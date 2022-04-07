С появлением старинной карты, стало возможным точно определить маршрут Марко Поло. Марко Поло описывает только те страны, с которыми сначала торговал первый властитель «Поп Иван», а после его свержения, его брат (братом его называет Меркатор) Великий Хан, поэтому от Ивана и Хана должен остаться «след» в разных странах и в Индии.

В этой части проследим все морские контакты «Сибирской Восточной державы» по старинной карте Келлера 1590 г. переиздания. Она отражает ситуацию на момент до 1295 года –года окончания службы Марко у Великого Хана Кублая (6-го властителя). У карты 2 заголовка, слева «Руссия», по центру «Асиия».

Как выяснилось из книги Марко Поло, у Великого Хана, а до него у Пресвитера Иоанна (Поп Иван), был огромный речной и морской флот (книга* 3. CLVIII, стр. 189). К примеру, описывается парусное судно из ели с 200 мореходами-гребцами, сколоченное железными гвоздями, на котором 60 покоев для купцов. Представьте этнических монгол (им историки приписывают эти подвиги) в степях Монголии, сколачивающие эти огромные корабли железными гвоздями и плавающие в Индию и Аравию за пряностями, драгоценностями, слонами и всякими диковинками.

Марко при описании Индии сразу предупреждает, что расскажет только береговых городах и царствах, так как с внутренними царствами «долго было бы их описывать».

У Великого Хана было два крупных порта- Зайтон в районе острова Хоккайдо и город Квинсай («Небесный город»)в районе Охотского моря. Оттуда и поплывём.

Итак, этот путь начинается с огромного острова Зипингу в Тихом океане.

1. Остров Зипингу-Чипингу-Япан. Гл. CLIX-CLXI, стр. 189

Это очень интересный и загадочный и огромный остров, так как сейчас его на карте нет.

«Острова эти на востоке. Начнём прежде с острова Зипунгу. Остров Чипингу на востоке в открытом море, до него от материка 1500 миль. Остров очень велик. Жители белы , красивы и учтивы , они идолопоклонники и никому не подчиняются. Золота у них много. Дворец здешнего царя крыт чистым золотом. Полы в покоях из чистого золота 2 пальца толщиной. Жемчугу тут изобилие. Захотел Великий Хан Кублай завладеть им и послал на кораблях князей Абатана и Вонсаничин. Они вышли из Зайтона и Квинсая и взяли там город Лорк. Во время бури часть кораблей высадились на остров и там осталось 30 тыс. человек. Они долго были в осаде, но потом сдались здешнему царю в 1269 году и там остались.

В Катае, Манги и на этом острове идолы одинаковые. Есть с бычачьей головой, свиной, собачьей, бараньей, с четырьмя лицами, с тремя головами, с четырьмя руками, десятью и тысячью рук. Эти идолы им от дедов остались. Если пленный откупиться не может, то его варят и едят . Море-океан зовётся Чинским , что значит Манги. Здесь 7 тысяч островов. Суда до острова из Зайтона и Квинсая плывут целый год, выходят зимой, возвращаются летом . С островами Хан только торгует, дань не собирает».

Найдём этот остров на карте Келлера 1590 г. Смотрим от Кинсая на восток и видим огромный остров с похожим названием IAPAN dicta Zipangri (Иапан дикта Зипангри). Около 3 мес. до него надо плыть, а потом там сидеть и ждать перемены ветра. Этот Zipangri и должен быть Зипингу.

На современной карте он должен лежать приблизительно от г. Николаевск на Амуре (там Квинсай, «Путь-5») на восток в центре океана. Прямо в центре Тихого океана между материками лежат острова Гавайи и Вахайава.

Айвазовский. Всемирный потоп.

ИТАК. Остров Зипангу-Чипингу (Иапан-Зипангри на карте Келлера) затонул в районе севернее Гавайских островов, как на картине Айвазовского. Оказывается, здесь проживал белый народ, несмотря на название Япония-Иапан. Здесь не было этнических японцев. Он имел родство с царством Манги (р. Уда), так как у них оказались одинаковые идолы с бычачьей головой, свиной, собачьей, бараньей и т.д. Это поистине золотой остров, золота очень много. Этот остров не платил дань Хану и не был его подданным.

Он полностью затонул в Тихом океане севернее Гавайских островов. «Гавайские острова для европейцев открыл 18 января 1778 года знаменитый английский мореплаватель Джеймс Кук во время своего 3-го путешествия по Тихому океану, здесь же он и погиб 14 февраля 1779 года». К моменту прибытия Кука Гавайские острова уже почти полтора тысячелетия населяли полинезийцы. И это совсем не белые люди, которых описывает здесь Марко Поло. «Белые» могли бы спастись, если бы уплыли в Америку в район Сан-Франциско. Там до сих пор есть русский форт. И они действительно уплыли. Славянские идолы до сих пор лежат под ногами на пляже на Брайтон-Бич в Нью-Йорке на восточном побережье Америки.

2.Чинаба-Чианба гл. CLXII, стр. 193

А теперь идём (плывём) в страну Чинаба.

«От Зайтона на юго-запад через 1500 миль-страна Чинаба. Страна большая, богатая. Здесь свой царь и особенный язык. Живут идолопоклонники и платят дань хану только слонами. В 1278 году сюда был послан ханом князь Сугату с большим войском. И стали разорять эту страну. Царь её был очень стар и он взмолился Великому Хану, и тот отослал войско, а им было сказано платить дань 20 самыми большими слонами. У царя 326 детей. Леса большие. Растут алоэ, эбеновое дерево, оно чёрное, из него делают шахматы и чернильницы». Сразу перед глазами картинка, как «монголо-татары» играют в шахматы и катаются на слонах в Монголии.

Теперь найдём это место на карте Келлера 1590 г. Смотрим от Зайтона на юго-запад на 1500 миль. На карте Келлера попадаем в центр огромного полуострова Индокитай. Вот на этом полуострове и должна быть Чинаба. Там много всяких регионов. Названия Чинаба тоже нет. В центре написано Pegu (Пегу), Breta, и Iangoma (Янгома). Но единого названия нет. На Чинабу указывает огромное озеро на северной границе полуострова Chiamar (Чиамар).

Если Марко описывет только береговые царства, то такое царство с похожим названием есть. Это Cachuchina (КачуЧина) на востоке Вьетнама. Там же стоит одноимённый город Cachuchina (КачуЧина).

На современной карте смотрим от острова Хоккайдо (там находился Зайтон, см. Путь-5) на 1500 миль на юго-запад. Попадаем в центр огромной территории полуострова Индокитай, территорию которого занимают земли: южный высокогорный Китай, Таиланд, Вьетнам, Камбоджа, Мьянма. Слоны здесь действительно водятся и леса большие-джунгли. Переправляли слонов Хану на судах, есть такая иллюстрация к книге Марко Поло.

Как следует из карты, Янгома находилась в современном Таиланде. Огромное озеро Чиамар находилось в горах в Непале и южном горном Китае на карте Келлера, на современной карте оно «испарилось». Там высокогорный район, откуда берут начало все реки Индокитая.

ИТАК. Вероятнее всего, Чинаба-Чианба это восточный Индокитай, восточный край которого сейчас занимает Вьетнам. От всей древней Чинабы осталась только горная гряда восточного Вьетнама Аннамские горы- Чионгшон. Древняя Чинаба («КачуЧина») обрушилась и затонула в океане. Возможно, хозяином этой Чинабы был Качу, один из «ханских» или «ивановских» вождей. Во Вьетнаме «непременным атрибутом храмового декора были изображения дракона , который входил в число четырёх священных животных , наравне с фениксом, единорогом и черепахой . Дракон считался предком-покровителем вьетнамцев и почитался как хозяин стихии воды ».

3. Остров Ява. (CLXIII) стр.195.

Теперь плывём по морю на остров Ява.

«Через 1500 миль на юг и юго-восток от Чианбы-остров Ява. То самый большой на свете остров . Владеет им большой царь . Здесь идолопоклонники. Они не платят дани никому. Здесь водятся дорогие пряности. Сюда приходят много купцов. Великий Хан не смог захватить остров, потому что путь сюда далёк и дорога опасная. Большие богатства вывезли отсюда купцы Зайтона и Манги и всё ещё вывозят золото».

Теперь найдём это место на карте Келлера 1590 г. Смотрим от Чинабы (от Вьетнама) на юго-запад на 1500 миль. На карте Келлера сразу обнаруживается этот огромный остров, так как он имеет такое же, как и у Марко название IAVA MAIOR (Ява Майор, карта выше).

На современной карте этот остров также называется до сего времени Ява и находится в Индонезии.

Происхождение названия Явы ( IAVA) непонятно, хотя напрашивается слово Ава-отец. «Ява -остров в составе Индонезии, столица Индонезии, Джакарта, расположена на этом острове. Он сидит на вулканах (Семеру). Ява является самым густозаселённым островом в мире 145 млн. жителей». Там индуистские храмы с гигантскими «ступами».

Они необьяснимы. Видны огромные опалённые фрагменты разрушений. Тут огненный смерч прошёлся. Глядя на современный остров Ява, понимаешь, это всего лишь маленький клочок от того самого большого в мире острова на карте Келлера 1590 г.

4. Острова Сардан и Кандур и область Лошака (CLXIV) стр.196.

Плывём на острова Сардан и Кандур. «На юге и юго-востоке от Явы через 700 миль два острова Сондур и Кондур. На юго- восток от них в 500 милях большая и богатая область Лошак. Место дикое, мало кто сюда заходит. Здесь идолопоклонники. Дань хану не платят. Здесь растёт бразильское дерево. Много золота, слоны водятся. Из этого царства вывозят те раковины, что заместо денег ходят в областях ( может жемчуг или перламутр) ».

Теперь найдём это место на карте Келлера 1590 г. Смотрим от Явы на 700 миль на юго- восток. Там море и нет ничего. А вот на востоке рядом два крупных острова. Первый с городом CanBaba (Канбаба) и названием острова Montanas de medauin (Монтанас). Второй остров с названием C de Flores (Флорес). А в 500 милях от них должна быть обширная область Лошак. Вместо области Лошак (Локака) видны множество мелких островов с названием Infula de Ambon и крупные острова «Ma lucco» (Ма лукко). Далее на восток крупный остров в виде бабочки, далее Новая Гвинея. «Ma lucco» явно должна быть этой Лукакой.

На современной карте на месте древних больших островов Сардан (Монтанас на карте Келлера) и Кандур (Флорес на карте Келлера) два современных острова- первый Сумбаба (там у Келлера город Канбаба), второй остров опознаётся легко, к счастью, он до сих пор так и называется Флорес. А вот на месте большой области Лошак-Локака расположены Зондсские острова (Ambon) и Молуккские острова. Это всё Малайский архипелаг.

Интересно название Сумбаба. Сума-Луна популярное индийское имя. «Баба» по имени Луна.

Это не может быть Новая Гвинея, так как на карте Келлера показан только её край.

5. Остров Пентам и город Маланир. CLXV стр196. (Филлипины)

Плывём на остров Пентам. «На юге от Локака в 500 милях остров Пентам (1). Место очень дикое. В лесах деревья пахучие.

Оставим это место и пройдём ещё 60 миль между двух островов . Воды тут на 4 шага глубины. В 60 , да ещё в 30 милях на юго-восток есть остров, а там царство. Там остров Пентам (2), город Маланир . Есть тут царь и свой особенный язык. Город большой, знатный, торгуют всякими товарами и пряностями».

Теперь найдём это место на карте Келлера 1590. Никакого острова с названием Пентам не обнаруживается на юге от Молуккских островов (Локака), может здесь имеется ввиду просто южные земли-южный архипелаг Малайский.

Первая версия. Тогда обращает на себя внимание крупный остров Минданао, куда попадаешь, если пройдёшь между двух островов на север от Локаки, а не на юг, как написано у Марко Поло. Тут на берегу город Минданао. Название города Маланир не обнаруживается.

На современной карте остров Пентам это возможно большой остров с таким же названием Минданао с городом Давао на Филиппинах. Столица Филлипин Манила. Здесь не совпадает расстояние от Пентама до Малой Явы, у Марко (см. ниже), указано 100 миль, а по карте получается более 1000 миль. Южные Острова Минданао на карте Келлера названы с русским акцентом «Барусса», от них остался только маленький остров Басилан.

Здесь очень влажные субтропики. Это современный архипелаг из множества островов Филиппины, ранее называвшиеся почему-то «Западными островами» (исп. Islas del Poniente). Для Испании он действительно может считаться западными. Может Poniente (Пониенте) и есть Пентам. Хотя «Пента» может просто означать 5-е царство или 5-я колония некого Мина.

Вторая версия. Пентам это полуостров Малайзия (Малака на карте Келлера) на южной оконечности материка Индокитая. Но это полуостров, а не остров.

Третья версия. Это, казалось бы, не может быть ни Австралия, ни Гвинея, так как на карте Келлера показаны только края этих земель. То есть туда Иван и Хан не ходили. Но на Пентам (1) Австралия всё-таки может претендовать, так как у Марко она действительно в 500 милях от Лукаки (Молуккских островов) и действительно расположена на юге, как у Марко, в отличие от Филиппин. И от Пентама-Австралии на карте Келлера действительно 100 миль до Малой Явы. На старых картах Австралия входила в Малайский архипелаг. Это была «Неведомая Южная земля». Там топоним «Ван» остался. Может она и была 5-м владением Ивана, а при Хане власть над этой 5-й землёй была утрачена. Он уже туда не ходил. От Пентама в их владении остались только Филиппины (Пентам-2).

ИТАК. Пентам-1 это должна быть Австралия, хотя она слишком большая для острова, а Пентам -2 Филиппины. То ли это 5-я (пента) колония, то ли колония некого «Феникса»-Пена. Пен был родственником Ивана, судя по топониму Ван на старой карте Австралии. От его имени осталось название реки Пенжина в Охотском море и топонимы в других землях. На Пена только один претендент –это прародитель Иванов и Ханов самый первый пришелец в Восточную Сибирь рода Пион-ЧамПион (см. п. 96). Пион-Пламя? «Феникс неопалимый»-Пен. Как выше написано (гл.Чинаба), вьетнамцы поклонялись какому-то Фениксу.

6. Остров Малая Ява. CLXVI стр. 196

Плывём на остров Малая Ява. «От Пентама в 100 милях –остров Малая Ява. Там 8 царств. Живут идолопоклонники. Полярная звезда там совсем невидима. Расскажем о царстве Ферлек , их обратили в мусульманскую веру приплывшие мусульмане. Горцы как звери, едят они человеческое мясо . Молятся вещам. Рядом царство Басман-Басма . Дань хану не платят, но дарят диковинные вещи. Тут водятся дикие слоны, единороги (носороги), обезьяны. Другое царство Самара , где я Марко Поло прожил из-за непогоды 5 месяцев. Мы выстроили на берегу крепости из леса, так как боялись этих злых людей, жрут они людей как звери. Рыба здесь самая лучшая в мире, пшеницы нет, едят только рис. Другое царство Драгаиан . Народ здесь очень дикий. Они идолопоклонники. Жарят и едят своих умирающих родственников. Другое царство Лабрин-Ланбри . Тут растёт бразильское дерево. Есть тут люди с немохнатыми хвостами, как собачьими . Они живут в горах. Тут много единорогов (носорогов). Опишем царство Фансур . Родится тут самая лучшая в мире камфора, она на вес золота. Люди едят рис и молоко, есть древесное вино (из сока), есть мука из дерев.

Теперь найдём это место на карте Келлера 1590. Этот остров обнаруживается легко. Он так и называется Iaua minor. Ява минор. Он очень близко расположен с Австралией.

На современной карте от Малой Явы ничего не осталось, она затонула полностью прямо у северного берега Австралии в западной части Тиморского моря, южнее острова Тимор. Вместе с единорогами и людьми с собачьими головами и хвостами. Я подозреваю, какие это были «хвосты», посмотрев фото папусов. «Жрали они людей как звери».

7. Остров Некаран CLXXI стр. 201

Плывём на остров Некаран. «На север от Явы и от царства Ланбри 150 милях есть 2 острова Некуверан и Ангаман. Царя тут нет и народ словно звери . Мужчины и женщины ходят голыми. Они идолопоклонники. Здесь растут дорогие деревья. Красное сандальное дерево, индийские орехи. Гвоздика, бразильское дерево».

На карте Келлера на севере от Большой Явы и царства Ламбри (Малой Явы) должен находиться остров Некаран или Некуверан. Смотрим на север и видим большой остров «Buerne olim Bon» (Буерне или Бон). Названия Некаран на этом острове нет. Неко в греческих мифах царь «Египта».

На современной карте, это остров Калимантан или Барнео. Здесь раньше все ходили голыми. Это были папуасы.

Лесам Калимантана 140 миллионов лет, они относятся к самым старым тропическим лесам в мире. Там есть виды животных и растений, ещё неизвестные науке. Калимантан — рай для птиц-их 1500 видов.

8. Остров Ангаман. CLXXII стр. 201

Как выше написано, рядом с островом Некаран лежит остров Ангаман. « Очень большой остров. Люди словно дикие звери. У всех головы, зубы, глаза собачьи. Головы как у большой собаки . Злые тут люди, иноземцев поедают. Едят молоко и мясо».

На карте Келлера рядом с островом Некаран (Барнео) западнее виден большой остров Sumamatra Taprobana «Сумаматра или Тапробана». То, что Суматра это и есть Ангаман, указывает такое же название севернее расположенного полуострова Индокитай Iangoma (Янгома-Иангома) схожее с Ангаман. Суматра это южная оконечность этой Иангомы. Слева написано «Андрамама златой остров». На карте Келлера ему посвящена на карте ещё одна отдельная надпись справа: «На острове Суматра, называемом также Тапробана, больше всего производится ароматических приправ, которые поставляются в Европу. Остров поделён на 4 царства, жители идолопоклонники. После смерти короля его жёны добровольно сжигают себя. Там растёт драгоценное дерево алое. Так пишет Вартеманоусъ».

На современной карте древний очень большой остров Ангаман (Андрамама-Сумаматра на карте Келлера) это современный остров Суматра. Андромама явно «мама Андрея».

Имя Сума популярно у индийцев и абхазов. Оно на санскрите значит Луна, Небо, Высокое Небо. Суматра-остров Луны. Так что город Сумы на реке Сумы (недалеко от Киева)-это Луна, а вы думали, что это сумка хозяйственная, оказалось, имя царицы «Небесного города» Квинсая. Сюда возвратились когда из Суматры колонисты, которых не успели сожрать папуасы, и так назвали город.

9. Остров Цейлон. CLXXIII стр. 201

«От острова Ангаман на юго запад в 1000 милях –остров Цейлон, самый большой в свете. А раньше он был ещё больше. Царь Сендемаин. Народ ходят нагишом, и прикрывают одни срамные места. Едят рис, сезам. Едят молоко, мясо, рис. Самые дорогие и самые красивые рубины родятся здесь, водятся здесь сапфиры, топазы, аметисты».

CLXXVIII стр.216

Есть тут высокая и скалистая гора, взобраться туда можно по цепям. Там говорят они, могила Адама, а язычники –памятник Сергамона боркама (Святой Сергамон). Это первый человек, которому сделали идола. Но наша святая церковь говорит, что Адам был в другой части света. Был сыном богатого и сильного царя, но не хотел царствовать и не был сластолюбивым. Как бы его не соблазняли девы, он жил целомудренно. Ушёл он в горы. Он умирал 84 раза. Сначала Быком, потом КОНЁМ, СОБАКОЙ и в конце БОГОМ. В 1284 году Великий Хан захотел завладеть его мощами-реликвиями, ему дали два коренных толстых зуба и Чашу из зелёного порфира. Всё принесли они к Великому Хану в Камбалу («Царьград» в Охотском море, автор).

Будда в Шри-Ланке

На карте Келлера смотрим, как у Марко, на юго-запад от Ангамана (остров Суматра). Действительно, на юго-западе от надписи Янгома на карте Келлера и западнее от полуострова Ангаман (Суматра) находится современный остров Цейлон. Слова Цейлон нет, есть CBeyba (КБеуба, а если на славянском, то Свейва), а рядом надпись- «Остров Зайлионъ или Сеуламъ содержит 4 царства. Тут находятся много драгоценных камней…».

На современной карте это остров Цейлон (Шри-Ланка), известный нам по цейлонскому чаю. «Остров Шри-Ланка (ранее – Цейлон) — крупный остров, расположенный в северной части Индийского океана у юго-восточного побережья полуострова Индостан. В переводе из санскрита название острова дословно обозначает «Благословенная земля» (интернет). На острове очень много религиозных объектов. Одним из самых главных считается Келания Раджа Маха Вихара с 27 метровой белой Ступой». Какое предназначение этой ступы непонятно никому.

В 1284 году там была делегация от Великого Хана Кублая и получила 2 зуба Адама.

ВЕЛИКАЯ ИНДИЯ (см. гл.26 ниже)

Марко Поло описал нам Индокитай и острова Малазийского архипелага (земля некого Феникса), а теперь описывает Великую Индию. Она начинается от Маабара и охватывает полуостров Индостан.

10. Маабар (Менебар)- Великая Индия CLXXIV, стр. 203

« На западе от Цейлона в 60 милях большая область Маабар, называется она Великая Индия. Это лучшая часть Индии на твёрдой земле (материке, автор). В этой области 5 царей-они кровные братья. Страна эта самая славная и самая богатая в свете. В конце области царствует Сендер-банди Давар. В царстве водится прекрасный и крупный жемчуг.

Все люди здесь ходят нагишом. Погода тут завсегда славная, и не холодно, и не жарко, поэтому-то и ходят они голыми, одни срамные части закрывают лоскутом. Также ходит царь, на шее у него ожерелье из драгоценных камней, на шнуре у него 104 крупных жемчужины и да рубины дорогой цены в честь 104 молитв. Они на шее, на руках по три золотых с дорогими каменьями и жемчужинами. У царя 500 законных жён. Помрёт царь и, когда его тело сжигается на большом костре, все князья бросаются в огонь. Сын не трогает богатство отца и сам копит своё. Кони здесь не водятся. Их закупают купцы из Курмоза, Киша, Дуфара, Соера, Адена. Коновалов у них нет, поэтому лошади быстро околевают. Когда кто умрёт, жена бросается в огонь, таких жён много похваляют. Здешний народ молится идолам, многие БЫКУ. Мясо его не едят. Есть тут особенные люди ГУИ (ГОИ), суть те самые люди, чьи предки убили апостола Фому . Сидят они на земле. Кроме рису, другого хлеба в этом царстве нет. На войну ходят с копьями и пиками голыми. Ни зверей, ни скота они не бьют. Дважды в день они моются. Вина не пьют и в море не ходят. А такая тут жара, просто диво. Дожди бывают только в июне, июле и августе. Крепко верят в астрономию и звездочётов, записывают, когда человек родился.

Мощи св. Фомы –в области Меабар. В маленьком городке, куда никто не заходит. Место глухое, но много паломников христиан и сарацин. Как святой был убит-он молился у себя в обители в лесу, когда местный язычник подстрелил его нечаянно стрелой, целившись в павлина. До этого он много народа обратил в Нубии . Здешние люди в БЫКА крепко верят».

Выражение «Фома неверующий» (или «неверный») стало нарицательным и обозначает недоверчивого слушателя. Он не поверил, что Иисус воскрес после ран. Но потом удостоверился, что раны есть и стал верить. С именем апостола Фомы православные и католики традиционно связывают проповедь христианства в Индии. Некоторые из мощей апостола Фомы до сих пор находятся в городе Ченнаи (Индия).

На карте Келлера «Маабар-Менебар» в «Великой Индии» находится на огромном полуострове Индостан. Общего названия Маабар на карте не написано, но есть название «Малиапаръ». На карте Келлера написано «Малиапаръ. Здесь бяше погребено тело апостола святого Фомы». Сейчас там стоит высокая белая готическая церковь с мощами Фомы. Это современный городок Ченнаи.

На современной карте древний Маабар-Менебар это область в середине современного полуострова Индостан. Там современный город Ченнаи, где находятся мощи Фомы.

11. Царство Мутифили (Мосул) Великая Индия CLXXIV, стр. 209

«На север от Менебара за 1000 миль царство Мутфили, правит тут мудрая царица. 40 лет назад умер царь, её супруг. Она правила по правде и справедливости. Ни одну царицу не любили так, как её. Живут тут идолопоклонники. Дани никому не платят. Едят рис, мясо и молоко. В горах находят алмазы . Много злых и очень ядовитых змей. Здесь водятся белые орлы, которые клюют алмазы. Ткут здесь отличный бокоран, самый красивый и тонкий словно из овечьей шерсти. Все цари и царицы одеваются в них. Скота, харчей, больших баранов много».

На карте Келлера смотрим на север на 100 миль от Менебара-Великой Индии. Там должно быть царство Мутфили и оно должно быть на западном побережье севернее могилы апостола Фомы в Менебаре (современный город Ченнаи). За грядой гор и не доходя реки Кришна появляется город Motipotan (Мотипотан). Названия Мосул не обнаруживается. Моти может быть Мати (человечества) или имя её Тёти. Есть стойкое выражение «тётя Мотя».

На современной карте мы видим в этом месте Индии, не доходя реки Кришна, город Гунтакал. На карте Келлера река Кришна названа Nagondi (Нагонди). Западнее города Гунтакал современный город Беллари (Белый Лар, автор), судя по названию, он в следующей области Лар.

Может Гунтакал нам что-нибудь напомнит о царице. «Гунтакал - город в районе Анантапур в индийском штате в Андхра-Прадеш». Здесь только имена Ана и Андрей.

12. Область Лар CLXXVII cтр. 213. Великая Индия

«На западе от того места, где мощи Фомы-область Лар. Отсюда произошли все абраиаманы. Они самые лучшие в свете торговцы, честны, мясо они не едят, вина не пьют, живут только со своими жёнами, чужого не берут и животных не убивают. Все абраиаманы узнаются по шнурку на плече. Есть тут богатый и сильный царь.

Мабарская область Соли самая лучшая область, самый лучший жемчуг тут. Много тарантулов. Живут абраиаманы долго и зубы у них славные. Есть тут люди каигуи , которые живут до 200 лет. Едят рис и молоко. Принимают питьё ртуть с серой .

Есть тут особая вера в Мабаре, жизнь ведут строгую и суровую, ходят голыми. На лбу носят быка из меди. Молятся БЫКУ. Никакой твари не убивают ни мух, ни червей, у них у всех, говорят они, есть душа. Спят на земле. Жестокие и вероломные они язычники. Мёртвых сжигают, чтобы черви не съели».

На карте Келлера от Маабара («Мелиапаръ») смотрим на запад. Там должен быть Лар и Мабарская область Соли . Но этих названий нет. Вместо названия Лара есть город Мангалор. Сол не обнаружено.

На современной карте смотрим от городка Ченнаи на запад (там в Маабаре мощи Фомы). Там находится область Керала с городом Каликут (Кожикоде). Там же в горах город Беллар. На карте Келлера 1590 г там просто огромный портовый город Calecut и большая область Calecut .

Может штат Керала в глубине материка и город Беллар указывают на слово Лар. «Штат Керала во многом отличается от стандартного представления об Индии. Помимо того, что он католический, там очень популярен коммунизм». Абраиаманы сейчас, вероятно, и есть высшая каста Брахманов. Они отсюда вышли из Лара из современного города Беллар.

13. Город Кайл. CLXXIX стр. 220. Великая Индия.

«Кайл город большой и знатный, принадлежит Асчиару, старшему из 5-ти братьев царей. Тут пристанище для всех судов, что приходят с запада из Курмоза, Киша, Адена, и Аравии. С товарами и лошадьми. Живёт он честно и царством правит по справедливости. Мать не даёт братьям воевать друг с другом, говорит, что убьёт себя».

На карте Келлера обнаруживается огромный город Calecut (КАЛИКУТ) и область Каликут (карта выше). Там Васко да Гама причаливался. Крупнейший древний порт.

Васко да Гама в Калькутте

На современной карте он так до сих пор называется Каликут или Кожикоде.

«КАЛИКУТ (Кожикоде) - город в южной части Индии, шт. Керала. 420 тыс. жителей (1991). Порт на Малабарском берегу Аравийского моря. Тут лесопильная и деревообрабатывающая промышленность. Рыболовство. В 16-17 вв. известен производством миткаля, или калико (отсюда - название города). В 1498 - место высадки экспедиции Васко да Гамы».

14. Царство Коиллон. CLXXX стр. 220. Великая Индия

«Царство Коиллон-в 500 миллях на юго-запад от Мабара. Живут идолопоклонники, но есть христиане и жиды (впервые появляется это слово) . Царь дани никому не платит. Водится тут отличное бразильское дерево и перец. Хорошего индиго у них много. Здесь очень жарко, опустишь яйцо в реку, не успеешь отойти, оно сварилось. Приходят сюда суда из Манги (Охотское море), из Аравии, из Леванта (Чукотка). Здесь водятся чёрные львы (пантеры), попугаи, павлины. Всё у них не так, как у нас, всё лучше и красивее. Вино из сахара. Харчей обилие и всё дёшево. А из хлебов один рис. Мужчины и женщины черны, ходят нагишом, только немного прикрываются красивыми тканями. Сластолюбие (плотское) за грех не считают».

Форт Коллам в Индии

Найдём это царство на карте Келлера, идём на 500 миль на юго-запад от Мабара. Попадаем на оконечность острова в город Coula (Коула). Южнее по берегу расположен Сaicolam (Каиколам), а ещё южнее город Cochi (Кочи). Они должны, судя по названиям, принадлежать царству Коиллон. Эта земля с перечисленными городами и есть царство Коиллон у Марко Поло. Но на карте Келлера они входят в царство Каликут.

Найдём это царство на современной карте. Оказывается, до сего времени сохранился город Квилон (Коллам), город Каямкулам, город Кочин совпадающие своими названиями с городами на карте Келлера. Все они древние морские порты.

15. Город Комари CLXXXI, стр. 221. Великая Индия.

«Комари –индийская страна. Полярной звезды тут не видно. Страна дикая, неустроенная. Особенно много обезья, похожих на людей. Множество львов, леопардов, медведей».

Смотрим теперь на карту Келлера. И вот перед нами город Comor (Комор). Это очень крупный порт прямо на острие оконечности полуострова Индостан.

Смотрим на современную карту. На месте древнего Комари находится современный город с таким же названием КаньяКумари в современной Индии на самом острие полуострова Индостан.

16. Царство Ели. CLXXXII, стр. 223 Великая Индия

«На запад от Комари и 300 милях-царство Ели. Тут есть царь. Живут идолопоклонники и дани никому не платят. Есть большая река с заводями . Перцу, имбиря и пряности родится тут много.

Войско у него не много, но войском сюда не пройдёшь. Торговые суда грабят, отбирают и товары забирают. Из Манги сюда приходят летом, загружаются и быстрей отсюда, так как пристани здесь нет. Суда из Манги ставят деревянные якоря и ничего не боятся. Есть тут львы».

Смотрим теперь на карту Келлера на запад от Комари на 300 миль, западный берег. Это должен быть морской порт, куда приходят корабли и стоят в большой реке в заводи. На западном побережье в 300 миля от Комари (над Каликуты-Кожикоде) между двух речек мы видим морской порт C Deli ( К Дели) выше царства Лар.

На современной карте порт C Deli ( К Дели) расположен выше Кожикоде. Там сейчас на современной карте городок Елаттур (Elattur). Там река протекала. Сейчас она исчезла. От царства ничего не осталось. Само название Елла указывает на древнюю дорогу в царство Delli в центр Индостана.

Царство Делли.

Само название C Deli ( К Дели) указывает на древнюю речную и сухопутную дорогу в царство Delli. Как оказалось, на карте Келлера это царство не современный Нью-Дели, а область восточнее современного города Дели.

На карте Келлера это большая область в центре полуострова Индостан Delli, там, где сливаются современные реки Ганг и Ямуна (Джамна) и там же стоит огромный город Delli. В этом месте расположен современный город Аллахабад.

Аллахабад -Праяградж (англ. Prayagraj, до XVII века — Праяга, до 2018 года — Аллахабад— город в Индии в штате Уттар-Прадеш, у слияния рек Ганг и Ямуна.

В древности это важный стратегический город Праяга, где сходились все дороги. Это равнина, по которой протекают священные реки Ганга, Ямуна и невидимая Сарасвати получила название Тривенисангам (Три Вены, автор) — слияние трёх рек. Сюда в 1583 году пришли Великие Моголы (Акбара) и город ПраЯга стал называться Иллахабад, который переименовали в Алла. Как оказалось, это древний город Delli (Дели-1), а у Марко Поло по версии автора это царство «Ели».

На то, что здесь было царство Ели указывает фотография, на которой есть колонна, названная «Колонна ЕЛИ» в Аллахабаде. Она их чистого железа и не ржавеет с веками. «Первоначально колонна находилась на востоке страны, была увенчана изображением священной птицы Гаруды и стояла перед храмом. Гаруда в индуизме - ездовая птица (вахана) бога Вишну, борец со змеями-нагами. В буддизме это один из символов просветленного ума. В 1050 г. царь Ананг Пола перевез колонну в Дели (современный)».

17. Царство Мелибар. CLXXXIII, стр. 223 Великая Индия

«Мелибар-большое царство на западе. Живут идолопоклонники, дани никому не платят. Полярная Звезда видна только на 2 локтя над водой. Из области Мебар и Гугузурат каждый год более 100 судов выходят другие суда захватывать и купцов грабить. Много тут перцу, имбиря, корицы, турбит, орехи. Есть тут бокаран (хлопок) самый тонкий и лучший в свете. Из Манги приходят сюда корабли и потом по разным странам и в Александрию. В каждом царстве городов и замков много».

Смотрим теперь на карту Келлера и видим это крупное царство на западе Индии с названием Mala bar (Мала бар).

На современной карте «в Индостане это Малабарский берег Индийского океана протянулся к югу от Гоа на 845 км. С материка и от восточных ветров приморскую низменность и побережье с обширными песчаными пляжами ограждает горная гряда Западных Гат. Большую часть низменности занимают заболоченные местности и земли с плодородными почвами.

Малабарский берег является одним из самых густонаселённых районов Индии. Его земли используют для земледелия — рисовые поля, плантации кофе, кокосовой пальмы, манго, бананов. Также выращиваются перец, кардамон и орехи кешью».

18. Царство Гозурат. CLXXXIII, стр. 224. Великая Индия

«Гозурат также большое царство. Живут здесь язычники. Дани они никому не платят. Здешние морские разбойники самые злые в свете. Здесь много перца, имбиря, индиго, хлопка. Много кож выделывают здесь и вывозят в Аравию. Делают красивые, вышитые птицами, подстилки для сна. Делают тут подушки, шитые золотом».

Гуджарат

Смотрим теперь на карту Келлера и сразу видим это крупное царство на западе Индии с названием Guzaratа (Гузарата).

На современной карте это «штат Гуджарат в Пакистане на западном побережье Индии с береговой линией 1600 км (990 миль), большая часть которой находится на Катхиавар полуостров - с населением 60,4 млн. человек. Это пятый по величине штат Индии по площади и девятый по величине штат по численности населения. Гуджарат граничит с Раджастхан на северо-восток».

Столица — город Гандинагар, крупнейший город — Ахмадабад. Население 60 383 628 человек.

Потрясает какая-то изощрённая нечеловеческая архитектура и её несоответствие простому населению и морским разбойникам. Например, эти колонны тонкой работы на фото. Люди этой цивилизации исчезли, оставив шедевры архитектуры.

19. Царство Тана. CLXXXIII, стр. 225. Великая Индия

«Тана-большое царство на западе. Здешний царь никому дани не платит. Родится тут много ладану, но не белого, а коричневого. Торговля тут большая. Кожи здешние очень красивые и добротные. Много хорошего боккарана (хлопка) и банбасина. Одно здесь нехорошо-много разбойников».

Смотрим теперь на карту Келлера и видим рядом с царством Гузурат царство Moltan (Молтан ). Вероятнее всего, царство Тан-это ближайшее царство Молтан между рекой Инд (Fndus)и её притоком.

На современной карте древнее царство Тан ( Moltan) находится в современном Пакистане на реке Инд.

На момент 2022 года там до сих пор стоит современный город с таким же названием Мултан Там, действительно, как описано у Марко, ткут хорошие ткани. Пакистан славится на весь мир своими тонкими тканями из хлопка.

ИТАК. С большой вероятностью, Тан у Марко Поло это всё-таки современный Мултан в Пенджабе Пакистана. Он стоит на притоке Ченаб между Индом и притоком Сутлеж.

« В Средние века за Мултан шла ожесточённая борьба, так как именно отсюда начинался Великий колёсный путь в Индию. Город входил в состав Делийского султаната и империи Моголов. В 1779 году взят афганцами, а 1818 году — сикхами, в 1849 году — англичанами».

20. Канбаот- CLXXXVI, стр. 227. Великая Индия

«Канбаот-большое царство на западе. Полярную звезду здесь получше видно. Бокарана и банбасина много, индиго много. Кожи много выделывают. Разбойников тут нет, народ торговый и ремесленный, хорошие люди».

На карте Келлера под Гузаратом на юг находится царство Canbaia (Канбая)

На современной карте это город Камбей на берегу Камбейского залива.

21. Царство Семенат. CLXXXVII, стр. 227. Великая Индия

«Семенанат–большое царство на западе. Торговля тут большая. Дани никому не платят. Люди здешние-ярые язычники».

На карте Келлера южнее под Гузаратом находится большой полуостров с центральным городом Samnat (Самнат). Это и должно быть царство Семенат.

На современной карте это полуостров Катхиавар, он упомянут выше в 18 гл. и входит в современный штат Гуджарат. У него очень удобное расположение на море для кораблей.

22. Кесмакоран-Макоран. CLXXXVIII, стр. 228 Великая Индия.

«В Кесмакоране и свой царь и особенный язык. Живут тут идолопоклонники, народ торговый и ремесленный. Много купцов с разными товарами приходят сюда. Рису у них много. Это последнее царство в Индии на запад и северо-запад». То есть здесь кончается Великая Индия.

«Все царства страны от Мабара до этого царства (Макоран) в Великой Индии, что по морскому берегу, а о тех, что внутри мы не говорили , долго было бы их описывать».

На карте Келлера западнее Гузарата мы видим царство «Macran». Оно там простирается от реки Инд до реки Сол (Афганистан). За ней далее на запад Ирак.

На современной карте идём на запад и попадаем в Пакистан. Эта древняя земля «Кесмакоран-Макоран» простирается от залива Кан (полуостров) до города Карачи. Недалеко устье реки Инд.

В Макоране-Кесмакоране кончается Великая Индия.

МАЛАЯ ИНДИЯ (гл.26)

Тут кончается Великая Индия и начинается Малая Индия.

23. Острова Мужской и Женский. CLXXXIX, стр. 228. Малая Индия

«В 500 милях на юге от Кесмукарана в море –Мужской остров. Жители крещённые христиане, в вере крепки, живут по обычаям Ветхого Завета. Здесь девять месяцев живут мужчины. Собирают отличную амбру, едят тут рис, молоко и мясо. Много хорошей рыбы. Кроме епископа нет над ними царя. Отсюда 30 миль до Женского острова. Там мужчины живут со своими жёнами. Жёны там детей выкармливают и плоды собирают».

На карте Келлера смотрим на 500 миль от современного Карачи на юг. Там маленькие острова Mazira и Matracha, подобные словам «Мужи» и «Мать».

На современной карте у материка с государством Оман виднеется маленький вытянутый остров Масирах. Это и должен быть Мужской остров. Сейчас называется Масира. Сейчас на острове имеется оманская военно-воздушная база, завод по переработке рыбы и несколько деревень. Имеется паромная связь с материком. Основу экономики составляют рыболовство и производство текстиля. Ранее было также распространено традиционное судостроение. Ничего здесь не напоминает об истории Мужского и Женского островов. Женский остров исчез, но вероятнее всего, это вытянутая вторая оконечность Мужского острова (совр. остров Масира).

Христиане тут жили.

24. Остров Скотра CXС, стр. 229. Малая Индия

«Все суда и купцы, что идут в Аден, пристают к острову. Живут здесь христиане крещёные. Собирают отличную амбру, едят тут рис, молоко и мясо. Много хорошей рыбы. Ходят нагишом. Римской церкви не подчиняются, только Бодаку (Багдаду). Они самые ловкие колдуны.

На карте Келлера на пути в Аден как раз лежит остров Curia nuora (Куриа нуора), что явно указывает на Скотру.

На современной карте в Адене напротив г. Садах недалеко от берега в море лежат три безымянных островка. Это всё что осталось от Скотры. А по центру там в древности стоял большой старинный, торговый город. Тут христиане жили.

25. Остров Мадегаскар. CXСI, стр. 231. Малая Индия. Птица Рух

«От Скотры в 1000 миль на юг от Скотры- остров Мадагаскар. Живут там сарацины, молятся Мухаммеду. У них 4 Шейха, то есть 4 Старца . Народ торговый и ремесленный. Слонов больше, нежели где- либо. Здесь слоновьих зубов продаётся больше чем в Занзибаре. Едят только мясо верблюжье. Растёт дерево красного садала, здесь леса. В море киты и кашалоты. Есть тут леопарды, медведи, львы, олени, антилопы, лани. Товаров у них много, тканей золотых и шёлковых. А далее на юг от этого острова и острова Занзибара плыть невозможно, сильно тут течение на юг. Из Мабара до этого острова плыть 20 дней, а назад до Мабара 3 месяца. Там есть птица гриф, рассказывают он наполовину птица, наполовину лев, но на самом деле это большой орёл. Может схватить слона. Размах крыльев его 30 шагов, а перьев 12 шагов. Зовут его Руком (Птица Рух из арабских и европейских легенд). Жирафов и кабанов тут много».

На карте Келлера его найти просто, он так и называется «Madagas car».

На современной карте он до сего времени так и называется Мадагаскар.

«После распада суперконтинента Гондвана, около 88 миллионов лет назад, Мадагаскар отделился от Индии, что обусловило развитие местных растений и животных в относительной изоляции. Более 90 % видов не встречаются больше нигде на Земле. Высшая точка острова — потухший вулкан Марумукутру (2876 м), который находится в горном массиве Царатанана, в северной части острова».

Это страна лемуров. Великому Хану привезли отсюда огромный зуб (клык) гигантского кабана и перо птицы Рух. Именно здесь обитала загадочная гигантская «Птица Рух»- птица эпохи доисторических животных.

26. Остров Зангибар. CXСII, стр. 232. Малая Индия

«Зангибар большой и славный остров. У них царь. Дани никому не платят. Люди тут и велики и толсты. Толсты и жирны так, что кажутся великанами. Они совсем черны, ходят нагишом, прикрывают только срамоту. Волосы курчавые, рты большие, носы приплюсгутые. Губы толстые, глаза большие. С виду совсем чудища. За чёрта сочтёшь. Слонов тут плодится много. Львы, леопарды, жирафы, белые овцы с чёрной головой. Женщины очень безобразны, груди большие, Питаются рисом мясом молоком. Торговля здесь большая. Народ воинственен, храбры и смерти не боятся. Дерутся на верблюдах и слонах. Пиками мечами и камнями. В индийском море 12700 островов».

« Великая Индия от Мабара (г.Ченнао, там мощи Фомы) до Кесмакоры (полуостров в Пакистане река Инд, гл 18 и 21). Там 13 больших царств, 10 мы описали.

Малая Индия –от Зинаба (остров Занзибар) до Монтифи, тут 8 больших царств.

Теперь опишем Среднюю Индию».

На карте Келлера ищем этот остров. На восточном побережье Африки обнаруживается такой остров Zanziba.

На современной карте этот остров находится у побережья Африки. Это остров Занзибар.

«Занзиба́р — архипелаг из 75 островов в Индийском океане, растянувшийся вдоль восточного берега Африки напротив современной Танзании. Остров также изобилует флорой и фауной. На Занзибаре кладут яйца черепахи двух видов недалеко от маяка в Рас Нгунви.

Горбатые киты, мигрирующие, как правило, весной и в сентябре, также хорошо видны с побережья Занзибара. Дельфины-афалины очень любят эти воды. Плавание с дельфинами под руководством спасателей - любимый аттракцион туристов».

СРЕДНЯЯ ИНДИЯ

«Теперь опишем Среднюю Индию» (гл.26)

27. Абасия. CXСII, стр. 235. Средняя Индия

«Абасия, знайте, большая область в Средней Индии . Самый сильный царь этой области- христианин . Все другие подчинены ему-3 христианина, 3 сарацин. У христиан 3 знака на лице- от лба до середины носа и по знаку на щёках. Метят калёным железом. У жидов по знаку на щёках, у сарацин один знак от лба до середины носа.

В середине Абасии проповедовал Апостол Фома , потом ушёл в Мабар (Индию).

Храбрых воинов и всадников много. Воюют с султаном Адена и с султаном Нубии.

Царь христианин отомстил за оскорбление своего епископа в Адене,и сказал: не должны собаки-сарацины брать вверх над христианами (стр. 237).

Абасия богата всякими продовольствиями. Питаются рисом мясом молоком и сезамом. Жирафы, львы, леопардов, медведей тут много. Страусы, красивые куры, дикие ослы. Попугаи обезьяны, гатпаулы похожие на человека. В Абасии много городов и замков и торгуют тут шибко».

Перед вами старинная карта Абиссинии. Это современная Эфиопия. Она на ней делится на Старую Абиссинию и Арусси Абиссинию. Столица Аддис-Абеба. Судя по «арусси», здесь «наследили» русские? В Адис Абебе до сих пор православие и стоит православная церковь Св. Троицы. Это «след» апостола Фомы. Как написано у Марко, он проповедовал в центре Абассии и в Нубии на реке Нил в Египте.

На карте Келлера Абиссиния это восточная часть Африки (Эфиопия)-см. красный круг на карте, напротив Аден, с которым они воевали.

На современной карте Абиссиния это современная Эфиопия.

«Животный мир все еще богат, несмотря на истребление животных на протяжении веков: в саваннах встречаются слоны, зебры, антилопы, львы, сервалы, леопарды, гиены, в полупустыне Данакиль — страусы (их упоминает Марко Поло). Особенно разнообразен мир птиц». Сейчас всё страдает от засухи.

Есть ещё одна «Эль-Аббаси́я — район в восточной части Каира в Египте. Большинство населения района — адепты Коптской Православной Церкви».

28 Аден. CXСIV, стр. 239. Средняя Индия

«В Адене ненавидят христиан. В Адене есть государь и зовётся он суданом Адена. Живут тут сарацины, молятся Мухаммеду, а христиан ненавидят. Много тут городов и замков и есть пристанище. Везут товары по реке (Нил, автор), а через 30 дней Александрия (Египетская). Другого пути в Александрию нет.

Из Адена много купеческих судов с разными товарами идут к островам Индии. Везут из этой пристани в Индию много красивых да дорогих арабских скакунов.

Вавилонский судан (царь) пошёл на Акру, взял и христиан разорил.

В 400 милях на северо-западе от Адена большой Аденский город Ешер, где царь маленький . Ему много городов и замков подчиняется. Здесь прекрасное пристанище (порт). Тут сарацины живут, скакунов разводят. Родится тут много ладану и фиников. Из хлебов у них рис. Рыбы большой изобилие. Вся их скотина- бараны, быки, верблюды, кони ест рыбу».

На карте Келлера царство Аден найти просто. Оно так и называется Aden и находится на полуострове, название которого крупными буквами написано на карте ARABIA. Там в Адене на побережье моря расположены города Arcoa (Аркоа), Aden (Аден), Mecca (Мекка). Марко особо отмечает крупный порт Ешер на северо- западе от Акры. Смотрим на северо-запад на 400 миль (далеко) и видим город Zerzer. Это должен быть Ешер. Он расположен в районе современного города Эль-Бирк. Зеро означает начальную точку отсчёта-ноль.

На современной карте Аден до сего времени так и называется Аден, город в Йемене на берегу Аденского залива, бывшая столица Народной Республики Южного Йемена.

Аден с множеством замков на вершинах гор

Это самый юг современного Аравийского полуострова (ARABIA). Там города Arcoa (Арко, приблизительно Шейх-Осман совр.), Aden (Аден совр.), Mecca1 (Ходейда совр.).

« Mecca-1» (г. Ходейра совр.) это не та, известная всему миру Мекка -мировой религиозный центр мусульман.

Оказывается, на карте Келлера 1590 г. есть и вторая «Мекка-2», она соответствует современной Мекке. Вот она на карте севернее Мекки-1 ближе к центральной линии Аравии. На побережье рядом город-порт Ziden (Зиден), который соответствует современному городу Джидда. Он лежит за рекой Eda (Эда). Судя по названиям, он стал вторым «Домом» (Еда) для пророка Мухаммеда.

Вот сведения об этой Мекке2. «Мекка — священный город мусульман. В 630 году, усилив свою позицию, мусульмане мединской общины во главе с пророком Мухаммедом вошли в Мекку, город сдался без боя, жители приняли ислам. Мекка с Каабой была превращена в религиозный центр, и мусульмане стали молиться лицом в сторону Мекки (кибла), где бы они ни находились. В долине рядом с Меккой устроен крупнейший в мире палаточный городок паломников Мина. Рядом с Меккой на западе на побережье город Джидда. В центре Мекки находится главная и крупнейшая в мире мечеть аль-Харам (Заповедная мечеть), во внутреннем дворе которой располагается главная святыня ислама — Кааба. Немусульманам въезд в Мекку запрещён законом страны».

20. Город Дуфар. CXСV, стр. 240. Средняя Индия

«Дуфар-красивый город, большой величественный. От Ешера он в 500 милях на северо-запад. Город Аденской области. Тут прекрасное пристанище (пристань), приходит сюда множество судов. Родится тут много хорошего ладану, он из надреза маленьких ёлок. Привозят сюда скакунов из Аравии, а потом в Индию».

На карте Келлера едём от Ешера 500 миль и видим город Porte di ferro Ianbo (Янбо). Porte di ferro переводится как Железные ворота. «Di ferro» превратилось в Дуфар-Железные врата. Это современный город Янбо ( «Ianbo» на карте Келлера). Недалеко восточнее современный город Медина (на карте Келлера Medinatanalbi).

Есть ещё один предполагаемый Дуфар в Омане. Он расположен на юге Омана. Но он не совпадает с маршрутом Марко Поло.

21. Город Калату и залив Калату. CXСV, стр. 241. Средняя Индия

«Калату-большой город в заливе того же имени . От Дуфара он на северо-запад в 60 милях. То знатный морской город. Живут там сарацины, молятся Мухаммеду. Они подчинены Кормозу. Хлебов у них нет, их привозят. Тут прекрасное пристанище. Отсюда вывозятся скакуны , их не счесть.

Город этот при входе в залив Калату. Жители питаются финиками и солёной рыбой. Здешнего мелика притесняет судан (царь) Крерманский.

Оставим Калату и опишем другой город.

От города Калату в 300 милях между севером и северо-западом город Курмоз.

А в 500 милях между севером и северо-западом –Киш».

На карте Келлера для поиска древнего города Калату смотрим на северо-запад от «Дуфара» (совр. город Янбо, карта выше) и прямо на входе (так пишет Марко) в узкую часть залива Красного моря стоит город ELtor (Елтор). Это и должен быть Калату. Там на современной карте расходятся два залива-Суэцкий в направлении к Каиру и Акаба (Джубал) (по версии автора Джубал это Тубал-Дуб, там действительно есть совр. город Дуба) в направлении к Мёртвому морю. Значит Суэцкий залив раньше назывался Калату. И это подтверждается википедией. Там написано «Суэцкий залив- латинизированный: khalīǧ as-suwais; baḥar al-qulzum, букв. "Море спокойствия". «Кhalīǧ as-suwais» по-русски «калиг ас-сувеис». Это латинское «калигас» (почти что Калигула) и есть Калату-название залива. Здесь все первичные названия были латинскими.

На современной карте в этом месте на развилке двух узких заливов стоит современный город Шарм-эль-Шейх. Это и есть древний город Калату (ELtor на карте Келлера), раньше называвшийся Офира.

«Шарм-эль-Шейх известный со времён Османской империи и называвшийся в годы израильского присутствия 1967—1982 годов как Офира, бывший небольшим посёлком ещё в 1970-х, по причине удобного расположения, хорошего климата и богатого природного мира город приобрёл популярность среди туристов». Это сейчас известный курорт на море.

После этого города Марко переносится в совсем другие места в Курмоз-совр. Ормуз в Ормузском заливе.

22. Город Курмоз и Киш. CXСVII, стр. 243. Средняя Индия

«Оставим Калату и опишем другой город.

От города Калату в 300 милях между севером и северо-западом город Курмоз.

А в 500 милях между севером и северо-западом –Киш».

«Курмоз большой и славный город у моря. Тут есть мелик и много городов и замков ему подчинены. Живут тут сарацины. Жара тут сильная, невтерпёж.

О Кише и Крермане мы говорили, когда шли другим путём (см. «Путь-1»)».

На карте Келлера это город Ormus (Ормус), который находится на острове в Ормузском проливе он тоже называется Ormus. Южнее на Аравийском полуострове лежит одноимённая область Ormus. То, что это и есть Курмоз, описываемый Марко Поло, указывает сухопутный маршрут Марко Поло от Багдада, Язди, Крерман, Курмоз…, в котором и определился Курмоз, как Ормуз. Это Путь-1, п.89.

На современной карте, как выяснилось выше, Курмоз это современный остров Ормуз.

«Ормуз остров в Ормузском проливе, входит в состав остана Хормозган Исламской Республики Иран».

«Остров Ормуз располагается в северной части Ормузского пролива, между Оманским и Персидским заливами. Расположен в 8 км от берега, имеет овальную форму с размером 7 на 8 км. К юго-западу от Ормуза находятся острова Кешм (самый крупный остров в проливе) и Ларек.

«Ормуз стал основным портом и рынком Кермана. Примерно к 1200 году торговля с Индией и Китаем осуществлялась только через Ормуз. К середине XIII века вошёл в состав Монгольской империи (государство Хулагуидов, (это Кублай, автор)). В это время Ормуз дважды посетил венецианский путешественник Марко Поло».

От того большого острова Ормуз (на карте Келлера) остался небольшой остров. А ведь здесь в древности стоял богатейший выдающийся город, где было ВСЁ. «Глядя на остров, лишённый зелени, и в большей части больше подходящий для съёмок "марсианских хроник", сложно поверить в том, что когда-то тут кипела такая жизнь».

Область Ормуз в Аравии это сейчас государства Оман и Объединённые Арабские Эмираты.

Заключение

В Индии имеются свидетельства какой-то невероятной по сложности цивилизации, от которой остались гигантские замки. Именно в Индии их много. Они грандиозны и в тоже время пугающие. Не сочетаются они с живущими там племенами людей.

Гуджарат

Поневоле подумаешь, что здесь хозяйствовали «другие». Они создали современное малорослое человечество- несколько рас и «исчезли», разрушив не только постройки, но и обрушив в океан земли с городами. Часть человечества осталась на пещерном уровне, а другая часть народа на Востоке поднялась на более высокий уровень и начала колонизацию мира.

Явно, тут в Абиссинии-Абассии (см. гл. 27) в северной Африке(Эфиопия ) и в районе устья Нила (Египет) высадился крупный «десант» некого лидера Синея с братьями Аркеем, Самареем и Фомой «неверующим». Эти имена есть в Ветхом Завете.

«В Ветхом Завете Острожской библии перечисление сыновей следующее. В скобках дано старославянское написание с рукописного текста. От Ханаана родились СИДОН (Сидон), ХЕТ (Хетъ Дей), ИЕВУСЕЙ (Евусей), АМОРЕЙ (Аморей), ГЕРГЕСЕЙ (Гергесей), ЕВЕЙ (Евей), АРКЕЙ (Ароукей), СИНЕЙ (Асеней ), (Арадий), (Самарий ), (Мадий), которые образовали землю ХАНААНСКУЮ» (См. «Исход из Сибирского Египта». Часть 4).

Появление имён из Ветхого Завета- сыновей Ханаана-Синея, Аркея, Самарея в современной Эфиопии и Египте, прямо указывает на историю «Великих Ханов», а не историю Израиля и датировка этих событий 13 веком, а не глубокой древностью. Современные историки говорят, что здесь высадились некие «персы». Но это какие-то странные персы, там, где они прошли, появляется православие и вместе с ними появляются русские названия. Христианство, судя по тексту Марко Поло, появляется в Египте, Эфиопии, Нубии, в Великой Индии, там проповедовал Фома. Вместе со священником Фомой шёл военный отряд во главе с Синеем, Аркеем, Самареем. Внутри Абиссинии, там проповедовал Фома в Аддис-Абебе, на старой карте мы видим «Арусси Абиссинию», район Воллега, гору Бату, город Горгора, Горэ, район Самара, и столицу Аддис-Абеба, странно совпадающую своим наименованием с Эддой Авы (Дом Авы), город Аркоа в Адене. «Самара» оказалась распространённым топонимом на карте Евразии. Город Самара мы видим на Цейлоне, в Малой Яве, в Сибири город Ханты-Мансийск назывался Самаров, не говоря уж о современной Самаре на Волге. Эти топонимы кучно распространяются с Востока на Запад. Также имя Синея получает Синайский полуостров и АбисСиния в Эфиопии и Персидский залив ( «Синиса Персидский залив» на карте Келлера). В устье Нила обнаруживается район Аббаси́я — район в восточной части Каира (Египет), где большинство населения района — адепты Коптской Православной Церкви. Значит эти Синей, Аркей, Самарий православные христиане, а не «персы», если здесь образовывается православное христианство. И эти «персы» - «русы» в «Арусси Абиссинии». На Филиппинах тоже отличились какие-то русы, если острова названы Барусса на карте Келлера.

Одновременно на другом берегу Красного моря в Адене напротив «христиан» высаживаются другие «миссионеры» сарацины –мусульмане и тоже образуют свой мусульманский Дом (Аден). Всё их побережье на Красном море со множеством городов исчезает в одночастье-обрушивается в море. Сейчас там на побережье редкие и бедные города. Поначалу вражды между двумя этими группами миссионеров-христиан и мусульман не было, пока не произошёл конфликт между ними при дворе Великого Хана Кублая (история с убийством мятежниками сарацина Ахмаха).

Наблюдается такое явление - народ СЕВЕРА (Ледовитый океан) и ВОСТОКА (Тихий океан) вдруг начинает колонизировать всю ЗЕМЛЮ. Почему-то не африканские племена, ни папуасы Австралии или какие либо азиатские, а именно эти пошли по всей Евразии, Африке, не жалея своей жизни, испытывая лишения, рискуя, погибая там, как Фома. Их мораль другая, обычаи папуасов «жрать» родственников и людей приводила их в ужас, но они старались их не убивать, а перевоспитать и обратить в свою веру.

Они частью растворяются в местных племенах, частью уходят обратно домой, и оставляют здесь в Индии, Аравии свою ДНК.

Удивляет просто кипучая жизнь народов того времени, их активная торговая жизнь, перемещения по морям, рекам на огромных кораблях и сушам с одного конца Света на другой. И всё им было надо. Удивляет огромное число городов, от которых сейчас остались только жалкие крохи.

Но, самое удивительное-разрушение материка совсем недавно в районе около 1295 годов. Это видно на карте Келлера. Вся восточная часть побережья Тихого океана обрушилась и утонула в океане, на их месте образовались новые моря. Самое страшное, что этот процесс происходил постоянно и будет продолжен, это видно по карте морей Тихого океана, особенно в районе Австралии.

Никак не укладывается в голове, что все эти путешествия в Великую, Среднюю и Малую Индию (см.белые стрелки с жёлтыми надписями) совершили этнические монголы («монголо-татары») по утверждениям современных историков. Не могу представить, что этническим «монголам» позарез нужен был этот зуб Адама, перо птицы Рух (Гаруда), шахматы, жемчуга и драгоценные камни, слоны и арабские скакуны, предметы роскоши, как пишет Марко Поло. Что Синей, Аркей, Самарей и Фома были православными «монголо-татарами» в Арусси Абиссинии. Что они в Эфиопии и Египте основали христианские православные храмы и мусульманские храмы в Адене. Запад «изобрёл» нам «монголо-татар» и стал называть так сейчас русских, нечаянно выдав тайну, кого они на самом деле имели ввиду. Если вы найдёте в России и на Дальнем Востоке (Чукотка и Охотское море), какие-то индийские диковинки, то в этом не будет ничего удивительного. Морская эпопея Марко Поло нам говорит об этом.

Осколок

А вот «осколок» прошлой цивилизации и древних нам непонятных знаний Индии-«кила»-колышек или клин. Он пригвождает голову невидимой «земной змеи» под землёй. Их изготовляют до сих пор ( «Кинжалы Индии»).

«Кинжал с тремя лезвиями, или гранями, известный как кила на санскрите и пурба на тибетском, происходит из ведической Индии, где он начинал свой путь, как кол, или клин, к которому привязывались домашние животные или животные, предназначенные для жертвоприношения. Положение ведического алтаря определялось путём бросания деревянного колышка (санскр. shamya) от бычьего ярма в восточном направлении до тех пор, пока тот не вставал вертикально на земле. Целью этого ритуала было определение стабильной точки на земной поверхности, в которой затем необходимо было пригвоздить голову невидимой «земной змеи», обитающей в этом месте под землёй. Ритуал делался для создания зоны устойчивости». Зачем такие сложности, чтобы просто принести в жертву быка? Зачем такой изощрённой красоты колышек, всего лишь для привязи жертвенного животного.

Источник. *«Книга о разнообразии мира» Марко Поло.

Статьи на сайте «Ящик Пандоры», рубрики «Свобода слова» и «История».

1. В оригинале Острожской библии нет Израиля.

2. Библейские имена в России.

3. «Неиудейская война» Иосифа Флавия.

4. Славяне и Слава Господня в Острожской библии.

5. Как Гостяту и Северяту превращали в «иудохазарский каганат».

6. «Светильник» в Острожской Библии.

7. «Слава Господня» как непобедимое оружие в Острожской Библии.

8. Европа и Азия (Исход).

9. Исход в Острожской Библии. Безжалостный и беспощадный.

10. «Золотое Руно». ( О Ясоне и Медее).

11. Герои греческих мифов-реальные великие исторические личности.

12. Библейский Исход в Мифах Древней Греции.

13. Трагедия Древнего Урала. Зороастр.

14. Город Самара и Древний Вавилон.

15. Восстание Магов и смерть Аса. Древний Урал. (Кир, Крёз в «Истории» Геродота)

16. Алтай, «Три Мага» и Урал. Скорпион для Великого Кира.(Смерть Кира).

17. «Фороней» в мифах Древней Греции и …город Воронеж.

18. Верные спутники Ориона-Лебедь, Ворон, Собаки, Лиса и города

Лебедянь, Воронеж, Нововоронеж, Лиски. Гора Белуха на карте 1590 года.

19. Царевна Лебедь и Крест. Созвездие Близнецы и города Ярославль и Кострома. Русские.

20. Александр Македонский и Созвездие Стрелец. Геркулесовы Столпы.

21. Русский Медведь и Сибирь. Созвездия Большая и Малая Медведица. Кто убил Великого Кира.

22. Куда пропал «величайший» праздник «избиение магов» в Истории Геродота. Его празднование в Европе и России.

23. Звёзды Геродота. Группа Крёза на звёздном атласе. Звезда магов. Часть 1.

24. Звёзды Геродота. Группа созвездий Ориона-Великого Кира. Часть 2.

Атлас звёздного неба как самый правдивый артефакт. Михаил Архангел.

25. Звёзды Геродота. Группа созвездий Орфея на звёздном атласе. Часть 3.

Чёрный Лебедь и Чёрная Корона.

26. Города Сибири и Урала на древнегреческой карте 6 века. Кемерово-святилище Химеры.

27. Исход из Сибирского Египта. Часть1. Путь в «Египет». (Путь предков троянцев в Сибирский Египет)

28. Исход из Сибирского Египта. Часть 2. «Троянцы» уходят из «Сибирского Египта». Город Златоуст и город Мармора.

29. Исход из Сибирского Египта. Часть 3. Война «Троянцев» за Новый «Египет». Путь к Волге.

30. Исход из Сибирского Египта. Часть 4. Война «Троянцев» за Русскую Равнину. Смерть вождя. Чаша Грааля.

31. Кто они 24 ангела на Исаакиевском соборе. Часть 1. Архангелы. «Царю Царствующих».

32. Кто они 24 ангела на Исаакиевском соборе. Часть 2. Ангелы и Музы Древней Греции.

33. Падшие Ангелы. Восстание элит.

34. Апокалипсис «всея Руси» уже был. «Откровение» Иоанна Богослова. Часть 1. Пророчество 7 церквям.

35. Апокалипсис «всея Руси» уже был. «Откровение» Иоанна Богослова. Часть 2. Трагедия Денницы.

36. В оригинале Острожской библии нет Израиля. Дополненное издание от 14.12.2018.

37. Лев, Медведь, Барс, Дракон в Книге пророка Даниила. Символы Казани Барс и Дракон.

38. Великое опустошение в Книге пророка Иеремии. Сербы и «Истребители народов» Лев, Волк, Барс. 28.01.2019г.

39. Адские машины в Книге пророка Иезекии. Месть 7-ми Ангелов. От 13.02.2019г.

40. Найти Иерусалим. Иерусалим в Книге пророка Иезекии и город Саратов.

41. Навуходоносор и Архангел Иегудиил. От 27.04.2019г.

42. Мадабская карта. Библейские города находятся в «РОСДАНЕ», а не в Израиле. От 16.06.2019г. (Продолжение темы о сибирских городах на древнегреческой карте, п. 26)

43. «Небесные корабли» Архангелов и города Орёл, Воронеж, Курск, Скопин, Гусь Железный и т.д. «Чёрный Ворон» Михаила Архангела. От 06.07.2019г.

44. Михаил Архангел и Иисус Навин. Три сына Вождя. От 15.07.2019

45. Михаил Архангел и его война в библии. Часть 1. Галгал-Иерихон-Гай-Иерусалим

От 14. 08. 2019

46. Михаил Архангел и его война на Русской равнине. Часть 2. Гаваон и др. библейские города. Смерть 5 царей. От 15. 08. 2019

47. Михаил Архангел. Конец войны. Часть 3. Города Муром, Нижний Новгород, Арзамас и др. От 01. 09. 2019.

48. Падшие Ангелы в Мифах Древней Греции. Марс и Красный Дракон. От 13. 09. 2019

49. Руины Рязани на карте Московии 1706 г. Город Рязань и библейский город Ресен. От 7. 10. 2019.

50. Киев не мать городов русских. От 16. 10. 2019.

51. Троян, Ярило и Георгий Победоносец как персонажи русской истории. От 29. 10. 2019.

52. О «документальном» фильме «Рюриковичи» 2019 г. От 7. 11. 2019. Тонких Г.Л.

53. Синеус и Трувор. Кто сказал, что это мифические герои. Города Изборск, Псков, Новгород Северский. От 19. 11. 2019.

54. Смерть Олега Вещего. Где его могила. Город Череповец и Лобное место. От 25. 11. 2019.

55. Олег Вещий последний Герой Древности. Орвар Одд. Город Углич. Библейский порт Тир и город Константинополь. От 18. 12. 2019.

56. «Один» мятежный Демон древних славян. От 04. 01. 2020 г.

57. Асгард земля «Одина». Северный Казахстан. От 26. 01. 2020.

58. Российские города на древней Мадабской карте. Царство Крёза «Лидия» в Пермском крае. Тор, Тюр и Туркестан. От 02. 04. 2020. (О хронологии)

59. Рязанский Армагеддон. Древнее царство Рязанское. Версия. От 23. 04. 2020. (Продолжение «Руины Рязани…» п. 49).

60. Мервино и Мурмино в Рязанской области. От 09. 05. 2020.

61. Архангел Иеремиил и город Вятка. От 17. 05. 2020.

62. «Библейские» земли Нагорная, Низовская, Полуденная на карте Московии 1706 г. От 19. 05. 2020.

63. Архангел Уриил и город Архангельск. От 04. 06. 2020.

64. Странности древней истории Грузии. Древние названия России. (Грузия) ( Этруски) От 15. 07. 2020.

65. Странности древней истории Грузии. Часть 2. Армази. Русские надписи на артефактах в Армази. От 1. 08. 2020 г.

66. Архангел Михаил. «И пасть, опалённый звездой по имени Солнце». От 02. 09. 2020 г.

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81. Рай. Часть 3. Где был Рай Израиля, Мусульманский Рай, Рай Индийский. От 19.08.2021г.

82. Древние города Охотского моря на реках Охота, Уда, Пенжина, Амур. Страна Лемурия и Ламское (Охотское) море. От 15.09.2021г.

83. Древние города реки Анадырь на Чукотке на карте Келлера 1590 г. Название Якутия. От 19.09.2021г.

84. Древние города реки Лена на карте Келлера 1590 г. Море Лаптевых и Новосибирские острова на месте утонувшего материка. От 29.09.2021г.

85. Древняя Пустыня Лоп на реке Алдан на карте Келлера 1590 г. От 12.10.2021г.

86. Древние города на реке Алдан на карте Келлера 1590 г. Марко Поло на Алдане? От 18. 10. 2021.

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89. Путь Марко Поло по древнему Таджикистану, Узбекистану, Туркмении, Казахстану и Киргизии. От 16. 12. 2021. (Путь-1).

90. Могущественная держава Попа Ивана. Читаем только первоисточники (от Марко Поло). От 09. 01. 2022.

91. Путь Марко Поло по древней Якутии и Чукотке. Путь-2. От 20. 01. 2022.

92. Путь-3 Марко Поло от Охотского моря на озеро Байкал, реку Амур и в Маньчжурию (Китай). (Камбалу-Царьград) От 27.01.2022 г.

93. Путь-4 Марко Поло по Катаю (Охотское море). От 08.02. 2022 г.

94. Путь-5 Марко Поло в Манги (Охотское море). «Небесный город» Квинсай у Шантарских островов. От 15.02. 2022 г.

95. Китеж град и «Небесный город» Квинсай. Москва и столица Катая «Царьград». От 23. 02. 2022г.

96. У кого «украли» историю, отдав её монголо-татарам (Марко Поло и Меркатор). От 15. 03. 2022 г.

97. Путь-6 Марко Поло в Индию. Русский след. От 7. 04. 2022 г. Автор Тонких Г.Л. («Nekto» на Ящике Пандоры, рубрика «Свобода слова»).

*Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме).