объяснимый гигантизм растений.

98. Ункен. Гл. CLV, стр. 184 (Обл. Фуги)

Остальные 3 дня едешь по многим городам и замкам и тут город Ункен. Много тут сахару делают для хана, больших денег стоит.

На карте Келлера этот город лежит в южном направлении и называется также как у Марко, Vnquen (Ункен).

На современной карте он лежит в Охотском море в районе острова Сахалин.

99. Фуги Гл. CLVI, стр. 184. МАНГИ (обл. Фуги царства Шонша)

В 15 милях от Ункена находится знатный город Фуги, главный во всём царстве (Фуги).

Фуги главный в царстве Шонша , в одном из 9 уделов области Манги. Здесь много воинов Великого Хана. Здесь часто бунтуют. Через город течёт большая река. Плавают много судов. Сахару делают тут столько, никому и не счесть. Жемчугом и драгоценными камнями торгуют тут шибко. Приходят сюда индийские суда с купцами.

На карте Келлера этот город лежит в южном направлении и называется Fugiu (Фугиу). Лежит на берегу Чинайского моря.

Остров Хоккайдо

На современной карте он лежит в Японском море в районе острова Хоккайдо, в северной его части.

Хоккайдо.

«Составленное при российской императрице Екатерине II «Пространственное землеописание Российского государства», включило в состав Российской империи не только все Курильские острова, но и остров Хоккайдо. Причина — этнические японцы на тот момент даже не заселили его. Коренное население — айны (белый народ и с бородами) — по итогам экспедиции Антипина и Шабалина были записаны российскими подданными. С японцами айны воевали не только на юге Хоккайдо, но и в северной части острова Хонсю. Сами же Курильские острова казаки исследовали и обложили налогами еще в XVII веке. Так, что Россия может потребовать у японцев Хоккайдо».

Айны

100. Зантан-Айтон. Гл. CLVI, стр. 185. МАНГИ

От Фуги на юг, через реку, 5 дней едешь по красивым и знатным городам. Есть тут горы и долины и равнины. Много тут величайших лесов и дерева , из которых добывается камфора. Дичины всякой здесь много. Через 5 дней большой и знатный город Зайтем. Сюда приходят суда из Индии. С крупным и отличным жемчугом . Большая тут казна Великого Хана? Больше, чем в Кинсаи.

На карте Келлера этот город лежит в южном направлении и называется Zaiton (Зайтон).

На современной карте он лежит в Охотском море в районе острова Хоккайдо.

101. Тинуги. Гл. CLVII, стр. 185. МАНГИ

Есть в этой области город Тинуги. Делают там большие и маленькие фарфоровые чашки. Делаются они только в этом городе и отсюда развозятся по свету. Их тут много и они дёшевы.

За один венецианский грош дают три, да таких красивых, лучше и желать нельзя.

На карте Келлера этот город лежит в южном направлении и на карте его нет, но рядом город Cangui (Кангуи). Может здесь делали фарфор.

На современной карте он лежит в Японском море в районе острова Сахалин.

Сейчас столицей фарфора считался Цзиндэжчжэнь в Китае (красная область). «Столица фарфора» — небольшой город, расположенный на реке Чанцзян на северо-востоке провинции Цзянси, неподалёку от гор Хуаншань. Там гора из обломков керамики 2000 летней давности. Но это небольшой заброшенный посёлок. Сюда, наверное, перебрались после природной катастрофы уцелевшие мастера. Древнее место производства фарфора было восточнее, теперь лежащее в море Японском.

Заключение

Что сразу бросается в глаза. Предыдущая держава Попа Ивана славилась художниками, каменщиками, философами, учёными-природу всякую изучающими, честными и любящими людьми, мастерами. Марко называет их «невоинственными», но тогда откуда такая огромная держава «Попа Ивана», владеющая половиной мира. Ясно, что у Ивана была большая Армия. Часть армии перешла на службу Чингису после гибели Вождя Ивана в результате заговора верхушки. Высшая Ивановская элита покинула эти земли. Новая Армия Чингиса имела больше навыков охоты и приучена была к походной войне. Армия могла собраться мгновенно (как казаки) и даже без припасов выйти в путь на конях.

От Марко становится известно, что в Манги жил потомок Мани, возможно его правнук Факфур. В соседнем огромном царстве Миень-Мян на реке Амур жил сам Мани (там сейчас Монголия и Россия по обе стороны Амура). Так как ранее до хана правила династия Ивана, то Мани должен был быть братом Ивана, ведь правителями были только родственники. Мани владел Миен-Мяном на современной реке Амур. И это не китайцы, как сейчас принято считать, а родственники Ивана. После взятия Манги Великим ханом Факфур с наследниками уходит на 1 тыс. кораблях на «острова». Вероятно в «Кондорию». Это север «Руссии». Это обычная «практика». Всегда в первую очередь спасали наследников-священную божественную царскую кровь. Так поступил и Эней в греческих мифах, когда ушёл на кораблях с наследником в Италию, а жена Креуса осталась в горящей Трое.

В столице Манги в Квинсае царицей осталась жена Факфура по имени Ио (Луна) или Роса из рода «Ивана». На карте Келлера мы видим город её имени в Катае Росаин. Её пленил Стоглазый Баян (Аргус в мифах) и отправил к Великому Хану. Ей удалось бежать сначала в Египет в устье Нила (её город Антиохия в Сирии). А потом снова начать борьбу за власть. После природной катастрофы и гибели её земли «Пассифиды» в Охотском море, она возвращается из «Египта» в «Руссию» (это название имеется на левой части карты), а именно, в Кондорию (Пермский край-Зырянию, река Сысола). Кондором (Кандавл в мифах) вероятно звали её отца. Земли его вероятно были там где река Кондёр и горное кольцо Кондёр. В союзники она берёт 6-го потомка Ивана Георгия-Жора (Джорж на англ.).

В самом царстве Манги (там теперь Охотское море) жили три народа: аборигены-эвены-ламуты-эвенки (у них тоже белая кожа-это не жёлтая раса, см. город 89), вторые, проживающие здесь, «иваны» Мани и третьи- позже пришедшие сюда войска и народ Великого Хана Кублая «тартары» («казаками» их называет на карте Келлер). «Иваны» и «казаки» бородачи от природы.

Остаётся открытым вопрос-на каком таком языке было написано письмо, которое спокойно читал Стоглазый Баян, сам Марко Поло, сам Великий хан Кублай и сама Царица Манги (Луна). Только на славянском или латинском. Марко говорит, в царстве Великого Хана было 4 азбуки. Можно лишь предположить, что Иваны имели славянскую азбуку (свой океан они называли по-славянски Бореем, он так и назван на карте Келлера), соратники сарацины (мусульмане) имели арабскую азбуку. Язык Ивана-славянский должен быть общенациональным, так как его народ был самым многочисленным (так пишет Марко).

Сама книга Марко Поло изначально была написана именно на славянском, судя по стилю и характерным для дальневосточников словечкам (харчи, хутора, долы, изрядно, диво, шибко, крепко стережёт, «так перемёр народ»). На книге не указан, кто переводчик со старофранцузского оригинала. Где же хранится этот оригинал. Вероятнее всего, со славянского был сделан перевод на старофранцузский. Оригинал был на славянском и сам Марко говорил на славянском.

«Царьград» в Москве, а «Небо» в Петербурге. Град Китеж.

Итак, мы имеем два самых знаменитых города Империи «Попа Ивана» и «Аса», которые погибли, погрузившись целиком в Охотское море. Царьград в Катае и Небесный город в Манги. Они оба претенденты на таинственный град Китеж, который затонул за одну ночь. Эти города и были воссозданы в Константинополе (Турция) и Антиохии (Сирия), а также в Москве и в Петербурге по версии автора. Об этом в следующей статье.

Источник. «Книга о разнообразии мира» Марко Поло.

Статьи на сайте «Ящик Пандоры», рубрики «Свобода слова» и «История».

1. В оригинале Острожской библии нет Израиля.

2. Библейские имена в России.

3. «Неиудейская война» Иосифа Флавия.

4. Славяне и Слава Господня в Острожской библии.

5. Как Гостяту и Северяту превращали в «иудохазарский каганат».

6. «Светильник» в Острожской Библии.

7. «Слава Господня» как непобедимое оружие в Острожской Библии.

8. Европа и Азия (Исход).

9. Исход в Острожской Библии. Безжалостный и беспощадный.

10. «Золотое Руно». ( О Ясоне и Медее).

11. Герои греческих мифов-реальные великие исторические личности.

12. Библейский Исход в Мифах Древней Греции.

13. Трагедия Древнего Урала. Зороастр.

14. Город Самара и Древний Вавилон.

15. Восстание Магов и смерть Аса. Древний Урал. (Кир, Крёз в «Истории» Геродота)

16. Алтай, «Три Мага» и Урал. Скорпион для Великого Кира.(Смерть Кира).

17. «Фороней» в мифах Древней Греции и …город Воронеж.

18. Верные спутники Ориона-Лебедь, Ворон, Собаки, Лиса и города

Лебедянь, Воронеж, Нововоронеж, Лиски. Гора Белуха на карте 1590 года.

19. Царевна Лебедь и Крест. Созвездие Близнецы и города Ярославль и Кострома. Русские.

20. Александр Македонский и Созвездие Стрелец. Геркулесовы Столпы.

21. Русский Медведь и Сибирь. Созвездия Большая и Малая Медведица. Кто убил Великого Кира.

22. Куда пропал «величайший» праздник «избиение магов» в Истории Геродота. Его празднование в Европе и России.

23. Звёзды Геродота. Группа Крёза на звёздном атласе. Звезда магов. Часть 1.

24. Звёзды Геродота. Группа созвездий Ориона-Великого Кира. Часть 2.

Атлас звёздного неба как самый правдивый артефакт. Михаил Архангел.

25. Звёзды Геродота. Группа созвездий Орфея на звёздном атласе. Часть 3.

Чёрный Лебедь и Чёрная Корона.

26. Города Сибири и Урала на древнегреческой карте 6 века. Кемерово-святилище Химеры.

27. Исход из Сибирского Египта. Часть1. Путь в «Египет». (Путь предков троянцев в Сибирский Египет)

28. Исход из Сибирского Египта. Часть 2. «Троянцы» уходят из «Сибирского Египта». Город Златоуст и город Мармора.

29. Исход из Сибирского Египта. Часть 3. Война «Троянцев» за Новый «Египет». Путь к Волге.

30. Исход из Сибирского Египта. Часть 4. Война «Троянцев» за Русскую Равнину. Смерть вождя. Чаша Грааля.

31. Кто они 24 ангела на Исаакиевском соборе. Часть 1. Архангелы. «Царю Царствующих».

32. Кто они 24 ангела на Исаакиевском соборе. Часть 2. Ангелы и Музы Древней Греции.

33. Падшие Ангелы. Восстание элит.

34. Апокалипсис «всея Руси» уже был. «Откровение» Иоанна Богослова. Часть 1. Пророчество 7 церквям.

35. Апокалипсис «всея Руси» уже был. «Откровение» Иоанна Богослова. Часть 2. Трагедия Денницы.

36. В оригинале Острожской библии нет Израиля. Дополненное издание от 14.12.2018.

37. Лев, Медведь, Барс, Дракон в Книге пророка Даниила. Символы Казани Барс и Дракон.

38. Великое опустошение в Книге пророка Иеремии. Сербы и «Истребители народов» Лев, Волк, Барс. 28.01.2019г.

39. Адские машины в Книге пророка Иезекии. Месть 7-ми Ангелов. От 13.02.2019г.

40. Найти Иерусалим. Иерусалим в Книге пророка Иезекии и город Саратов.

41.Навуходоносор и Архангел Иегудиил. От 27.04.2019г.

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43. «Небесные корабли» Архангелов и города Орёл, Воронеж, Курск, Скопин, Гусь Железный и т.д. «Чёрный Ворон» Михаила Архангела. От 06.07.2019г.

44. Михаил Архангел и Иисус Навин. Три сына Вождя. От 15.07.2019

45. Михаил Архангел и его война в библии. Часть 1. Галгал-Иерихон-Гай-Иерусалим

От 14. 08. 2019

46. Михаил Архангел и его война на Русской равнине. Часть 2. Гаваон и др. библейские города. Смерть 5 царей. От 15. 08. 2019

47. Михаил Архангел. Конец войны. Часть 3. Города Муром, Нижний Новгород, Арзамас и др. От 01. 09. 2019.

48. Падшие Ангелы в Мифах Древней Греции. Марс и Красный Дракон. От 13. 09. 2019

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85. Древняя Пустыня Лоп на реке Алдан на карте Келлера 1590 г. От 12.10.2021г.

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87. Древний город Оймякон в Якутии на старой карте и у Марко Поло. Древние города на реке Индигирка. Путь Марко Поло в Карокорум. От 25. 10. 2021.

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90. Могущественная держава Попа Ивана. Читаем только первоисточники. От 09. 01. 2022.

91. Путь Марко Поло по древней Якутии и Чукотке. Путь-2. От 20. 01. 2022.

92. Путь-3 Марко Поло от Охотского моря на озеро Байкал, реку Амур и в Маньчжурию (Китай). (Камбалу-Царьград) От 27.01.2022 г.

93. Путь-4 Марко Поло по Катаю (Охотское море). От 08.02. 2022 г.

94. Путь-5 Марко Поло в Манги (Охотское море). «Небесный город» Квинсай у Шантарских островов. От 15.02. 2022 г. Автор Тонких Г.Л. («Nekto» на Ящике Пандоры).

*Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме).