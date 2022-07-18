Вы очень удивитесь, когда увидите на старинной карте современный город Саве в Иране, из которого вышли три Волхва. На старой карте 1590 г. он назывался «София» и принадлежал русам.

Волхвов в библии считают просто «персидскими мудрецами». Но, само слово Волхв сразу указывает на словенов-руссов, так как в «Сказании о Словене и Руссе и городе Словенске», старшего сына Словена звали Волхв, который основал царство «Великий Новогород» на реке Волхов и впоследствии стал царём «Московии» (о Московии- версия автора) и отцом золотоволосой дочери «Калисто», ставшей матерью славянских народов. У Словена был брат Рус, который рядом с городом Великий Новгород основал город Старая Русса в том же царстве «Великий Новогород» (карта Московии i706 г.). Они основали царские роды словенов- русов, представители которых - три волхва-три царя пойдут в далёкую «Святую Землю», чтобы подтвердить, по версии автора, царский статус младенца Христа, иначе его народы не признали бы за Бога. Богами могли быть только представители с царской кровью.

В этом царстве- «Великом Новогороде» Словена и Руса тоже находилась своя «София», как и Саве (София) в Иране. Это древний собор Святой Софии созданный в 1045—1050 годах. «Наиболее ранний из древнерусских храмов, сохранившихся на территории России». На этом месте стоял ещё более древний деревянный из дуба храм о 13 главах. В центре иконостаса сама София Премудрая алого цвета, а во дворе Владычная площадь, ведь другое её имя «Владычица». В русской мифологии это Василиса Премудрая. Иногда её просто называют «Премудрость» в библии.

Но Волхвы у Марко Поло вышли не из Великого Новогорода, а из Саве в Иране, так как Марко Поло пишет именно о «Персии» и Волхвах на территории Ирана. Он подробно перечисляет все древние области Ирана с указанием их на старой карте Келлера.

А вот корни этих Волхвов явно были из Великого Новогорода в «Руссии». «Руссия» написано на карте Келлера 1590 г. (п.99). Там жил Волхв, там река Волхов и речка Волховец, и София. Отсюда Волхвы пришли в Иран, а не наоборот. Это подтверждает « Сказание о Словене…», там однозначно старший сын Словена Волхв рождается в Новгороде на Волхове, там же рождается младший сын Словена Малый Волховец.

Сава.

Вернёмся к городу «Сава» в Иране, откуда вышли три Волхва. Об этом сообщает Марко Поло.

«Гл. XXXI Стр. 31. Большая страна Персия, а в старину была ещё больше, а ныне тартары разорили и разграбили её. Есть тут город Сава , откуда три Волхва вышли на поклонение Иисусу Христу. Здесь они и похоронены в трёх больших прекрасных гробницах, над каждой гробницей квадратное здание. Тела Волхвов совсем целы с волосами и бородами . Одного волхва звали Белтазаром, другого Гаспаром, третьего Мельхиором . Никто про них ничего не знал, были они ЦАРЯМИ и похоронили их тут в старые годы» .

Ищем город Сава на старой карте. На старинной карте 1590 г. между торговым путём из Руссии в Персию (коричневая кривая) и Каспийским морем расположена страна Seruan (Сев. Иран), в центре которой лежит огромнейший город Taurus (ТауРус). Здесь вы испытаете ещё большее удивление, так как это сейчас современный город Тегеран в Иране. Тегеран столица Ирана. А рядом с Таурусом и расположен город Сава, названный на карте Sofia. Оказалось, Сава это бывший город София от слова Сова-символ мудрости. Сейчас этот городок в современном Иране до сих пор называется Саве.

Именно в нём и находились три гробницы трёх Волхвов, сделанных в виде трёх кубов.

ИТАК. На карте оказалось, что Северный Иран, судя по топонимам, это прорусская область, где Тегеран назван ТауРус, там же находятся города Rus (Рус), Rast (Раст), названный сейчас Решт. Сам северный Иран назван в древности Серуан в честь некого Вождя Сергана, там два города его имени Seruan и Sergan. Этот Серган действует вместе с Совой (Серуан). Может Сова его жена или соратник, старшая жрица и это женщина. Потом сюда пришли «тартары» (асы-«знатнейшее русское колено словенов». Македонский, п.98) и обстановка изменилась.

Современный Саве в Иране сейчас небольшой город, в котором главная достопримечательность- мечеть Джаме и Красная мечеть. «Саве расположен на расстоянии приблизительно 115 километров к северо-востоку от Эрака, административного центра провинции и на расстоянии 110 километров к юго-западу от Тегерана, столицы страны».

Там на месте мечети Джаме, или на месте Красной мечети, вероятно, стояли три прекрасные кубические гробницы, в которых, как живые, лежали три Волхва. С волосами и бородами.

Потом их Елена вывезла в Константинополь. «Королева Елена… она стала сильно думать о телах этих трех царей , и она оделась и в сопровождении многих слуг отправилась в Страну Инд ... после того, как она нашла тела Мельхиора, Бальтазара и Гаспара, королева Елена положила их в один сундук и украсила его великими богатствами, и она принесли их в Константинополь... и положили в церкви, которая называется Святой Софией» (сведения из интернета). Вот почему знаменитая мечеть в Стамбуле (Константинополе) носит название Софии. Очевидно, она названа так в честь прежнего города Саве-Софии (на карте), где была ставка великой Жрицы, мудрой Совы, вероятно, она одна их трёх Волхвов. Сова её птичий тотем. Её именем назван собор в Константинополе.

Минерва или Афина Паллада с совой. София в мифах Греции.

Почему-то Северный Иран (Серуан) Еленой назван Страной Инд. У Марко Поло все страны на стороне Индийского океана названы Великой Индией, Средней Индией и Малой Индией (острова)(п.97). Может поэтому Иран и назван «страной Инд».

Потом мощи были вывезены в Милан (после захвата Константинополя арабами), потом в Кёльн в Кёльнский собор Восточной Пруссии, где сейчас и находится знаменитый саркофаг с мощами Волхвов. Значит, волхвы были родственны с народом Восточной Пруссии (Поруссии), где и находится Кёльн. Не чужими (родственниками) они были королеве Константинополя Елене.

Рака с Вохвами. Среди трёх Волхвов на второй картинке-женщина царица в венце.

А звали волхвов (на западе их называют магами) Белтазар, Гаспар, Мельхиор. Марко прямо утверждает, что они были Царями ( «никто про них ничего не знал, были они ЦАРЯМИ и похоронили их тут в старые годы») .

Загадка-почему кубические гробницы основали в Иране в Саве и почему кубические. Наверное, их делали в виде воинского квадратного шатра, ведь они «воинствующие Вожди». По логике их должны были похоронить на родине в Великом Новогороде или в Москве, так как Волхв основал Великий Новогород на Волхове и потом стал царём Московии (версия автора). Может, всё-таки из Ирана их перевезли в Москву и только потом в Константинополь. Может там стояли три кубические гробницы Волхвов или уже одна общая, и именно оттуда мощи перевели в Константинополь, так как Константинополь стал центром славянского мира и туда свозились все славянские реликвии. Тогда в Москве должно обязательно остаться какое-нибудь название-указатель их захоронения наподобие- «твердыня», «белый камень». Может это Троице-Сергиевая Лавра в Подмосковье.

Такую кубическую гробницу, возможно, мы видим на иконе «Благосновенно Воинство Небесного Царя» или «Церковь воинствующая». «Небесный Иерусалим» слева. В большом круге слева Большой куб-шатёр, одна половина красного цвета (цвет Совы), вторая половина чёрного цвета. Этот шатёр накрывает нарисованную толстую чёрную стену (куба). Стена куба обрисована хорошо. В этом месте стоял чёрно-красный Куб. Наверху шатровый купол. Перед «шатром» белая стена с тремя входами. У белой стены три персонажа -Богородица, маленький Христос, протягивающий в руках два венца, и за спиной Богородицы в чёрном кубе выглядывает из-под открытой крышки коробки мужская голова. Михаил Архангел в Огненном Кольце во главе трёх войск едет на коне туда в этот Шатёр-куб и ведёт за собой в «Небесный Иерусалим» всех павших в этой войне за веру или давно умерших вождей. Обратите внимание, как из его венца вырывается сноп искр. Позади богатый горящий город с высокой крепостной стеной и многоярусными каменными зданиями с красными куполами и крышами, похожий на Константинополь.

Смысл может быть таков. Зачинатели новой веры три Волхва (они не показаны) из кубической гробницы-шатра (это их могила) и Иоанн Предтеча (голова в коробке, «Пресвитер Иоанн» у Марко Поло) и Христос с Марией встречают победителей в войне за новую христианскую веру. Здесь показаны все христианские герои-Вожди, участники этих событий. Позади горящий город-оплот «драконидов» или «змей», (Вавилон) пал. Что это был за город неизвестно. Там сидела «Великая Блудница» (библия). Оказывается, на иконе написаны имена персонажей. Да ей просто цены нет. Эти ВСЕ имена надо восстановить-они прямо касаются русской древней истории. Это очень большая и длинная икона висит в Третьяковской галерее, мимо неё проходят без интереса, мимо древней истории Руси и христианства. Здесь отражена глобальная древняя русская история и все её древние Вожди, а не, как считают некоторые историки -эпизод истории, возвращение Ивана Грозного после взятия Казани. Не тот масштаб картины.

Где же искать обломки стен гробницы волхвов белого, чёрного и красного гранита?

Тегеран-Торис-Тауриз

Оказалось, столицей Серуана (Ирана) был Таурус (Тегеран) и связан он с руссами, которые пришли сюда, вероятно, из Великого Новогорода (там была древняя ставка русов) по великому торговому пути через Кавказ к Персидскому заливу (коричневая кривая). Вот этот путь на карте.

Другой торговый путь к Тихому океану проходил через Таурус (Тегеран). Об этом «русском» Тегеране совершенно отдельно тоже подробно рассказывает Марко Поло.

«Гл. XXVI Торис-Тауриз. Стр. 25 «Торис-б ольшой город в стране Ирак; много там и других городов и городищ, но Торис самый лучший в области ». Народ в Торисе торговый и занимается ремёслами. Выделываются тут очень дорогие и золотые и шёлковые ткани. Тори на хорошем месте , сюда свозят товары из Индии, Бодака, Мосула, Кремозора, сюда сходятся латинские купцы. Покупают драгоценные камни. Много тут всяких людей-есть и армяне, и несториане, и якобиты, грузины и персияне, есть те, которые Мухаммеду молятся. Те, что в городе живут, прозываются тауризами . Кругом города прекрасные сады. Сарацины из Ториса-народ нехороший и злой.

ИТАК. Город Торис (Taurus на карте) должен быть в Иране, а не Ираке. Оказалось, Эрак –так называется административный центр Ирана. Это следует из википедии: «Саве расположен на расстоянии приблизительно 115 километров к северо-востоку от Эрака, административного центра провинции и на расстоянии 110 километров к юго-западу от Тегерана, столицы страны». Вот почему Марко говорит о Торисе в Ираке, то есть Эраке. И на карте Келлера в районе Ирака город с таким названием не обнаруживается.

Он действительно, как написано у Марко, лежит на хорошем месте, рядом Каспий и Персидский залив и великий торговый путь из Руссии в Персию (коричневая кривая). Также через Саве и Тегеран проходил второй великий торговый путь от Константинополя в Мосул-Багдат-Тегеран-Язди-Крерман и далее через Таджикистан на Охотское море («Катай», его подробно описывает Марко Поло. См Путь-1, не путать с Китаем). Город многонациональный и многоверующий.

Сейчас Иран потерял все реки-они высохли и появляются вновь, когда с гор идёт вода. Это пустынная и безжизненная земля. А была полна многочисленными реками ещё недавно в 12-13 веке. На карте Багдад в огромной речной пойме, Тегеран на большой реке, большая река «Майна» была на границе Тегеранской области и «ТаПеритана». Реки впадали в Каспийское море. По какой-то причине стремительно изменился климат. И тогда эти высохшие земли покинули Русы и сюда пришли другие-арабы.

«При Фетх Али-шахе в Тегеране было разгромлено (11 февраля 1829 года) прибывшее представляться шаху из Тебриза русское посольство во главе с Александром Грибоедовым, который погиб при этом столкновении». В Тегеране состоялась знаменитая конференция Сталина, Рузвельта и Черчилля. Этот город не чужой для русских, а оставшиеся следы от руссов были уничтожены шахами.

«Самая масштабная реконструкция за всю историю Тегерана началась в 1870 году при Насреддин-шахе Каджаре. Он приказал взорвать все древние фортификационные сооружения». От древности «Тауруса» мало что осталось.

Загадкой является то, в честь кого назван этот город Тауриз-Таурус (Тегеран). Вся тегеранская область на старинной карте названа Серуан, а огромнейший город почему-то назван в честь некого Таура или Тора. Корень этого слова УР или ОР. ОР значит ОГОНЬ-Свет. Наверное, в самом Тегеране в храме горел необычный огонь (см. ниже), ведь, как пишет Марко Поло, волхвы установили «небесный огонь» в прекрасном храме у себя, то есть в своей столице Таурус (Тегеран). Таурус, возможно, значит Светлый-Светящийся. Сами иранцы не могут объяснить, почему город назван сейчас Тегераном, так похожее своим названием на имя Тигран. Имя Тигран «впервые записано было греческим алфавитом как Τιγράνης (tigranes). Если « γ» было изначально русское, то это уже читается как Тиуранэс, то есть «Тиран», а не Тигран.

ИТАК. Возможно, от Тирана (Тиуранес), где русское «у» перевели как греческое «г»-гамма,осталось название Тегеран- город правителей Тиранов (руссов).

От прежнего древнего названия Серуан произошло название Иран.

«Ториз-Тауриз» это Тебриз или Тегеран?

Дело в том, что историки связывают город Ториз-Тауриз, описанный у Марко Поло, с современным Тебризом, а не с Тегераном. Я связываю Торис с современным Тегераном. Вот какие аргументы в пользу Тегерана.

У Марко Поло отмечается: «Торис- большой город в стране Ирак; много там и других городов и городищ, но Торис самый лучший в области (Ирак)». Значит в области «Ирак» это самый большой город. Действительно, на карте Келлера именно Торис (Тегеран) просто огромнейший город Taurus, но он в Иране, а не в Ираке. Но, как выяснилось, Ирак это Эрак, в области которой действительно находится Тегеран. А Тебриз никак не связан с «Ираком-Эраком». Это во-первых.

Во-вторых современный Тебриз лежит у оз. Урмия (Тегеран лежит на реке впадающей в Каспийское море) прямо на великом торговом пути (коричневая кривая). Озеро Урмия солёное высохло наполовину и названо Vastan Aetamar lacus Van (Вестан Тамар). Марко Поло не упоминает это озеро при описании города Ториса. А это его самая главная примета. Этот город лежит недалеко от пристани-переправы городка Ergis через озеро на великом торговом пути в Багдад (коричневая кривая). А чуть севернее пристани должен лежать Тебриз. Как раз в этом месте на старой карте Келлера лежит небольшой город с названием Tohnas или Tobrias-надпись неразборчива. У Марко Поло это должен быть самый большой город, но здесь он небольшой.

Как только мы переправимся из него на южный берег через озеро, то попадём на пристань Van (Ван) и городок Ван. На современной карте это город Урмия. Далее на юг идёт путь в область БОТАН слева в Багдад (там Ирак). Там на современной карте город Бокан.

ИТАК. Тебриз это город Tohnas или Tobrias на карте Келлера у озера Урмия, он лежит прямо на торговом пути. И это не тот город Тауриз, который описывает Марко Поло.

Жителей Ториса Марко называет «Тауризами», очевидно так назывался город Тауриз. А такое конкретное название Taurus «Таурус» мы видим на старинной карте Келлера на месте современного Тегерана. Это действительно очень большой город (см. карту Келлера) и лежит на торговом пути на восток (Охотское море, «Катай», не путать с Китаем) в области Эрак Ирана.

Происхождение название Тебриз неясно, может искажённое «Тобриас».

Интересное совпадение

Интересное совпадение–по правую восточную сторону великого торгового пути из Руссии в Багдад (коричневая кривая) лежит Иран прорусский, а по левую сторону от этого пути Ирак промусульманский.

Великий Огонь

Как оказалось, три Волхва у Марко Поло, были хранителями древнего необычного огня. Одно из мест его хранения была крепость Кала Атаперистан.

«Гл. XXXI Стр. 31. В 3 днях пути (от Саве) есть крепость Кала Атаперистан, а по-французски «крепость огнепоклонников». Вот почему они поклоняются огню, в старину три тамошних царя пошли поклониться новорождённому пророку и понесли ему три приношения: злато, ливан, и смирну. Если он возьмёт злато, то это земной царь, если ливан, то Бог, если смирну, то врач.

Волхвы, глядя на младенца, замечали, что он похож на них летами и лицом .. Младенцу было не более 13 дней. Младенец взял все три подношения и дал им закрытый ящичек. Пошли три царя в свою страну .

«Проехали они несколько дней» и открыли ящичек, а там камень –значит их вера крепка как камень. Так как младенец взял три подношения, то он Бог, царь земной и врач. Три царя выбросили камень в колодец и с неба изошёл ВЕЛИКИЙ ОГОНЬ прямо в колодезь. Взяли они этого огня и понесли в СВОЮ ЗЕМЛЮ , поставили его в богатом прекрасном храме . Поддерживают его постоянно и как Богу молятся ему. «Если случится, что огонь тут потухнет, идут они к тем, кто держит огонь, чтобы найти такой огонь, ходят до десяти дней» …

«Один из трёх волхвов был из Савы, другой из Авы . Третий из того замка, где огню поклоняются ».

ИТАК. Три Волхва владели необычным «НЕБЕСНЫМ» «ВЕЛИКИМ» огнём.

Один Волхв видимо был хранителем этого огня в Кала Атаперистан. Огонь добыли из какого-то КОЛОДЕЗЯ, куда волхвы на обратном пути из Иерусалима бросили «камень» и огонь появился сам собой с неба прямо в этом колодце. «На обратном пути волхвы проехали несколько дней и захотели посмотреть, что было в ящичке, подаренным младенцем». Там оказался камень, с помощью которого и добыли необычный небесный огонь. Волхвы унесли огонь в «свою землю» («Кала Атаперистан» и Тегеран совр.), когда уже возвращались из Santa Terra из города Вифлеема (там родился Христос) у Средиземного моря. Там на этом обратном пути и должно сохраниться это название «КОЛОДЕЗЬ». И это название действительно сохранилось. В Иордании находится Столовая гора или Гора Колодцев. Это знаменитый скальный город Петра. Значит, волхвы на обратном пути шли именно через эту Петру. Петра также значит Камень. Он действительно находится в нескольких днях от Иерусалима и действительно называется Колодезь (прорезь в горах). «Любой турист, прибывающий в Петру, видел самую высокую в районе гору - Гору колодцев, Umm al Biyara».

«Ранее Петра была первым городом, который встречал караваны, шедшие от Индийского океана через Аравийскую пустыню. Жители Петры умело обращались с водой, и несмотря на отсутствие зелени путникам это место могло показаться раем. Однако при римлянах значимость этих торговых путей начала падать, легче и дешевле было осуществлять торговлю морем на кораблях, и скальный город потихоньку стал терять свое значение. ... Не так давно я рассказывал про таинственный древний город набатеев - Петра, что сейчас скрыт в горах Иордании. Однако эта информация далеко не все,… Каср Харана - таинственный пустынный замок в Иордании» (интернет).

Попробуем найти Кала Атаперистан. Смотрим на карту и видим, что рядом с Серуан (Сев. Иран) за рекой Майна находится область ТАПЕРИТАН (Taperitan). Судя по топониму «перитан», там должна быть крепость Атаперистан. Она в 3-х днях пути от Саве. Конкретно, такого города с названием Кала Атаперистан нет, но есть в горах Таперитана город Soltauia (Солтауия). Ему приблизительно соответствует современный город Кум в Иране. Так как здесь замешаны русские волхвы, то может название Кум имеет русское объяснение. «КУМ м. кума ж. стар. Кмотр(кум) и куепетра (кума), восприемник, -ница, крестный отец и мать; ❘ состоящие в духовном родстве». Удивительное совпадение- в Петре Волхвы получили ОГОНЬ и унесли его в одноимённую Куе ПЕТРУ (Кум). Солта Уия может означать Свет- Огонь Длинный (Луч), «уия» -длинный. Вероятно, Кала Атаперистан и есть город Кум, там хранился огонь.

Огонь

Сам по себе огонь вряд ли им был нужен. Он играл какую-то важную роль, как элемент в оружии, и дан был людям богами, из которого нам известен ХрисаОр-пламенный меч, также Копьё-Луч, его символически изображали в виде очень тонкого и длинного копья в руках святых на иконах. Также некое пламенное Кольцо и некий Серп. Владеть этим огнём научил людей Прометей-старший сын Афета Гомер (см. 99), за что и пострадал от богов. Пламенный меч мы видим в Петербурге в руке Архангела Уриила (п. 100. Орки). Некий военноначальник в войске МоИсея упомянут в библии как Ор. Упомянут он в первом сражении Моисея и Иисуса. Там же упомянуто «Копьё», которое долго в руках держал Моисей, направляя на противника. Серп-Месяц тоже упомянут в библии, им был сделан пролом в земле, чтобы войско посуху прошло на другой берег. «Огненное Кольцо» всадников Апокалипсиса мы видим на картине художника Николы Пуссена «Танец под музыку Времени». До сих пор осталось воспоминание об этом кольце в народных традициях. Например, обращает на себя внимание традиция печь пирог в виде кольца с фигурками волхвов. «В Мексике у них также есть такой же кольцеобразный пирог Rosca de Reyes (Королевский рогалик или Нить) с фигурками (Волхвов или Иисуса) внутри». Такие кольцеобразные пироги с фигурками пекутся во многих странах Испания, Португалия, Франция, Бельгия. «Роское Кольцо», им росы владели.

Камень

На обратном пути из Иерусалима волхвы проехали несколько дней и захотели посмотреть, что было в ящичке, подаренным младенцем, там был камень. Возможно, это была книга-свиток «Камень ВЕРЫ». Читая её, можно было научиться пользоваться этим Огнём. Судя по фразе, это место надо искать в нескольких днях от Иерусалима и оно должно называться Колодезь. Как выяснилось выше, это была Петра.

Звезда

Почему-то у Марко Поло нет упоминания о некой звезде на небе, которая указывала путь Волхвам. Может этому есть простое объяснение. Имя Волхва Каспар означает Звезду Вечернюю Венериан и, так как он был ПРОВОДНИКОМ КАРАВАНА-ЗВЕЗДОЙ ПУТЕВОДНОЙ, то стали говорить, что Звезда на небе указывала путь Волхвам и «шла» впереди каравана, ведь впереди шёл проводник каравана Каспар.

Путь трёх Волхвов

Суть пути Волхвов должна состоять в продуманной «рекламной» акции-оповещении мира о появлении- рождении нового бога. Поэтому они по логике должны сделать большой круг по крупным городам. Причём это должен быть огромный диковинный караван, чтобы встречные остались под большим впечатлением и разнесли эту весть повсюду по караванным путям.

Начало пути волхвов, исходная точка нам известна, это «Сава». Как пишет Марко, первый Волхв находился в Саве, второй в некой Аве, третий находился « из того замка, где огню поклоняются », то есть в Кала АтаПеристане на восточном берегу реки «Майна», восточнее Тегерана. Они втроём собрались в Саве и вероятно с караваном-с большим караваном пошли на место рождения Христа в современный Иерусалим в Палестине. Когда он родится, они знали заранее. Там в Иерусалиме до сих пор находится этот удивительный необычный ОГОНЬ, который появляется только в христианскую Пасху. А чья это была земля в те времена? В те времена эта земля принадлежала грекам и на это указывает карта Келлера. Она названа Santa Terra- «СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ». Там до сих пор находят греческие мозаики. На ней показан Иерусалим, названный на карте Feruzalem (Железный Залем, автор). Не было там тогда ни Израиля, ни Палестины. Здесь жили древние греки. Это потом, когда случилась природная катастрофа-по этой земле прошёлся огненный «каток» и испарились реки, греки ушли отсюда и сюда пришли другие. Здесь у волхвов состоялась встреча с царём Иродом в Иерусалиме. Потом они пошли в Вифлеем, где находились Мария с младенцем Христом.

Путь Волхвов на карте.

О пути волхвов у Марко Поло очень скупые сведения. От Марко Поло известно только, что они вышли из Савы, пришли в Иерусалим, потом в Вифлеем, и возвратились в Саву, перед этим пройдя какие-то колодцы (Петра). И всё.

Попробуем восстановить этот путь на карте подробнее. Чтобы оповестить больше людей о Христе, они должны сделать круг, поэтому сначала должны пойти из Савы севернее через Мосул. Как далее пролегал путь, указывают названия Сирия, Ливан (см. ниже о подношениях Христу). Потом вошли в Иерусалим. Царь там оказался не Иродом Иудейский, а Царём Железным, на карте его города Ferico и Feruzalem (Ферузалем). Дей Железный. Дуб Железный-Тубал- Дуб Ала-сын Афета. Он среди сыновей Афета (подчёркнуто). Имена сыновей Афета хорошо известны: Гомер, Магог, Мадай, Иаван, Фувал (Дуб Ала, автор) , Мешех, Фирас (Дир Ас, автор). А в библии это царь Ирод. К нему сначала пришли Волхвы, там и перед этим на всём пути они говорили всем о рождении нового бога «царя Иудейского», подготавливая общественное мнение. Потом пришли в Вифлеем, где и находился маленький Христос с матерью. На старинной карте нет названия «Вифлеем», но есть в этом месте город Betlem.

Затем они двинулись в обратный путь уже по южному пути через Иорданию. Они пришли в Петру. Петра названа на старинной карте Келлера «Petradesti». Затем они пересекли Аравийскую пустыню и пришли в Багдад. Багдад назван у Марко Поло Бодак. Оттуда они вернулись в Саве, вероятно через Ерак. Через Ерак проходили многие торговые пути. Принесли с собой волхвы Огонь и Камень (книга-свиток). Огонь поставили в прекрасном храме, в самом Таурусе (Тегеране).

Имена Волхвов

Первый главный волхв Мельхиор. Это должна быть Жрица Сова.

Эта Мельхиор упомянута у Толкиена, который писал свою книгу по какой-то хронике. В ней она жрица, которая скрестила воинственный народ с изысканными эльфами и получила новую расу-Орков. «В легендариуме Джона Р. Р. Толкина - злобный, варварский народ, подчинявшийся Тёмному Властелину. Были выведены падшим Вала Мелькором из захваченных эльфов при помощи чёрной магии. Позднее стали самостоятельным народом Средиземья (Руссия, автор), всегда служившим Тьме и отличавшимся злобным нравом. Орки составляли основу армий как Мелькора, так и Саурона» (интернет. Орки). «Тёмная страна» подробно описана у Марко Поло, как сосед Великой Росии (с одной «с») на Севере (Сев Двина). У Марко Поло это должна быть царица царства Манги (Ио-Луна, её имя Марко почему-то не называет) на берегу Тихого океана. Во время войны с Монгулом-Месяцем она стала пленницей военноначальника Стоглазого Баяна. Ей удалось убежать из плена на Север, откуда она начала кампанию по завоеванию мира, взяв в союзники войско бывшего врага Армию «Месяца». Упомянутый у Толкиена Саурон, это должен быть Серган (БелтаЗар).

Второй Волхв Белтазар, возможно, это «Серган» из Авы, соратник Совы. У Толкиена это Саурон («Орки составляли основу армий как Мелькора, так и Саурона»). Белтазар, судя по имени, был из рода Зардана Белого. Из «Сказании о Словене и Руссе…» становится известным, что Скиф и Зардан братья. От Скифа родились Словен и Рус. И пришёл он из Серы (Подмосковье, Александровская Слобода, там река Серая, версия автора). Там земля Авы-Сериф-Руссия. На карте Келлера есть перевал через современную Усть –Юдома (река Алдан) к Охотскому Морю. Он назывался «путь в Серу» (в Русь, автор) из Охотского моря (Катай)-так написано на карте.

Этот Волхв хранитель огня. Когда огонь гас, то он уходил в другие ему известные места и приносил этот огонь (Марко Поло). Иногда бродил до 10 дней. Интересно, что вещество «сера»- и имя Серган одинаковы. Сера применялась как оружие, её поджигали. Подобный персонаж есть у русских- Сергий Радонежский.

«Саур-Могила — одна из высочайших точек Донецкой области». Это насыпной курган. Здесь наверное был похоронен соратник «Саурона». Здесь проходил путь в «Серу»-Руссия.

Третий Волхв Гаспар из крепости Кала Атаперистан, а, значит, тоже причастный к необычному огню, так как в этой крепости хранился этот огонь. Гаспар, значит, Вечерняя Звезда Венериан. В википедии утверждается, что в честь него назван город Кандагар (Гадаспа, Гистаспа) в Афганистане. И это логично. Он знал все торговые пути и поэтому был ПРОВОДНИКОМ каравана Волхвов. Звездой путеводной. Через Кандагар шёл путь на Дальний Восток-реку Амур и Охотское море («Катай»).

Внешность

Волхвы, судя по тексту, посмотрев на младенца, засвидетельствовали, что младенец Христос на внешность, как Волхвы (славянской). В это время младенцу было 13 дней.

Подарок Христа

Подарок Христа -камень, от которого возник небесный огонь в колодезе. Вероятнее всего, Камень это была книга-свиток, в которой описано было, как получить Огонь и им управлять. Что и сделали Волхвы, когда пришли в Петру-Колодезь. Досталась эта книга Христу от Афета и его старшего сына Гомера (Прометея, п. 98). Она хранилась в ящичке.

Получила эта книга имя Афета, что значит Пётр-«Камень». Поэтому так названа Книга («Камень Веры») и так назван скальный город Петра.

Дары Волхвов

«Если он возьмёт злато, то это земной царь, если ливан, то Бог, если смирну, то врач». Марко Поло говорит, что каждый Волхв был царём и их дары тогда должны указывать на их царства.

У Марко Поло упоминается «Золотой царь», он был другом «Попа Ивана».

Первый волхв Золотой царь подарил Христу Иорданию (Ор Дана), чьё название переводится как злато-Ор. Там находится знаменитая Петра-скальный город. Оттуда началась христианская вера.

Второй волхв- царь Московии-греческой «Ливии» (версия автора). Он подарил ливан, то есть страну Ливан. Рядом с Иерусалимом страна Ливан. Что из себя представляло это подношение Марко не объясняет. В библии почемуто «ливан» превращается в «ладан». Оттуда из Московии (греч. Ливии) были славянские Боги (« если ливан, то Бог»). В современном Ливане находится знаменитый Баалбек-развалины невероятного города исполинов.

Третий волхв- царь Семира или царица Се Мира, так как подношение называлось «смирна». Он целитель «если смирну, то врач». Это должна быть жрица Мельхиор (Серебряный Свет Луны автор). Она была врачевателем и её имя Серуан. Она подарила Христу Сирию. На старой карте современная Сирия названа Сория (Soria). Там находится знаменитая полуразрушенная Пальмира.

Вот эти три подарка: Баальбек в Ливане, Пальмира в Сирии, Петра в Иордании остались от прежней цивилизации, как подарок Христу (версия автора).

Шествие Волхвов.

Как было предположено, процессия Волхвов должна была впечатлять народ. Это должен быть большой караван. Этот удивительный караван показан на фресках Беноцци на трёх стенах комнаты и называется «Шествие Волхвов». Караван идёт по горной дороге в белых горах. Позади море.

«Восточная стена - процессия Молодого Короля, южная стена - процессия Среднего Короля, западная стена - процессия Старого Короля».

Удивляет какое-то однобокое объяснение этой огромнейшей фрески-она якобы отражает семью Медичи. Величайшее событие в мире- возникновение новой Христианской веры, которая должна была сплотить все народы, и возникновение современного человечества должно было отразиться во всём искусстве. Это должны быть величайшие творения средневековых творцов, воспевающие победителей и вождей человечества, их кумиров и древних царей. Таковым и должно быть творение Беноцци «Шествие волхвов».

Здесь мы сейчас и увидим трёх древних царей, трёх Волхвов и подивимся их виду.

Первый волхв. Расположение главных фигур по статусу должно быть такое. Впереди каравана главная жрица Мельхиор. Мельхиор скрыта в молодой женщине на белом коне, она в мужском наряде. Ведь вожди «воинствующие». На голове Венец на берете. Рядом её атрибут, сосуд со смирной (лечебное средство). Она целительница. Она смотрит на нас.

Второй волхв в середине каравана средних лет в роскошном одеянии должен быть Серган-Белтазар. На голове Венец на странной чалме . Его атрибут –«ливан» (ладан). Этого атрибута не обнаружено. Он смотрит вперёд. Позади два воина с двумя копьями.

Третий пожилой Волхв в «меховой шапке-ушанке» и ВЕНЦЕ на шапке и большой белой бородой должен быть Каспаром. Он Путеводная звезда-Проводник и, поэтому должен быть изображён в начале каравана, но по статусу он заключает караван. Путеводная звезда изображена в начале каравана на потолке. Его атрибут «злато» в виде золотого сосуда изображено рядом. Впереди него рядом мальчик или девочка в голубой одежде и кошкой-леопардом. Каспар на него не смотрит, он смотрит на нас. А на мальчика (девочку) смотрит персонаж с атрибутом-золотым сосудом. Наверное, она или он- внук или внучка «Старого короля».

В картине множество символов и её можно описывать долго.

Волхвы в Библии. "Да падут пред ним все цари".

В библии мало сведений о волхвах. Волхвы –«Это персидские мудрецы, которые по звёздам определили рождение Иисуса. В Евангелии от Матфея сказано: «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском… пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся Царь Иудейский? Ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему…» Путь им указала Вифлеемская звезда. Отыскав Богородицу и Младенца, волхвы, «пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну». Предание называет их имена — Каспар, Мельхиор и Валтасар» (интернет).

« Евангелие от Матфея - единственное из четырех канонических Евангелий, в котором упоминаются Волхвы. В Евангелии от Матфея 2:1-2 говорится, что они пришли "с востока", чтобы поклониться "царю Иудейскому". В Евангелии нигде не упоминается число волхвов. Тем не менее, большинство западных христианских конфессий традиционно предполагают, что их было трое, основываясь на утверждении, что они принесли три дара. В Восточном христианстве, особенно в сирийских церквях, волхвов часто насчитывается двенадцать. Их идентификация как царей в более поздних христианских писаниях, вероятно, связана с Исаия 60:1-6, где говорится о "царях, [приходящих] в сиянии твоей зари", неся "золото и ладан". Дальнейшее отождествление волхвов с царями может быть связано с Псалмом 72:11: "Да падут пред ним все цари".

Заключение.

Становится понятным, почему России так близок по духу Восток, Азия, Кавказ и, почему она вела войны с Турцией. Там были древние ставки руссов, проложенные волхвами «Серганом», «Серуаной» (Мельхиор) и Каспаром (Вечерняя Звезда). Россия («Руссия» на карте Келлера) возвращала когда-то принадлежавшие ей земли и принадлежавший ей Константинополь, а также проложенные ею торговые пути ещё в древности. Становится понятной причины русско-турецкой войны, в которой были взяты неприступная крепость Эрзерум, Трапезунд на Чёрном море Николаем Юденичем в первую мировую войну в 1916 г. В Трапезунде его с ликованием встречали греки и армяне. По результатам этой победной войны русские получали Константинополь (из телевизионной передачи о Юдениче). Но тут началась Великая Октябрьская Социалистическая Революция 1917 года и все завоевания были потеряны, а Юденич возглавил белое движение в гражданской войне против красных.

Источник. *«Книга о разнообразии мира» Марко Поло.

Статьи на сайте «Ящик Пандоры», рубрики «Свобода слова» и «История».

1. В оригинале Острожской библии нет Израиля.

2. Библейские имена в России.

3. «Неиудейская война» Иосифа Флавия.

4. Славяне и Слава Господня в Острожской библии.

5. Как Гостяту и Северяту превращали в «иудохазарский каганат».

6. «Светильник» в Острожской Библии.

7. «Слава Господня» как непобедимое оружие в Острожской Библии.

8. Европа и Азия (Исход).

9. Исход в Острожской Библии. Безжалостный и беспощадный.

10. «Золотое Руно». ( О Ясоне и Медее).

11. Герои греческих мифов-реальные великие исторические личности.

12. Библейский Исход в Мифах Древней Греции.

13. Трагедия Древнего Урала. Зороастр.

14. Город Самара и Древний Вавилон.

15. Восстание Магов и смерть Аса. Древний Урал. (Кир, Крёз в «Истории» Геродота)

16. Алтай, «Три Мага» и Урал. Скорпион для Великого Кира.(Смерть Кира).

17. «Фороней» в мифах Древней Греции и …город Воронеж.

18. Верные спутники Ориона-Лебедь, Ворон, Собаки, Лиса и города

Лебедянь, Воронеж, Нововоронеж, Лиски. Гора Белуха на карте 1590 года.

19. Царевна Лебедь и Крест. Созвездие Близнецы и города Ярославль и Кострома. Русские.

20. Александр Македонский и Созвездие Стрелец. Геркулесовы Столпы.

21. Русский Медведь и Сибирь. Созвездия Большая и Малая Медведица. Кто убил Великого Кира.

22. Куда пропал «величайший» праздник «избиение магов» в Истории Геродота. Его празднование в Европе и России.

23. Звёзды Геродота. Группа Крёза на звёздном атласе. Звезда магов. Часть 1.

24. Звёзды Геродота. Группа созвездий Ориона-Великого Кира. Часть 2.

Атлас звёздного неба как самый правдивый артефакт. Михаил Архангел.

25. Звёзды Геродота. Группа созвездий Орфея на звёздном атласе. Часть 3.

Чёрный Лебедь и Чёрная Корона.

26. Города Сибири и Урала на древнегреческой карте 6 века. Кемерово-святилище Химеры.

27. Исход из Сибирского Египта. Часть1. Путь в «Египет». (Путь предков троянцев в Сибирский Египет)

28. Исход из Сибирского Египта. Часть 2. «Троянцы» уходят из «Сибирского Египта». Город Златоуст и город Мармора.

29. Исход из Сибирского Египта. Часть 3. Война «Троянцев» за Новый «Египет». Путь к Волге.

30. Исход из Сибирского Египта. Часть 4. Война «Троянцев» за Русскую Равнину. Смерть вождя. Чаша Грааля.

31. Кто они 24 ангела на Исаакиевском соборе. Часть 1. Архангелы. «Царю Царствующих».

32. Кто они 24 ангела на Исаакиевском соборе. Часть 2. Ангелы и Музы Древней Греции.

33. Падшие Ангелы. Восстание элит.

34. Апокалипсис «всея Руси» уже был. «Откровение» Иоанна Богослова. Часть 1. Пророчество 7 церквям.

35. Апокалипсис «всея Руси» уже был. «Откровение» Иоанна Богослова. Часть 2. Трагедия Денницы.

36. В оригинале Острожской библии нет Израиля. Дополненное издание от 14.12.2018.

37. Лев, Медведь, Барс, Дракон в Книге пророка Даниила. Символы Казани Барс и Дракон.

38. Великое опустошение в Книге пророка Иеремии. Сербы и «Истребители народов» Лев, Волк, Барс. 28.01.2019г.

39. Адские машины в Книге пророка Иезекии. Месть 7-ми Ангелов. От 13.02.2019г.

40. Найти Иерусалим. Иерусалим в Книге пророка Иезекии и город Саратов.

41. Навуходоносор и Архангел Иегудиил. От 27.04.2019г.

42. Мадабская карта. Библейские города находятся в «РОСДАНЕ», а не в Израиле. От 16.06.2019г. (Продолжение темы о сибирских городах на древнегреческой карте, п. 26)

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От 14. 08. 2019

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48. Падшие Ангелы в Мифах Древней Греции. Марс и Красный Дракон. От 13. 09. 2019

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80. Рай. Часть 2. Рай в Библии, Мифах Древней Греции, мифах Славян и т.д. (Китайский Рай). От 21.07.2021г.

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82. Древние города Охотского моря на реках Охота, Уда, Пенжина, Амур. Страна Лемурия и Ламское (Охотское) море. От 15.09.2021г.

83. Древние города реки Анадырь на Чукотке на карте Келлера 1590 г. Название Якутия. От 19.09.2021г.

84. Древние города реки Лена на карте Келлера 1590 г. Море Лаптевых и Новосибирские острова на месте утонувшего материка. От 29.09.2021г.

85. Древняя Пустыня Лоп на реке Алдан на карте Келлера 1590 г. От 12.10.2021г.

86. Древние города на реке Алдан на карте Келлера 1590 г. Марко Поло на Алдане? От 18. 10. 2021.

87. Древний город Оймякон в Якутии на старой карте и у Марко Поло. Древние города на реке Индигирка. Путь Марко Поло в Карокорум. От 25. 10. 2021.

88. Марко Поло разрушает миф о монголо-татарах. От 13. 11. 2021г.

89. Путь Марко Поло по древнему Таджикистану, Узбекистану, Туркмении, Казахстану и Киргизии. От 16. 12. 2021. (Путь-1).

90. Могущественная держава Попа Ивана. Читаем только первоисточники (от Марко Поло). От 09. 01. 2022.

91. Путь Марко Поло по древней Якутии и Чукотке. Путь-2. От 20. 01. 2022.

92. Путь-3 Марко Поло от Охотского моря на озеро Байкал, реку Амур и в Маньчжурию (Китай). (Камбалу-Царьград) От 27.01.2022 г.

93. Путь-4 Марко Поло по Катаю (Охотское море). От 08.02. 2022 г.

94. Путь-5 Марко Поло в Манги (Охотское море). «Небесный город» Квинсай у Шантарских островов. От 15.02. 2022 г.

95. Китеж град и «Небесный город» Квинсай. Москва и столица Катая «Царьград». От 23. 02. 2022г.

96. У кого «украли» историю, отдав её монголо-татарам (Марко Поло и Меркатор). От 15. 03. 2022 г.

97. Путь-6 Марко Поло в Индию. Русский след. От 7. 04. 2022 г.

98. Путь-7 Марко Поло в Россию. От 21. 04. 2022 г. Автор Тонких Г.Л. («Nekto» на Ящике Пандоры, рубрика «Свобода слова»).

99. Две Руси в «Сказании о Словене и Русе и городе Словенске». От 20.06.2022г .

100. Орки. Лиши народ памяти и бери его без боя. От 24.06.2022г .

101. Три Волхва и те- русы. Путь Волхвов на карте и их могила в книге Марко Поло. От 18.07.2022г . Автор Тонких Г.Л. («Nekto» на Ящике Пандоры).

*Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме).